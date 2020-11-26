"Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера"
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Бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", попросил генеральный секретариат Совета Европы отменить наложенные на него персональные санкции.
Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "МБХ-медиа".
"Евгения Викторовича голословно обвиняют в неких "тесных связях" с некоей Группой Вагнера, реальность существования которой остается неизвестной, и в отношении которой отсутствуют какие-либо санкции ЕС", - заявляют в компании Пригожина.
Персональные санкции против Пригожина Евросоюз ввел в октябре.
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"Пригожин занимается и оказывает поддержку деятельности группы Вагнера в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны. В частности, группа Вагнера причастна к многократным нарушениям эмбарго на поставки оружия в Ливию, установленного в СБ ООН", - было сказано в официальном журнале Евросоюза.
Ранее Минфин США внес в санкционный список трех россиян и пять компаний, которые связаны с Пригожиным. По данным Минфина, компании помогали Пригожину избегать санкций США, а россияне "содействовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане".
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Евгений Пригожин был внесен в санкционные списки США в декабре 2016 года из-за обвинений его структур во вмешательстве в американские выборы. Санкции также были наложены на "Федеральное агентство новостей" и 13 россиян, которые по данным властей США являлись сотрудниками ГРУ. С тех пор санкционный список неоднократно расширялся.
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