Необхідна повна реалізація мінських домовленостей, - глава МЗС Німеччини закликав РФ дотримуватися міжнародного права

Міністр закордонних справ Німеччини та глава комітету міністрів Ради ЄС Гайко Маас закликав повністю реалізувати мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в тексті заяви Мааса, опублікованому на сайті Ради ЄС, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Маас нагадав про засудження незаконної анексії Криму та підтвердив беззастережну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"В цьому контексті хотів би також наголосити на необхідності повної реалізації мінських домовленостей та висновків паризького саміту щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі", - наголосив він.

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Глава німецького МЗС додав, що комітет міністрів ЄС занепокоєний суттєвим погіршенням ситуації з правами людини в Криму.

"Я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема шляхом надання безперешкодного доступу регіональних і міжнародних механізмів моніторингу прав людини, а також неурядових правозахисних організацій в Крим і Севастополь", - додав Маас.