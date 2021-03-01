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Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук

Загострення ситуації на Донбасі пов'язано із запровадженням Україною санкцій щодо кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Україна перейшла від слів до справи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі "ескалацією конфлікту", проте визнав, що загострення таки відбувається. Політик пов'язав це із санкціями проти Медведчука.

"Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали та їхню пропаганду, запровадив санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, ситуація з "Північним потоком-2", виступи Байдена і його команди. Вони зрозуміли, що ситуація не на їхню користь, і почали показувати, що вони також мають силу та можуть щось зробити", - заявив Кравчук.

На думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції щодо Медведчука не можна.

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"Я не думаю. Це - не помста. Адже вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна має бути "під Росією", ніколи. Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально стати членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні", - зазначив голова української делегації в ТКГ.
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Топ коментарі
+19
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7435
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28.02.2021 08:46
+14
Чем Портнов и его шобла лучше Медведчука?
Мочите друг друга за бабло ***** выделенное на развал Украины?
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28.02.2021 08:44
+14
Санкции? Труба работает, по каналам еще суд будет. Спонсоры терроризма, а это еще доказать надо, гуляют по Киеву. И это называется перейти к делу Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4749? Ну, извините!
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 112
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28.02.2021 08:52
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Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5599
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28.02.2021 08:42 Відповісти
Серьезно?...Ок,так какого зечмо одновременно делает санкции и заставляет наших не давать ответку?это смахивает на план уничтожения украинской армии...
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28.02.2021 08:44 Відповісти
Чем Портнов и его шобла лучше Медведчука?
Мочите друг друга за бабло ***** выделенное на развал Украины?
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28.02.2021 08:44 Відповісти
у зели мочалки отродясь не было.. самохвал и дешевый пустобрех
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28.02.2021 08:54 Відповісти
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7435
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28.02.2021 08:46 Відповісти
ТЕРОРИСТАМ НІЧОГО БУРБАКУ ЩО ПОСМІВ БОРОТИСЬ З ТЕРОРИЗМОМ ВСЕ.
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28.02.2021 10:07 Відповісти
Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2315"ми тиждень чекали.." -
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28.02.2021 11:40 Відповісти
Немцы наверно его интервью поместили в рубрике "работа головного мозга при старческом маразме "
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28.02.2021 08:47 Відповісти
Як би ці канали не покотили бочку на Бубачку, то ніяких санкцій не було б. Бач що задумали, обвалити рейтинг найвеличнішого. Це ж святе.
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28.02.2021 08:50 Відповісти
Як би ці канали не покотили бочку на Бубачку.

Как это? Подконтрольные каналы куму пуйла катят бочку на агента пуйла? Какой хитрый человек © Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7061
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28.02.2021 09:00 Відповісти
Це називається боротьба за фінансові потоки. Кацапстан виділяє некислі гроші своїм агентам. Не знав? Чи з того ж корита жереш?
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28.02.2021 09:59 Відповісти
Эту фигню втирай на своей ботоферме, где ты "жереш" Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8349
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28.02.2021 19:51 Відповісти
Кацапсинка, не напружуйся, нічого розумного ти з себе все одно не вичавиш. А взагалі - посміхайся, шеф ******** ідіотів.
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28.02.2021 20:14 Відповісти
Санкции? Труба работает, по каналам еще суд будет. Спонсоры терроризма, а это еще доказать надо, гуляют по Киеву. И это называется перейти к делу Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4749? Ну, извините!
Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 112
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28.02.2021 08:52 Відповісти
Труба и должна работать, только уже национализированная, ботик
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28.02.2021 10:37 Відповісти
а действительною при чем тут Порошенко? Ума хватает только на то, у америоксов ник с бомбера слямзить?
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28.02.2021 09:07 Відповісти
Маячня. Дешевий піар зеленого лайна
«Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"

