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Новини Політика України
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Німеччина (4527) Крим (12756) Донбас (21733) мінські угоди (2216) Гайко Маас (201)

Необхідна повна реалізація мінських домовленостей, - глава МЗС Німеччини закликав РФ дотримуватися міжнародного права

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Необхідна повна реалізація мінських домовленостей, - глава МЗС Німеччини закликав РФ дотримуватися міжнародного права

Міністр закордонних справ Німеччини та глава комітету міністрів Ради ЄС Гайко Маас закликав повністю реалізувати мінські домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в тексті заяви Мааса, опублікованому на сайті Ради ЄС, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Маас нагадав про засудження незаконної анексії Криму та підтвердив беззастережну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"В цьому контексті хотів би також наголосити на необхідності повної реалізації мінських домовленостей та висновків паризького саміту щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі", - наголосив він.

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Глава німецького МЗС додав, що комітет міністрів ЄС занепокоєний суттєвим погіршенням ситуації з правами людини в Криму.

"Я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема шляхом надання безперешкодного доступу регіональних і міжнародних механізмів моніторингу прав людини, а також неурядових правозахисних організацій в Крим і Севастополь", - додав Маас.
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Німеччина- Васточная Германія- Штазі - політичний бомонд перейшов у обєднану Німеччину- Ухйло - Шрьодер ...- а тепер хочуть послушанія Кремля?
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26.02.2021 16:42 Відповісти
...й цьому ланцюжку теперішній президент бувший голова дипломатії соратник й дружбан Шрьодера сумнозвісний Штангенмайер
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26.02.2021 16:43 Відповісти
Ви там при максимальному напруженні у сприянні виконання... головне голосно не змініть хімічний стан навколишнього вам повітря.
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26.02.2021 16:54 Відповісти
Яка свіжа мисль, *ь! Отето німець голова!
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26.02.2021 18:08 Відповісти
Ну теперь -даа!! Вот сейчас то конечно! Маас, ты слышишь этот топот? То москали побежали обещания выполнять?
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26.02.2021 18:12 Відповісти
коли вже скінчиться безглуздий період пустопорожніх закликів? москалі відверто глузують
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26.02.2021 18:30 Відповісти
А якже бути Дівулі, Толі Ефрейтору, що був міністром, Вані сміттєвозу зі Львова, Зебілам різного штибу, "Швабодівцям", "********", які верещали, що Порошенко підписав "мінські" невигідні Україні і що як тільки прийдуть до влади, то зразу їх відмінять і приймуть нові. Ну, то де?
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26.02.2021 19:06 Відповісти
ТИХИЕ ФАШИСТЫ !!!
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27.02.2021 11:03 Відповісти
 
 