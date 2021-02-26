Вакцинацію проти коронавірусу почали робити в половині країн світу, - Bloomberg
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Процес вакцинації проти коронавірусу почався вже у 100 зі 193 країн світу. Щеплено проти коронавірусу вже понад 225 мільйонів осіб.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Лідерами за кількістю зроблених щеплень є:
- США - 68,2 млн доз;
- Китай - 40,5 млн доз;
- Велика Британія - 19,3 млн доз;
- Індія - 13 млн доз;
- Туреччина - 8 млн доз.
Водночас за охопленням вакцинації лідирує Ізраїль, тут на 100 осіб щеплення отримали 86,9. Далі йдуть Сейшельські острови (73,44), Об'єднані Арабські Емірати (54,39), Велика Британія (29,03) і Мальдіви (26,43).
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Nataliia Radchenko
показати весь коментар26.02.2021 10:14 Відповісти Мені подобається 0
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