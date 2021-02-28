США разрешили применение однодозовой COVID-вакцины Johnson&Johnson
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Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение в страны однодозовой вакцины компании Johnson&Johnson против коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное применение уже третьей вакцины от COVID-19… Это даст возможность применять вакцину для иммунизации людей с 18 лет", - говорится в сообщении регулятора о данном препарате.
Днем ранее консультативный комитет FDA по вакцинам и соответствующим биологическим продуктам рекомендовал экстренное применение однодозовой вакцины компании Johnson&Johnson от COVID-19.
Эксперты приняли это решение единогласно. Они пришли к выводу, что польза от применения вакцины превосходит риски возникновения побочных эффектов.
В докладе FDA, опубликованном ранее на этой неделе, приводятся результаты испытания вакцины, показывающие, согласно заявлениям разработчиков, ее безопасность и эффективность.
"Эффективность вакцины против лабораторно подтвержденных как умеренных, так и тяжелых случаев заболеваний COVID-19 во всех географических районах, где проводились клинические испытания, составила 66,9% при рассмотрении случаев заболевания спустя 14 дней после однодозовой вакцинации и 66,1% при рассмотрении случаев спустя 28 дней после вакцинации", - говорится в документе FDA.
В докладе, подчеркивается, что вакцина имеет "положительные показатели безопасности".
В клинических испытаниях данного препарата приняли участие около 44 тыс. пациентов из США, ЮАР и других стран. По данным агентства, в ходе испытаний зарегистрировано семь случаев смерти среди получивших плацебо и ни одного летального исхода среди получивших вакцину.
В январе Johnson&Johnson заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%.
Из документа компании следует, что согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах однодозовая вакцина показала эффективность в 66% в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19". В предотвращении "более тяжелых симптомов" вакцина эффективна на 85%.
При этом отмечается, что "начало защиты наблюдалось уже на 14-й день" после введения препарата.
В компания заявили, что ее препарат эффективен для широких слоев населения: треть участников испытаний была старше 60 лет, а более 40% имели сопутствующие заболевания, грозящие риском тяжелой формы COVID-19.
Также в январе сообщалось, что Johnson&Johnson планирует поставить 100 млн доз вакцины в США к июню. Некоторые из доз будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата.
Отмечается, что вакцина компании Johnson&Johnson имеет преимущества при транспортировке в сравнении с другими вакцинами. Так, вакцина остается стабильной на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2 - 8 градусов по Цельсию.
Пожалуйста, подождите...
врачики толкуют - не особо славная вакцина, но до гробика не допустит.
прочихаешся, отсморкаешься и откашляешься...
Да, это не Файзер и не Модерна, но однозначно лучше того индийского шмурдяка, который завезли наши.
Але жодної гарантії не захворіти. Відповідно, заражати інших щеплена особа цілком зможе.
Також чомусь не написано про термін дії чарівного захисту: через скільки треба повторно щеплюватися: три місяці, чотири, півроку ? Щоб людина знала, що вона підсаджена на все життя на ковідну голку.
Знайшла в інтернеті таке (в темі про щеплення українських лікарів, автора комента не зазначаю):
З інформації знайомих медиків, щодо цих всіх вакцин. В них використана частина вірусу, а не визначена кількість вірусів, як є в щепленнях від оспи, тубика і іншіх. Чому? - бо вірус мутує. А частина вірусу може жити лише в вашій клітині організму. імунна відповідь відбуваеться на знищення вашої клітини, з вірусом як інородної. Отож, знищуются клітини з вірусом як імунна відповідь. Добре, якщо вірус вселиться в клітини, що відновлюються, наприклад, слизової чи інші, а не в нейроклетини, що з народження і до смерті мають сталу кількість. Якщо частина їх, наприклад, гине, то людина має різні форми мозкової недостатності. Це ж і з серцевою недостатністю, і з інсулиновою і так далі ОТОЖ бо - наслідки вакцінування непрогнозовані ні для жодної людини ...
https://www.jnj.com/johnson-johnson-covid-19-vaccine-authorized-by-u-s-fda-for-emergency-usefirst-single-shot-vaccine-in-fight-against-global-pandemic
Странно, что человек живущий в Канаде не может этим воспользоваться. Проблемы с английским? Переводчик от гугл в помощь.
Хотите гарантий. Пока гарантией является глобальное испытание с участием 44 000 человек.
"В глобальном испытании J&J с участием 44000 человек было обнаружено, что вакцина на 66% эффективна в предотвращении COVID-19 от умеренной до тяжелой формы через четыре недели после вакцинации. Он оказался на 100% эффективным в предотвращении госпитализации и смерти из-за вируса."
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT
Ну как то так. Информацию от Ваших доверенных врачей, решил сравнить с информацией от врачей Reuters. И пусть каждый осознанно сделает свой выбор. Главное, что бы этот выбор был.
