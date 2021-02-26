Степанов зустрівся з послами G7 для обговорення спільної протидії пандемії
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 26 лютого, провів робочу зустріч з послами країн "Великої сімки" (Велика Британія, Німеччина, США, Канада, Японія, Італія, Франція) в Україні, під час якої обговорювалися питання вакцинації українців проти коронавірусу, спільної протидії пандемії і плани реформування медичної галузі в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов написав у Фейсбуці.
"Обговорили кілька ключових питань, зокрема: стратегію МОЗ у боротьбі з COVID-19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації і подальші плани з реформування медичної галузі загалом", - повідомив Степанов.
Він підкреслив, що посли країн G7 визнали, що український досвід "адаптивного карантину" може виявитися корисним і для деяких країн ЄС.
Крім того, чиновник зазначив, що "технічно, ресурсно й організаційно МОЗ і країна готові до тотальної вакцинації, зокрема і вакцинами з високими вимогами до температурного зберігання".
"Ми запланували 5 основних етапів вакцинації і плануємо завершити основні заходи до осені цього року", - підкреслив міністр.
Під час зустрічі її учасники також обговорили стратегію популяризації вакцинації і "звірили" позиції за т.зв. "Паспортами вакцинації".
"Розумію, що так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо прийняти єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини", - резюмував Степанов.
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Ото оно поехало в !Индию, и тама вот колитесь.
Где до этого такое говорилось, чего там, ХЗ. Показательно медики(мажоры) - ДА НАХ!
Конечно, уверен "пфайзером" даже наш ссыкун публично ширнулся... а тут.
Что имеем - цельный министр сдристнул к индусам брать то, что взяли ещо всякие 4е страны,
ну типа здохнут , ну и хер с ними. То-есть реально это "ну вот не хнад кужа еще..."
Друзья, если брать даже прививку от гриппа(а она уже отработа годами технология), то индусы это самое дно. Снача ижут бльгия-франция-нидероанды, потом чина-малазия, а в саой жопе да, индусы.
Богородчани. Медицина в шалаші...
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
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Народ устал от вас. Мы знаем все за ваши ковидпобрехеньки, поэтому сховайся.