Усім охочим упродовж року буде зроблено щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль

В Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу вакциною AstraZeneca/Oxford індійського виробництва. Першими, згідно із затвердженим планом, вакцину отримали медичні працівники. Вчора почали щепити військовослужбовців у Луганській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі контрактами підтверджені поставки 30 млн доз вакцин в Україну. Виробників і терміни поставок прем'єр не уточнив. Водночас він зазначив, що Україна продовжить перемовини з виробниками вакцин протиCOVID-19.

"... Ми продовжуємо перемовини. Всі охочі упродовж цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

Наразі щеплення зробили 3141 людині.

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