Еще 5 областей нужно ввести в "красную" зону по COVID-19, - KSE

Из-за критической ситуации с распространением COVID-19 в "красную" зону нужно включить еще пять областей: Закарпатскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую и Николаевскую.

К такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики (KSE), сообщает Цензор.НЕТ.

Они подчеркивают, что ситуация с ростом заболеваемости в Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях соответствует ситуации, которая наблюдалась Ивано-Франковской области две недели назад.

"Если ограничительные меры не будут применены, через две недели мы будем наблюдать аналогичную Ивано-Франковской области ситуацию еще в трех областях. Первый приоритет - Закарпатская область, поскольку она ниже средней по стране обеспечена ресурсами и у ней более 75% занятых реанимационных коек", - сообщает KSE.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области

При этом эксперты KSE отметили, что Житомирская и Николаевская области демонстрируют значительный рост уровня госпитализаций.

"По состоянию на 23 февраля госпитализации на 25% превышают выписки. Это означает рост нагрузки на систему здравоохранения в ближайшее время. Ивано-Франковская область уже сегодня выдерживает нагрузку на ресурсы в четыре раза больше среднего по стране. В целом загрузка реанимационных коек по стране составляет 40%", - привел статистику руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Также на Цензор.НЕТ: Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105%

Он также отметил, что "несмотря на наращивание объемов вакцинации, Европа прекратила длительное падение заболеваемости и с этой недели демонстрирует тренд на рост".

"Среди причин - мутации вируса и ослабление карантина", - считает эксперт.