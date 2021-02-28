РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9402 посетителя онлайн
Новости Общество
655 16
Нацполиция (15739) раскрытие (10) преступность (945)

В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений

В 2020 году следственные подразделения Национальной полиции Украины расследовали более 60 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 3 тысячи больше, чем в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Нам удалось добиться этой цели. В суд направлены материалы в 60,5 тыс. уголовных производствах по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году", - сказал начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Отдельно в Нацполиции обратили внимание на расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ) и организациями. В прошлом году следователи расследовали почти полтысячи уголовных производств (493) о 3573 преступлениях, совершенных ОПГ. Всего в ходе проведения досудебного расследования выявлены 335 организованных групп и преступных организаций, что на 62 больше, чем в 2019 году. В суд направлены 339 обвинительных актов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Да уж...есть чем гордиться, блд В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений - Цензор.НЕТ 9742
показать весь комментарий
28.02.2021 12:44
+2
посчитайте сколько патрульных машин разбили
показать весь комментарий
28.02.2021 13:09
+1
Уже есть факт 60001 преступления. Финансирование экономики рф в крысме четой президента Украины
показать весь комментарий
28.02.2021 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да уж...есть чем гордиться, блд В 2020 году Нацполиция расследовала более 60 тысяч преступлений - Цензор.НЕТ 9742
показать весь комментарий
28.02.2021 12:44 Ответить
Tut nemnosjko nado podumatj, pered tem kak hvastovatsia, vedj eto pokazivajet chto boljshe narushenij, a togda kvakov i jevo banda ne dostigla celji, vedj celj umenjshenije prestupnosti. A jesli prestepnostj ne uvelichilos, to vopros - vi chto tam jaica lezali i uji penali, pochemu plohoi rezuljtat v proshlom godu.
показать весь комментарий
28.02.2021 12:46 Ответить
Уже есть факт 60001 преступления. Финансирование экономики рф в крысме четой президента Украины
показать весь комментарий
28.02.2021 12:46 Ответить
Как они расследовали со Стерненко мы знаем.
показать весь комментарий
28.02.2021 12:49 Ответить
Риффмастера тоже круто расследовали. Пинкертоны...
показать весь комментарий
28.02.2021 12:59 Ответить
Хотелось бы услышать, сколько таковых было совершено... а потом гордиться вами. Или не гордиться.
показать весь комментарий
28.02.2021 12:55 Ответить
А скільки потрібно для статистики стільки і намалюють. А коли більш серйозно, то хотів би трохи пояснити ці смішні цифри, видані суперспеціалістом із команди Татарова ( він входив в більшість комісій по захисту дисертацій разом із Татаровим). По Україні в рік реєструють до півмільйона кримінальних проваджень, без будь-якої потреби, всупереч здоровому глузду. Але така була теорія Портного і Татарова , які видали на гора найтупіший кримінальний процесуальний кодекс 2012 року. Як наслідок із величезної кількості кримінальних проваджень визнано злочинами, оголошено підозр і складено обвинувальних актів у 60тис. Решту -це злочини самої поліції і її "проффесорів" - очільників, які далекі від процесу, вимагали від підлеглих результатів (паличок чи плюсиків для красивої статистики), безпідставно відкривали провадження, проводили слідчі дії, накладали арешти на майно через суд, проводили обшуки, вилучали майно, чим порушували закон і права громадян, бо решту понад 400 тис. проваджень змушені були закривати. Навіть уведене дізнання не в стані перемалювати таку статистику, бо треба КПК змінювати, не можна просто так заводити (чи відкривати) провадження. Але спеціалісти по кодексу 2012 вирішили інакше, спочатку треба зареєструвати провадження (навіть без) підстав і ознак кримінального правопорушення, а далі як "карта ляже". Отаку тупість терпить народ уже 9-й рік і всім владам вона підходила, бо можна завести провадження на бізнесменів, конкурентів, політиків, можна кому треба закрити рот, кого застрашити, у кого відписати бізнес, рейдернути, переділити. Отаке життя в Україні, дорогі співвітчизники, за останні 9 років, так щодо верховенства права, законності, справедливості нам усім як до Марса, а може й до Юпітера, якщо ще не далі.
показать весь комментарий
28.02.2021 15:25 Ответить
Спасибо за толковый комментарий. Для меня он был очень полезен. Спасибо!
показать весь комментарий
01.03.2021 08:58 Ответить
Не те цифры, панове. Процент предотвращенных преступлений каков? Процент раскрываемости тоже озвучте, пажалста. Только цифры хочется услышать вменяемые, а не как у Степанова.
показать весь комментарий
28.02.2021 13:00 Ответить
Какой процент преступлений совершенных самими полицейскими? Сколько преступлений было скрыто как например в моем случае начальник полиции вероятно Бугай Александр Викторович скрывает преступления своих родственников
показать весь комментарий
28.02.2021 13:02 Ответить
посчитайте сколько патрульных машин разбили
показать весь комментарий
28.02.2021 13:09 Ответить
И ещё 60000 выбросили в корзину, чтобы не возиться.
показать весь комментарий
28.02.2021 13:42 Ответить
фокусники ещё те... малую в прошлом году ограбили под подъездом, забрали и кошелёк и телефон.. через неделю, мусора отдали и кошелёк, пустой правда и телефон.. такое правда раз на миллион бывает..
показать весь комментарий
28.02.2021 13:52 Ответить
Интересно какое общее количество следователей, сколько на одного следователя было крим проваджень в течении года, сколько абвинительных актов передано в суд и сколько приостановлено, и по регионам.
Сколько преступлений совершено в текущем году, сколько не расследованых за прошедшие года?
А так цифры не о чем.
показать весь комментарий
28.02.2021 16:54 Ответить
Нацполиция ничего не делает. Все заточены отпихнуть и отговорить писать заявление. Если все таки удается написать, нет состава преступления - тупая отписка. Дело закрыто. Через суд, и прокуратуру возобновляешь расследование, через месяц тот же самы результат - дело опять закрыто. Заплатил в мебельный магазин 18 тысяч год назад, магазин сбежал в неизвестном направлении. Чеки, все есть. Нет состава преступления, по мнению начальника Деснянського района г. Киева. Все нормально, по его мнению. Цивільно-правові відносини. У 2020 році Нацполіція розслідувала понад 60 тисяч злочинів - Цензор.НЕТ 6704 Вот куда обращаться, что бы этих бездельников уволили? Они не соответствуют занимаемой должности и не желают работать!
показать весь комментарий
28.02.2021 17:42 Ответить
выраследовали-выраследовали..и расследовали..............= а скоко ж ...????
и скоко ж похерили вставь..!!!!
показать весь комментарий
01.03.2021 01:12 Ответить
 
 