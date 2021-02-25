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Еще 5 областей нужно ввести в "красную" зону по COVID-19, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Еще 5 областей нужно ввести в

Из-за критической ситуации с распространением COVID-19 в "красную" зону нужно включить еще пять областей: Закарпатскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую и Николаевскую.

К такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики (KSE), сообщает Цензор.НЕТ.

Они подчеркивают, что ситуация с ростом заболеваемости в Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях соответствует ситуации, которая наблюдалась Ивано-Франковской области две недели назад.

"Если ограничительные меры не будут применены, через две недели мы будем наблюдать аналогичную Ивано-Франковской области ситуацию еще в трех областях. Первый приоритет - Закарпатская область, поскольку она ниже средней по стране обеспечена ресурсами и у ней более 75% занятых реанимационных коек", - сообщает KSE.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области

При этом эксперты KSE отметили, что Житомирская и Николаевская области демонстрируют значительный рост уровня госпитализаций.

"По состоянию на 23 февраля госпитализации на 25% превышают выписки. Это означает рост нагрузки на систему здравоохранения в ближайшее время. Ивано-Франковская область уже сегодня выдерживает нагрузку на ресурсы в четыре раза больше среднего по стране. В целом загрузка реанимационных коек по стране составляет 40%", - привел статистику руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Также на Цензор.НЕТ: Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105%

Он также отметил, что "несмотря на наращивание объемов вакцинации, Европа прекратила длительное падение заболеваемости и с этой недели демонстрирует тренд на рост".

"Среди причин - мутации вируса и ослабление карантина", - считает эксперт.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Яким боком експерти Київської школи ЕКОНОМІКИ стосуються епідеміології?
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25.02.2021 19:19
+13
В Израиле после вакцинации Пфайзером заболеваемость снизилась на 95%
Скупой - платит дважды
Тупой - всю жизнь
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25.02.2021 19:22
+11
Экспертам Киевской школы экономики следует в задний проход ввести клизму. Эксперты есть а экономики нет но появились экономисты-эпидемиологи ))
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25.02.2021 19:24
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Правила форума Совет форумчан
Яким боком експерти Київської школи ЕКОНОМІКИ стосуються епідеміології?
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25.02.2021 19:19 Ответить
То не просто експерти - у них у кожного науковий ступінь професора околовсячєскіх наук! В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 9580
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25.02.2021 19:26 Ответить
Профессор - это не научная степень, а должность в учебном заведении. Научные степени включают в себя кандидата и доктора наук.
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25.02.2021 21:10 Ответить
професор - це ще й вчене звання
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26.02.2021 13:28 Ответить
Но, не ученая степень.
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26.02.2021 16:08 Ответить
так. Ступіні - це кандидат і доктор
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01.03.2021 13:17 Ответить
Економічно невигідно впарювати вакцини, якщо немає ажіотажу)))
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26.02.2021 15:47 Ответить
Дурдом...
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25.02.2021 19:19 Ответить
Судя по всему у нас начинается третья волна ковида, о которой упорно молчит власть. 95% загруженность коек в областях и рост смертности -- это уже не шутки.
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25.02.2021 19:31 Ответить
18c49ed2 У нас начинается кампания, по загону, в стойло, тех, кто не хочет вакцинироваться дешевым овном, из Индии, для стран третьего мира.
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25.02.2021 20:10 Ответить
Это может быть одна из причин. Но я думаю, что все гораздо проще.
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25.02.2021 20:15 Ответить
Ховайся чи від вірусу, чи від вакцини.
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25.02.2021 20:15 Ответить
В Израиле после вакцинации Пфайзером заболеваемость снизилась на 95%
Скупой - платит дважды
Тупой - всю жизнь
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25.02.2021 19:22 Ответить
А кількість тестів, які роблять щодня, як змінилася?
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25.02.2021 19:23 Ответить
Если ты думаеш, что я работаю в МОЗ Израиля - ты ошибаешся
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25.02.2021 19:24 Ответить
То як ти встановив, що саме вакцинація призвела то зменшення захворюваності?
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25.02.2021 19:24 Ответить
Щось ти брешеш. Про 50% ще повірю, але 95?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
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25.02.2021 19:24 Ответить
Ты млять дебил или тебя в гугле забанили?
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25.02.2021 19:26 Ответить
Я тобі навів посилання, яке спростовує твою брехню про 95%, дебіл. З 95го квартала випав чи що?
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25.02.2021 19:27 Ответить
Ты точно дебил.
Ты его до конца прокрутить пробюовал?НЕ?
Ну так попробуй.
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25.02.2021 19:31 Ответить
Максимум "2 хвилі" - тис. випадків.
24 лютого - 4184. До того два дні по 5 тисяч. Неважко порахувати, що це 50%.
Звідки ти взяв 95%?
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25.02.2021 19:33 Ответить
Тьху млин. Там - полно сайтов например на русском. Поищи.
Слуги народа есть только в парламенте, остальным самим крутится приходится
Я если хочу что-то узнать - мониторю сеть или хожу на форумы по тематике, которая меня интересует
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25.02.2021 19:36 Ответить
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

