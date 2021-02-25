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Ще 5 областей потрібно ввести у "червону" зону щодо COVID-19, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ще 5 областей потрібно ввести у

Через критичну ситуацію з поширенням COVID-19 в "червону" зону потрібно включити ще п'ять областей: Закарпатську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську та Миколаївську.

До такого висновку прийшли експерти Київської школи економіки (KSE), повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони підкреслюють, що ситуація зі зростанням захворюваності в Закарпатській, Чернівецькій і Вінницькій областях відповідає ситуації, яка спостерігалася в Івано-Франківській області два тижні тому.

"Якщо обмежувальні заходи не буде застосовано, через два тижні ми спостерігатимемо аналогічну до Івано-Франківської ситуацію ще в трьох областях. Перший пріоритет - Закарпатська область, оскільки вона нижче за середню по країні забезпечена ресурсами і в ній понад 75% зайнятих реанімаційних ліжок", - повідомляє KSE.

При цьому експерти KSE зазначили, що Житомирська і Миколаївська області демонструють значне зростання рівня госпіталізацій.

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"Станом на 23 лютого госпіталізації на 25% перевищують виписки. Це означає зростання навантаження на систему охорони здоров'я найближчим часом. Івано-Франківська область вже сьогодні витримує навантаження на ресурси в чотири рази більше середнього по країні. Загалом завантаження реанімаційних ліжок по країні становить 40%", - навів статистику керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

Він також зазначив, що "попри нарощування обсягів вакцинації, Європа припинила тривале падіння захворюваності і з цього тижня демонструє тренд на зростання".

"Серед причин - мутації вірусу та послаблення карантину", - вважає експерт.
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Топ коментарі
+18
Яким боком експерти Київської школи ЕКОНОМІКИ стосуються епідеміології?
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25.02.2021 19:19
+13
В Израиле после вакцинации Пфайзером заболеваемость снизилась на 95%
Скупой - платит дважды
Тупой - всю жизнь
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25.02.2021 19:22
+11
Экспертам Киевской школы экономики следует в задний проход ввести клизму. Эксперты есть а экономики нет но появились экономисты-эпидемиологи ))
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25.02.2021 19:24
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Яким боком експерти Київської школи ЕКОНОМІКИ стосуються епідеміології?
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25.02.2021 19:19 Відповісти
То не просто експерти - у них у кожного науковий ступінь професора околовсячєскіх наук! В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 9580
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25.02.2021 19:26 Відповісти
Профессор - это не научная степень, а должность в учебном заведении. Научные степени включают в себя кандидата и доктора наук.
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25.02.2021 21:10 Відповісти
професор - це ще й вчене звання
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26.02.2021 13:28 Відповісти
Но, не ученая степень.
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26.02.2021 16:08 Відповісти
так. Ступіні - це кандидат і доктор
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01.03.2021 13:17 Відповісти
Економічно невигідно впарювати вакцини, якщо немає ажіотажу)))
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26.02.2021 15:47 Відповісти
Дурдом...
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25.02.2021 19:19 Відповісти
Судя по всему у нас начинается третья волна ковида, о которой упорно молчит власть. 95% загруженность коек в областях и рост смертности -- это уже не шутки.
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25.02.2021 19:31 Відповісти
18c49ed2 У нас начинается кампания, по загону, в стойло, тех, кто не хочет вакцинироваться дешевым овном, из Индии, для стран третьего мира.
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25.02.2021 20:10 Відповісти
Это может быть одна из причин. Но я думаю, что все гораздо проще.
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25.02.2021 20:15 Відповісти
Ховайся чи від вірусу, чи від вакцини.
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25.02.2021 20:15 Відповісти
В Израиле после вакцинации Пфайзером заболеваемость снизилась на 95%
Скупой - платит дважды
Тупой - всю жизнь
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25.02.2021 19:22 Відповісти
А кількість тестів, які роблять щодня, як змінилася?
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25.02.2021 19:23 Відповісти
Если ты думаеш, что я работаю в МОЗ Израиля - ты ошибаешся
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25.02.2021 19:24 Відповісти
То як ти встановив, що саме вакцинація призвела то зменшення захворюваності?
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25.02.2021 19:24 Відповісти
Щось ти брешеш. Про 50% ще повірю, але 95?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
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25.02.2021 19:24 Відповісти
Ты млять дебил или тебя в гугле забанили?
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25.02.2021 19:26 Відповісти
Я тобі навів посилання, яке спростовує твою брехню про 95%, дебіл. З 95го квартала випав чи що?
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25.02.2021 19:27 Відповісти
Ты точно дебил.
Ты его до конца прокрутить пробюовал?НЕ?
Ну так попробуй.
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25.02.2021 19:31 Відповісти
Максимум "2 хвилі" - тис. випадків.
24 лютого - 4184. До того два дні по 5 тисяч. Неважко порахувати, що це 50%.
Звідки ти взяв 95%?
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25.02.2021 19:33 Відповісти
Тьху млин. Там - полно сайтов например на русском. Поищи.
Слуги народа есть только в парламенте, остальным самим крутится приходится
Я если хочу что-то узнать - мониторю сеть или хожу на форумы по тематике, которая меня интересует
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25.02.2021 19:36 Відповісти
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

