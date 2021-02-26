Вакцинацію проти коронавірусу почали робити в половині країн світу, - Bloomberg

Процес вакцинації проти коронавірусу почався вже у 100 зі 193 країн світу. Щеплено проти коронавірусу вже понад 225 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:

США - 68,2 млн доз;

Китай - 40,5 млн доз;

Велика Британія - 19,3 млн доз;

Індія - 13 млн доз;

Туреччина - 8 млн доз.

Водночас за охопленням вакцинації лідирує Ізраїль, тут на 100 осіб щеплення отримали 86,9. Далі йдуть Сейшельські острови (73,44), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Велика Британія (29,03) і Мальдіви (26,43).

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