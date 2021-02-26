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Новости За рубежом
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ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФБР объявило в розыск

За информацию, которая приведет к его аресту, Федеральное бюро расследований США готово выплатить вознаграждение в $250 тыс.

Евгения Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

По данным ФБР, Пригожин был основным спонсором петербургской компании "Агентство интернет-исследований" и санкционировал массированную информационную кампанию внутри США с целью повлиять на исход выборов президента. В заявлении ФБР также говорится, что агентство и Пригожин стояли за хищением персональных данных граждан США и созданием сотен фейковых аккаунтов в соцсетях.

Сам Пригожин назвал объявление в розыск "шоу" и "самопиаром ФБР", которое якобы пытается скрыть глубинные проблемы общества, и потому устраивает "охоту на ведьм".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера"

"Пятьдесят процентов американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", - заявил Пригожин.

В декабре 2020 года Палата представителей США единогласно поддержала резолюцию, согласно которой деятельность российского бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США. Американские законодатели также называют Пригожина лидером "ЧВК Вагнера", которая распространяет "смертельные конфликты по всему миру".

Также на Цензор.НЕТ: Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты

В середине октября ЕС внес Пригожина в санкционные списки, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию. Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+35
Правильно, давно пора из повара котлет нарубать
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26.02.2021 16:50
+29
Cнаряды ложатся уже близкоФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 9619
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26.02.2021 16:56
+24
ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 3207
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26.02.2021 16:53
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Правильно, давно пора из повара котлет нарубать
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26.02.2021 16:50 Ответить
Не потрібно розшуку , просто новічка йому в щі.
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26.02.2021 17:43 Ответить
І мухи путіну, а котлети ФБР.
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26.02.2021 22:14 Ответить
Уявіть шо почнеться, коли об"єктивні внутрішні проблеми в установленні повного врядування після зміни влади у США будуть вирішені!!!
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26.02.2021 16:51 Ответить
Внутренних проблем в США станет только больше. Демократы это глобалисты, которые больше занимаются внешней политикой, а не внутренней.
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26.02.2021 16:59 Ответить
Ну тоді я мовчу про те хто добив імепрію Зла , ким був республіканець Маккейн...
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26.02.2021 17:15 Ответить
Кремлядь ты а чём ?
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26.02.2021 18:10 Ответить
воно про загниваючий Захід, а внутрішні проблеми це продовження зовнішніх.
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26.02.2021 22:16 Ответить
Ну хоч щось.
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26.02.2021 16:51 Ответить
Всего? Или только голову...
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26.02.2021 16:52 Ответить
хаха, ну посмотрим о каком он "шоу" заговорит, когда под ним земля гореть начнет
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26.02.2021 16:52 Ответить
"Искандеры" уже наржались.
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26.02.2021 18:40 Ответить
Вот это поворот! Надеюсь дальше будет интереснее😁😁😁
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26.02.2021 16:52 Ответить
ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 3207
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26.02.2021 16:53 Ответить
!!!5+!
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26.02.2021 17:56 Ответить
Cнаряды ложатся уже близкоФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 9619
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26.02.2021 16:56 Ответить
Так, снаряди ложацця вже дуже близько до буби!)
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26.02.2021 17:02 Ответить
Бубочка має знати.
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26.02.2021 18:21 Ответить
Тому й заметушився.
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26.02.2021 21:57 Ответить
И шо будет? США конешно не Великобритания, но та ничего не делает с открытыми делами на московских террористов)
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26.02.2021 17:00 Ответить
лучше лям за шкурку этой крысы ... пусть прячется как и его хозяин
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26.02.2021 17:03 Ответить
А якщо їм принести тільки скальп ?
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26.02.2021 18:22 Ответить
там не поймёшь , скальп или кусок кожи с жопы , треба хоча б голову
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26.02.2021 18:26 Ответить
"...господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена." Пригожин с Жириком шмалят по одной ФСБ-шной методичке уже больше 20 лет. ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 1375

ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 6912
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26.02.2021 17:09 Ответить
ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 5055
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26.02.2021 17:12 Ответить
Невже він з труни виглядає чи з перегною?
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26.02.2021 18:04 Ответить
👏👍✌️
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26.02.2021 18:11 Ответить
Кремлёвских террористов нужно истреблять , как тараканов , так как это гебистское быдло несёт только хаос , войны и разруху по всему миру !!
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26.02.2021 17:11 Ответить
о, ты жё вроде нё йо-кал, Док? Хотя в посл. время даже Антиколорадос йо-кает ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 5065
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26.02.2021 17:17 Ответить
Теперь Евгешке придется отдыхать только на южном берегу Северного моря.
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26.02.2021 17:14 Ответить
Это почему же только на южном берегу Северного моря? А чем хуже южный берег Карского моря или моря Лаптевых?
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26.02.2021 17:27 Ответить
Там десь батько Михайла Ломоносова на баркасі плавав.
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26.02.2021 18:24 Ответить
Это все
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26.02.2021 17:20 Ответить
ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 5851
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26.02.2021 17:26 Ответить
Як гарненько і правильно. Щоб американці не схопили терориста Пригожина і не розпитали його за терориста номер один, то що там зроблять? Правильно, дадуть чаю, або кофе.
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26.02.2021 17:34 Ответить
Информация для ФБР - брать его надо на входе в Кремль!
Повар регулярно носит бабло своему ресторатору, владельцу сети "Кацап и лопата"....Жду 250 тыс.у.е.....ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 1614
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26.02.2021 17:36 Ответить
Хорошая новость ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 3693 ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 1261
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26.02.2021 17:53 Ответить
Будет баланду в Алькатрасе варить. Для него специально на этом острове камеру откроют. И мосты сожгут.
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26.02.2021 18:14 Ответить
за 250 штук его свои же наемники из "вагинера" в мешке вывезут и ФБР сдадут.
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26.02.2021 18:42 Ответить
_Вот так наглый кремлёвский питарас выссался в очи дяде Сэму... В этом виноват дегенерат обама с его перезагрузкой для людоедов, и его госсек кэрри, лебезивший перед лошадью людоедов "мой друх сэргэй"... Уроды, *****! Безответственные пустозвоны и ничтожества!
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26.02.2021 19:08 Ответить
он там не один - там по ссылке целая компания
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26.02.2021 21:43 Ответить
Тепер якщо хтось з цієї компанії заїде в цивілізовану країну то підлягає екстрадиції в США?
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26.02.2021 22:09 Ответить
Перший пішов ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 8709 ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна" Пригожина - Цензор.НЕТ 5604
На зону; може там на роздачі у столовій буде)
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26.02.2021 21:54 Ответить
ТАК А ЧЕГО ЗА ЕГО ГОЛОВУ НЕ ДАЛИ ДЕНЕГ !!!???
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27.02.2021 11:01 Ответить
 
 