Ще раз. Покажи, як ти отримав 95% з наявних на сьогодні показників?
До речі кількість тестів, що роблять там щодня, зменшили із 100-120 тисяч в середині січня до 20 тисяч вчора. Це я вже десь бачив.
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25.02.2021 19:40 Ответить
Ти про 1736 випадків сьогодні? Так це теж не -95%. Хто дебіл в підсумку?
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25.02.2021 19:34 Ответить
І наврядчи це остаточні дані.
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25.02.2021 19:35 Ответить
"Ситуація оновлюється щодня 3 рази в день, приблизно в 10:00, 19:00 и 23:00"

Хто дебіл? Ти - дебіл
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25.02.2021 19:36 Ответить
Так нет вакцины на рынке, как, собственно, и самого рынка вакцин нет. Но это изменится очень скоро. Надеюсь . Сама жду пфайзер
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25.02.2021 20:32 Ответить
Смысл? На Файзер предзаказ на год вперед. Кто хотел Файзер, те заказывали его летом, самое позднее - осенью 2020. Все остальные страны третьего мира будут прививаться тем говном, что выделят. А самое интересное то, что сэкономить тоже не получилось - оказывается, дерьмо тоже стоит денег.
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26.02.2021 17:46 Ответить
За деньги, возможно, будет. Астра зенека тоже можно, но нужно подождать отзывы
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26.02.2021 18:07 Ответить
Не будет. Там Германия, США и половина цивилизованного мира в очереди по предоплате. Хотя по перераспределению нам что-то там попадает, но я бы на это не рассчитывал...
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26.02.2021 18:11 Ответить
Экспертам Киевской школы экономики следует в задний проход ввести клизму. Эксперты есть а экономики нет но появились экономисты-эпидемиологи ))
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25.02.2021 19:24 Ответить
В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 266
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25.02.2021 19:32 Ответить
Они эксперты статистики и умеют "читать" цифры и графики с диаграммами.
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25.02.2021 19:33 Ответить
до червоної зони треба внести вАше брехливе видання....скільки можна нести абсурд...вАм самім не соромно, ні? вже всі межи можливі та неможливі вИ перетнули своєю брехнею...нічого...вАм все повернеться дуже скоро....потім згадаєте....і оглядайтесь "писуни", коли повертаєтесь вечорами додому...терпець у людей вже вривається )))))
бажаю тільки приємного і блага...для вАс благом може бути лише рак мозку ))))
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25.02.2021 19:27 Ответить
В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 1648
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25.02.2021 19:28 Ответить
эксперты Киевской школы экономики (KSE) них@z не сделали в экономике сразу бросились на борьбу с коронавирусом ***** спецов херовых развелось как блох а что то умное посоветовать или что то умное сделать так некому То суки сидите и занимайтесь экономикой там тоже зверствует зековид В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 3831
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25.02.2021 19:36 Ответить
"Киевская школа экономики (KSE)" не є, часом, філією "Трускавецької Академії"?
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25.02.2021 19:53 Ответить
Привезли говновакцину, которой никто не хочет ширятся и сразу третья волна пошла, хотя еще неделю назад мы всех и все победили... таких новостей сейчас будет хоть отбавляй, так как нужно страху нагнать, что бы электорат побежал колоться так же активно как и за зелю голосовать. Думаю скоро услышим ох..е истории от вакцинированных что у них третий глаз открылся или жену 5 часов ублажал... к сожалению реальной ситуации с вирусом мы уже не узнаем...
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25.02.2021 19:56 Ответить
Реальность с вирусом-что это мировой разводняк.
Как эти горе экономисты пугают вирусом,так и Билл Гейтс,который ни разу не эпидемиолог,заделался вдруг предсказателем новых волн пандемии.Уже от одного этого понятно,что население планеты держат за лохов.
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25.02.2021 23:20 Ответить
Да, да, да. Мирровой разводняк. Главное уверовать в Бога и покаяться!
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26.02.2021 06:50 Ответить
Я вам сочувствую,ваш мозг не способен мыслить стратегически и критически.
В 2010 году был создан сценарий пандемии.

