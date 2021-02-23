РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11680 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Приговор Стерненко
10 078 108
Яценюк (7983) Стерненко (384)

Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша

В седьмую годовщину Революции Достоинства активист, противостоявший попыткам создать "ОНР" по примеру организаций "ДНР" и "ЛНР", получил 7 лет за решеткой.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Приговор Сергею Стерненко вызвал триумфальную реакцию у сил пророссийского реванша. Радость антигосударственных сил воспринимается как плевок в лицо борцам за Украину и нашу украинскую Одессу частности", - написал он.

Яценюк напомнил, что Стерненко противостоял попыткам создать в Одессе организацию "ОНР" по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" и что из-за проукраинской позиции он подвергался нападению титушек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Портнов радуется, что приговор Стерненко носит антиукраинский характер: "Это приговор порядкам, царившим в стране семь лет"

"Показательно, приговор вынесен в дни, когда мы отмечаем годовщину Революции достоинства. Вместо ощущения нашей победы семь лет назад - мы получили семь лет тюрьмы для Сергея Стерненко. Возможно, именно поэтому такой приговор", - считает Яценюк.

"Обращаюсь к власти. Ранее России были переданы "беркутовцы", которые в 2014 году расстреливали людей на Майдане в Киеве.

Если были отданы преступники, на кого обменять того, кто сам ходил под их прицелами, защищая Украину?" - подытожил Яценюк.

Также на Цензор.НЕТ: Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Дебилы сходили на выборы по-приколу и привели к власти рыгов, убивавших украинцев.
показать весь комментарий
23.02.2021 22:58
+12
Реванш кремлівської сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!!))))
показать весь комментарий
23.02.2021 22:55
+12
Учитывая уровень напряженности в обществе (после коммуналок и беспределов, типа тупицких) = может "взлететь" так, что зеленая плесень и в изrаили свалить не успеет.
показать весь комментарий
23.02.2021 23:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Широко известный в узких кругах )))
показать весь комментарий
24.02.2021 04:59 Ответить
Страшный человек Сеня. Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу - Цензор.НЕТ 3223
Согласно соседской пропаганде, одним махом семерых в чеченской войне убивахом.
показать весь комментарий
24.02.2021 05:46 Ответить
"Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша"

О, нет.
Тот реванш случился, когда ЗЕбилоиды избрали "бубочку" в президенты.
Вслед за клоунами всегда приходят иные силы, серьезные.
И уходить они не собираются больше никогда.
показать весь комментарий
24.02.2021 05:45 Ответить
Здуй щоки, реванш почався коли в 2014, владу віддали Порошенкам, Яценюкам, Гройсманам... БПП було переповнене колишніми ригами з яких частина зараз перейшла до СН чи ОПЗЖ.
показать весь комментарий
24.02.2021 09:26 Ответить
Какая прелесть!
В 2014 году несомненно власть нужно было отдать тибе.
Хтоб сомневался!
показать весь комментарий
24.02.2021 09:53 Ответить
да який ти кінь.. ти посто паршивий ішак путінський...геть звідси паонокопитний.
показать весь комментарий
27.02.2021 15:11 Ответить
Нагадаю що, Авакова в Раду провів якраз Яценюк.
показать весь комментарий
24.02.2021 09:28 Ответить
аваков ісполнітель наказів с банковеі зеленського зермаком а ці виконуюь вимоги *****...
показать весь комментарий
27.02.2021 15:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 