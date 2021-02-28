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Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко

В Україні на 1 березня запланована індексація пенсій.

Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду в Києві Олена Бойко розповіла в ефірі каналу "Україна 24", як це відбувається, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно розрізняти бюджет Пенсійного фонду і державного бюджету стосовно виплати пенсій. Пенсійний фонд власними засобами забезпечує виплату пенсій, які було призначено відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", іншими законодавчими актами. Є і виплати, які фінансуються з держбюджету, це, наприклад, пенсії, призначені військовослужбовцям, деякі надбавки та доплати до пенсій, такі як, наприклад, дітям війни", — сказала вона.

Бойко пояснила механізм перерахунку.

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"Відносно індексації пенсій у нас діє закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", стаття 42. Сама індексація проводиться відповідно до постанов уряду. 22 лютого було прийнято постанову 127, яка передбачає додатковий соцзахист пенсіонерів у 2021 році. Що стосується держслужбовців та інших громадян, які отримують пенсії за спеціальними законами, не передбачена індексація пенсій у тих законах, за якими вони отримують пенсії. Але передбачено, що якщо у таких громадян пенсійна виплата розрахована відповідно до закону про державне пенсійне страхування, то таким пенсіонерам буде проведено підвищення.

Також йдеться про автоматизований перерахунок пенсій. Перерахунок пенсій за віком відповідно до закону про пенсійне страхування здійснюватиметься за матеріалами пенсійних справ. У разі, якщо такі громадяни після призначення пенсії продовжили працювати, отримували зарплату, продовжували стаж, їм все-таки потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду", — розповіла вона.
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Топ коментарі
+13
8 млн. пенсіонерів зі стажем більше 35 років отримують пенсію в 1850 грн. - це нормально?
Як за ці гроші можна не сдохнути - це геноцид панове.
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28.02.2021 22:08
+7
Завывай-Порошенко начал гражданскую войну😂🌷
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28.02.2021 22:16
+6
Діло буде завтра. Після такої новини відразу підвищуть ціни на все і вся. Щоб життя раєм не здавалось.
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28.02.2021 22:12
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Готуйте мішки для бабла і мона їхати в Занзібар.
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28.02.2021 22:07 Відповісти
...з собачкою.
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01.03.2021 07:18 Відповісти
Якщо э мішки з баблом то і ***** не потрібно шукати .... навіть ...у занзібарі
Можна жить на Занзибаре
В Калахари и Сахаре
🛩🌴💸😂
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01.03.2021 17:41 Відповісти
Больше разговоров,чем дела. Преподносят эту индексацию, как одно из достижений.
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28.02.2021 22:08 Відповісти
Діло буде завтра. Після такої новини відразу підвищуть ціни на все і вся. Щоб життя раєм не здавалось.
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28.02.2021 22:12 Відповісти
8 млн. пенсіонерів зі стажем більше 35 років отримують пенсію в 1850 грн. - це нормально?
Як за ці гроші можна не сдохнути - це геноцид панове.
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28.02.2021 22:08 Відповісти
Стаж потрібен для виходу на пенсію , а на її розмір , більше впливає розмір зарплати в допенсійний період ,, і розмір сплачених податків . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 6874 .
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28.02.2021 23:21 Відповісти
Верните , что украли еще при потрохе. Люди выходили на пенсию при Янеке и она изначально была 120-150 и выше в долларах , с приходом потроха 60-70 долларов..Просто верните , что украдено , в долларовом эквиваленте..
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28.02.2021 22:13 Відповісти
Завывай-Порошенко начал гражданскую войну😂🌷
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28.02.2021 22:16 Відповісти
не . , потрошенко ни причем Это Федя Уксус...
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01.03.2021 00:14 Відповісти
Нехай твій Янек і його банда , повернуть те що вкрали , тоді коли драпали у Ростов , і пенсії можливо стануть більші ніж були при ньому . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 2900 .
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28.02.2021 23:16 Відповісти
Во-первых ,Максим Перепелица был прекрасный , честный персонаж , во-вторых ,Янек такой мой , как и твой . А поводу пенсий , так так и есть. А вернуть украденное должны все , кто при владе с 1991 года...
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01.03.2021 00:13 Відповісти
Ангел Янелоха,ну и лох,Зеля тебе еще и мацу принесет за холуйство,ведь ты же патрийот *народных холуев*,али в ОПЗЖ с Кивой дро чишь?
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01.03.2021 21:25 Відповісти
засудит и получит да и за моральное ущемление компенсируете, но ведь лехко чужими ресурсами распроделяться.
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28.02.2021 22:15 Відповісти
если в кратце то - ХЕР ВАМ.......
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28.02.2021 22:20 Відповісти
