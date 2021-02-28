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Усім охочим упродовж року буде зроблено щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Усім охочим упродовж року буде зроблено щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль

В Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу вакциною AstraZeneca/Oxford індійського виробництва. Першими, згідно із затвердженим планом, вакцину отримали медичні працівники. Вчора почали щепити військовослужбовців у Луганській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі контрактами підтверджені поставки 30 млн доз вакцин в Україну. Виробників і терміни поставок прем'єр не уточнив. Водночас він зазначив, що Україна продовжить перемовини з виробниками вакцин протиCOVID-19.

"... Ми продовжуємо перемовини. Всі охочі упродовж цього року зможуть отримати вакцину, адже це - наш шлях повернення до звичного життя", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.

Наразі щеплення зробили 3141 людині.

Читайте також: Темпи вакцинації проти коронавірусу в країні недостатні, - ексглава МОЗ Скалецька
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Топ коментарі
+25
оскільки бажаючих колоти цю індійську срань небагато, то процедура вакцинації бажаючих закінчиться протягом тижня-двох
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28.02.2021 14:40
+11
А сам він не бажає?
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28.02.2021 14:43
+8
цікаво, а коли будуть видавати імун-паспорт провакцинованому, то там будуть вказувати вид вакцини? А не вийде так, що побачивши вид вакцини можуть відмовити у в"їзді?
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28.02.2021 14:47
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не гавкай из будки, зебобик
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28.02.2021 21:02 Відповісти
молодец, хорошо ты само себе о себе написало: "не гавкай из будки, пебобик - зебобик"
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28.02.2021 21:30 Відповісти
да сходи уже подрочи на клоуна, дебил
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28.02.2021 22:43 Відповісти
молодец, хорошо ты само себе о себе написало: " да сходи уже подрочи на клоуна, дебил"
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28.02.2021 22:48 Відповісти
А сейчас равновелико любую из существующих вакцин можно считать шмурдяком. Покуда статистика еще не наработана и обратного не доказала по любой из вакцин.
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28.02.2021 19:24 Відповісти
Все желающие в течение года будут привиты от коронавируса, - Шмыгаль

==============
Что-то подсказывает, что индийским шмурдяком все желающие уже привились и можно рапортовать об успешном окончании вакцинации.
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28.02.2021 18:44 Відповісти
Ковишилд теперь вдруг начал называться астрозенекой индийской...?)
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28.02.2021 18:48 Відповісти
Привить желающих можно за 2 месяца!
А желающих привиться индийской вакциной - за неделю.
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28.02.2021 19:13 Відповісти
Желающих мало деньги в унитаз спущены очередной раз дебилами
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28.02.2021 20:01 Відповісти
та ****** ты на *** чмыгаль херов ....
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28.02.2021 20:06 Відповісти
милейший таки шо ви гавкаете на уважаемого человека, вас не тем шприцом обкололи чи шо
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01.03.2021 00:47 Відповісти
За свои же деньги приобрести болячку и потерять здоровье. Ничего себе!
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01.03.2021 08:36 Відповісти
Військові НАЧАЛЬНИКИ - ВВАЖАЮ ..до кожного ВОЇНА під розпис НЕОБХІДНО довести Положення
-Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334..

та Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)


Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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01.03.2021 13:20 Відповісти
Шановні ВОЇНИ -
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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01.03.2021 13:21 Відповісти
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