Еще 5 областей нужно ввести в "красную" зону по COVID-19, - KSE
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Из-за критической ситуации с распространением COVID-19 в "красную" зону нужно включить еще пять областей: Закарпатскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую и Николаевскую.
К такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики (KSE), сообщает Цензор.НЕТ.
Они подчеркивают, что ситуация с ростом заболеваемости в Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях соответствует ситуации, которая наблюдалась Ивано-Франковской области две недели назад.
"Если ограничительные меры не будут применены, через две недели мы будем наблюдать аналогичную Ивано-Франковской области ситуацию еще в трех областях. Первый приоритет - Закарпатская область, поскольку она ниже средней по стране обеспечена ресурсами и у ней более 75% занятых реанимационных коек", - сообщает KSE.
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При этом эксперты KSE отметили, что Житомирская и Николаевская области демонстрируют значительный рост уровня госпитализаций.
"По состоянию на 23 февраля госпитализации на 25% превышают выписки. Это означает рост нагрузки на систему здравоохранения в ближайшее время. Ивано-Франковская область уже сегодня выдерживает нагрузку на ресурсы в четыре раза больше среднего по стране. В целом загрузка реанимационных коек по стране составляет 40%", - привел статистику руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
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Он также отметил, что "несмотря на наращивание объемов вакцинации, Европа прекратила длительное падение заболеваемости и с этой недели демонстрирует тренд на рост".
"Среди причин - мутации вируса и ослабление карантина", - считает эксперт.
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Скупой - платит дважды
Тупой - всю жизнь
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Ты его до конца прокрутить пробюовал?НЕ?
Ну так попробуй.
24 лютого - 4184. До того два дні по 5 тисяч. Неважко порахувати, що це 50%.
Звідки ти взяв 95%?
Слуги народа есть только в парламенте, остальным самим крутится приходится
Я если хочу что-то узнать - мониторю сеть или хожу на форумы по тематике, которая меня интересует
Ще раз. Покажи, як ти отримав 95% з наявних на сьогодні показників?
До речі кількість тестів, що роблять там щодня, зменшили із 100-120 тисяч в середині січня до 20 тисяч вчора. Це я вже десь бачив.
Хто дебіл? Ти - дебіл
бажаю тільки приємного і блага...для вАс благом може бути лише рак мозку ))))
Как эти горе экономисты пугают вирусом,так и Билл Гейтс,который ни разу не эпидемиолог,заделался вдруг предсказателем новых волн пандемии.Уже от одного этого понятно,что население планеты держат за лохов.
В 2010 году был создан сценарий пандемии.
Американский стратег Ф. Уильям Энгдаль обнаружил интересный документ 10-летней давности, созданный Фондом Рокфеллера и Глобальной деловой сетью «Сценарии для будущего технологии и международного развития».
В своей статье от 10 марта этого года Энгдаль отмечает совпадение сценария из этого документа с нынешней пандемией коронавируса: беспрецедентное нагнетание паники, ограничение личных прав и свобод по всему миру (в большинстве случаев незаконное) при явно искажённых или закрытых данных о распространении и смертности COVID-19.
больше узнаете в ссылке ниже.
Источник: https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/
ЗЕ ж уже 2 раза Ковид победил одним твитом и парой видосиков пока западные лохи вводили локдауны и вакцинацию.
пишут СМИ.
Не могут без концлагерей.
4-й рейх рулит: как фашистами родились, так факшистами и помрут.
Этот факт действительно объясняет, ибо про многих европейских политиков верю, абсолютные опущенцы.