Так пояснили,що тепер зовсім не зрозумієш хто підпадає під закон індексації,а хто "інші громадяни".
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28.02.2021 22:24 Відповісти
скудді мабудь...
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28.02.2021 23:23 Відповісти
Інші громадяни це -держслужбовці , науковці і військовосужбовці . Всим іншим пенсія індексується . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 9447 .
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28.02.2021 23:34 Відповісти
Чергове досягнення Зелепупенка. Все більше нагадує такого собі карлика Чорномора, чи Воно з відомого фільму. Нагадило - й хизується. Вова, ти в папу чи в маму?
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28.02.2021 22:26 Відповісти
Ану скажіть мені, що Зеленський за весь час зробив хорошого чи доброго в Україні чи для України? Тільки без брехні.
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28.02.2021 22:28 Відповісти
Тобто для стада одні копійки, для пастухів інші....
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28.02.2021 22:28 Відповісти
Повышение тарифов и цен даже на спички не предусматривает индексаций заплат пенсий и любых регрессов инвалидам,это по сути своей Зелемойские загнали себя на дерево,где денег нет,но вы дрочите...у РАБссии научились... Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 4228Спишите все на Ковид или дебилизм свой?
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28.02.2021 22:39 Відповісти
Администрация Джо Байдена отказалась от практики Санкций против РАБссии,хорошая новость.Видимо Байден и Путлер договорились о братстве.... Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 8343
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28.02.2021 22:44 Відповісти
О как, А как же ст.24 Конституции Украины? И еще одно, ликбез для 95 квартала, индексация это не повышение пенсий, а социальная государственная гарантия защиты доходов населения, жаль только, что она считается от прожиточного минимума, а не от всей суммы.
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28.02.2021 22:45 Відповісти
Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 6410
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28.02.2021 22:47 Відповісти
Невже не можна розповісти більш простими і зрозумілими словами. Наприклад, як буде чи не буде індексуватися пенсія пенсіонерам, які працювали за радянської влади і вийшли на пенсію в 2010 році.
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28.02.2021 22:52 Відповісти
На пенсии с 2006г, жена с весны 2010г. Индексировать стали с 2019 с марта. Всё начисляют. В октябре 2017г был произведён перерасчёт пенсий всем почти. Кстати впервые за 35 лет. Многим добавили неплохо, мне 1040гр, знаю некоторых что и удвоили пенсию. Как правило кто работал младшим и средним медперсоналом по вредности, тубдиспансеры, онкология, рентген, инфекционные отделения, кожвендиспансеры. Мне в 2019 пересчитали на 400г, в 2020---340гр. Примерно в среднем на 10% от текущей пенсии выходит.
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28.02.2021 23:15 Відповісти
A у меня пенсия 1750 уже 2 года. Где индексация?
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01.03.2021 00:46 Відповісти
Указанная вами цифра похоже не минимальная пенсия. Кажись она сегодня 1759 (69)гр. Я точно не знаю ведь. Минимальная пенсия не индексируется раз в год в марте. Она повышается примерно два раза в году. Проще сделать запрос в районный пенс-фонд. Но очевидно вы и сами знаете ответ.
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Да действительно 1769. Но это настолько незначительное повышение, что не знаю даже куда его приткнуть. И отрыв от остальных видов пенсий все увеличивается.
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02.03.2021 10:03 Відповісти
Якщо у чоловіків 35 років стажу, а у жінок 30 то індексують, якщо менше то індексації не буде, бо не повний страховий стаж. У 2010 році треба було чоловікам 30, а жінкам 25 років стажу, тому якщо у 2010 році вони виходили на пенсію і у них був тоді повний страховий стаж, то 2021 у зв'язку з підвищенням пенсійного віку, виходить що 5 років не допрацювали. Або допрацьовуйте, або перерахунку не буде.
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28.02.2021 23:21 Відповісти
Цього року перерахують на 11%.
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28.02.2021 23:23 Відповісти
Пенсії індексуються всі , для 8 млн пенсіонерів ,, не індексуються лише пенсії 3 млн пенсіонерів які вийшли на пенсію по спецзаконах . І не важливо хто і коли вийшов на пенсію .

Але індексацію відчують не всі ,, ті в кого нарахована пенсія є нижчою від 1769 грн ( рівня мінімальної пенсії , яка прив'язана до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб) ті індексації не відчують ,, або майже не відчують . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 1063 .
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28.02.2021 23:52 Відповісти
"Нужно различать бюджет Пенсионного фонда и государственный бюджет в отношении выплаты пенсий...."(с)
Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 9694
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28.02.2021 23:16 Відповісти
Пенсионный фонд собственными средствами обеспечивает выплату пенсий, которые были назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другими законодательными актами. Есть и выплаты, которые финансируются из госбюджета, это, например, пенсии, назначенные военнослужащим, Источник: https://censor.net/ru/n3250596
---------------------------------

