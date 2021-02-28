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США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson

Управління США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило екстрене застосування у країні однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні FDA видало дозвіл на екстрене застосування вже третьої вакцини проти COVID-19… Це дасть можливість застосовувати вакцину для імунізації людей віком від 18 років", - йдеться в повідомленні регулятора про цей препарат.

Днем раніше консультативний комітет FDA з вакцин та відповідних біологічних продуктів рекомендував екстрене застосування однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson проти COVID-19.

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Експерти ухвалили це рішення одностайно. Вони дійшли висновку, що користь від застосування вакцини перевершує ризики виникнення побічних ефектів.

У доповіді FDA, опублікованій раніше цього тижня, наводяться результати випробування вакцини, що показують, згідно із заявами розробників, її безпеку й ефективність.

"Ефективність вакцини проти лабораторно підтверджених як помірних, так і важких випадків захворювань на COVID-19 у всіх географічних районах, де проводилися клінічні випробування, становить 66,9% при розгляді випадків захворювання через 14 днів після однодозової вакцинації і 66,1% при розгляді випадків через 28 днів після вакцинації", - йдеться в документі FDA.

У доповіді наголошується, що вакцина має "позитивні показники безпеки".

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У клінічних випробуваннях цього препарату взяли участь близько 44 тис. пацієнтів із США, ПАР та інших країн. За даними агентства, під час випробувань зареєстровано сім випадків смерті серед тих, хто отримав плацебо, і жодного летального випадку серед тих, хто отримав вакцину.

У січні компанія Johnson & Johnson заявила, що ефективність її вакцина проти коронавірусу COVID-19, що вводиться однією дозою, становить 66%.

З документа компанії випливає, що, згідно із проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США і в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% в "запобіганні помірного і важкого захворювання на COVID-19". У запобіганні "більш важким симптомам" вакцина ефективна на 85%.

Також наголошується, що "початок захисту спостерігався вже на 14-й день" після введення препарату.

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У компанії заявили, що її препарат ефективний для широких верств населення: третина учасників випробувань була старше 60 років, а понад 40% мали супутні захворювання, які загрожують ризиком важкого перебігу COVID-19.

Також у січні повідомлялося, що Johnson & Johnson планує поставити 100 млн доз вакцини в США до червня. Деякі з доз будуть готові до відправки, щойно компанія отримає дозвіл на використання препарату.

Зазначається, що вакцина компанії Johnson & Johnson має переваги під час транспортування порівняно з іншими вакцинами. Зокрема, вакцина залишається стабільною упродовж двох років під час зберігання в умовах мінус 20 градусів за Цельсієм і щонайменше три місяці за температури 2-8 градусів за Цельсієм.
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Топ коментарі
+7
Знову те саме: лише ніби-то запобігання помірному та важкому протіканню хвороби.
Але жодної гарантії не захворіти. Відповідно, заражати інших щеплена особа цілком зможе.
Також чомусь не написано про термін дії чарівного захисту: через скільки треба повторно щеплюватися: три місяці, чотири, півроку ? Щоб людина знала, що вона підсаджена на все життя на ковідну голку.

Знайшла в інтернеті таке (в темі про щеплення українських лікарів, автора комента не зазначаю):

