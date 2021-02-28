Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко

В Україні на 1 березня запланована індексація пенсій.

Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду в Києві Олена Бойко розповіла в ефірі каналу "Україна 24", як це відбувається, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно розрізняти бюджет Пенсійного фонду і державного бюджету стосовно виплати пенсій. Пенсійний фонд власними засобами забезпечує виплату пенсій, які було призначено відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", іншими законодавчими актами. Є і виплати, які фінансуються з держбюджету, це, наприклад, пенсії, призначені військовослужбовцям, деякі надбавки та доплати до пенсій, такі як, наприклад, дітям війни", — сказала вона.

Бойко пояснила механізм перерахунку.

Також читайте: З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль

"Відносно індексації пенсій у нас діє закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", стаття 42. Сама індексація проводиться відповідно до постанов уряду. 22 лютого було прийнято постанову 127, яка передбачає додатковий соцзахист пенсіонерів у 2021 році. Що стосується держслужбовців та інших громадян, які отримують пенсії за спеціальними законами, не передбачена індексація пенсій у тих законах, за якими вони отримують пенсії. Але передбачено, що якщо у таких громадян пенсійна виплата розрахована відповідно до закону про державне пенсійне страхування, то таким пенсіонерам буде проведено підвищення.

Також йдеться про автоматизований перерахунок пенсій. Перерахунок пенсій за віком відповідно до закону про пенсійне страхування здійснюватиметься за матеріалами пенсійних справ. У разі, якщо такі громадяни після призначення пенсії продовжили працювати, отримували зарплату, продовжували стаж, їм все-таки потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду", — розповіла вона.