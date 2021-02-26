ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина

За информацию, которая приведет к его аресту, Федеральное бюро расследований США готово выплатить вознаграждение в $250 тыс.

Евгения Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

По данным ФБР, Пригожин был основным спонсором петербургской компании "Агентство интернет-исследований" и санкционировал массированную информационную кампанию внутри США с целью повлиять на исход выборов президента. В заявлении ФБР также говорится, что агентство и Пригожин стояли за хищением персональных данных граждан США и созданием сотен фейковых аккаунтов в соцсетях.

Сам Пригожин назвал объявление в розыск "шоу" и "самопиаром ФБР", которое якобы пытается скрыть глубинные проблемы общества, и потому устраивает "охоту на ведьм".

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"Пятьдесят процентов американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", - заявил Пригожин.

В декабре 2020 года Палата представителей США единогласно поддержала резолюцию, согласно которой деятельность российского бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США. Американские законодатели также называют Пригожина лидером "ЧВК Вагнера", которая распространяет "смертельные конфликты по всему миру".

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В середине октября ЕС внес Пригожина в санкционные списки, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию. Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.