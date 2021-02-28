"Червона" зона на Прикарпатті: "Укрзалізниця" назвала найближчі станції для виїзду

З 7 березня на Прикарпатті набирає чинності заборона на посадку і висадку пасажирів у зв'язку з "червоною" зоною карантину в регіоні. В "Укрзалізниці" назвали найближчі станції, звідки із 7 березня можна буде виїхати з "червоної" зони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

В "Укрзалізниці" зазначили, що якщо з 7 березня придбано квиток до чи з Івано-Франківської області, то можна сісти на поїзд на будь-якій станції слідування за межами області.

Зокрема, пропонуються наступні поїзди:

217/218 Київ-Рахів із Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, зворотно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

15/16 Харків-Рахів із Харкова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, зворотно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.

25/26 Одеса-Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, зворотно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

133/134 Миколаїв-Рахів із Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, зворотно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.

29/30 Київ-Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе.

81/82 Київ-Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе, Славське.

17/18 Харків-Ужгород через день у непарні до ст. Славське, Воловець.

45/46 Ужгород-Лисичанськ щоденно до ст. Славське, Лавочне, Воловець.

235/236 Київ-Ужгород 5, 7.03 з Києва, зворотно 6, 8.03 до ст. Воловець, Сколе, Славське.



Нагадаємо, в Івано-Франківській області через потрапляння регіону до "червоної" зони карантину запроваджуються обмеження на залізничне сполучення. До 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток було куплено до припинення продажів.

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