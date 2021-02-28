Усім охочим упродовж року буде зроблено щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу вакциною AstraZeneca/Oxford індійського виробництва. Першими, згідно із затвердженим планом, вакцину отримали медичні працівники. Вчора почали щепити військовослужбовців у Луганській області.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі контрактами підтверджені поставки 30 млн доз вакцин в Україну. Виробників і терміни поставок прем'єр не уточнив. Водночас він зазначив, що Україна продовжить перемовини з виробниками вакцин протиCOVID-19.
"... Ми продовжуємо перемовини. Всі охочі упродовж цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.
Будь ласка, зачекайте...
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Что-то подсказывает, что индийским шмурдяком все желающие уже привились и можно рапортовать об успешном окончании вакцинации.
А желающих привиться индийской вакциной - за неделю.
-Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334..
та Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..