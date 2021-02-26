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Мінстратегпром підтримує ідею створення спеціалізованої виставки оборонної продукції в Україні, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінстратегпром підтримує ідею створення спеціалізованої виставки оборонної продукції в Україні, - Уруський

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підтримує ініціативу створення в Україні спеціалізованої виставки оборонної продукції і готове виступити від імені Кабміну ініціатором її створення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ідею створення такої виставки я підтримую. Інше питання, який ми будемо обговорювати, - де вона повинна функціонувати, на якому майданчику. Але те, що є така ініціатива і наших приватних компаній, і "Укроборонпрому", Мінстратегпром її підтримує, готовий підставити своє плече і виступити від уряду ініціатором її створення", - сказав Уруський у ході публічного звіту, відповідаючи на питання про ініціативу Ліги оборонних підприємств, "Укроборонпрому" і виставкового центру "КиївЕкспоПлаза" про створення виставки UA Def.

Віцепрем'єр нагадав, що на сьогодні функціонує дві спеціалізовані виставки - "Авіасвіт-XXI" та "Зброя та безпека".

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"Свого часу виставка "Зброя та безпека"створювалася Міністерством внутрішніх справ під завдання розробки спеціалізованого мисливської зброї, техніки, і вона не повністю охоплює комплекс, який може демонструвати нашу державу в оборонно-промисловому напрямку", - пояснив Уруський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Когда-то при нормальном президенте были хорошие выставки трофейной техники на Михайловской площади... вiслюк такое сцыт делать...

Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 3262
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26.02.2021 15:59
+1
дыркина уже пригласил ленточку перерезать??? у него с 16 лет опыт! Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 9004
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26.02.2021 15:53
+1
Я ж говорю - при нормальном президенте...
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26.02.2021 16:12
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дыркина уже пригласил ленточку перерезать??? у него с 16 лет опыт! Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 9004
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26.02.2021 15:53 Відповісти
Когда-то при нормальном президенте были хорошие выставки трофейной техники на Михайловской площади... вiслюк такое сцыт делать...

Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 3262
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26.02.2021 15:59 Відповісти
А є що виставляти ??)))
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26.02.2021 16:04 Відповісти
Я ж говорю - при нормальном президенте...
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26.02.2021 16:12 Відповісти
Обычно инициатором такого становятся частные компании, а не министерство. Как то странно. Опять коррупция?)
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26.02.2021 16:01 Відповісти
А когда министерство превратили в частную лавочку?..
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26.02.2021 16:02 Відповісти
З часу заснування !!)))
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26.02.2021 16:21 Відповісти
То вопрос был риторический. И так ясно, что клоуны и таксисты превратили министерство в балаган.
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26.02.2021 16:23 Відповісти
А думка гідно озброїти ЗСУ вас не осяяла!!!)))
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26.02.2021 16:03 Відповісти
Создать определенный супермаркет смерти, идея неплохая, арабы, африканцы, азиаты... будут постоянные зрители и покупатели, это может дать дополнительный импульс для развития отрасли.... для ВСУ скидки и преференции будут?
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26.02.2021 16:09 Відповісти
Трохи нагадує Нью-Васюки !!!)))
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26.02.2021 16:11 Відповісти
Минстратегпром поддерживает идею создания специализированной выставки оборонной продукции в Украине, - Уруский - Цензор.НЕТ 2505

...
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26.02.2021 16:16 Відповісти
 
 