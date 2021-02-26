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"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Які б укази і закони не ухвалював Кремль, як би не наповнював окуповану землю зброєю, як би не викорінював присутність кримських татар і українців і не заселяв росіянами, окупований Крим повернеться до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

У День спротиву окупації Яценюк наголосив, що, окупувавши Крим, "Путін ударив мільйони": "Ніхто і ніколи не подарує, не пробачить і не забуде йому цього злочину".

"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - підкреслив експрем'єр.

Яценюк висловив солідарність з усіма мешканцями Криму, які не приймають і чинять внутрішній опір російській окупації.

"Підтримую наших братів і сестер, кримських татар: повернення Криму Україні і їхнього права на вільне життя на рідній землі - це наша спільна національна мета", - написав лідер "Народного Фронту".

Він висловив підтримку кримським українцям, які зазнають гонінь і переслідувань: "Кожна чесна людина і кожна національність зазнає сьогодні в Криму принижень з боку окупантів і русифікаторів".

Яценюк також подякував світовому співтовариству за послідовну підтримку нашого народу і нашої територіальної цілісності: "Ця позиція незмінна ще з часу першої історичної резолюції Генеральної Асамблеї ООН у 2014 році, схваленої за ініціативою нашого уряду".

"Звільнення Криму і Донбасу - нероздільні питання. Їхнє вирішення неможливе одне без іншого. Агресор - один. Злочин - один. Наша перемога, перемога всього Українського народу над путінською гідрою - єдина і неминуча", - підкреслив Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Путин - *****

Смерть России
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26.02.2021 11:29
+5
Это был лучший премьер-министр Украины!
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26.02.2021 11:42
+3
А оградку делать доверии Кролю. Он мастер по стенам
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26.02.2021 11:30
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Путин - *****

Смерть России
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26.02.2021 11:29 Відповісти
"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7620
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26.02.2021 11:31 Відповісти
Так "референдум" или "военные действия"?Википедия, заметка "Список войн и вооружённых конфликтов России" в русскоязычноом разделе. Кто-то видит слова "референдум", "народное волеизлияние", "самоопределение"?

Анатолий Дацюк
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26.02.2021 11:32 Відповісти
А оградку делать доверии Кролю. Он мастер по стенам
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26.02.2021 11:30 Відповісти
Твоему ***** вообще ничего доверить нельзя
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26.02.2021 11:53 Відповісти
Безмозглым слова не давали!
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26.02.2021 12:26 Відповісти
Когда Китай начнет аннексировать сибирь, тогда будет реальная возможность вернуть Крым
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26.02.2021 11:34 Відповісти
Она уже давно под Китаем. Скоро кремлевская стена будет отделять расссею от Великого Китая.
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26.02.2021 11:48 Відповісти
US этого не допустит. Не в их интересах
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26.02.2021 12:17 Відповісти
абсолютно щиро кажу: Сєня - це голова, я б йому пальця до рота не поклав!
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26.02.2021 11:39 Відповісти
Это был лучший премьер-министр Украины!
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26.02.2021 11:42 Відповісти
"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3814 "Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6803
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26.02.2021 12:00 Відповісти
Сеня кролик - это наш украинский Черчиль
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26.02.2021 12:53 Відповісти
семь лет тому успокаивал ,мол это провокация, чтоб туриста заманить в Сочи...и сорвать сезон в Крыму. "Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 999
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26.02.2021 11:44 Відповісти
- Эх, х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас страна.
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники.
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете...
- Так.
- Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь.
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-ничого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто. Роскошная фонетика!
- Смачного.
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26.02.2021 11:52 Відповісти
Крим повернеться до України, чи ви там створите нову Хазарію?
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26.02.2021 11:52 Відповісти
Сперва КулюВлоб.
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26.02.2021 12:01 Відповісти
сеня, а куда ушли деньги на украинскую стенку, отделяющую Украину от немытой расии?
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26.02.2021 11:53 Відповісти
А куда ушли деньги от продажи нефти? Твоё ***** сопливое не говорило?
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26.02.2021 11:56 Відповісти
спасибо...
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26.02.2021 12:39 Відповісти
Да нет никакой российско империи! Есть всбесившийся фашистский аул-недоразумение вся история которого основанна на безпрерывном терроризме, во главе с кучкой террористов.
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26.02.2021 12:02 Відповісти
Дать построить мост в Крым,позволить завезти грады и тяжолое оружие
на територию Украины...и ничего не предпринять...?
СКАЗОЧНИК.
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26.02.2021 12:16 Відповісти
Всё правильно!
Говорить о возвращении - да, постоянно и везде.
Но в реальности - строить жизнь без ОРДЛО и Крыма. Своей ваты хватает!
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26.02.2021 12:27 Відповісти
Очередное бла, бла, бла ... Возвращать как?
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26.02.2021 13:02 Відповісти
 
 