З інформації знайомих медиків, щодо цих всіх вакцин. В них використана частина вірусу, а не визначена кількість вірусів, як є в щепленнях від оспи, тубика і іншіх. Чому? - бо вірус мутує. А частина вірусу може жити лише в вашій клітині організму. імунна відповідь відбуваеться на знищення вашої клітини, з вірусом як інородної. Отож, знищуются клітини з вірусом як імунна відповідь. Добре, якщо вірус вселиться в клітини, що відновлюються, наприклад, слизової чи інші, а не в нейроклетини, що з народження і до смерті мають сталу кількість. Якщо частина їх, наприклад, гине, то людина має різні форми мозкової недостатності. Це ж і з серцевою недостатністю, і з інсулиновою і так далі ОТОЖ бо - наслідки вакцінування непрогнозовані ні для жодної людини ...
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28.02.2021 02:35
+3
США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 671
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28.02.2021 07:30
+3
Они уже 5 лет на Луне сидят.
США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 8290
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28.02.2021 07:54
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примерно так и ожидалось...
врачики толкуют - не особо славная вакцина, но до гробика не допустит.
прочихаешся, отсморкаешься и откашляешься...
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28.02.2021 02:27 Відповісти
Ну не только до гробика... От тяжелого течения тоже страхует. Лучше же "прочихаться и отсморкаться" (как Вы и написали) дома, чем на кислородной поддержке в больнице валяться? К тому же это снижает нагрузку на врачей и больницы, что тоже очень хорошо. Ну и огромный плюс в том, что одной дозы достаточно.
Да, это не Файзер и не Модерна, но однозначно лучше того индийского шмурдяка, который завезли наши.
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28.02.2021 13:43 Відповісти
Знову те саме: лише ніби-то запобігання помірному та важкому протіканню хвороби.
Але жодної гарантії не захворіти. Відповідно, заражати інших щеплена особа цілком зможе.
Також чомусь не написано про термін дії чарівного захисту: через скільки треба повторно щеплюватися: три місяці, чотири, півроку ? Щоб людина знала, що вона підсаджена на все життя на ковідну голку.

Знайшла в інтернеті таке (в темі про щеплення українських лікарів, автора комента не зазначаю):

З інформації знайомих медиків, щодо цих всіх вакцин. В них використана частина вірусу, а не визначена кількість вірусів, як є в щепленнях від оспи, тубика і іншіх. Чому? - бо вірус мутує. А частина вірусу може жити лише в вашій клітині організму. імунна відповідь відбуваеться на знищення вашої клітини, з вірусом як інородної. Отож, знищуются клітини з вірусом як імунна відповідь. Добре, якщо вірус вселиться в клітини, що відновлюються, наприклад, слизової чи інші, а не в нейроклетини, що з народження і до смерті мають сталу кількість. Якщо частина їх, наприклад, гине, то людина має різні форми мозкової недостатності. Це ж і з серцевою недостатністю, і з інсулиновою і так далі ОТОЖ бо - наслідки вакцінування непрогнозовані ні для жодної людини ...
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28.02.2021 02:35 Відповісти
ждем ПРЕДИТОРА...
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28.02.2021 02:45 Відповісти
подтянулся наконец ....
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28.02.2021 03:33 Відповісти
Кажуть, так, є перспектива отримати аутоімунну болячку, і шо ти докажеш, припустимо, за рік-два?
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28.02.2021 07:59 Відповісти
Вся информация о вакцине от COVID-19 компании Johnson&Johnson есть на сайте компании.
https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic

Странно, что человек живущий в Канаде не может этим воспользоваться. Проблемы с английским? Переводчик от гугл в помощь.
Хотите гарантий. Пока гарантией является глобальное испытание с участием 44 000 человек.
"В глобальном испытании J&J с участием 44000 человек было обнаружено, что вакцина на 66% эффективна в предотвращении COVID-19 от умеренной до тяжелой формы через четыре недели после вакцинации. Он оказался на 100% эффективным в предотвращении госпитализации и смерти из-за вируса."
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT

Ну как то так. Информацию от Ваших доверенных врачей, решил сравнить с информацией от врачей Reuters. И пусть каждый осознанно сделает свой выбор. Главное, что бы этот выбор был.
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28.02.2021 08:38 Відповісти
Я не маю жодного бажання спілкуватися з хамом, яким ви є (вистачило весною 2019).
І даною відповіддю це вкотре підтвердили.
Не треба мені зацитовувати і виділяти жирним те, про що я не питала. Я, на відміну від вас, читати вмію і розумію прочитане, а не перебріхувати (???гарантії якісь я хочу, мої лікарі ???) і спотворювати написане.
Краще б посилання навчилися вставляти.
І заодно б пошукали там - через скільки колоти цю вакцинку.
Більше не відписуватиму, так що не відповідайте.
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28.02.2021 08:55 Відповісти
Все работает. Можете ознакомиться. Вся моя инфа взята с этих двух сайтов. Так что не надо кидаться какашками, это Вам не к лицу. Просто не могу не ответить любому антивакцинатору на их доводы, сказанные с "умным" видом. Не нравится слышать иную точку зрения, не занимайтесь антиагитацией с упором на псевдовыводы знакомых ноунэйм врачей. Пользуйтесь проверенной информацией из источников, которым можно доверять. Кстати, это я не только Вам говорю, а другим кто нас читает.
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28.02.2021 09:19 Відповісти
Мені не потрібна ваша "точка зору".

