"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк
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Які б укази і закони не ухвалював Кремль, як би не наповнював окуповану землю зброєю, як би не викорінював присутність кримських татар і українців і не заселяв росіянами, окупований Крим повернеться до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем'єр-міністр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
У День спротиву окупації Яценюк наголосив, що, окупувавши Крим, "Путін ударив мільйони": "Ніхто і ніколи не подарує, не пробачить і не забуде йому цього злочину".
"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - підкреслив експрем'єр.
Яценюк висловив солідарність з усіма мешканцями Криму, які не приймають і чинять внутрішній опір російській окупації.
"Підтримую наших братів і сестер, кримських татар: повернення Криму Україні і їхнього права на вільне життя на рідній землі - це наша спільна національна мета", - написав лідер "Народного Фронту".
Він висловив підтримку кримським українцям, які зазнають гонінь і переслідувань: "Кожна чесна людина і кожна національність зазнає сьогодні в Криму принижень з боку окупантів і русифікаторів".
Яценюк також подякував світовому співтовариству за послідовну підтримку нашого народу і нашої територіальної цілісності: "Ця позиція незмінна ще з часу першої історичної резолюції Генеральної Асамблеї ООН у 2014 році, схваленої за ініціативою нашого уряду".
"Звільнення Криму і Донбасу - нероздільні питання. Їхнє вирішення неможливе одне без іншого. Агресор - один. Злочин - один. Наша перемога, перемога всього Українського народу над путінською гідрою - єдина і неминуча", - підкреслив Яценюк.
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Смерть России
Анатолий Дацюк
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас страна.
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники.
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете...
- Так.
- Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь.
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-ничого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто. Роскошная фонетика!
- Смачного.
на територию Украины...и ничего не предпринять...?
СКАЗОЧНИК.
Говорить о возвращении - да, постоянно и везде.
Но в реальности - строить жизнь без ОРДЛО и Крыма. Своей ваты хватает!