У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна"

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає нардепів проголосувати законопроєкт №4201 про скасування переведення годинників в Україні.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"27-28 березня 2021 року заплановано чергове переведення годинників на літній час. Я звертаюся, проголосуймо законопроєкт №4201 і позбавмо Україну цього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода очевидна", - зазначив Стефанчук.

Законопроєкт №4201 внесли в Раду в жовтні 2020 року. Документ передбачає встановлення і закріплення на території України єдиного київського часу і відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

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