Питання стояло =через скільки потрібно колоти наступну дозу вакцинки, на який час вона діє= (бо про інші пишуть) і констатація факту, що вона не запобігає захворюванню, як і решта.
Знайдете на ресурсиках - напишете =другім, кто вас чітаєт=, =ґуґл в помосчь=.
А то розвели тут менторський =диспут=.

Я пробігла - не побачила. Там всередині тексту є ще одне посилання. Читати талмуди серед ночі не збираюся. Через ctrl+F пошукала - не знайшла.
Ця інфа мала бути подана в статті. За умови, що вона є.
Бувайте.
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28.02.2021 09:27 Відповісти
Вы нэуважно все прочитали. "Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило о разрешении экстренного использования вакцины J&J для взрослых в возрасте 18 лет и старше после единодушного одобрения в пятницу группой внешних экспертов агентства."
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT
На какой срок ее хватает точно не скажет ни Johnson&Johnson, как и ни одна другая фармкомпания со своей вакциной.
А вот этот Ваш перл "Питання стояло =через скільки потрібно колоти наступну дозу вакцинки"
вообще претендует на ХИТ сезона. Вакцина ведь одноразовая. США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 8057
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28.02.2021 09:39 Відповісти
Ви можете ганьбитися далі. Я нічого вам доводити не збираюся. Тим більше, ви не розумієте українську мову і чіпляєтеся.
Однодозова не дорівнює одноразовій.
Інші виробники розказали, що дія на три / чотири / п*ять місяців. Потім треба повторно щеплюватися, бо антитіла зникають.
Я вам шукати не буду - ідіть і поклацайте замість язвити і ображати.
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28.02.2021 09:51 Відповісти
Да это не я Вас ганьблю, а Вы сами. Спросили у всего сайта, когда колоть вторую дозу одноразовой вакциной. США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 1199
"Інші виробники розказали, що дія на три / чотири / п*ять місяців". Вы сами то хоть поняли, о чем написали? Написали НИ О ЧЕМ. Не одна компания не дает тачных сроков действия своей вакцины, как и ни кто не говорит точно на сколько хватает иммунитета переболевшим людям.
Почему регулятор разрешил пока только экстренное использование до Вас так и не дошло.
Кстати регулятор принимает свои решения на основании доводов и знаний конкретных уважаемых врачей, а не врачей ноунэйм от Vedana.
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28.02.2021 10:07 Відповісти
Ага. А дводозові вакцинки - багаторазові згідно вашої "точки зору".

