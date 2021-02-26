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Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому, - МЗС

Україна та Ізраїль домовилися на початку березня здійснити спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ для повернення українців додому.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у своєму акаунті у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель-Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому", - написав Ніколенко.

Він також додав, що точну дату й умови придбання квитків Посольство України в Ізраїлі повідомить додатково.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закрив в'їзд для іноземців і ввів для ізраїльтян, які повертаються додому, обов'язковий карантин у спеціальних центрах через ситуацію з COVID-19.

У січні влада Ізраїлю змінила правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу, а згодом тимчасово призупинили міжнародне авіасполучення з метою запобігти поширенню нових штамів COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина населення Ізраїлю отримала одну дозу COVID-вакцини

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Израильтяне может и полетят, а представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ.
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26.02.2021 16:08
+1
Кабелек с ****** там тоже есть?? Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 5454
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26.02.2021 16:09
+1
із взаємністю українського народу останні півтора року є певні проблеми.
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26.02.2021 16:19
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отдохнули на Мертвом (Красном) море - пора и домой..
- украинцы управлять сами собой не будут.. Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 8890
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26.02.2021 16:00 Відповісти
Хорошо б и назад не пустой летел...
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26.02.2021 16:00 Відповісти
Израильтяне может и полетят, а представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ.
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26.02.2021 16:08 Відповісти
із взаємністю українського народу останні півтора року є певні проблеми.
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26.02.2021 16:19 Відповісти
представители еврейской общины вряд ли покинут Украину, от СССР бежали, а от Украины не побегут, они любят украинский народ ./Конечно. В мире есть только два президента-еврея: путинская проститутка по вызову Нетаньяха и буратина Коломойского Зеленский.
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26.02.2021 19:52 Відповісти
Кабелек с ****** там тоже есть?? Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения украинцев домой, - МИД - Цензор.НЕТ 5454
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26.02.2021 16:09 Відповісти
А звідки і куди домой?
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26.02.2021 16:11 Відповісти
Подозреваю. что будет курсировать президентский самолёт.... Только на нём бесплатно загулявших туристов в Украину транспортируют....Зачем же им платить за дорогу домой? Мы все и заплатим....
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26.02.2021 16:23 Відповісти
Черновецький мешкає в Грузіі , Довгий в Украіні , а щодо Кільчицької немає інфи !
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26.02.2021 16:47 Відповісти
 
 