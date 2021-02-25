США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков
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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, якщо вони зацікавлені.
Про це Резніков розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, залучення США - це можливий сценарій. Більш того, російський президент Володимир Путін може почути аргументи людей, вагу яких він розуміє.
"Право Сполучених Штатів брати в цьому участь підтверджується Будапештським меморандумом, а також тим, що ця країна є офіційним членом ОБСЄ. Тому їх представники можуть бути учасниками і нормандського, і мінського формату як модератори або координатори абсолютно легітимно", - вважає Резніков.
Він також упевнений, що Путін не має бути проти, оскільки "мріє сісти за один стіл зі світовими лідерами". Але перезавантаження нормандського формату слід провести вже найближчим часом.
"... бо якщо цього не відбудеться, потім буде важко до цього повернутися. І буде стагнація цього процесу", - зазначив Рєзніков і додав, що особисто офіційно не контактував з новою адміністрацією США.
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Более того, российский президент Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.Источник: https://censor.net/ru/n3250107
Кучма злився... Кравчук вже називає не АТО (доречі ООС). хто наступний???
Манкрути мляяяя...
дополнительные 3х дневные курсы по управлению страной,
перетрахавшимся в двухдневные перед етим - говорят очень помогают...
Естественно этот Резников и готовит такой вариант на фоне громогласного пустозвонства Байдена