Знову - бувайте.
Головне, що до вас дійшло. Потіштеся.
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28.02.2021 10:22 Відповісти
И снова здрасте. США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 8719 Все мои точки зрения взяты с первоисточников, которым можно доверять. Я их не скрываю, как Вы своих "чудо" ноунэйм врачей. Головне, що б до вас дійшло.
Бувайтэ колы так.
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28.02.2021 11:01 Відповісти
Повторюсь для непонятливых. Не нравится слышать иную точку зрения, не занимайтесь антиагитацией . Спишем это на позднее время суток.
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28.02.2021 09:42 Відповісти
США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 4534
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28.02.2021 09:52 Відповісти
США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 7076
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28.02.2021 09:54 Відповісти
Кстати, это не я Вас спамлю. Это кто то другой.
А ну прекратите это безобразие. Человек из Канады обидчивый, очень нежный. Не надо таких обижать.
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28.02.2021 09:25 Відповісти
"З інформації знайомих медиків, щодо цих всіх вакцин"-Vedana
А вот з имформации https://www.bbc.com/russian/features-55755650. "В чем разница между имеющимися вакцинами от Covid-19?"
По моему разница на лицо. США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 5975
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28.02.2021 11:21 Відповісти
спутник-28 безусловно мозги всем сплетет по кацапски так - у вас на выхлопе всегда яд...
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28.02.2021 03:57 Відповісти
вы ничего кроме отравы и взрывалова не в состоянии производить.
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28.02.2021 04:00 Відповісти
нет бы ширку индийскуйю закупить и всем ее вштырить.
от же дотошные....
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28.02.2021 03:54 Відповісти
Дела явно идут хреново, раз разрешили непроверенную вакцину с эффективностью 66%.
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28.02.2021 04:18 Відповісти
Откуда данные что непроверенную? И да, 66% - сильно лучше чем 0.
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28.02.2021 08:27 Відповісти
Я вас удивлю. 66% эффективности от одной дозы и 100% страховка от летальных случаев - это более чем достойный результат.
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28.02.2021 13:51 Відповісти
Джо Байденко выдаст компенсацию каждому кто в год получает меньше 75 000 баксов,оце я розумію президент... США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 1630
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28.02.2021 04:19 Відповісти
$1400 на лицо...
мне не светит
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28.02.2021 04:22 Відповісти
даже не собираюсь жаловаться или стонать.
никода на чью то помощь не расщитывал и никогда не буду - пока дышу справлюсь сам.
жена не работает - внучиков приглядывает, копейка в доме моя.
вроде все сыты и без жалоб - "и дальше буду делать точно так"
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28.02.2021 05:23 Відповісти
ну да that's the American way
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28.02.2021 05:25 Відповісти
that is what we came here for - to be ourselves, am I wrong?
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28.02.2021 05:33 Відповісти
издержки демократии - такое...
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28.02.2021 04:27 Відповісти
и сыну тоже дырка от бублика обломится... - нормально все - нам крошек нe надо
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28.02.2021 04:30 Відповісти
В Украине всегда просят дайте,хоть 5 копеек,умираем с голоду,и касками по асфальту стукчат,ДАЙТЕ... США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 5469
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28.02.2021 04:32 Відповісти
без понтов, Сенатор, - ни мне ни сыну ети копейки не нужны...
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28.02.2021 04:35 Відповісти
справляемся без сопливых.
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28.02.2021 04:38 Відповісти
Верю,не вопрос и прессу вашу читаю США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 3935
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28.02.2021 04:38 Відповісти
а я вашу тоже читаю...
и знаете шо заметил? - чем мельче петушня - тем громче кукарекает...
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28.02.2021 04:41 Відповісти
Всего компенсация нищебродам Америки составит 2 триллиона долларов...,Боже бережи Байдена
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28.02.2021 04:21 Відповісти
та цур на вас - тока не ета коза.
джо в форме - джо свои 4 года вытянет - а там уже будем посмотреть.....
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28.02.2021 05:28 Відповісти