І даною відповіддю це вкотре підтвердили.
Не треба мені зацитовувати і виділяти жирним те, про що я не питала. Я, на відміну від вас, читати вмію і розумію прочитане, а не перебріхувати (???гарантії якісь я хочу, мої лікарі ???) і спотворювати написане.
Краще б посилання навчилися вставляти.
І заодно б пошукали там - через скільки колоти цю вакцинку.
Більше не відписуватиму, так що не відповідайте.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT
Исправляю глюки своего компа. На счет хама не согласен.
Питання стояло =через скільки потрібно колоти наступну дозу вакцинки, на який час вона діє= (бо про інші пишуть) і констатація факту, що вона не запобігає захворюванню, як і решта.
Знайдете на ресурсиках - напишете =другім, кто вас чітаєт=, =ґуґл в помосчь=.
А то розвели тут менторський =диспут=.
Я пробігла - не побачила. Там всередині тексту є ще одне посилання. Читати талмуди серед ночі не збираюся. Через ctrl+F пошукала - не знайшла.
Ця інфа мала бути подана в статті. За умови, що вона є.
Бувайте.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-johnson-j/u-s-authorizes-johnson-johnsons-covid-19-vaccine-idUSKCN2AR0PT
На какой срок ее хватает точно не скажет ни Johnson&Johnson, как и ни одна другая фармкомпания со своей вакциной.
А вот этот Ваш перл "Питання стояло =через скільки потрібно колоти наступну дозу вакцинки"
вообще претендует на ХИТ сезона. Вакцина ведь одноразовая.
Однодозова не дорівнює одноразовій.
Інші виробники розказали, що дія на три / чотири / п*ять місяців. Потім треба повторно щеплюватися, бо антитіла зникають.
Я вам шукати не буду - ідіть і поклацайте замість язвити і ображати.
"Інші виробники розказали, що дія на три / чотири / п*ять місяців". Вы сами то хоть поняли, о чем написали? Написали НИ О ЧЕМ. Не одна компания не дает тачных сроков действия своей вакцины, как и ни кто не говорит точно на сколько хватает иммунитета переболевшим людям.
Почему регулятор разрешил пока только экстренное использование до Вас так и не дошло.
Кстати регулятор принимает свои решения на основании доводов и знаний конкретных уважаемых врачей, а не врачей ноунэйм от Vedana.
Знову - бувайте.
Головне, що до вас дійшло. Потіштеся.
Бувайтэ колы так.
А ну прекратите это безобразие. Человек из Канады обидчивый, очень нежный. Не надо таких обижать.
А вот з имформации https://www.bbc.com/russian/features-55755650. "В чем разница между имеющимися вакцинами от Covid-19?"
По моему разница на лицо.
от же дотошные....
мне не светит
никода на чью то помощь не расщитывал и никогда не буду - пока дышу справлюсь сам.
жена не работает - внучиков приглядывает, копейка в доме моя.
вроде все сыты и без жалоб - "и дальше буду делать точно так"
и знаете шо заметил? - чем мельче петушня - тем громче кукарекает...
джо в форме - джо свои 4 года вытянет - а там уже будем посмотреть.....
В материале Lancet говорится, что вакцина обеспечивает 91,6% эффективности против COVID-19.
«Я говорила об этом с президентом России , сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», - прокомментировала она опубликованную статью (цитата по Reuters).
Теперь по испытаниям. В курсе как они проводятся? Берут две группы людей. Одним из них колют вакцину, а другим что-то похожее на вакцину. В идеале нужно, чтобы люди не знали, что им укололи. Так делают нормальные страны. В Рашке же уже был скандал по поводу того, что данные не были секретными. В принципе, это уже должно было поставить крест на исследовании в нормальной стране. Еще момент, группы вакцинируемых/плацебо должны находится в равных условиях. К примеру, реально классно протестировали китайскую вакцину на врачах в Бразилии - этим данным можно верить. Кто мешал паРаше уколоть вакцину обезьянкам в каком-нибудь Мухосранске, где нет эпидемии, а плацебо в эпицентре эпидемии - ведь эффективность рассчитывается именно на соотношении заболевших в двух группах! Я могу подобным образом доказать даже то, что дистилированнная вода имеет эффективность 95%. Как ты это проверишь? Но кацапы даже с этим решили не заморачиваться в первых двух фазах - просто тупо от балды написали данные, которые, я напомню, Ланцет тоже публиковал. Как кацапы тестировали сейчас, я не знаю. Но проверять я это тоже не собираюсь. Если они лгут всегда, то зачем проверять их очередной высер? К тому же в мире есть сотни аналогичных вариантов вакцин.
Там это, уколоться и забыться
Нас занадто багато, мавпи.