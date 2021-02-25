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Новости Политика Украины Закон "Об образовании"
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Венгрия приемлет закон об образовании в нынешней форме, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венгрия приемлет закон об образовании в нынешней форме, - Кулеба

Украинский закон об образовании в его нынешней форме уже приемлем для Венгрии и она готова обсудить с Украиной, как эти нормы можно воплотить в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского национального меньшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Венгрии, об этом Кулеба рассказал в интервью изданию "HVG".

"Мы передали закон об образовании Венецианской комиссии Совета Европы и после получения рекомендаций мы с ними согласились и выполнили. В частности, мы продолжили переходный период до 2023 года, и этим выиграли время для того, чтобы найти решение, которое удовлетворяло бы обе стороны. Согласно моей оценке, Венгрия сейчас уже приемлет закон в его нынешней форме и готова обсудить с Украиной, как эти нормы можно воплотить в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского меньшинства", - рассказал глава МИД.

По словам Кулебы, с этой целью на последней встрече он и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились создать рабочую группу по образованию, в которой эксперты компетентных министерств двух стран смогут продолжить диалог, и два министерства иностранных дел также будут представлены.

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"Я хотел бы четко отметить, что ничто не угрожает идентичности венгерского меньшинства и его правам на использование языка. Но происходили различные провокации, и по случаю визита Сийярто в адрес местных венгров прозвучали грубые угрозы. А против лидера крупнейшей партии Ласло Брензовича начато производство", - добавил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Абсолютно плювати на те що та венгрія думає про наш закон і з якої радості з ними консультуються ?
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25.02.2021 16:31 Ответить
Как это какое дело? Это как гопник ищет слабину, так и Венгрия щупает, как наклонить Украину.
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25.02.2021 16:33 Ответить
А зіц-міністр вірить угорським ******** як собі... Венгрия приемлет закон об образовании в нынешней форме, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6724
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25.02.2021 16:32 Ответить
Більш жалюгідної влади Україна ще не мала.
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25.02.2021 16:55 Ответить
а тех *******, что пели гимн какой-то венгерии, посадили?
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25.02.2021 17:19 Ответить
бгг, его всерьез волнует что о законе думает совершенно постороннее государство

независимость во всей ее красе
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25.02.2021 19:56 Ответить
 
 