РАБссия готовит єкспедицию на Марс,Диа Рогозин віклянучил у Путлера 3 триллиона долларов,вот єто я понимаю фюрер помойки Мавзолейной,не жадній КГБист США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 7299 в условиях ПандемииСША разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 7299
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28.02.2021 04:25 Відповісти
Они уже 5 лет на Луне сидят.
США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 8290
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28.02.2021 07:54 Відповісти
Северній поток Путлер построит на Марсе и Луне,в обход братской України США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 6783
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28.02.2021 04:29 Відповісти
Если вакцина нанесет вред генетике, то чтобы выявить последствия необходимо продолжительное время. Истерика сопровождающая требования применять вакцины вызывает сильнейшее подозрение. Очевидно, что опасность от применение таких вакцин намного превосходи саму болезнь от COVID. Знаю нескольких переболевших. Спрашивал: "Каково?" Отвечали - "Вроде гриппа!"
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28.02.2021 04:48 Відповісти
Естественно! Те которые от Ковида скончались не могут тебе ответить! Между прочим, некоторые мои знакомые,которые уже ранее болели "как гриппом", по второму разу,(через 2-4 месяца) заболели уже не "как гриппом".
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28.02.2021 06:21 Відповісти
FDA когда-то выдал разрешение на применение Талидомида, но потом когда пошли рождаться уроды от его применения - детки без рук и ног - свое решение отменил.
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28.02.2021 04:52 Відповісти
А в рашке уничтожили 50-60 миллионов холопов -и ничего!
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28.02.2021 06:16 Відповісти
Але деякі хвороби лікує лише талідомід. Тому хто його приймає забороняється бути донором крові та сперми, і посилена контрацепція аби виключити запліднення.
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28.02.2021 15:04 Відповісти
Ты прав,на РАБссии в 1991 году было 141 млн. Шариковых,сегодня неть и 90
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28.02.2021 06:20 Відповісти
США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 5786
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28.02.2021 07:02 Відповісти
Кто в теме что такое ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИНЫ?
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28.02.2021 07:16 Відповісти
США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson - Цензор.НЕТ 671
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28.02.2021 07:30 Відповісти
та смотри, эти уже давно пфайзером ширнулись.
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28.02.2021 08:20 Відповісти
А Кличка за що в цю шоблу включили?
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28.02.2021 09:07 Відповісти
Спочатку їх не впізнав. США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 4053 Весела шутка. А, насправді, верх сюрреалізму. Що то за АНАЛОГ вакцини, як його завезли в Україну і на що від нього чекати, то це вже не комедія, а сюрреалістичний детектив, який має назву "ЗЕ-вакцинація". Маленька довідка. CoviShield - це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вироблену за ліцензією "оксфордську вакцину" Індія першочергово використовує для імунізації власного населення. Окрім того, вакцину Covishield імпортують такі країни, як Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдіви, Сейшели та М'янма. Ну й Україна. Covishield, виготовляють з ослабленої версії вірусу застуди шимпанзе. Його модифікували, щоб він був більш схожий на коронавірус - однак він не може спричиняти хвороби. Група з питань захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявила, що затвердили її поспіхом, бо ж перехідне дослідження вакцини на індійцях до цього часу не завершене. А далі, дуже смішно. Тобто, дослідження ще не завершені, але Covishield вже в Україні. Та навіть це ще не головне. Індійську вакцину закупили через зареєстрований в Україні ТОВ "Grace of God", що буквально перекладається як "Божа благодать". США дозволили застосування однодозової COVID-вакцини Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 4053 Ця благодать, така сімейна, має криворізьке походження... https://bastion.tv/ze-vakcinaciya_n39524
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28.02.2021 11:03 Відповісти
Спутник тоже одноразовая, второй раз вакцинация уже требуется.
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28.02.2021 07:50 Відповісти
по причине смерти пациента
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28.02.2021 07:53 Відповісти
уже НЕ требуется.
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28.02.2021 07:56 Відповісти
От Спутника пока никто не умер, в отличие от Пфайзера. "Ланцет" одобрил. Вам это ни о чем не говорит?
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28.02.2021 10:52 Відповісти
Да ладно, сказочник. Спутник = AZ, только сделан кривыми руками. Цифры эффективности у них отличаются, потому что AZ проводила испытания честно, а Спутник - нет. А так и эффективность и побочки у них будут приблизительно одинаковы. С Файзером подобные вакцины даже сравнивать не стоит.
