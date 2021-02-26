ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина

За інформацію, яка приведе до його арешту, Федеральне бюро розслідувань США готове виплатити винагороду в $ 250 тис.

Євгена Пригожина підозрюють у змові з метою шахрайства проти США, втручанні у внутрішню політику США і спробі вплинути на президентські вибори в період з 2014-го по 2016 роки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

За даними ФБР, Пригожин був основним спонсором петербурзької компанії "Агентство інтернет-досліджень" і санкціонував масовану інформаційну кампанію всередині США з метою вплинути на результат виборів президента. У заяві ФБР також йдеться, що агентство і Пригожин стояли за розкраданням персональних даних громадян США і створенням сотень фейкових акаунтів у соцмережах.

Сам Пригожин назвав оголошення в розшук "шоу" і "самопіаром ФБР", яке нібито намагається приховати глибинні проблеми суспільства, і тому влаштовує "полювання на відьом".

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"П'ятдесят відсотків американців підтримують традиційні цінності і не хочуть масової міграції, гомосексуалізму та інших ліберальних штучок. Це круті хлопці, які і створювали Америку. На них і ведеться полювання. Тому панове з ФБР змушені прикидатися вівцями, і щоб не отримати по голові, влаштовують шоу з розшуком, як в старі ковбойські часи", - заявив Пригожин.

У грудні 2020 року Палата представників США одноголосно підтримала резолюцію, згідно з якою діяльність російського бізнесмена Євгена Пригожина і пов'язаних з ним осіб становить загрозу національним інтересам і безпеці США. Американські законодавці також називають Пригожина лідером "ПВК Вагнера", яка поширює "смертельні конфлікти по всьому світу".

В середині жовтня ЄС вніс Пригожина в санкційні списки, оскільки вважав його причетним, зокрема, до постачань озброєнь до Лівії. Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до Євросоюзу і заморожування активів.