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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Данілов (1191) Медведчук (1323) канал (94) телебачення (731) Козак_Тарас_фінансист (10)

"Такого свавілля, як було, не допустимо", - Данілов про запуск каналу "Перший незалежний"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на початок мовлення нового телеканалу "Перший незалежний", який запустили співробітники закритих раніше "112 Україна", NewsOne і ZIK. За його словами, санкції можливі, якщо порушуватиметься українське законодавство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Зокрема, на запитання про можливе закриття нового каналу, який пов'язують із Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком, він зазначив, що РНБО працює тільки з фактами.

"Якщо новий канал порушуватиме українське законодавство, якщо він працюватиме на користь іноземної держави, він терміново потрапить під санкції апарату РНБО для розгляду на засіданні. Такого свавілля, як було до цього часу, ми не допустимо", - зазначив Данілов.

Він також підкреслив, що ще буде розгляд стосовно працевлаштування журналістів трьох каналів.

"Шановні колеги, питання, коли ви порушували чинне законодавство, пов'язане зі страхуванням цих людей, які працювали в цих компаніях ... Це питання ще буде попереду. Ви всі в ЗМІ, і ви можете розуміти, що зарплата 2 500 гривень - це просто смішно. І коли ці люди починають нам "виносити мізки", щодо пенсій і зарплат ... треба починати з себе, щоб все було добре", - додав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий канал команди Медведчука почав роботу і був відключений через годину після запуску
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Топ коментарі
+16
Итог санкций от Зеленского - Медведчук на свободе, все его фирмы работают и каналы снова работают
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26.02.2021 19:55
+11
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
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26.02.2021 20:05
+11
Санкции вы путаете с судебными вироками. Власть использует все инструменты для того, чтобы ликвидировать агента кремля Медведчука из Украины . Или вы хотите, чтобы его суд выпустил под залог или, что тоже возможно, сделал невиновным? Или мы должны ещё годами наблюдать , как эта мразь кремлевская, манипулируя нашим законодательством , продвигается и распространяется по всей Украине ?
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26.02.2021 20:19
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Бла-бла-бла.
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26.02.2021 19:55 Відповісти
вот и фсе...
слились..
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26.02.2021 19:55 Відповісти
Итог санкций от Зеленского - Медведчук на свободе, все его фирмы работают и каналы снова работают
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26.02.2021 19:55 Відповісти
А чего вы ещё ожидали от зелёных предателей? Ворон ворону глаз не выклюет.
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26.02.2021 19:59 Відповісти
Санкции вы путаете с судебными вироками. Власть использует все инструменты для того, чтобы ликвидировать агента кремля Медведчука из Украины . Или вы хотите, чтобы его суд выпустил под залог или, что тоже возможно, сделал невиновным? Или мы должны ещё годами наблюдать , как эта мразь кремлевская, манипулируя нашим законодательством , продвигается и распространяется по всей Украине ?
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26.02.2021 20:19 Відповісти
А де можна дивитись цей канал? "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2617
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26.02.2021 19:57 Відповісти
у тебя тарелка есть ?
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26.02.2021 19:59 Відповісти
целый день шол по спутнику - уже отключили...
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26.02.2021 19:59 Відповісти
Знайшов на "Ютубі".......... "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2035
Дрючать клоуна і баригу аж пилюга завертається "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2035
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26.02.2021 20:00 Відповісти
лапоть ,смокчи не отвлекайся
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26.02.2021 20:03 Відповісти
Це "дрючення" нікому не цікаве. Хай самі себе краще дрючать.
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26.02.2021 20:13 Відповісти
шо у тебя там завертаеться,лапоть? "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 1632
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26.02.2021 20:34 Відповісти
В жоппе !
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26.02.2021 20:06 Відповісти
по спутнику , и лишать лицензии украинских провайдеров если буду траслировать
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26.02.2021 19:57 Відповісти
На Воле этот канал уже не работает Спасибо Воля еще отключи НАШ "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 57
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26.02.2021 19:58 Відповісти
я худею ,тут есть народ что смотрит эту гадость
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26.02.2021 20:02 Відповісти
та кто там смотрел - переключая каналы наткнулся - крутили новости нон стоп и голос за кадром коментил..
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26.02.2021 20:05 Відповісти
Я включаю ICTV по Т2 и Мне больше ничего не нада , щас Дизель идет
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26.02.2021 20:08 Відповісти
мда... дизель капут... "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 6597
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26.02.2021 20:11 Відповісти
Я Худею
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26.02.2021 20:11 Відповісти
худеют не так...посоветуйся со своим семейным доктором "Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 1701
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26.02.2021 20:36 Відповісти
Дыбизель шоу таже дебилизация что 95й только порой еще тупее.
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26.02.2021 20:15 Відповісти
им простительно,они в политику не лезут
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26.02.2021 21:23 Відповісти
кстати, на канале ньюз-ван
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26.02.2021 20:07 Відповісти
Таких більшість....... в реальності.....
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26.02.2021 20:17 Відповісти
"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО."

