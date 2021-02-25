Венгрия приемлет закон об образовании в нынешней форме, - Кулеба

Украинский закон об образовании в его нынешней форме уже приемлем для Венгрии и она готова обсудить с Украиной, как эти нормы можно воплотить в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского национального меньшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Венгрии, об этом Кулеба рассказал в интервью изданию "HVG".

"Мы передали закон об образовании Венецианской комиссии Совета Европы и после получения рекомендаций мы с ними согласились и выполнили. В частности, мы продолжили переходный период до 2023 года, и этим выиграли время для того, чтобы найти решение, которое удовлетворяло бы обе стороны. Согласно моей оценке, Венгрия сейчас уже приемлет закон в его нынешней форме и готова обсудить с Украиной, как эти нормы можно воплотить в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского меньшинства", - рассказал глава МИД.

По словам Кулебы, с этой целью на последней встрече он и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились создать рабочую группу по образованию, в которой эксперты компетентных министерств двух стран смогут продолжить диалог, и два министерства иностранных дел также будут представлены.

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"Я хотел бы четко отметить, что ничто не угрожает идентичности венгерского меньшинства и его правам на использование языка. Но происходили различные провокации, и по случаю визита Сийярто в адрес местных венгров прозвучали грубые угрозы. А против лидера крупнейшей партии Ласло Брензовича начато производство", - добавил министр.

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