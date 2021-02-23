Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу
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У сьому річницю Революції Гідності активіст, який протистояв спробам створити "ОНР" за прикладом організацій "ДНР" та "ЛНР", отримав 7 років за ґратами.
Про це пише у фейсбуці експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вирок Сергієві Стерненку викликав тріумфальну реакцію у сил проросійського реваншу. Радість антидержавних сил сприймається як плювок в обличчя борцям за Україну й нашу українську Одесу зокрема", - написав він.
Яценюк нагадав, що Стерненко протистояв спробам створити в Одесі організацію "ОНР" за прикладом так званих "ДНР" та "ЛНР" і що через проукраїнську позицію він зазнавав нападів тітушок.
"Показово, вирок винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції Гідності. Замість відчуття нашої перемоги сім років тому - ми отримали сім років в’язниці для Сергія Стерненка. Можливо, саме тому такий вирок", - вважає Яценюк.
"Звертаюся до влади. Раніше Росії було передано "беркутівців", які у 2014 році розстрілювали людей на Майдані у Києві.
Якщо були віддані злочинці, на кого обміняти того, хто сам ходив під їхніми прицілами, захищаючи Україну?" - підсумував Яценюк.
Будь ласка, зачекайте...
Согласно соседской пропаганде, одним махом семерых в чеченской войне убивахом.
О, нет.
Тот реванш случился, когда ЗЕбилоиды избрали "бубочку" в президенты.
Вслед за клоунами всегда приходят иные силы, серьезные.
И уходить они не собираются больше никогда.
В 2014 году несомненно власть нужно было отдать тибе.
Хтоб сомневался!