Источник: https://censor.net/ru/n3250423

мураевский "НАШ" не нарушает законодательство, не работает на оккупанта?
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26.02.2021 20:03 Відповісти
Наталія Юсупова

12 лютого

Прошу репоста. Сьогодні на каналі « Наш» громадянин Мураев відкрити говорив , що люди, які живуть на Донбасі ідуть воювати проти української армії, які вбивають їх дітей.

Говорив, що на Донбасі знаходяться українські незаконні формування.
На питання депутатки, хто вбиває українських військових, він відповісти не хотів.
Потім, коли ведучі почуяли зашквар, почали викручувати ситуацію, він сказав, що він не заперечує що там є кадрові офіцери РФ, те що війну веде Россії він не признає.

Мураев та Бойко розказували, що наши військові зараз обстрілюють позиції противника та багато брехні взагалі. Це не пропаганда?
А потім вони кричать, що на їх програмах немає анті української пропаганди і в країни заперечують свободу слова.
Я прошу всіх хто зі мною згоден підтримати моі висловлювання.
Питання до влади, прийміть нарешті закон о колаборантах!! Досить терпіти цих негідників кожного дня. Вчора вбили двох українських воїнів, одному було тільки 24 роки.
Обстріли кожного дня, окупанти вбивають наших військових, багато поранених, а всередині країни продовжується пропаганда прокремлівських сил! Скільки можна??
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26.02.2021 20:07 Відповісти
на яких дбілів все це розраховано???
помийки закривали рішенням рнбо як структури, пов'язані з підсанкційним Козаком...
жодних порушень з боку цапомийок вони не побачили... кримінальних справ теж НУЛЬ
санкції заради санкцій? та пішли ви нах, донкіхоти й*бані!!!
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26.02.2021 20:05 Відповісти
Щойно на Суспільному радіо слуга Гетманцев вихвалявся, що у 2020 році банківська система стала прибутковою. Але духу не вистачило сказати, що прибутковими банки стали завдяки Гонтаревій, яка вичистила ті авгієві конюшні. Тепер клоуни лаври приписують собі.

Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?
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26.02.2021 20:05 Відповісти
Впервые слышу, что гонтареву обвиняли в співпраці з мвф, ее обвиняли совсем в других вещах.
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26.02.2021 20:12 Відповісти
Ви погано слухали.
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26.02.2021 20:18 Відповісти
а вы с какой планеты, простите?
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26.02.2021 20:23 Відповісти
Зебіленд, планета та чудернацька...
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26.02.2021 21:38 Відповісти
Данилов- лучший
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26.02.2021 20:10 Відповісти
"Такого беспредела, как было, не допустим", - Данилов о запуске канала "Первый независимый" - Цензор.НЕТ 2375
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26.02.2021 22:42 Відповісти
Перший МЕДВЕПУТ.
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27.02.2021 12:52 Відповісти
Надо срочно отключить ещё этот гавняный канал наш и его новых ведущих перешедших сюда с каналов мертведчука!!
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27.02.2021 14:05 Відповісти
 
 