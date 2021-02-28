США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson
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Управління США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило екстрене застосування у країні однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні FDA видало дозвіл на екстрене застосування вже третьої вакцини проти COVID-19… Це дасть можливість застосовувати вакцину для імунізації людей віком від 18 років", - йдеться в повідомленні регулятора про цей препарат.
Днем раніше консультативний комітет FDA з вакцин та відповідних біологічних продуктів рекомендував екстрене застосування однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19.
Експерти ухвалили це рішення одностайно. Вони дійшли висновку, що користь від застосування вакцини перевершує ризики виникнення побічних ефектів.
У доповіді FDA, опублікованій раніше цього тижня, наводяться результати випробування вакцини, що показують, згідно із заявами розробників, її безпеку й ефективність.
"Ефективність вакцини проти лабораторно підтверджених як помірних, так і важких випадків захворювань на COVID-19 у всіх географічних районах, де проводилися клінічні випробування, становить 66,9% при розгляді випадків захворювання через 14 днів після однодозової вакцинації і 66,1% при розгляді випадків через 28 днів після вакцинації", - йдеться в документі FDA.
У доповіді наголошується, що вакцина має "позитивні показники безпеки".
У клінічних випробуваннях цього препарату взяли участь близько 44 тис. пацієнтів із США, ПАР та інших країн. За даними агентства, під час випробувань зареєстровано сім випадків смерті серед тих, хто отримав плацебо, і жодного летального випадку серед тих, хто отримав вакцину.
У січні компанія Johnson & Johnson заявила, що ефективність її вакцина проти коронавірусу COVID-19, що вводиться однією дозою, становить 66%.
З документа компанії випливає, що, згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США і в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% в "запобіганні помірного і важкого захворювання на COVID-19". У запобіганні "більш важким симптомам" вакцина ефективна на 85%.
Також наголошується, що "початок захисту спостерігався вже на 14-й день" після введення препарату.
У компанії заявили, що її препарат ефективний для широких верств населення: третина учасників випробувань була старше 60 років, а понад 40% мали супутні захворювання, які загрожують ризиком важкого перебігу COVID-19.
Також у січні повідомлялося, що Johnson & Johnson планує поставити 100 млн доз вакцини в США до червня. Деякі з доз будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.
Зазначається, що вакцина компанії Johnson & Johnson має переваги під час транспортування порівняно з іншими вакцинами. Зокрема, вакцина залишається стабільною упродовж двох років під час зберігання в умовах мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температури 2-8 градусів за Цельсієм.
Будь ласка, зачекайте...
врачики толкуют - не особо славная вакцина, но до гробика не допустит.
прочихаешся, отсморкаешься и откашляешься...
Да, это не Файзер и не Модерна, но однозначно лучше того индийского шмурдяка, который завезли наши.
Але жодної гарантії не захворіти. Відповідно, заражати інших щеплена особа цілком зможе.
Також чомусь не написано про термін дії чарівного захисту: через скільки треба повторно щеплюватися: три місяці, чотири, півроку ? Щоб людина знала, що вона підсаджена на все життя на ковідну голку.
Знайшла в інтернеті таке (в темі про щеплення українських лікарів, автора комента не зазначаю):
З інформації знайомих медиків, щодо цих всіх вакцин. В них використана частина вірусу, а не визначена кількість вірусів, як є в щепленнях від оспи, тубика і іншіх. Чому? - бо вірус мутує. А частина вірусу може жити лише в вашій клітині організму. імунна відповідь відбуваеться на знищення вашої клітини, з вірусом як інородної. Отож, знищуются клітини з вірусом як імунна відповідь. Добре, якщо вірус вселиться в клітини, що відновлюються, наприклад, слизової чи інші, а не в нейроклетини, що з народження і до смерті мають сталу кількість. Якщо частина їх, наприклад, гине, то людина має різні форми мозкової недостатності. Це ж і з серцевою недостатністю, і з інсулиновою і так далі ОТОЖ бо - наслідки вакцінування непрогнозовані ні для жодної людини ...
https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic
Странно, что человек живущий в Канаде не может этим воспользоваться. Проблемы с английским? Переводчик от гугл в помощь.
Хотите гарантий. Пока гарантией является глобальное испытание с участием 44 000 человек.
"В глобальном испытании J&J с участием 44000 человек было обнаружено, что вакцина на 66% эффективна в предотвращении COVID-19 от умеренной до тяжелой формы через четыре недели после вакцинации. Он оказался на 100% эффективным в предотвращении госпитализации и смерти из-за вируса."
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT
Ну как то так. Информацию от Ваших доверенных врачей, решил сравнить с информацией от врачей Reuters. И пусть каждый осознанно сделает свой выбор. Главное, что бы этот выбор был.
