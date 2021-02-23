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Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу

У сьому річницю Революції Гідності активіст, який протистояв спробам створити "ОНР" за прикладом організацій "ДНР" та "ЛНР", отримав 7 років за ґратами.

Про це пише у фейсбуці експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирок Сергієві Стерненку викликав тріумфальну реакцію у сил проросійського реваншу. Радість антидержавних сил сприймається як плювок в обличчя борцям за Україну й нашу українську Одесу зокрема", - написав він.

Яценюк нагадав, що Стерненко протистояв спробам створити в Одесі організацію "ОНР" за прикладом так званих "ДНР" та "ЛНР" і що через проукраїнську позицію він зазнавав нападів тітушок.

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"Показово, вирок винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції Гідності. Замість відчуття нашої перемоги сім років тому - ми отримали сім років в’язниці для Сергія Стерненка. Можливо, саме тому такий вирок", - вважає Яценюк.

"Звертаюся до влади. Раніше Росії було передано "беркутівців", які у 2014 році розстрілювали людей на Майдані у Києві.

Якщо були віддані злочинці, на кого обміняти того, хто сам ходив під їхніми прицілами, захищаючи Україну?" - підсумував Яценюк.

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Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Дебилы сходили на выборы по-приколу и привели к власти рыгов, убивавших украинцев.
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23.02.2021 22:58
+12
Реванш кремлівської сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!!))))
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23.02.2021 22:55
+12
Учитывая уровень напряженности в обществе (после коммуналок и беспределов, типа тупицких) = может "взлететь" так, что зеленая плесень и в изrаили свалить не успеет.
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23.02.2021 23:05
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Широко известный в узких кругах )))
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24.02.2021 04:59 Відповісти
Страшный человек Сеня. Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу - Цензор.НЕТ 3223
Согласно соседской пропаганде, одним махом семерых в чеченской войне убивахом.
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24.02.2021 05:46 Відповісти
"Яценюк: Приговор Стерненко - триумф сил пророссийского реванша"

О, нет.
Тот реванш случился, когда ЗЕбилоиды избрали "бубочку" в президенты.
Вслед за клоунами всегда приходят иные силы, серьезные.
И уходить они не собираются больше никогда.
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24.02.2021 05:45 Відповісти
Здуй щоки, реванш почався коли в 2014, владу віддали Порошенкам, Яценюкам, Гройсманам... БПП було переповнене колишніми ригами з яких частина зараз перейшла до СН чи ОПЗЖ.
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24.02.2021 09:26 Відповісти
Какая прелесть!
В 2014 году несомненно власть нужно было отдать тибе.
Хтоб сомневался!
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24.02.2021 09:53 Відповісти
да який ти кінь.. ти посто паршивий ішак путінський...геть звідси паонокопитний.
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27.02.2021 15:11 Відповісти
Нагадаю що, Авакова в Раду провів якраз Яценюк.
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24.02.2021 09:28 Відповісти
аваков ісполнітель наказів с банковеі зеленського зермаком а ці виконуюь вимоги *****...
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27.02.2021 15:13 Відповісти
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