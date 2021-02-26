"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - Яценюк
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Какие бы указы и законы не принимал Кремль, как бы ни наполнял оккупированную землю оружием, как бы ни искоренял присутствие крымских татар и украинцев и не заселял русскими, оккупированный Крым вернется в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
В День сопротивления оккупации Яценюк отметил, что, оккупировав Крым, "Путин ударил миллионы": "Никто и никогда не простит, не простит и не забудет ему этого преступления".
"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - подчеркнул экс-премьер.
Яценюк выразил солидарность со всеми жителями оккупированного Крыма, которые не принимают и оказывают внутреннее сопротивление российской оккупации.
"Поддерживаю наших братьев и сестер, крымских татар: возвращение Крыма Украине и их права на свободную жизнь на родной земле - это наша общая национальная цель", - подчеркнул лидер "Народного Фронта".
Он выразил поддержку крымским украинцам, которые подвергаются гонениям и преследованиям: "Каждый честный человек и каждая национальность испытывает сегодня в Крыму унижений со стороны оккупантов и русификаторов".
Яценюк также поблагодарил мировое сообщество за последовательную поддержку нашего народа и нашей территориальной целостности: "Эта позиция неизменна еще со времени первой исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году, одобренной по инициативе нашего правительства".
"Освобождение Крыма и Донбасса - неразделимые вопросы. Их решение невозможно одно без другого. Агрессор - один. Преступление - одно. Наша победа, победа всего украинского народа над путинской гидрой - единственная и неизбежная", - подытожил Яценюк.
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Смерть России
Анатолий Дацюк
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас страна.
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники.
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете...
- Так.
- Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь.
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-ничого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто. Роскошная фонетика!
- Смачного.
на територию Украины...и ничего не предпринять...?
СКАЗОЧНИК.
Говорить о возвращении - да, постоянно и везде.
Но в реальности - строить жизнь без ОРДЛО и Крыма. Своей ваты хватает!