І даною відповіддю це вкотре підтвердили.
Не треба мені зацитовувати і виділяти жирним те, про що я не питала. Я, на відміну від вас, читати вмію і розумію прочитане, а не перебріхувати (???гарантії якісь я хочу, мої лікарі ???) і спотворювати написане.
Краще б посилання навчилися вставляти.
І заодно б пошукали там - через скільки колоти цю вакцинку.
Більше не відписуватиму, так що не відповідайте.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT
Исправляю глюки своего компа. На счет хама не согласен.
Питання стояло =через скільки потрібно колоти наступну дозу вакцинки, на який час вона діє= (бо про інші пишуть) і констатація факту, що вона не запобігає захворюванню, як і решта.
Знайдете на ресурсиках - напишете =другім, кто вас чітаєт=, =ґуґл в помосчь=.
А то розвели тут менторський =диспут=.
Я пробігла - не побачила. Там всередині тексту є ще одне посилання. Читати талмуди серед ночі не збираюся. Через ctrl+F пошукала - не знайшла.
Ця інфа мала бути подана в статті. За умови, що вона є.
Бувайте.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT
На какой срок ее хватает точно не скажет ни Johnson&Johnson, как и ни одна другая фармкомпания со своей вакциной.
А вот этот Ваш перл "Питання стояло =через скільки потрібно колоти наступну дозу вакцинки"
вообще претендует на ХИТ сезона. Вакцина ведь одноразовая.
Однодозова не дорівнює одноразовій.
Інші виробники розказали, що дія на три / чотири / п*ять місяців. Потім треба повторно щеплюватися, бо антитіла зникають.
Я вам шукати не буду - ідіть і поклацайте замість язвити і ображати.
"Інші виробники розказали, що дія на три / чотири / п*ять місяців". Вы сами то хоть поняли, о чем написали? Написали НИ О ЧЕМ. Не одна компания не дает тачных сроков действия своей вакцины, как и ни кто не говорит точно на сколько хватает иммунитета переболевшим людям.
Почему регулятор разрешил пока только экстренное использование до Вас так и не дошло.
Кстати регулятор принимает свои решения на основании доводов и знаний конкретных уважаемых врачей, а не врачей ноунэйм от Vedana.
Знову - бувайте.
Головне, що до вас дійшло. Потіштеся.
Бувайтэ колы так.
А ну прекратите это безобразие. Человек из Канады обидчивый, очень нежный. Не надо таких обижать.
А вот з имформации https://www.bbc.com/russian/features-55755650. "В чем разница между имеющимися вакцинами от Covid-19?"
По моему разница на лицо.
от же дотошные....
мне не светит
никода на чью то помощь не расщитывал и никогда не буду - пока дышу справлюсь сам.
жена не работает - внучиков приглядывает, копейка в доме моя.
вроде все сыты и без жалоб - "и дальше буду делать точно так"
и знаете шо заметил? - чем мельче петушня - тем громче кукарекает...
джо в форме - джо свои 4 года вытянет - а там уже будем посмотреть.....
В материале Lancet говорится, что вакцина обеспечивает 91,6% эффективности против COVID-19.
«Я говорила об этом с президентом России , сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», - прокомментировала она опубликованную статью (цитата по Reuters).
Теперь по испытаниям. В курсе как они проводятся? Берут две группы людей. Одним из них колют вакцину, а другим что-то похожее на вакцину. В идеале нужно, чтобы люди не знали, что им укололи. Так делают нормальные страны. В Рашке же уже был скандал по поводу того, что данные не были секретными. В принципе, это уже должно было поставить крест на исследовании в нормальной стране. Еще момент, группы вакцинируемых/плацебо должны находится в равных условиях. К примеру, реально классно протестировали китайскую вакцину на врачах в Бразилии - этим данным можно верить. Кто мешал паРаше уколоть вакцину обезьянкам в каком-нибудь Мухосранске, где нет эпидемии, а плацебо в эпицентре эпидемии - ведь эффективность рассчитывается именно на соотношении заболевших в двух группах! Я могу подобным образом доказать даже то, что дистилированнная вода имеет эффективность 95%. Как ты это проверишь? Но кацапы даже с этим решили не заморачиваться в первых двух фазах - просто тупо от балды написали данные, которые, я напомню, Ланцет тоже публиковал. Как кацапы тестировали сейчас, я не знаю. Но проверять я это тоже не собираюсь. Если они лгут всегда, то зачем проверять их очередной высер? К тому же в мире есть сотни аналогичных вариантов вакцин.
Там это, уколоться и забыться
Нас занадто багато, мавпи.