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Новости Политика Украины
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квоты (169) гендерные проблемы (145) госслужащие (331) Алюшина Наталья (3) Нацагентство по вопросам госслужбы НАГС (3)

В Украине возможно введение гендерных квот на госслужбе, - глава НАГС Алюшина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине возможно введение гендерных квот на госслужбе, - глава НАГС Алюшина

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина допускает возможность введения гендерных квот на государственной службе.

"Не исключаю такого варианта. Однако обращу внимание, что с ноября прошлого года мы ввели сбор статистической информации по категориям "женщины" и "мужчины". И за два квартала 2020 можно увидеть, что в категории "А" пропорция женщин выросла с 29% до 33,3%, то есть, есть определенный сдвиг в этом направлении", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, допускает ли она введение гендерных квот на госслужбе, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на сегодня государственная служба преимущественно имеет "женское лицо", хотя есть некоторые диспропорции в зависимости от категории.

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Алюшина, в частности, отметила, что из общего количества государственных служащих, которое составляет 176 тыс. 527 чел., 75,9% - женщины, 24,1% - мужчины.

В то же время, если говорить о категории "А", то женщин 33,3% (60 человек), в мужчин соответственно - 66,7% (120 человек). В категории "Б" женщин 68,6% (29 тыс 518 человек), а мужчин - 31,4% (13 тыс 496 человек). В категории "В" преимущественно женщины - 78,3% (104 тыс 404 человек), а мужчины только 21,7% (28 тыс 929 человек).

"Конечно, причин может быть много и одна из них может быть самодискриминация самих женщин из-за ответственности перед семьей, детьми", - констатировала Алюшина.

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Среди прочего глава НАГС сообщила, что Нацагентство с первого квартала 2021 года начинает сбор статистической информаци о том, сколько мужчин на госслужбе уходят в декретный отпуск.
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Топ комментарии
+4
_Мир крепко съезжает набекрень с катушек. Вот в НАТО в преддверии Третьей Всемирной заявляют что одна из главных их задач... гендерные вопросы. Если это не пистец, то что тогда такое пистец?
_У меня всё, доклад закончил.
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01.03.2021 11:53
+3
Не за розумом, а за статевими органами оцінюватимуть держслужбовців в країні яка воює!
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01.03.2021 10:45
+3
Ну, треба рухатися в тренді і збільшити квоту афро-українців та нетрадиційно орієнтваних.
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01.03.2021 11:06
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Не за розумом, а за статевими органами оцінюватимуть держслужбовців в країні яка воює!
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01.03.2021 10:45 Ответить
_Мир крепко съезжает набекрень с катушек. Вот в НАТО в преддверии Третьей Всемирной заявляют что одна из главных их задач... гендерные вопросы. Если это не пистец, то что тогда такое пистец?
_У меня всё, доклад закончил.
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01.03.2021 11:53 Ответить
Тепер наявність вагіни буде визначальним для отримання посади ,а не професійні здібності.
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01.03.2021 10:59 Ответить
Ну, треба рухатися в тренді і збільшити квоту афро-українців та нетрадиційно орієнтваних.
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01.03.2021 11:06 Ответить
В Україні можливе запровадження гендерних квот на держслужбі, - глава НАДС Алюшина - Цензор.НЕТ 3427 Треба брати тількі чорношкіру жінку-лєзбіянку.
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01.03.2021 13:03 Ответить
Шо ви так розхвилювалися? Коли це у нас професійність визначала кар'єрний ріст? Вагіна завжди мала більший вплив на кар'єрний успіх ніж професійні якості.
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01.03.2021 11:08 Ответить
Заставь дурака Богу молиться, - он и лоб розшибет, старая поговорка.... Про не понимание смысла, для дурака молиться это кланятся лбом об пол.... Так и тут( и не только в Украине...
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01.03.2021 11:15 Ответить
Два гендера. Каменный век. Социальная сеть (FACEBООК) долго общалась с ЛГБТ-активистами, которые - лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры - также входят в список гендеров Вперед Украина !
Чем больше гендеров, тем лучше.
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01.03.2021 11:26 Ответить
Иначе говоря,есть подходящий мужик,но мы его не возьмем,по квоте нужна баба,если нет подходящей,берем любую,сурово.
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01.03.2021 11:27 Ответить
Это рецепт того как устроить пистец и пустить страну под откос.
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01.03.2021 11:56 Ответить
Не любую. Только корабельную сосну.
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01.03.2021 22:33 Ответить
 
 