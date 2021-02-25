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Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Білорусі до 28 лютого 2022 року

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Рада постановила продовжити до 28 лютого 2022 року обмежувальні заходи щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів у Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів", - наголошується в заяві на офіційному сайті організації в четвер.

"Санкції ЄС також націлені на економічних суб'єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка і/або підтримують його", - говориться в документі.

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У Раді ЄС заявили, що Євросоюз, "з огляду на тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади", розгляне можливість подальших санкцій, а також продовжить надавати підтримку громадянському суспільству і незалежним ЗМІ Білорусі.

Нагадуємо, Євросоюз ввів санкції щодо Білорусі в жовтні 2020 року, після виборів президента і протестів, які послідували після оголошення їх офіційних результатів. Пізніше санкції були розширені. Нині обмежувальні заходи містять заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для 88 осіб, включно з президентом Олександром Лукашенком, а також заморожування активів 7 організацій.
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25.02.2021 19:42 Відповісти
Ага.
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25.02.2021 19:43 Відповісти
Оптимистично так. Думают, он год протянет?
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25.02.2021 20:02 Відповісти
и шо с того?
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25.02.2021 20:12 Відповісти
Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі - Цензор.НЕТ 3929 Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі - Цензор.НЕТ 9888
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25.02.2021 20:27 Відповісти
Невже ЄС такий дурний? Не розуміє, що демонстранти вийшли проти прозахідного курсу Лукашенко? Це 5-та проросійська колона привела до зближення Білорусі з РФ. Луку загнали у куток, і тепер чекайте російські танки на кордоні. Як і українцям чекати вторгнення російських нелюдів з півночі. Це усе через недалекоглядну політику Заходу, ситого і байдужого.
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25.02.2021 21:12 Відповісти
 
 