Американский стратег Ф. Уильям Энгдаль обнаружил интересный документ 10-летней давности, созданный Фондом Рокфеллера и Глобальной деловой сетью «Сценарии для будущего технологии и международного развития».
В своей статье от 10 марта этого года Энгдаль отмечает совпадение сценария из этого документа с нынешней пандемией коронавируса: беспрецедентное нагнетание паники, ограничение личных прав и свобод по всему миру (в большинстве случаев незаконное) при явно искажённых или закрытых данных о распространении и смертности COVID-19.
больше узнаете в ссылке ниже.
Источник: https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/
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26.02.2021 20:14 Ответить
Как говорил классик: «не читайте савецких газет перед едой!» с вашим мозгом, способным к стратегическим мышлениям, ни в коем случае не соблюдайте меры предосторожности. Ходите чаще в места большого скопления людей и обязательно без маски...
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26.02.2021 20:40 Ответить
Приплетать Гейтса к заговорам и вакцинации могут только реальные идиоты. Смените пластинку!
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26.02.2021 17:49 Ответить
Ну-да.Бил Гейтс вообще не заинтересованное лицо в вакцинации населения,особенно если учесть,что у него есть Фонд,который финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцины против Covid-19.Продолжайте дальше находиться в тумане.
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26.02.2021 20:08 Ответить
Придурок, Билл Гейтс пожертвовал на различные благотворительные проекты больше, чем годовой бюджет Украины. Я уверен, что ты сейчас строчишь с компа только потому, что Билл Гейтс решил, что различные отсталые народы тоже имеют право пользоваться благами цивилизации. В противном случае ему ничего бы не стоило сделать ту же Винду недоступной для нищебродов. На жратву для народов Африки он выделил в разы больше, чем на вакцинацию. Человек настолько далек от мысли на тебе, придурке, заработать, особенно на вакцинации, что ты даже не представляешь. Он легко может увеличивать свое благосостояние на миллиарды долларов в год без всяких вакцин, но оно ему и нафиг не нужно. Человек свихнулся на благотворительности, но идиоты его продолжают в чем-то обвинять.
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26.02.2021 20:48 Ответить
Стойте!!!
ЗЕ ж уже 2 раза Ковид победил одним твитом и парой видосиков пока западные лохи вводили локдауны и вакцинацию.
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25.02.2021 20:16 Ответить
МУЖИКИ надо вааааакцинироваться...шоби рага виросли...ато много умних мислей
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25.02.2021 21:43 Ответить
У "червону" зону щодо COVID-19 потрібно ввести ще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 9826 У "червону" зону щодо COVID-19 потрібно ввести ще 5 областей, - KSE - Цензор.НЕТ 2235
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25.02.2021 20:33 Ответить
Це філія масковской висшей школи єкономики? Комусь треба бред нести с умним видом. Зедилм сцут майдана, це очевилно.
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25.02.2021 20:57 Ответить
епідемії нема, а красні зони є.
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25.02.2021 21:25 Ответить
красні зони...??????звучит убедительно..Ви только ето послушайте
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25.02.2021 21:41 Ответить
БЛЕФ і Ганьба ...в Богородчанах https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
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25.02.2021 21:41 Ответить
В дупло би пішли ці експерти. Як і всі ковідодрочери з вакцинаторами...
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26.02.2021 00:47 Ответить
"Меркель не исключает, что из-за постоянных мутаций коронавируса, вакцинацию надо будет проходить регулярно в течение длительного периода времени. ", -
пишут СМИ.

Не могут без концлагерей.
4-й рейх рулит: как фашистами родились, так факшистами и помрут.
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26.02.2021 06:09 Ответить
Тут комментатторы на SkyNews сообщили, почему европейские политики так складно да ладно с барановирусом согласные: пишут комментаторы, что на них, на мировых политиков, видео-компромат имеется, где они кто свинью дохлую шпилит, кто с детьми, а кто с собакой. Ще 5 областей потрібно ввести у "червону" зону щодо COVID-19, - KSE - Цензор.НЕТ 5198
Этот факт действительно объясняет, ибо про многих европейских политиков верю, абсолютные опущенцы.
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26.02.2021 06:12 Ответить
 
 