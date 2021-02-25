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Евросоюз на год продлил санкции против режима Лукашенко в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз на год продлил санкции против режима Лукашенко в Беларуси

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении на официальном сайте организации в четверг.

"Санкции ЕС также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", - говорится в документе.

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В Совете ЕС заявили, что Евросоюз, "учитывая продолжающееся неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей", рассмотрит возможность дальнейших санкций, а также продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси.

Напоминаем, Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси в октябре 2020 года, после выборов президента и последовавших после оглашения их официальных результатов протестов. Позже санкции были расширены. В настоящее время ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также замораживание активов 7 организаций.

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Автор: Володимир Янченко
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25.02.2021 19:42 Ответить
Ага.
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25.02.2021 19:43 Ответить
Оптимистично так. Думают, он год протянет?
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25.02.2021 20:02 Ответить
и шо с того?
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25.02.2021 20:12 Ответить
Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі - Цензор.НЕТ 3929 Євросоюз продовжив на рік санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі - Цензор.НЕТ 9888
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25.02.2021 20:27 Ответить
Невже ЄС такий дурний? Не розуміє, що демонстранти вийшли проти прозахідного курсу Лукашенко? Це 5-та проросійська колона привела до зближення Білорусі з РФ. Луку загнали у куток, і тепер чекайте російські танки на кордоні. Як і українцям чекати вторгнення російських нелюдів з півночі. Це усе через недалекоглядну політику Заходу, ситого і байдужого.
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25.02.2021 21:12 Ответить
 
 