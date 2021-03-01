Загострення на Донбасі відбувається через запровадження санкцій проти Медведчука. Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи, - Кравчук
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Загострення ситуації на Донбасі пов'язано із запровадженням Україною санкцій щодо кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Україна перейшла від слів до справи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.
Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі "ескалацією конфлікту", проте визнав, що загострення таки відбувається. Політик пов'язав це із санкціями проти Медведчука.
"Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали та їхню пропаганду, запровадив санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, ситуація з "Північним потоком-2", виступи Байдена і його команди. Вони зрозуміли, що ситуація не на їхню користь, і почали показувати, що вони також мають силу та можуть щось зробити", - заявив Кравчук.
На думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції щодо Медведчука не можна.
"Я не думаю. Це - не помста. Адже вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна має бути "під Росією", ніколи. Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально стати членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні", - зазначив голова української делегації в ТКГ.
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Мочите друг друга за бабло ***** выделенное на развал Украины?
Как это? Подконтрольные каналы куму пуйла катят бочку на агента пуйла? Какой хитрый человек ©
«Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти"
Нагадаю, що в2014 р. ця гидота кино знымала у мацквы
Чи це відвгравання ВАЗеленським фуйлового сценарію мякої капітуляції, як і наказ "не стрелять" на фронті?
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли..."
Тут надо вылавливать снайперов и уничтожать.
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