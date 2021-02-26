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Новини За кордоном
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ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ФБР оголосило в розшук

За інформацію, яка приведе до його арешту, Федеральне бюро розслідувань США готове виплатити винагороду в $ 250 тис.

Євгена Пригожина підозрюють у змові з метою шахрайства проти США, втручанні у внутрішню політику США і спробі вплинути на президентські вибори в період з 2014-го по 2016 роки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

За даними ФБР, Пригожин був основним спонсором петербурзької компанії "Агентство інтернет-досліджень" і санкціонував масовану інформаційну кампанію всередині США з метою вплинути на результат виборів президента. У заяві ФБР також йдеться, що агентство і Пригожин стояли за розкраданням персональних даних громадян США і створенням сотень фейкових акаунтів у соцмережах.

Сам Пригожин назвав оголошення в розшук "шоу" і "самопіаром ФБР", яке нібито намагається приховати глибинні проблеми суспільства, і тому влаштовує "полювання на відьом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати

"П'ятдесят відсотків американців підтримують традиційні цінності і не хочуть масової міграції, гомосексуалізму та інших ліберальних штучок. Це круті хлопці, які і створювали Америку. На них і ведеться полювання. Тому панове з ФБР змушені прикидатися вівцями, і щоб не отримати по голові, влаштовують шоу з розшуком, як в старі ковбойські часи", - заявив Пригожин.

У грудні 2020 року Палата представників США одноголосно підтримала резолюцію, згідно з якою діяльність російського бізнесмена Євгена Пригожина і пов'язаних з ним осіб становить загрозу національним інтересам і безпеці США. Американські законодавці також називають Пригожина лідером "ПВК Вагнера", яка поширює "смертельні конфлікти по всьому світу".

В середині жовтня ЄС вніс Пригожина в санкційні списки,  оскільки вважав його причетним, зокрема, до постачань озброєнь до Лівії. Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до Євросоюзу і заморожування активів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Правильно, давно пора из повара котлет нарубать
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26.02.2021 16:50
+29
Cнаряды ложатся уже близкоФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 9619
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26.02.2021 16:56
+24
ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 3207
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26.02.2021 16:53
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Правильно, давно пора из повара котлет нарубать
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26.02.2021 16:50 Відповісти
Не потрібно розшуку , просто новічка йому в щі.
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26.02.2021 17:43 Відповісти
І мухи путіну, а котлети ФБР.
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26.02.2021 22:14 Відповісти
Уявіть шо почнеться, коли об"єктивні внутрішні проблеми в установленні повного врядування після зміни влади у США будуть вирішені!!!
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26.02.2021 16:51 Відповісти
Внутренних проблем в США станет только больше. Демократы это глобалисты, которые больше занимаются внешней политикой, а не внутренней.
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26.02.2021 16:59 Відповісти
Ну тоді я мовчу про те хто добив імепрію Зла , ким був республіканець Маккейн...
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26.02.2021 17:15 Відповісти
Кремлядь ты а чём ?
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26.02.2021 18:10 Відповісти
воно про загниваючий Захід, а внутрішні проблеми це продовження зовнішніх.
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26.02.2021 22:16 Відповісти
Ну хоч щось.
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26.02.2021 16:51 Відповісти
Всего? Или только голову...
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26.02.2021 16:52 Відповісти
хаха, ну посмотрим о каком он "шоу" заговорит, когда под ним земля гореть начнет
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26.02.2021 16:52 Відповісти
"Искандеры" уже наржались.
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26.02.2021 18:40 Відповісти
Вот это поворот! Надеюсь дальше будет интереснее😁😁😁
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26.02.2021 16:52 Відповісти
ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 3207
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26.02.2021 16:53 Відповісти
!!!5+!
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26.02.2021 17:56 Відповісти
Cнаряды ложатся уже близкоФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 9619
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26.02.2021 16:56 Відповісти
Так, снаряди ложацця вже дуже близько до буби!)
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26.02.2021 17:02 Відповісти
Бубочка має знати.
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26.02.2021 18:21 Відповісти
Тому й заметушився.
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26.02.2021 21:57 Відповісти
И шо будет? США конешно не Великобритания, но та ничего не делает с открытыми делами на московских террористов)
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26.02.2021 17:00 Відповісти
лучше лям за шкурку этой крысы ... пусть прячется как и его хозяин
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26.02.2021 17:03 Відповісти
А якщо їм принести тільки скальп ?
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26.02.2021 18:22 Відповісти
там не поймёшь , скальп или кусок кожи с жопы , треба хоча б голову
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26.02.2021 18:26 Відповісти
"...господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена." Пригожин с Жириком шмалят по одной ФСБ-шной методичке уже больше 20 лет. ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 1375

ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 6912
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26.02.2021 17:09 Відповісти
ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 5055
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26.02.2021 17:12 Відповісти
Невже він з труни виглядає чи з перегною?
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26.02.2021 18:04 Відповісти
👏👍✌️
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26.02.2021 18:11 Відповісти
Кремлёвских террористов нужно истреблять , как тараканов , так как это гебистское быдло несёт только хаос , войны и разруху по всему миру !!
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26.02.2021 17:11 Відповісти
о, ты жё вроде нё йо-кал, Док? Хотя в посл. время даже Антиколорадос йо-кает ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 5065
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26.02.2021 17:17 Відповісти
Теперь Евгешке придется отдыхать только на южном берегу Северного моря.
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26.02.2021 17:14 Відповісти
Это почему же только на южном берегу Северного моря? А чем хуже южный берег Карского моря или моря Лаптевых?
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26.02.2021 17:27 Відповісти
Там десь батько Михайла Ломоносова на баркасі плавав.
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26.02.2021 18:24 Відповісти
Это все
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26.02.2021 17:20 Відповісти
ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 5851
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26.02.2021 17:26 Відповісти
Як гарненько і правильно. Щоб американці не схопили терориста Пригожина і не розпитали його за терориста номер один, то що там зроблять? Правильно, дадуть чаю, або кофе.
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26.02.2021 17:34 Відповісти
Информация для ФБР - брать его надо на входе в Кремль!
Повар регулярно носит бабло своему ресторатору, владельцу сети "Кацап и лопата"....Жду 250 тыс.у.е.....ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 1614
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26.02.2021 17:36 Відповісти
Хорошая новость ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 3693 ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 1261
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26.02.2021 17:53 Відповісти
Будет баланду в Алькатрасе варить. Для него специально на этом острове камеру откроют. И мосты сожгут.
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26.02.2021 18:14 Відповісти
за 250 штук его свои же наемники из "вагинера" в мешке вывезут и ФБР сдадут.
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26.02.2021 18:42 Відповісти
_Вот так наглый кремлёвский питарас выссался в очи дяде Сэму... В этом виноват дегенерат обама с его перезагрузкой для людоедов, и его госсек кэрри, лебезивший перед лошадью людоедов "мой друх сэргэй"... Уроды, *****! Безответственные пустозвоны и ничтожества!
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26.02.2021 19:08 Відповісти
он там не один - там по ссылке целая компания
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26.02.2021 21:43 Відповісти
Тепер якщо хтось з цієї компанії заїде в цивілізовану країну то підлягає екстрадиції в США?
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26.02.2021 22:09 Відповісти
Перший пішов ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 8709 ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 5604
На зону; може там на роздачі у столовій буде)
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26.02.2021 21:54 Відповісти
ТАК А ЧЕГО ЗА ЕГО ГОЛОВУ НЕ ДАЛИ ДЕНЕГ !!!???
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27.02.2021 11:01 Відповісти
 
 