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Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии

Министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 26 февраля, провел рабочую встречу с послами стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, США, Канада, Япония, Италия. Франция) в Украине, в ходе которой обсуждались вопросы вакцинации украинцев от коронавируса, совместного противодействия пандемии и планы реформирования медицинской отрасли в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов написал в Фейсбуке.

"Обсудили несколько ключевых вопросов, в частности: стратегию Минздрава по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинцев, кампанию по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом", - сообщил Степанов.

Он подчеркнул, что послы стран G7 признали, что украинский опыт "адаптивного карантина" может оказаться полезным и для некоторых стран ЕС.

Кроме того, чиновник отметил, что "технически, ресурсно и организационно Минздрав и страна готовы к тотальной вакцинации, в том числе и вакцинами с высокими требованиями к температурному хранению".

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"Мы запланировали 5 основных этапов вакцинации и планируем завершить основные мероприятия к осени этого года", - подчеркнул министр.

В ходе встречи её участники также обсудили стратегию популяризации вакцинации и "сверили" позиции по т.н. "паспортам вакцинации".

"Понимаю, что так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека", - резюмировал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
степашка просто выпрашивал вакцину у послов стран г7. после того, как он с зеленским и шмыгалем ******** возможность заключить прямые контракты с производителями, теперь вакцину достать негде, приходится только давить на жалость.
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26.02.2021 21:00
+2
Я вважаю, шо таке можна зробити з кимось - це бабки, якшо вони в тебе на збереженні.
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26.02.2021 22:49
+1
Ляшко, ты похож на шлюху, с выпученными от страху беньками. Все твои заявы = 0
Народ устал от вас. Мы знаем все за ваши ковидпобрехеньки, поэтому сховайся.
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26.02.2021 22:31
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невже агітував їх індійський "бояришнік" уколоть на камери, бло Вовка вже перехворів , чекає на ПФайзерівську ?
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26.02.2021 20:59 Ответить
Ну всё ,трындец пандемии ... Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии - Цензор.НЕТ 1558
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26.02.2021 20:59 Ответить
степашка просто выпрашивал вакцину у послов стран г7. после того, как он с зеленским и шмыгалем ******** возможность заключить прямые контракты с производителями, теперь вакцину достать негде, приходится только давить на жалость.
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26.02.2021 21:00 Ответить
послы укололись ковишыльдой ?
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26.02.2021 21:01 Ответить
ага тепер ходять співають - Ковід Крішна з руками догори
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26.02.2021 21:03 Ответить
Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии - Цензор.НЕТ 497
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26.02.2021 21:15 Ответить
Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии - Цензор.НЕТ 3308
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26.02.2021 21:03 Ответить
Скоро они ему будут говорить: "Уйди, ковидный!"
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26.02.2021 21:03 Ответить
Мне кажется тело сдулось...

Ото оно поехало в !Индию, и тама вот колитесь.

Где до этого такое говорилось, чего там, ХЗ. Показательно медики(мажоры) - ДА НАХ!

Конечно, уверен "пфайзером" даже наш ссыкун публично ширнулся... а тут.

Что имеем - цельный министр сдристнул к индусам брать то, что взяли ещо всякие 4е страны,

ну типа здохнут , ну и хер с ними. То-есть реально это "ну вот не хнад кужа еще..."

Друзья, если брать даже прививку от гриппа(а она уже отработа годами технология), то индусы это самое дно. Снача ижут бльгия-франция-нидероанды, потом чина-малазия, а в саой жопе да, индусы.
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26.02.2021 21:20 Ответить
Степанов зустрівся з представниками ковідної мафії, люлей отримав за провали в усьому.
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26.02.2021 21:27 Ответить
Одного не пойму, почему их так боятся? Они что снизошедшие с небес? в ЧЕМ ИХ СИЛА?
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26.02.2021 22:14 Ответить
Кажуть, може жартують, відеокомпромат назбирано на всіх борцунів.
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26.02.2021 22:32 Ответить
Там моральная составляющая не имеет смысла. Система если надо, простит, а нет сфабрикует. С тобой сограсен на 100.
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26.02.2021 22:46 Ответить
Я вважаю, шо таке можна зробити з кимось - це бабки, якшо вони в тебе на збереженні.
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26.02.2021 22:49 Ответить
степашка с ковидом ипашиться будет??
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26.02.2021 21:32 Ответить
Провал вакцинации очевиден. А собрать послов - это уже просто истерика.
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26.02.2021 21:32 Ответить
Репортаж не коротенький. Но. Кто в теме. Смотреть надо. https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800/?d=n
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26.02.2021 21:34 Ответить
Через вставити посилання.

Богородчани. Медицина в шалаші...

https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
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26.02.2021 22:21 Ответить
А он свою фирму-прокладку "БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ" не предлагал для закупок вакцины и других зельий непонятного происхождения?
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26.02.2021 21:50 Ответить
Бедное оно, представляю как там жопа горит.
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26.02.2021 21:55 Ответить
Певно, думали-гадали, як би Файзер в Україну запихнути, шоб хоч якось наштиряти. Та їм навіть Файзерівська не дуже допоможе, хіба шо насильно.
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26.02.2021 22:13 Ответить
Все таки интересно как их обработали? Что за технология? Как? Скольлько видел шизоидов, но это что новое.
7
7
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26.02.2021 22:21 Ответить
Ляшко, ты похож на шлюху, с выпученными от страху беньками. Все твои заявы = 0
Народ устал от вас. Мы знаем все за ваши ковидпобрехеньки, поэтому сховайся.
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26.02.2021 22:31 Ответить
 
 