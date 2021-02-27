"Такого свавілля, як було, не допустимо", - Данілов про запуск каналу "Перший незалежний"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на початок мовлення нового телеканалу "Перший незалежний", який запустили співробітники закритих раніше "112 Україна", NewsOne і ZIK. За його словами, санкції можливі, якщо порушуватиметься українське законодавство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО.
Зокрема, на запитання про можливе закриття нового каналу, який пов'язують із Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком, він зазначив, що РНБО працює тільки з фактами.
"Якщо новий канал порушуватиме українське законодавство, якщо він працюватиме на користь іноземної держави, він терміново потрапить під санкції апарату РНБО для розгляду на засіданні. Такого свавілля, як було до цього часу, ми не допустимо", - зазначив Данілов.
Він також підкреслив, що ще буде розгляд стосовно працевлаштування журналістів трьох каналів.
"Шановні колеги, питання, коли ви порушували чинне законодавство, пов'язане зі страхуванням цих людей, які працювали в цих компаніях ... Це питання ще буде попереду. Ви всі в ЗМІ, і ви можете розуміти, що зарплата 2 500 гривень - це просто смішно. І коли ці люди починають нам "виносити мізки", щодо пенсій і зарплат ... треба починати з себе, щоб все було добре", - додав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
слились..
Дрючать клоуна і баригу аж пилюга завертається
Источник: https://censor.net/ru/n3250423
мураевский "НАШ" не нарушает законодательство, не работает на оккупанта?
12 лютого
Прошу репоста. Сьогодні на каналі « Наш» громадянин Мураев відкрити говорив , що люди, які живуть на Донбасі ідуть воювати проти української армії, які вбивають їх дітей.
Говорив, що на Донбасі знаходяться українські незаконні формування.
На питання депутатки, хто вбиває українських військових, він відповісти не хотів.
Потім, коли ведучі почуяли зашквар, почали викручувати ситуацію, він сказав, що він не заперечує що там є кадрові офіцери РФ, те що війну веде Россії він не признає.
Мураев та Бойко розказували, що наши військові зараз обстрілюють позиції противника та багато брехні взагалі. Це не пропаганда?
А потім вони кричать, що на їх програмах немає анті української пропаганди і в країни заперечують свободу слова.
Я прошу всіх хто зі мною згоден підтримати моі висловлювання.
Питання до влади, прийміть нарешті закон о колаборантах!! Досить терпіти цих негідників кожного дня. Вчора вбили двох українських воїнів, одному було тільки 24 роки.
Обстріли кожного дня, окупанти вбивають наших військових, багато поранених, а всередині країни продовжується пропаганда прокремлівських сил! Скільки можна??
помийки закривали рішенням рнбо як структури, пов'язані з підсанкційним Козаком...
жодних порушень з боку цапомийок вони не побачили... кримінальних справ теж НУЛЬ
санкції заради санкцій? та пішли ви нах, донкіхоти й*бані!!!
Ще Гетманцев, позичивши очі в Сірка, розказував про важливість співпраці з МВФ бо дешеві кредити. А хіба не зебіли й зебидло обливали лайном Порошенка і Гонтареву за співпрацю з МВФ?