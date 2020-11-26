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Новости За рубежом
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Россия (91317) санкции (10624) Совет Европы (667) ЧВК Вагнера (1281) Пригожин Евгений (396)

"Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", попросил генеральный секретариат Совета Европы отменить наложенные на него персональные санкции.

Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "МБХ-медиа".

"Евгения Викторовича голословно обвиняют в неких "тесных связях" с некоей Группой Вагнера, реальность существования которой остается неизвестной, и в отношении которой отсутствуют какие-либо санкции ЕС", - заявляют в компании Пригожина.

Персональные санкции против Пригожина Евросоюз ввел в октябре.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Агентство "повара Путина" Пригожина выпустило в РФ ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции: "Иначе детей будут усыновлять геи". ВИДЕО

"Пригожин занимается и оказывает поддержку деятельности группы Вагнера в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны. В частности, группа Вагнера причастна к многократным нарушениям эмбарго на поставки оружия в Ливию, установленного в СБ ООН", - было сказано в официальном журнале Евросоюза.

Ранее Минфин США внес в санкционный список трех россиян и пять компаний, которые связаны с Пригожиным. По данным Минфина, компании помогали Пригожину избегать санкций США, а россияне "содействовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане".

Также на Цензор.НЕТ: Спецоперация по "вагнеровцам": Ермак заявил, что вся эта история выдумана от начала до конца

Евгений Пригожин был внесен в санкционные списки США в декабре 2016 года из-за обвинений его структур во вмешательстве в американские выборы. Санкции также были наложены на "Федеральное агентство новостей" и 13 россиян, которые по данным властей США являлись сотрудниками ГРУ. С тех пор санкционный список неоднократно расширялся.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
а как же от санкций нам только лучше? "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 6991
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26.11.2020 16:40
+14
А шо, Іскандери вже не піднімають настрою? Поржав би разом з ними, зайнявся імпортозаміщенням...
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26.11.2020 16:45
+14
Санкции снимут только после повешения, как Хусейна. Пригожин управляющий ЧВК "Вагнера" наделал ужасно много кровавых преступлений, успел по всему миру "наследить". За это только смертная казнь.
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26.11.2020 16:57
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а как же от санкций нам только лучше? "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 6991
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26.11.2020 16:40 Ответить
кстати по легенде дед ***** был поваром при сталине
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26.11.2020 16:41 Ответить
Сейчас были -бы железобетонные доказательства ,против злодеяний путлера и его шестёрок , но предатель , позорный трус зеленский сорвал уникальную спецоперацию по поимке «вагнеровцев-«убийц и палачей !
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26.11.2020 16:51 Ответить
та все равно на таксистов и героев-любовников поменяли бы "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 5882
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26.11.2020 16:53 Ответить
вовсе не "по легенде" "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 2347
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26.11.2020 20:07 Ответить
Чего? А что такое?
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26.11.2020 16:41 Ответить
придурок белены объелся
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26.11.2020 16:41 Ответить
действительно придурок, ему бы в наш печерский суд обратиться - тогда бы ваще вопрос-навоз
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26.11.2020 17:46 Ответить
"Ну пожалуйста......" Очень нужно из вонючей рашки выехать отдохнуть, подышать.
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26.11.2020 16:43 Ответить
на историческую родину таки завсегда можно "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 9098
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26.11.2020 16:45 Ответить
Даразве то на Южный Полюс или на земли ядерных испытаний.Кацапы как тараканы существуют в каждой щели мира.
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26.11.2020 16:50 Ответить
А шо, Іскандери вже не піднімають настрою? Поржав би разом з ними, зайнявся імпортозаміщенням...
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26.11.2020 16:45 Ответить
Арестович хизується тим, що класно тролить рашистів у ТКГ , а коли він заперчував спецоперацію з ними завалену Вовкою, він уже мабуть працював на Єрмака під прикриттям Фокіна))
Россия пробует сорвать выполнение Минских договорённостей? Арестович. Апостроф TV, 25.11.20 ютуб
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26.11.2020 16:47 Ответить
з ними- тобто з вагнерівцями...
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26.11.2020 16:48 Ответить
Санкции снимут только после повешения, как Хусейна. Пригожин управляющий ЧВК "Вагнера" наделал ужасно много кровавых преступлений, успел по всему миру "наследить". За это только смертная казнь.
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26.11.2020 16:57 Ответить
Искандеры, ****, больше не смеются?!!! Чебоксары. Череповец.Челябинск, Чукотка, чебурнет! И некуй по миру шастать-смердеть!
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26.11.2020 17:01 Ответить
ээээ повар ты не проси)) ты лучше работай больше "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 378 картошка не почищена котелки не помыты, ***** чем вечером харчеваться будет? ха ха))
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26.11.2020 17:03 Ответить
Дивна якась історія - учора послухала Арестовича з восславлєнієм Вови на Апострофі й Серьожу Лещенка в інтервью Рману Цимбалюку. Якесь почуття паралалей від двох аферистів , а хто з них двох у підпіллі у ЗЕлених на справжній праці на Україну, хтось підкаже? Дуже чекаю на думку учасників цього обговорення. Написала про це на цю гілку - бо тема вагнерівців занадто чутлива особливо у темі з Арестовичем.
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26.11.2020 17:33 Ответить
а ********* тебе не завернуть?
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26.11.2020 17:59 Ответить
Та от тільки він йух вгадав...
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26.11.2020 18:25 Ответить
может тебе ещё и масла в ж.пу???
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26.11.2020 18:40 Ответить
пригожин обидно да? бабок вроде до яух а вЕвропу и в Америку не пускают..... пригожин а ты в монголию в северную корею в китай, там же очень классно, так скабеева говорила.....
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26.11.2020 18:56 Ответить
Болт ему в пердак!
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26.11.2020 19:28 Ответить
денежки за границей нечего прятать,
в сбербанке -ру надежнее
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26.11.2020 23:11 Ответить
 
 