Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша
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В седьмую годовщину Революции Достоинства активист, противостоявший попыткам создать "ОНР" по примеру организаций "ДНР" и "ЛНР", получил 7 лет за решеткой.
Об этом пишет в Фейсбуке экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Приговор Сергею Стерненко вызвал триумфальную реакцию у сил пророссийского реванша. Радость антигосударственных сил воспринимается как плевок в лицо борцам за Украину и нашу украинскую Одессу частности", - написал он.
Яценюк напомнил, что Стерненко противостоял попыткам создать в Одессе организацию "ОНР" по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" и что из-за проукраинской позиции он подвергался нападению титушек.
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"Показательно, приговор вынесен в дни, когда мы отмечаем годовщину Революции достоинства. Вместо ощущения нашей победы семь лет назад - мы получили семь лет тюрьмы для Сергея Стерненко. Возможно, именно поэтому такой приговор", - считает Яценюк.
"Обращаюсь к власти. Ранее России были переданы "беркутовцы", которые в 2014 году расстреливали людей на Майдане в Киеве.
Если были отданы преступники, на кого обменять того, кто сам ходил под их прицелами, защищая Украину?" - подытожил Яценюк.
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Согласно соседской пропаганде, одним махом семерых в чеченской войне убивахом.
О, нет.
Тот реванш случился, когда ЗЕбилоиды избрали "бубочку" в президенты.
Вслед за клоунами всегда приходят иные силы, серьезные.
И уходить они не собираются больше никогда.
В 2014 году несомненно власть нужно было отдать тибе.
Хтоб сомневался!