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Новости Политика Украины Оккупация Крыма
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"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Какие бы указы и законы не принимал Кремль, как бы ни наполнял оккупированную землю оружием, как бы ни искоренял присутствие крымских татар и украинцев и не заселял русскими, оккупированный Крым вернется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

В День сопротивления оккупации Яценюк отметил, что, оккупировав Крым, "Путин ударил миллионы": "Никто и никогда не простит, не простит и не забудет ему этого преступления".

"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - подчеркнул экс-премьер.

Яценюк выразил солидарность со всеми жителями оккупированного Крыма, которые не принимают и оказывают внутреннее сопротивление российской оккупации.

Также читайте: Лучшим ответом диктаторскому режиму Путина будет принятие Украины в НАТО и Евросоюз, - Яценюк

"Поддерживаю наших братьев и сестер, крымских татар: возвращение Крыма Украине и их права на свободную жизнь на родной земле - это наша общая национальная цель", - подчеркнул лидер "Народного Фронта".

Он выразил поддержку крымским украинцам, которые подвергаются гонениям и преследованиям: "Каждый честный человек и каждая национальность испытывает сегодня в Крыму унижений со стороны оккупантов и русификаторов".

Яценюк также поблагодарил мировое сообщество за последовательную поддержку нашего народа и нашей территориальной целостности: "Эта позиция неизменна еще со времени первой исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году, одобренной по инициативе нашего правительства".

"Освобождение Крыма и Донбасса - неразделимые вопросы. Их решение невозможно одно без другого. Агрессор - один. Преступление - одно. Наша победа, победа всего украинского народа над путинской гидрой - единственная и неизбежная", - подытожил Яценюк.

Читайте: Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Путин - *****

Смерть России
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26.02.2021 11:29
+5
Это был лучший премьер-министр Украины!
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26.02.2021 11:42
+3
А оградку делать доверии Кролю. Он мастер по стенам
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26.02.2021 11:30
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Путин - *****

Смерть России
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26.02.2021 11:29 Ответить
"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7620
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26.02.2021 11:31 Ответить
Так "референдум" или "военные действия"?Википедия, заметка "Список войн и вооружённых конфликтов России" в русскоязычноом разделе. Кто-то видит слова "референдум", "народное волеизлияние", "самоопределение"?

Анатолий Дацюк
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26.02.2021 11:32 Ответить
А оградку делать доверии Кролю. Он мастер по стенам
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26.02.2021 11:30 Ответить
Твоему ***** вообще ничего доверить нельзя
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26.02.2021 11:53 Ответить
Безмозглым слова не давали!
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26.02.2021 12:26 Ответить
Когда Китай начнет аннексировать сибирь, тогда будет реальная возможность вернуть Крым
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26.02.2021 11:34 Ответить
Она уже давно под Китаем. Скоро кремлевская стена будет отделять расссею от Великого Китая.
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26.02.2021 11:48 Ответить
US этого не допустит. Не в их интересах
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26.02.2021 12:17 Ответить
абсолютно щиро кажу: Сєня - це голова, я б йому пальця до рота не поклав!
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26.02.2021 11:39 Ответить
Это был лучший премьер-министр Украины!
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26.02.2021 11:42 Ответить
"Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3814 "Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6803
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26.02.2021 12:00 Ответить
Сеня кролик - это наш украинский Черчиль
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26.02.2021 12:53 Ответить
семь лет тому успокаивал ,мол это провокация, чтоб туриста заманить в Сочи...и сорвать сезон в Крыму. "Окупація Криму і Донбасу - це могильний камінь Російської імперії", - Яценюк - Цензор.НЕТ 999
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26.02.2021 11:44 Ответить
- Эх, х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас страна.
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники.
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете...
- Так.
- Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь.
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-ничого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто. Роскошная фонетика!
- Смачного.
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26.02.2021 11:52 Ответить
Крим повернеться до України, чи ви там створите нову Хазарію?
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26.02.2021 11:52 Ответить
Сперва КулюВлоб.
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26.02.2021 12:01 Ответить
сеня, а куда ушли деньги на украинскую стенку, отделяющую Украину от немытой расии?
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26.02.2021 11:53 Ответить
А куда ушли деньги от продажи нефти? Твоё ***** сопливое не говорило?
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26.02.2021 11:56 Ответить
спасибо...
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26.02.2021 12:39 Ответить
Да нет никакой российско империи! Есть всбесившийся фашистский аул-недоразумение вся история которого основанна на безпрерывном терроризме, во главе с кучкой террористов.
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26.02.2021 12:02 Ответить
Дать построить мост в Крым,позволить завезти грады и тяжолое оружие
на територию Украины...и ничего не предпринять...?
СКАЗОЧНИК.
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26.02.2021 12:16 Ответить
Всё правильно!
Говорить о возвращении - да, постоянно и везде.
Но в реальности - строить жизнь без ОРДЛО и Крыма. Своей ваты хватает!
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26.02.2021 12:27 Ответить
Очередное бла, бла, бла ... Возвращать как?
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26.02.2021 13:02 Ответить
 
 