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Новини Політика України
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квоти (96) гендерні проблеми (94) держслужбовці (227) Алюшина Наталія (3) Нацагентство з питань державної служби НАДС (3)

В Україні можливе запровадження гендерних квот на держслужбі, - глава НАДС Алюшина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні можливе запровадження гендерних квот на держслужбі, - глава НАДС Алюшина

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина допускає можливість запровадження гендерних квот на державній службі.

"Не відкидаю такого варіанта. Проте зверну увагу, що з листопада минулого року ми впровадили збір статистичної інформації за категоріями "жінки" й "чоловіка". І за два квартали 2020 року можна побачити, що в категорії "А" пропорція жінок зросла з 29% до 33,3%, тобто є певні зрушення в цьому напрямі", - сказала Алюшина в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи допускає вона впровадження гендерних квот на держслужбі, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на сьогодні державна служба має переважно "жіноче обличчя", хоча є певні диспропорції залежно від категорії.

Алюшина, зокрема, зазначила, що на сьогодні із загальної кількості державних службовців, яка становить 176 тис. 527 осіб, 75,9% - жінки і 24,1% - чоловіки.

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Водночас, якщо говорити про категорію "А", то жінок 33,3% (60 осіб), у чоловіків відповідно - 66,7% (120 осіб). У категорії "Б" жінок 68,6% (29 тис. 518 осіб), а чоловіків - 31,4% (13 тис. 496 осіб). У категорії "В" переважно жінки - 78,3% (104 тис. 404 осіб), а чоловіків лише 21,7% (28 тис. 929 осіб).

"Звісно, причин може бути багато, й однією з них може бути самодискримінація самих жінок через відповідальність перед сім'єю, перед дітьми", - констатувала Алюшина.

Серед іншого, глава НАДС повідомила, що Нацагентство починає з першого кварталу 2021 року збирати статистичну інформацію про те, скільки чоловіків на держслужбі йдуть у декретну відпустку.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
_Мир крепко съезжает набекрень с катушек. Вот в НАТО в преддверии Третьей Всемирной заявляют что одна из главных их задач... гендерные вопросы. Если это не пистец, то что тогда такое пистец?
_У меня всё, доклад закончил.
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01.03.2021 11:53
+3
Не за розумом, а за статевими органами оцінюватимуть держслужбовців в країні яка воює!
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01.03.2021 10:45
+3
Ну, треба рухатися в тренді і збільшити квоту афро-українців та нетрадиційно орієнтваних.
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01.03.2021 11:06
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Не за розумом, а за статевими органами оцінюватимуть держслужбовців в країні яка воює!
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01.03.2021 10:45 Відповісти
_Мир крепко съезжает набекрень с катушек. Вот в НАТО в преддверии Третьей Всемирной заявляют что одна из главных их задач... гендерные вопросы. Если это не пистец, то что тогда такое пистец?
_У меня всё, доклад закончил.
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01.03.2021 11:53 Відповісти
Тепер наявність вагіни буде визначальним для отримання посади ,а не професійні здібності.
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01.03.2021 10:59 Відповісти
Ну, треба рухатися в тренді і збільшити квоту афро-українців та нетрадиційно орієнтваних.
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01.03.2021 11:06 Відповісти
В Україні можливе запровадження гендерних квот на держслужбі, - глава НАДС Алюшина - Цензор.НЕТ 3427 Треба брати тількі чорношкіру жінку-лєзбіянку.
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01.03.2021 13:03 Відповісти
Шо ви так розхвилювалися? Коли це у нас професійність визначала кар'єрний ріст? Вагіна завжди мала більший вплив на кар'єрний успіх ніж професійні якості.
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01.03.2021 11:08 Відповісти
Заставь дурака Богу молиться, - он и лоб розшибет, старая поговорка.... Про не понимание смысла, для дурака молиться это кланятся лбом об пол.... Так и тут( и не только в Украине...
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01.03.2021 11:15 Відповісти
Два гендера. Каменный век. Социальная сеть (FACEBООК) долго общалась с ЛГБТ-активистами, которые - лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры - также входят в список гендеров Вперед Украина !
Чем больше гендеров, тем лучше.
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01.03.2021 11:26 Відповісти
Иначе говоря,есть подходящий мужик,но мы его не возьмем,по квоте нужна баба,если нет подходящей,берем любую,сурово.
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01.03.2021 11:27 Відповісти
Это рецепт того как устроить пистец и пустить страну под откос.
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01.03.2021 11:56 Відповісти
Не любую. Только корабельную сосну.
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01.03.2021 22:33 Відповісти
 
 