Ще раз. Покажи, як ти отримав 95% з наявних на сьогодні показників?
До речі кількість тестів, що роблять там щодня, зменшили із 100-120 тисяч в середині січня до 20 тисяч вчора. Це я вже десь бачив.
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25.02.2021 19:40 Відповісти
Ти про 1736 випадків сьогодні? Так це теж не -95%. Хто дебіл в підсумку?
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25.02.2021 19:34 Відповісти
І наврядчи це остаточні дані.
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25.02.2021 19:35 Відповісти
"Ситуація оновлюється щодня 3 рази в день, приблизно в 10:00, 19:00 и 23:00"

Хто дебіл? Ти - дебіл
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25.02.2021 19:36 Відповісти
Так нет вакцины на рынке, как, собственно, и самого рынка вакцин нет. Но это изменится очень скоро. Надеюсь . Сама жду пфайзер
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25.02.2021 20:32 Відповісти
Смысл? На Файзер предзаказ на год вперед. Кто хотел Файзер, те заказывали его летом, самое позднее - осенью 2020. Все остальные страны третьего мира будут прививаться тем говном, что выделят. А самое интересное то, что сэкономить тоже не получилось - оказывается, дерьмо тоже стоит денег.
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26.02.2021 17:46 Відповісти
За деньги, возможно, будет. Астра зенека тоже можно, но нужно подождать отзывы
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26.02.2021 18:07 Відповісти
Не будет. Там Германия, США и половина цивилизованного мира в очереди по предоплате. Хотя по перераспределению нам что-то там попадает, но я бы на это не рассчитывал...
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26.02.2021 18:11 Відповісти
Экспертам Киевской школы экономики следует в задний проход ввести клизму. Эксперты есть а экономики нет но появились экономисты-эпидемиологи ))
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25.02.2021 19:24 Відповісти
В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 266
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25.02.2021 19:32 Відповісти
Они эксперты статистики и умеют "читать" цифры и графики с диаграммами.
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25.02.2021 19:33 Відповісти
до червоної зони треба внести вАше брехливе видання....скільки можна нести абсурд...вАм самім не соромно, ні? вже всі межи можливі та неможливі вИ перетнули своєю брехнею...нічого...вАм все повернеться дуже скоро....потім згадаєте....і оглядайтесь "писуни", коли повертаєтесь вечорами додому...терпець у людей вже вривається )))))
бажаю тільки приємного і блага...для вАс благом може бути лише рак мозку ))))
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25.02.2021 19:27 Відповісти
В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 1648
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25.02.2021 19:28 Відповісти
эксперты Киевской школы экономики (KSE) них@z не сделали в экономике сразу бросились на борьбу с коронавирусом ***** спецов херовых развелось как блох а что то умное посоветовать или что то умное сделать так некому То суки сидите и занимайтесь экономикой там тоже зверствует зековид В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 3831
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25.02.2021 19:36 Відповісти
"Киевская школа экономики (KSE)" не є, часом, філією "Трускавецької Академії"?
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25.02.2021 19:53 Відповісти
Привезли говновакцину, которой никто не хочет ширятся и сразу третья волна пошла, хотя еще неделю назад мы всех и все победили... таких новостей сейчас будет хоть отбавляй, так как нужно страху нагнать, что бы электорат побежал колоться так же активно как и за зелю голосовать. Думаю скоро услышим ох..е истории от вакцинированных что у них третий глаз открылся или жену 5 часов ублажал... к сожалению реальной ситуации с вирусом мы уже не узнаем...
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25.02.2021 19:56 Відповісти
Реальность с вирусом-что это мировой разводняк.
Как эти горе экономисты пугают вирусом,так и Билл Гейтс,который ни разу не эпидемиолог,заделался вдруг предсказателем новых волн пандемии.Уже от одного этого понятно,что население планеты держат за лохов.
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25.02.2021 23:20 Відповісти
Да, да, да. Мирровой разводняк. Главное уверовать в Бога и покаяться!
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26.02.2021 06:50 Відповісти
Я вам сочувствую,ваш мозг не способен мыслить стратегически и критически.
В 2010 году был создан сценарий пандемии.

