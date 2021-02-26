Вакцинацию от коронавируса начали делать в половине стран мира, - Bloomberg

Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира. Привиты от коронавируса уже более 225 миллионов человек.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Лидерами по количеству сделанных прививок являются:

США - 68,2 млн доз;

Китай - 40,5 млн доз;

Великобритания - 19,3 млн доз;

Индия - 13 млн доз;

Турция - 8 млн доз.

При этом по охвату вакцинации лидирует Израиль, здесь этот на 100 человек прививку получили 86,9. Далее идут Сейшельские острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03) и Мальдивы (26,43).

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