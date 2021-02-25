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США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США потрібно залучити до

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, якщо вони зацікавлені.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, залучення США - це можливий сценарій. Більш того, російський президент Володимир Путін може почути аргументи людей, вагу яких він розуміє.

"Право Сполучених Штатів брати в цьому участь підтверджується Будапештським меморандумом, а також тим, що ця країна є офіційним членом ОБСЄ. Тому їх представники можуть бути учасниками і нормандського, і мінського формату як модератори або координатори абсолютно легітимно", - вважає Резніков.

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Він також упевнений, що Путін не має бути проти, оскільки "мріє сісти за один стіл зі світовими лідерами". Але перезавантаження нормандського формату слід провести вже найближчим часом.

"... бо якщо цього не відбудеться, потім буде важко до цього повернутися. І буде стагнація цього процесу", - зазначив Рєзніков і додав, що особисто офіційно не контактував з новою адміністрацією США.
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Топ коментарі
+8
Вот это чувак работёнку отхватил. Изначально понятно. что на выходе будет полный ни .уя. КПД=нулю, но бабло же под эту тему выделяют и с ним нужно что-то приятно решать. США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников - Цензор.НЕТ 938
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25.02.2021 16:39
+4
А можно США привлечь и к управлению Украине? А то у нас тут велосипедист, как оказалось, и на велосипеде то ездить не умеет...
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25.02.2021 16:44
+2
Проте вміє гарно лозунги видавати! Що і передбачає посада з гарним посадовим окладом.
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25.02.2021 16:41
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спершу треба тобі, балаболу, начистити пику та дати ногою під зад
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25.02.2021 16:37 Відповісти
Вот это чувак работёнку отхватил. Изначально понятно. что на выходе будет полный ни .уя. КПД=нулю, но бабло же под эту тему выделяют и с ним нужно что-то приятно решать. США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников - Цензор.НЕТ 938
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25.02.2021 16:39 Відповісти
Проте вміє гарно лозунги видавати! Що і передбачає посада з гарним посадовим окладом.
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25.02.2021 16:41 Відповісти
Высоко взлетел, привлечение USA его что уже вакцинировали?
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25.02.2021 16:40 Відповісти
Зливається ще одна прорашенська "бліда поганка" ... РезнікоФФ
Более того, российский президент Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.Источник: https://censor.net/ru/n3250107

Кучма злився... Кравчук вже називає не АТО (доречі ООС). хто наступний???
Манкрути мляяяя...
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25.02.2021 16:41 Відповісти
касапи не погодяться на такий формат
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25.02.2021 16:42 Відповісти
Вы сначала Беню привлеките к уголовной ответственности, а потом США в вашу сторону, возможно, посмотрит.
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25.02.2021 16:43 Відповісти
даже и не обязательно привлекать. просто выдать штатам, как попросят. там привлекут
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25.02.2021 16:52 Відповісти
Надо привлекать. Беня в США иски подает по той причине, что в Украине его краденое бабло не признано криминальным.
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25.02.2021 16:54 Відповісти
согласен. только кто ж его тут привлечет?
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25.02.2021 17:16 Відповісти
Я уверен, что многие вещи сейчас происходят с подачи Пороха через США. Бубочку, конечно, корчит от такой ситуации, но делать нечего, приходится изображать антикоррупционера и патриота. Может и с беней ситуация таким образом разрешится?
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25.02.2021 17:23 Відповісти
хорошо бы
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25.02.2021 18:36 Відповісти
А можно США привлечь и к управлению Украине? А то у нас тут велосипедист, как оказалось, и на велосипеде то ездить не умеет...
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25.02.2021 16:44 Відповісти
И это настораживает, потому что я своего лысого использую совершенно в других целях!
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25.02.2021 16:57 Відповісти
Шо ...ля?
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25.02.2021 17:12 Відповісти
Это летом он велосипердист,а сейчас-Лыжник США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков - Цензор.НЕТ 3328
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25.02.2021 17:51 Відповісти
палюбасу! от импотнента и латентного руссофила макрона и комсомолки меркель толку как от козла молока
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25.02.2021 16:50 Відповісти
не воевать за нас. но участвовать в переговорах вместе/или вместо франции и германии. именно Штаты могут, и должны заставить ху...ло дать задний ход. оказывать большее политическое и санкционное давление на ху...ло. там еще далеко не все рычаги задействованы. можно очень жирные санкции включить, которые Штаты еще не включили
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25.02.2021 17:15 Відповісти
США нужно привлечь? А привлекалка не отсохнет? А лысый жбан у этого прьістаркуватого маразматика Резника не расколется?
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25.02.2021 17:00 Відповісти
Именно нежелание сидеть за одним столом с гопником и на равных решать региональные вопросы было и остается главной причиной что США к этому не присоединились, но все течет и меняется, и Байден совсем не похож на рыжего придурка, тем более попытка не пытка.
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25.02.2021 17:06 Відповісти
О, ще один вискочив пургу гнати. Ви зауважили на те що, другий день жоден з представників влади нічого не сказав стосовно суду над Стерненком? На томість наче показилися і гонять нічого не значимі дурниці. Обіцяють "світле майбутнє" наче їм методичка Брєжнєва в руки потрапила. Обісралися в очікуванні суботнього зібрання народу на захист політв'язнів.
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25.02.2021 17:17 Відповісти
Резника-в буцигарню!Он сказал,что работа в ТКГ заблокирована с июля,а деньги налогоплательщиков он получал исправно США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков - Цензор.НЕТ 5165
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25.02.2021 17:55 Відповісти
а може вам самим перетрускаветскатся?
дополнительные 3х дневные курсы по управлению страной,
перетрахавшимся в двухдневные перед етим - говорят очень помогают...
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25.02.2021 18:52 Відповісти
Казочка для малят, правда дід Панас назвав її більш вживаним в побуті словом.
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25.02.2021 19:10 Відповісти
В "нормандский формат" входят только те, кто устраивает путлера, как только туда путлер допустит Байдена - считайте, что Украину продали.
Естественно этот Резников и готовит такой вариант на фоне громогласного пустозвонства Байдена
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26.02.2021 02:25 Відповісти
 
 