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28.02.2021 13:58 Відповісти
Кроме Вашего трепа, есть какие-то доказательства?
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28.02.2021 14:40 Відповісти
Какиевашидоказательства? Доказательства чего? Клоун, пока что только ты здесь написало информацию, которая нуждается в доказательствах. Ты сделал в одном предложении сразу 2 утверждения, которые являются ложными. Первое - смерти от Файзера, второе - отсутствие таковых от Спутника. И Спутник, и AZ - векторные вакцины, полностью идентичные. Отличие лишь в применяемом аденовирусе. А если учитывать то, что в Спутнике использованы человеческие аденовирусы, к которым у многих может быть иммунитет, то становится понятным, почему Спутнику понадобился второй компонент. Но для лишнехромомсомных это сильно сложно - не напрягайся.
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28.02.2021 15:00 Відповісти
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошими данные об испытаниях вакцины «Спутник V», опубликованные в журнале Lancet. Об этом она заявила в интервью ARD.
В материале Lancet говорится, что вакцина обеспечивает 91,6% эффективности против COVID-19.
«Я говорила об этом с президентом России , сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», - прокомментировала она опубликованную статью (цитата по Reuters).
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28.02.2021 15:09 Відповісти
И? Какое отношение имеет Меркель к медицине? Я читал об исследованиях в cамом "The Lancet". Что следует из твоего утверждения? ПаРаша предоставила данные - их опубликовали. Верить этим данным или нет - твое дело. Я им не верю. После публикации в том же "Ланцет" данных по первым двум фазам исследования, выявили фальсификацию данных. Был большой скандал. Так какое доверие после этого может быть к информации из страны-помойки? Ну предоставили они журналу результаты третьей фазы. Я уверен, что опять данные взяли от балды. И что? Кстати, я не утверждал, что Спутник не будет работать. Будет. Точно так же, как и другое индо-китайское фуфло. Все вакцины обычно работают. Прикинь? Но только полный идиот в Украине будет использовать вакцину страны-агрессора. И редкий баран будет сравнивать этот тип вакцин с Файзером или Модерной.
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28.02.2021 15:25 Відповісти
А электричество, лекарства, нефть страны-агрессора можно использовать? Ланцет-рецензируемый журнал, эксперты не пропускают фуфло
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28.02.2021 16:05 Відповісти
Электричество и лекарства - нельзя. Нефть - можно. Ланцет - серьезное издание, никто не спорит. Но проверять опыты на обезьянках в паРаше никто не будет. Повторюсь, в первой публикации по первой и второй фазах они уже обосрались - данные были сфальсифицированы.
Теперь по испытаниям. В курсе как они проводятся? Берут две группы людей. Одним из них колют вакцину, а другим что-то похожее на вакцину. В идеале нужно, чтобы люди не знали, что им укололи. Так делают нормальные страны. В Рашке же уже был скандал по поводу того, что данные не были секретными. В принципе, это уже должно было поставить крест на исследовании в нормальной стране. Еще момент, группы вакцинируемых/плацебо должны находится в равных условиях. К примеру, реально классно протестировали китайскую вакцину на врачах в Бразилии - этим данным можно верить. Кто мешал паРаше уколоть вакцину обезьянкам в каком-нибудь Мухосранске, где нет эпидемии, а плацебо в эпицентре эпидемии - ведь эффективность рассчитывается именно на соотношении заболевших в двух группах! Я могу подобным образом доказать даже то, что дистилированнная вода имеет эффективность 95%. Как ты это проверишь? Но кацапы даже с этим решили не заморачиваться в первых двух фазах - просто тупо от балды написали данные, которые, я напомню, Ланцет тоже публиковал. Как кацапы тестировали сейчас, я не знаю. Но проверять я это тоже не собираюсь. Если они лгут всегда, то зачем проверять их очередной высер? К тому же в мире есть сотни аналогичных вариантов вакцин.
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28.02.2021 17:18 Відповісти
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться
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28.02.2021 07:52 Відповісти
Уся ця світова істерика з ковідом безумовно довела одне- уся ******* цивілізація разом узята не здатна захистити людство від жодної серйозної масової хвороби.
Нас занадто багато, мавпи.
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28.02.2021 08:18 Відповісти
И вы ЕЩЕ верите, что вирус НЕ искусственно создан?
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28.02.2021 08:47 Відповісти
Рогами в клаве застрял?😂🌷
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28.02.2021 09:51 Відповісти
Вакцина від Тшонсан-енд_Тшонсан - не щипає оченята...
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28.02.2021 13:06 Відповісти
 
 