Американский стратег Ф. Уильям Энгдаль обнаружил интересный документ 10-летней давности, созданный Фондом Рокфеллера и Глобальной деловой сетью «Сценарии для будущего технологии и международного развития».
В своей статье от 10 марта этого года Энгдаль отмечает совпадение сценария из этого документа с нынешней пандемией коронавируса: беспрецедентное нагнетание паники, ограничение личных прав и свобод по всему миру (в большинстве случаев незаконное) при явно искажённых или закрытых данных о распространении и смертности COVID-19.
больше узнаете в ссылке ниже.
Источник: https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/
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26.02.2021 20:14 Відповісти
Как говорил классик: «не читайте савецких газет перед едой!» с вашим мозгом, способным к стратегическим мышлениям, ни в коем случае не соблюдайте меры предосторожности. Ходите чаще в места большого скопления людей и обязательно без маски...
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26.02.2021 20:40 Відповісти
Приплетать Гейтса к заговорам и вакцинации могут только реальные идиоты. Смените пластинку!
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26.02.2021 17:49 Відповісти
Ну-да.Бил Гейтс вообще не заинтересованное лицо в вакцинации населения,особенно если учесть,что у него есть Фонд,который финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцины против Covid-19.Продолжайте дальше находиться в тумане.
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26.02.2021 20:08 Відповісти
Придурок, Билл Гейтс пожертвовал на различные благотворительные проекты больше, чем годовой бюджет Украины. Я уверен, что ты сейчас строчишь с компа только потому, что Билл Гейтс решил, что различные отсталые народы тоже имеют право пользоваться благами цивилизации. В противном случае ему ничего бы не стоило сделать ту же Винду недоступной для нищебродов. На жратву для народов Африки он выделил в разы больше, чем на вакцинацию. Человек настолько далек от мысли на тебе, придурке, заработать, особенно на вакцинации, что ты даже не представляешь. Он легко может увеличивать свое благосостояние на миллиарды долларов в год без всяких вакцин, но оно ему и нафиг не нужно. Человек свихнулся на благотворительности, но идиоты его продолжают в чем-то обвинять.
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26.02.2021 20:48 Відповісти
Стойте!!!
ЗЕ ж уже 2 раза Ковид победил одним твитом и парой видосиков пока западные лохи вводили локдауны и вакцинацию.
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25.02.2021 20:16 Відповісти
МУЖИКИ надо вааааакцинироваться...шоби рага виросли...ато много умних мислей
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25.02.2021 21:43 Відповісти
У "червону" зону щодо COVID-19 потрібно ввести ще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 9826 У "червону" зону щодо COVID-19 потрібно ввести ще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 2235
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25.02.2021 20:33 Відповісти
Це філія масковской висшей школи єкономики? Комусь треба бред нести с умним видом. Зедилм сцут майдана, це очевилно.
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25.02.2021 20:57 Відповісти
епідемії нема, а красні зони є.
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25.02.2021 21:25 Відповісти
красні зони...??????звучит убедительно..Ви только ето послушайте
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25.02.2021 21:41 Відповісти
БЛЕФ і Ганьба ...в Богородчанах https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
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25.02.2021 21:41 Відповісти
В дупло би пішли ці експерти. Як і всі ковідодрочери з вакцинаторами...
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26.02.2021 00:47 Відповісти
"Меркель не исключает, что из-за постоянных мутаций коронавируса, вакцинацию надо будет проходить регулярно в течение длительного периода времени. ", -
пишут СМИ.

Не могут без концлагерей.
4-й рейх рулит: как фашистами родились, так факшистами и помрут.
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26.02.2021 06:09 Відповісти
Тут комментатторы на SkyNews сообщили, почему европейские политики так складно да ладно с барановирусом согласные: пишут комментаторы, что на них, на мировых политиков, видео-компромат имеется, где они кто свинью дохлую шпилит, кто с детьми, а кто с собакой. Ще 5 областей потрібно ввести у "червону" зону щодо COVID-19, - KSE - Цензор.НЕТ 5198
Этот факт действительно объясняет, ибо про многих европейских политиков верю, абсолютные опущенцы.
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26.02.2021 06:12 Відповісти
 
 