Різні закони - різні пенсії . Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 1848 .
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28.02.2021 23:29 Відповісти
Идиотизм, нас пытаются запутать и одурачить. На самом деле при солидарной пенсионной системе источник финансирования пенсий один и для самых мизерных подачек и для пенсий судейских в сотни тысяч - госбюджет. Другого нет.
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28.02.2021 23:46 Відповісти
Як там у Ільфа і ПЄтрова - "Вас обманули...."
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01.03.2021 07:24 Відповісти
"400 способов отъятия денег у населения"
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01.03.2021 08:29 Відповісти
И заметь! «относительно честных способов!» Юрский уникален в этой роли - как и все остальные
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01.03.2021 17:45 Відповісти
Наш премьер чем-то на Юрского невловимо похож. Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 6837
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01.03.2021 18:32 Відповісти
Нет ))) он больше на Филиппова который в роли Кисы))))) Ресурсы какбы есть но «их нельзя взять и унести» как бабло буржуйское на которое построили дом культуры))))) А зелика ждёт судьба бендера но только не как в золотом телёнке....
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01.03.2021 19:45 Відповісти
"Свежо предание, да верится с трудом." За семь лет мне не индексировали не только научую пенсию по которой я платил 72% ЕСВ от фонда зарплаты в бюджет, но и чернобыльскую часть от пенсии. Всё шло чиновникам в карман, даже несмотря на решение Конституционного Суда в 2018 году.
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28.02.2021 23:40 Відповісти
Оооо я эту тему сразу понял «про научные пенсии» Все «тресущуеся старперы за свои ВНС ГНС и прочие регалии....бегали на перерасчёт в пенсионный .... Но только пару человек понимали что этот «научный пузырь» лопнет.... На западе нет понятия как научная пенсия и прочее .... Когда реально сами сели и подсчитали этот «ммм» - но курс был другой - и сумма которая получалась просто за 5 лет (если не платить налог а просто забирать эти деньги у меня лично вышла 5000$ за 5 лет.... Ну а когда все рухнуло даже западные коллеги просто ответили - у нас беженцам платят 250euro обеспечивают жилье и едой( єто я к тому что не надо платить за квартиру итдитп).... Это вычеты в налоги идут на выплаты пенсий .... никакого накопления нет ..... Классика ммм - дивиденды выплачиваются с сумм новых вкладчиков .... Пирамида ....
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01.03.2021 19:55 Відповісти
Шо, абыдна, да? Так бы сразу и сказал, наверное из судейских - сразу все понял, маладца.
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01.03.2021 20:38 Відповісти
Не..... судейские тупые .... там ************* полная.....какой смысл в нормативно правовой базе если все решает судья и прокурорские .... Темболее что нормативно правовую базу можно поменять как хочу ....я в другой сфере.....был....
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01.03.2021 21:00 Відповісти
получатели спецпенсий - ясно... но то, что не повысили бывшим военнослужащим - это неправильно... не такие там специальные пенсии, чтобы их не индексировать в соответствии с законом...
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01.03.2021 06:53 Відповісти
Надо разделить пенсионеров-военнослужащих украинской армии и совковой.Не понятно за что платят по 8-10 тысяч людям,которые в тридцатилетнем возрасте в 1990-91 году уволились в связи с сокращением с СА,получили квартиры от Украины,пенсии,больше ни дня в своей жизни официально не работали,и искренне ненавидят независимую Украину.
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01.03.2021 09:58 Відповісти
Усьо для народу.
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01.03.2021 07:21 Відповісти
Все.... проиндексировали..только что заходил на свою страничку ПФ на 11%
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01.03.2021 07:37 Відповісти
у тебя мабуть 1850 было или тебе за 75 рокив вже?
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01.03.2021 09:00 Відповісти
было почти 9к
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01.03.2021 09:24 Відповісти
И при каком курсе и ценах - может быть как в Сомали - тачками деньги возят
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01.03.2021 17:47 Відповісти
Если получаешь копейки, то теперь на 11% копеек будешь получать больше. Суета сует.
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01.03.2021 12:42 Відповісти
Рада хоче знизити податки для операторів азартних ігор



Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.


Що передбачає законопроєкт:
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.

Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу,
- пояснив Заблоцький.https://economy.24tv.ua/rada-hoche-zniziti-podatki-dlya-operatoriv-azartnih-igor_n1556468
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01.03.2021 19:21 Відповісти
Классика жанра - казино это легальные « мойки» чёрного рынка .... По вегасу схема работы казино -20% .... Встал вопрос для легализации денежных средств в больших объёмах без уплаты налога..... скучно 😑.... классика средних веков ... ничего нового ....Зебилы мля
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01.03.2021 20:00 Відповісти
Вы были в Вегасе? Індексація 1 березня не передбачає підвищення виплат колишнім держслужбовцям і одержувачам спецпенсій, - представниця ПФУ Бойко - Цензор.НЕТ 666
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01.03.2021 20:42 Відповісти
Да)))
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01.03.2021 21:01 Відповісти
Было 1769,стало 1769,00.
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01.03.2021 20:57 Відповісти
 
 