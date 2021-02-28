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"Червона" зона на Прикарпатті: "Укрзалізниця" назвала найближчі станції для виїзду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 7 березня на Прикарпатті набирає чинності заборона на посадку і висадку пасажирів у зв'язку з "червоною" зоною карантину в регіоні. В "Укрзалізниці" назвали найближчі станції, звідки із 7 березня можна буде виїхати з "червоної" зони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

В "Укрзалізниці" зазначили, що якщо з 7 березня придбано квиток до чи з Івано-Франківської області, то можна сісти на поїзд на будь-якій станції слідування за межами області.

Зокрема, пропонуються наступні поїзди:

  • 217/218 Київ-Рахів із Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, зворотно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 15/16 Харків-Рахів із Харкова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, зворотно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.
  • 25/26 Одеса-Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, зворотно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 133/134 Миколаїв-Рахів із Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, зворотно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.
  • 29/30 Київ-Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе.
  • 81/82 Київ-Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе, Славське.
  • 17/18 Харків-Ужгород через день у непарні до ст. Славське, Воловець.
  • 45/46 Ужгород-Лисичанськ щоденно до ст. Славське, Лавочне, Воловець.
  • 235/236 Київ-Ужгород 5, 7.03 з Києва, зворотно 6, 8.03 до ст. Воловець, Сколе, Славське.
  • Червона зона на Прикарпатті: Укрзалізниця назвала найближчі станції для виїзду 01

Нагадаємо, в Івано-Франківській області через потрапляння регіону до "червоної" зони карантину запроваджуються обмеження на залізничне сполучення. До 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було куплено до припинення продажів.

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Ідіоти.
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28.02.2021 13:48 Відповісти
Тварюки.
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28.02.2021 14:03 Відповісти
Тепер майже всі поїдуть до станцій одним автобусом, може - двома. ><
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28.02.2021 14:07 Відповісти
Хтось може такий ідіотизм пояснити? Людина з червоної зони добирається якимось чином за її межі і спокійнісінько собі сідає на потрібний потяг. Це, напевно, щоб не одна Франківщина червоною була, щоб і решта почервоніли? А санітарний контроль на вокзалі у Франківську встановити, щоб хворих не пропустити, на то клепки не вистачає?
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28.02.2021 15:50 Відповісти
.. дас із ДЕБІЛИ .. а страждають Люди ..таке
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28.02.2021 20:47 Відповісти
 
 