Нагадаю, що в2014 р. ця гидота кино знымала у мацквы
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28.02.2021 09:34 Відповісти
Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2349
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01.03.2021 09:31 Відповісти
А при загостренні за Пороха ви всією шоблою розповідали, що це "пєтє вигідна війна", а у Ху#ла "мір в глазах"... От бді...старі, ви разом з кучмою зробили все можливе, щоб країна залишилась під владою московщини, навіть її війська залишили на нашій території...
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28.02.2021 09:01 Відповісти
"санкции" верховного клоуна вызывают истерический смех и не более. Где уголовное дело на мертведчука и его жену за финансирование терроризма? Почему не национализирована труба? Почему в трендах ютуба процветают говноновости зика и 112? Почему не закрыт г+г, которым владеет мертведчук в том числе?! Поэтому эти "санкции" - чисто поржать с лохов, которые на этот разводняк ведутся.
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28.02.2021 09:06 Відповісти
судя по последним изречениям Лёня серьёзно болен и хочет уйти в страну вечной охоты человеком,в памяти народной,а не поганым комунякой.
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28.02.2021 09:07 Відповісти
В активному намаганні реінтегрувати вату з ордло та криму теж мертвечук винен?
Чи це відвгравання ВАЗеленським фуйлового сценарію мякої капітуляції, як і наказ "не стрелять" на фронті?
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28.02.2021 09:08 Відповісти
настоящие санкции когда Мертвечуку выдвинут подозрение за финнасирование терроризма и возьмут под стражу без возможности залога так как это серьезное преступление и обвинение который официально сам снбо утвердил, закроют канал наш и страна юа который стал филиалом рф у нас и на его ссылаются все кремлевские сми как пропагандонские и разжигаюющии ненавсисть когда сбу возьмется за Портнова за предательство угрозы активистам прокурору Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3694
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28.02.2021 09:09 Відповісти
Слова, заяви, заклики, ...А чи не в очевидь, на що перетворили Україну за 30 років Незалежності і куди її скеровують розумники під проводом того ж п.Кравчкуа та ішних 5 Президентів, 19 прем*єрів, понад 380 нардепів...Майже по Шевченку (с)"...
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли..."
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28.02.2021 09:09 Відповісти
Это только про Донбасс или про остальную Украину тоже?
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01.03.2021 08:57 Відповісти
Це ніби в 1945 році в Москві закрили канал Адольфа Гітлера, де він показував би його бачення Сталінградської і Курської битви. Закрили на 7 рік війни. Виникає питаня кому владарі служать Кремлю чи Україні?
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28.02.2021 09:17 Відповісти
100% . Так всегда, бандиты начинаю бешено убивать украинцев как только украинские власти прижмут ихнему соучастнику здесь хвост. Так и с Медедчуковцами, как только прикрыли ихнюю лавочку так сразу русские снайперы - якуты стали убивать украинцев. А бандиты-обдроченцы стали закидывать наших минами.
Тут надо вылавливать снайперов и уничтожать.
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28.02.2021 09:21 Відповісти
К делу перешла не Украина а Байден. Ему и респект !
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28.02.2021 09:39 Відповісти
https://images.app.goo.gl/mWPpty2vahn6dNGu7
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28.02.2021 09:55 Відповісти
Так Кравчук же час топив за Медведчука в СДПУо, а тепер що ? Льоні вже грошей не платять ?
https://images.app.goo.gl/a3pGuAhEz4YUVGVDA
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28.02.2021 09:58 Відповісти
https://images.app.goo.gl/a3pGuAhEz4YUVGVDA
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28.02.2021 09:59 Відповісти
По мнению Кравчука, считать обострение на Донбассе прямой местью РФ за санкции в отношении Медведчука нельзя. - какие мысли рождаем коммунистический маразм.
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28.02.2021 10:21 Відповісти
Вот это ДЕЛА. Взялись по настоящему, только риторику не меняйте.
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28.02.2021 10:40 Відповісти
МЕРТВЕЧУК ТАК І ОБІЦЯВ. НЕ ХОЧЕТЕ ПРЯНИКОМ, БУДЕ ВАМ КНУТОМ!
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28.02.2021 11:05 Відповісти
я тоже сразу так подумал.
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28.02.2021 17:53 Відповісти
То разве саенкции? Шмаркля занимается очковтирательством. А Кравчук ему аплодирует. Вот Стерненко не за что на 7 лет посадили с конфискацией имущества. А Ведмедьчука посадить на 7 лет с конфискацией "кишки тонка " ?
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28.02.2021 20:38 Відповісти
Как только Медведчука посадят, а ОПЗЖ запретят, ОРДЛО станет на колени и попросится "Возьмите нас обратно!"
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01.03.2021 08:49 Відповісти
Ясно, что перемирие сорвано и каждый день снова гибнут люди. Только вот результата не видно.
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01.03.2021 08:54 Відповісти
Леонид Макарыч на старости лет стал порохоботом! Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9047
Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4961
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01.03.2021 09:19 Відповісти
Ці виродки вже геть вважають цей народ за ніщо. Які санкції? Ми що США, де на законодавчому рівні прописані механізми їх накладання, виконання та контролю. І то ми бачимо, що вони діють на народ, тих держав на які вони накладені, а не на тих тиранів, які керують цим народом. Зрозуміло, що одне з іншим повязано. Але народ під гнітом тирана і санкцій ще більше дичавіє та злоблюється. Та це я відійшов в сторону. а тепер знову про нас. Які санкції? Де в нас в правових документах є хочаб визначення слова - санкції? Є кримінальний кодекс і там є чітко вказані статті за злочини. Тому не потрібно нам очі замилювати і локшину на вуха вішати. Якщо зрадник, вор, фінансист терористів значить вирок, вязниця і конфіскація всього майна. Все. Все просто і зрозуміло. І так має бути. Тільки так.
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01.03.2021 10:07 Відповісти
 
 