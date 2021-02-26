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Степанов зустрівся з послами G7 для обговорення спільної протидії пандемії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Степанов зустрівся з послами G7 для обговорення спільної протидії пандемії

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 26 лютого, провів робочу зустріч з послами країн "Великої сімки" (Велика Британія, Німеччина, США, Канада, Японія, Італія, Франція) в Україні, під час якої обговорювалися питання вакцинації українців проти коронавірусу, спільної протидії пандемії і плани реформування медичної галузі в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов написав у Фейсбуці.

"Обговорили кілька ключових питань, зокрема: стратегію МОЗ у боротьбі з COVID-19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації і подальші плани з реформування медичної галузі загалом", - повідомив Степанов.

Він підкреслив, що посли країн G7 визнали, що український досвід "адаптивного карантину" може виявитися корисним і для деяких країн ЄС.

Крім того, чиновник зазначив, що "технічно, ресурсно й організаційно МОЗ і країна готові до тотальної вакцинації, зокрема і вакцинами з високими вимогами до температурного зберігання".

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"Ми запланували 5 основних етапів вакцинації і плануємо завершити основні заходи до осені цього року", - підкреслив міністр.

Під час зустрічі її учасники також обговорили стратегію популяризації вакцинації і "звірили" позиції за т.зв. "Паспортами вакцинації".

"Розумію, що так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо прийняти єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини", - резюмував Степанов.
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Топ коментарі
+3
степашка просто выпрашивал вакцину у послов стран г7. после того, как он с зеленским и шмыгалем ******** возможность заключить прямые контракты с производителями, теперь вакцину достать негде, приходится только давить на жалость.
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26.02.2021 21:00
+2
Я вважаю, шо таке можна зробити з кимось - це бабки, якшо вони в тебе на збереженні.
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26.02.2021 22:49
+1
Ляшко, ты похож на шлюху, с выпученными от страху беньками. Все твои заявы = 0
Народ устал от вас. Мы знаем все за ваши ковидпобрехеньки, поэтому сховайся.
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26.02.2021 22:31
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невже агітував їх індійський "бояришнік" уколоть на камери, бло Вовка вже перехворів , чекає на ПФайзерівську ?
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26.02.2021 20:59 Відповісти
Ну всё ,трындец пандемии ... Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии - Цензор.НЕТ 1558
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26.02.2021 20:59 Відповісти
степашка просто выпрашивал вакцину у послов стран г7. после того, как он с зеленским и шмыгалем ******** возможность заключить прямые контракты с производителями, теперь вакцину достать негде, приходится только давить на жалость.
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26.02.2021 21:00 Відповісти
послы укололись ковишыльдой ?
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26.02.2021 21:01 Відповісти
ага тепер ходять співають - Ковід Крішна з руками догори
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26.02.2021 21:03 Відповісти
Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии - Цензор.НЕТ 497
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26.02.2021 21:15 Відповісти
Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии - Цензор.НЕТ 3308
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26.02.2021 21:03 Відповісти
Скоро они ему будут говорить: "Уйди, ковидный!"
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26.02.2021 21:03 Відповісти
Мне кажется тело сдулось...

Ото оно поехало в !Индию, и тама вот колитесь.

Где до этого такое говорилось, чего там, ХЗ. Показательно медики(мажоры) - ДА НАХ!

Конечно, уверен "пфайзером" даже наш ссыкун публично ширнулся... а тут.

Что имеем - цельный министр сдристнул к индусам брать то, что взяли ещо всякие 4е страны,

ну типа здохнут , ну и хер с ними. То-есть реально это "ну вот не хнад кужа еще..."

Друзья, если брать даже прививку от гриппа(а она уже отработа годами технология), то индусы это самое дно. Снача ижут бльгия-франция-нидероанды, потом чина-малазия, а в саой жопе да, индусы.
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26.02.2021 21:20 Відповісти
Степанов зустрівся з представниками ковідної мафії, люлей отримав за провали в усьому.
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26.02.2021 21:27 Відповісти
Одного не пойму, почему их так боятся? Они что снизошедшие с небес? в ЧЕМ ИХ СИЛА?
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26.02.2021 22:14 Відповісти
Кажуть, може жартують, відеокомпромат назбирано на всіх борцунів.
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26.02.2021 22:32 Відповісти
Там моральная составляющая не имеет смысла. Система если надо, простит, а нет сфабрикует. С тобой сограсен на 100.
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26.02.2021 22:46 Відповісти
Я вважаю, шо таке можна зробити з кимось - це бабки, якшо вони в тебе на збереженні.
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26.02.2021 22:49 Відповісти
степашка с ковидом ипашиться будет??
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26.02.2021 21:32 Відповісти
Провал вакцинации очевиден. А собрать послов - это уже просто истерика.
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26.02.2021 21:32 Відповісти
Репортаж не коротенький. Но. Кто в теме. Смотреть надо. https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800/?d=n
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26.02.2021 21:34 Відповісти
Через вставити посилання.

Богородчани. Медицина в шалаші...

https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
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26.02.2021 22:21 Відповісти
А он свою фирму-прокладку "БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ" не предлагал для закупок вакцины и других зельий непонятного происхождения?
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26.02.2021 21:50 Відповісти
Бедное оно, представляю как там жопа горит.
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26.02.2021 21:55 Відповісти
Певно, думали-гадали, як би Файзер в Україну запихнути, шоб хоч якось наштиряти. Та їм навіть Файзерівська не дуже допоможе, хіба шо насильно.
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26.02.2021 22:13 Відповісти
Все таки интересно как их обработали? Что за технология? Как? Скольлько видел шизоидов, но это что новое.
7
7
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26.02.2021 22:21 Відповісти
Ляшко, ты похож на шлюху, с выпученными от страху беньками. Все твои заявы = 0
Народ устал от вас. Мы знаем все за ваши ковидпобрехеньки, поэтому сховайся.
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26.02.2021 22:31 Відповісти
 
 