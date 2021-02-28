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Новини Суспільство
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Нацполіція (13929) розкриття (7) злочинність (500)

У 2020 році Нацполіція розслідувала понад 60 тисяч злочинів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2020 році Нацполіція розслідувала понад 60 тисяч злочинів

У 2020 році слідчі підрозділи Національної поліції України розслідували понад 60 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів, що на 3 тисячі більше, ніж у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"Нам вдалося досягнути цієї мети. До суду скеровано матеріали у 60,5 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Це на 3000 більше, ніж минулого року", - сказав начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Окремо в Нацполіції звернули увагу на розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами (ОЗГ) та організаціями. Минулого року слідчі розслідували майже пів тисячі кримінальних проваджень (493) щодо 3573 злочинів, скоєних ОЗГ. Загалом під час проведення досудового розслідування виявлено 335 організованих груп і злочинних організацій, що на 62 більше, ніж у 2019 році. До суду направлено 339 обвинувальних актів.

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Топ коментарі
+2
Да уж...есть чем гордиться, блд В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений - Цензор.НЕТ 9742
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28.02.2021 12:44
+2
посчитайте сколько патрульных машин разбили
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28.02.2021 13:09
+1
Уже есть факт 60001 преступления. Финансирование экономики рф в крысме четой президента Украины
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28.02.2021 12:46
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Да уж...есть чем гордиться, блд В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений - Цензор.НЕТ 9742
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28.02.2021 12:44 Відповісти
Tut nemnosjko nado podumatj, pered tem kak hvastovatsia, vedj eto pokazivajet chto boljshe narushenij, a togda kvakov i jevo banda ne dostigla celji, vedj celj umenjshenije prestupnosti. A jesli prestepnostj ne uvelichilos, to vopros - vi chto tam jaica lezali i uji penali, pochemu plohoi rezuljtat v proshlom godu.
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28.02.2021 12:46 Відповісти
Уже есть факт 60001 преступления. Финансирование экономики рф в крысме четой президента Украины
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28.02.2021 12:46 Відповісти
Как они расследовали со Стерненко мы знаем.
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28.02.2021 12:49 Відповісти
Риффмастера тоже круто расследовали. Пинкертоны...
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28.02.2021 12:59 Відповісти
Хотелось бы услышать, сколько таковых было совершено... а потом гордиться вами. Или не гордиться.
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28.02.2021 12:55 Відповісти
А скільки потрібно для статистики стільки і намалюють. А коли більш серйозно, то хотів би трохи пояснити ці смішні цифри, видані суперспеціалістом із команди Татарова ( він входив в більшість комісій по захисту дисертацій разом із Татаровим). По Україні в рік реєструють до півмільйона кримінальних проваджень, без будь-якої потреби, всупереч здоровому глузду. Але така була теорія Портного і Татарова , які видали на гора найтупіший кримінальний процесуальний кодекс 2012 року. Як наслідок із величезної кількості кримінальних проваджень визнано злочинами, оголошено підозр і складено обвинувальних актів у 60тис. Решту -це злочини самої поліції і її "проффесорів" - очільників, які далекі від процесу, вимагали від підлеглих результатів (паличок чи плюсиків для красивої статистики), безпідставно відкривали провадження, проводили слідчі дії, накладали арешти на майно через суд, проводили обшуки, вилучали майно, чим порушували закон і права громадян, бо решту понад 400 тис. проваджень змушені були закривати. Навіть уведене дізнання не в стані перемалювати таку статистику, бо треба КПК змінювати, не можна просто так заводити (чи відкривати) провадження. Але спеціалісти по кодексу 2012 вирішили інакше, спочатку треба зареєструвати провадження (навіть без) підстав і ознак кримінального правопорушення, а далі як "карта ляже". Отаку тупість терпить народ уже 9-й рік і всім владам вона підходила, бо можна завести провадження на бізнесменів, конкурентів, політиків, можна кому треба закрити рот, кого застрашити, у кого відписати бізнес, рейдернути, переділити. Отаке життя в Україні, дорогі співвітчизники, за останні 9 років, так щодо верховенства права, законності, справедливості нам усім як до Марса, а може й до Юпітера, якщо ще не далі.
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28.02.2021 15:25 Відповісти
Спасибо за толковый комментарий. Для меня он был очень полезен. Спасибо!
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01.03.2021 08:58 Відповісти
Не те цифры, панове. Процент предотвращенных преступлений каков? Процент раскрываемости тоже озвучте, пажалста. Только цифры хочется услышать вменяемые, а не как у Степанова.
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28.02.2021 13:00 Відповісти
Какой процент преступлений совершенных самими полицейскими? Сколько преступлений было скрыто как например в моем случае начальник полиции вероятно Бугай Александр Викторович скрывает преступления своих родственников
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28.02.2021 13:02 Відповісти
посчитайте сколько патрульных машин разбили
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28.02.2021 13:09 Відповісти
И ещё 60000 выбросили в корзину, чтобы не возиться.
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28.02.2021 13:42 Відповісти
фокусники ещё те... малую в прошлом году ограбили под подъездом, забрали и кошелёк и телефон.. через неделю, мусора отдали и кошелёк, пустой правда и телефон.. такое правда раз на миллион бывает..
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28.02.2021 13:52 Відповісти
Интересно какое общее количество следователей, сколько на одного следователя было крим проваджень в течении года, сколько абвинительных актов передано в суд и сколько приостановлено, и по регионам.
Сколько преступлений совершено в текущем году, сколько не расследованых за прошедшие года?
А так цифры не о чем.
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28.02.2021 16:54 Відповісти
Нацполиция ничего не делает. Все заточены отпихнуть и отговорить писать заявление. Если все таки удается написать, нет состава преступления - тупая отписка. Дело закрыто. Через суд, и прокуратуру возобновляешь расследование, через месяц тот же самы результат - дело опять закрыто. Заплатил в мебельный магазин 18 тысяч год назад, магазин сбежал в неизвестном направлении. Чеки, все есть. Нет состава преступления, по мнению начальника Деснянського района г. Киева. Все нормально, по его мнению. Цивільно-правові відносини. У 2020 році Нацполіція розслідувала понад 60 тисяч злочинів - Цензор.НЕТ 6704 Вот куда обращаться, что бы этих бездельников уволили? Они не соответствуют занимаемой должности и не желают работать!
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28.02.2021 17:42 Відповісти
выраследовали-выраследовали..и расследовали..............= а скоко ж ...????
и скоко ж похерили вставь..!!!!
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01.03.2021 01:12 Відповісти
 
 