"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - Яценюк

Какие бы указы и законы не принимал Кремль, как бы ни наполнял оккупированную землю оружием, как бы ни искоренял присутствие крымских татар и украинцев и не заселял русскими, оккупированный Крым вернется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

В День сопротивления оккупации Яценюк отметил, что, оккупировав Крым, "Путин ударил миллионы": "Никто и никогда не простит, не простит и не забудет ему этого преступления".

"Оккупация Крыма и Донбасса - это могильный камень Российской империи", - подчеркнул экс-премьер.

Яценюк выразил солидарность со всеми жителями оккупированного Крыма, которые не принимают и оказывают внутреннее сопротивление российской оккупации.

Также читайте: Лучшим ответом диктаторскому режиму Путина будет принятие Украины в НАТО и Евросоюз, - Яценюк

"Поддерживаю наших братьев и сестер, крымских татар: возвращение Крыма Украине и их права на свободную жизнь на родной земле - это наша общая национальная цель", - подчеркнул лидер "Народного Фронта".

Он выразил поддержку крымским украинцам, которые подвергаются гонениям и преследованиям: "Каждый честный человек и каждая национальность испытывает сегодня в Крыму унижений со стороны оккупантов и русификаторов".

Яценюк также поблагодарил мировое сообщество за последовательную поддержку нашего народа и нашей территориальной целостности: "Эта позиция неизменна еще со времени первой исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году, одобренной по инициативе нашего правительства".

"Освобождение Крыма и Донбасса - неразделимые вопросы. Их решение невозможно одно без другого. Агрессор - один. Преступление - одно. Наша победа, победа всего украинского народа над путинской гидрой - единственная и неизбежная", - подытожил Яценюк.

Читайте: Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша