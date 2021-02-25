Ще 5 областей потрібно ввести у "червону" зону щодо COVID-19, - KSE
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Через критичну ситуацію з поширенням COVID-19 в "червону" зону потрібно включити ще п'ять областей: Закарпатську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську та Миколаївську.
До такого висновку прийшли експерти Київської школи економіки (KSE), повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони підкреслюють, що ситуація зі зростанням захворюваності в Закарпатській, Чернівецькій і Вінницькій областях відповідає ситуації, яка спостерігалася в Івано-Франківській області два тижні тому.
"Якщо обмежувальні заходи не буде застосовано, через два тижні ми спостерігатимемо аналогічну до Івано-Франківської ситуацію ще в трьох областях. Перший пріоритет - Закарпатська область, оскільки вона нижче за середню по країні забезпечена ресурсами і в ній понад 75% зайнятих реанімаційних ліжок", - повідомляє KSE.
При цьому експерти KSE зазначили, що Житомирська і Миколаївська області демонструють значне зростання рівня госпіталізацій.
"Станом на 23 лютого госпіталізації на 25% перевищують виписки. Це означає зростання навантаження на систему охорони здоров'я найближчим часом. Івано-Франківська область вже сьогодні витримує навантаження на ресурси в чотири рази більше середнього по країні. Загалом завантаження реанімаційних ліжок по країні становить 40%", - навів статистику керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.
Він також зазначив, що "попри нарощування обсягів вакцинації, Європа припинила тривале падіння захворюваності і з цього тижня демонструє тренд на зростання".
"Серед причин - мутації вірусу та послаблення карантину", - вважає експерт.
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Скупой - платит дважды
Тупой - всю жизнь
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Ты его до конца прокрутить пробюовал?НЕ?
Ну так попробуй.
24 лютого - 4184. До того два дні по 5 тисяч. Неважко порахувати, що це 50%.
Звідки ти взяв 95%?
Слуги народа есть только в парламенте, остальным самим крутится приходится
Я если хочу что-то узнать - мониторю сеть или хожу на форумы по тематике, которая меня интересует
Ще раз. Покажи, як ти отримав 95% з наявних на сьогодні показників?
До речі кількість тестів, що роблять там щодня, зменшили із 100-120 тисяч в середині січня до 20 тисяч вчора. Це я вже десь бачив.
Хто дебіл? Ти - дебіл
бажаю тільки приємного і блага...для вАс благом може бути лише рак мозку ))))
Как эти горе экономисты пугают вирусом,так и Билл Гейтс,который ни разу не эпидемиолог,заделался вдруг предсказателем новых волн пандемии.Уже от одного этого понятно,что население планеты держат за лохов.
В 2010 году был создан сценарий пандемии.
Американский стратег Ф. Уильям Энгдаль обнаружил интересный документ 10-летней давности, созданный Фондом Рокфеллера и Глобальной деловой сетью «Сценарии для будущего технологии и международного развития».
В своей статье от 10 марта этого года Энгдаль отмечает совпадение сценария из этого документа с нынешней пандемией коронавируса: беспрецедентное нагнетание паники, ограничение личных прав и свобод по всему миру (в большинстве случаев незаконное) при явно искажённых или закрытых данных о распространении и смертности COVID-19.
больше узнаете в ссылке ниже.
Источник: https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/
ЗЕ ж уже 2 раза Ковид победил одним твитом и парой видосиков пока западные лохи вводили локдауны и вакцинацию.
пишут СМИ.
Не могут без концлагерей.
4-й рейх рулит: как фашистами родились, так факшистами и помрут.
Этот факт действительно объясняет, ибо про многих европейских политиков верю, абсолютные опущенцы.