УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14778 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
18 443 244
час (52) переказ (37) Слуга народу (2544)

У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні:

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає нардепів проголосувати законопроєкт №4201 про скасування переведення годинників в Україні.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"27-28 березня 2021 року заплановано чергове переведення годинників на літній час. Я звертаюся, проголосуймо законопроєкт №4201 і позбавмо Україну цього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода очевидна", - зазначив Стефанчук.

Законопроєкт №4201 внесли в Раду в жовтні 2020 року. Документ передбачає встановлення і закріплення на території України єдиного київського часу і відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинника.

Також читайте: Стефанчук зареєстрував у Раді законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинника

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Та давно вже пора...
показати весь коментар
01.03.2021 14:36
+26
Для кого очевиден вред?? Лично меня этот перевод часов ни как не напрягает...от слова абсолютно ни как....
И пока в ЕС часы переводят...Украина должна их переводить....перестанут переводить в ЕС...тогда и нам следует перестать это делать...и остановится на времени отличном от времени в паРаше...
показати весь коментар
01.03.2021 14:51
+16
Тільки треба то якраз літній час залишити, а тому ще один раз, востаннє, перевести.
показати весь коментар
01.03.2021 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Характерная черта всех идиотов - редкостное упорство!
ПОЛОВИНА ночи наступит точно посредине между закатом и восходом
показати весь коментар
02.03.2021 10:31 Відповісти
Так мандруй туди де воно встає о четвертої раку, було б бажання, а країн вистачає! У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна" - Цензор.НЕТ 9372
показати весь коментар
01.03.2021 16:09 Відповісти
Немае бажання ! Моя Батькивщина туточки.
показати весь коментар
01.03.2021 16:16 Відповісти
О це і добре!
показати весь коментар
01.03.2021 16:38 Відповісти
вааще-та, ****** в Европах тоже хнычут о непереводе стрелок...
показати весь коментар
01.03.2021 16:11 Відповісти
умникам зимнего времени, вы вообще сначала Украину перенесите! Западу хорошо разница в два часа с востоком!
показати весь коментар
01.03.2021 16:20 Відповісти
Такое ощущение что они или карту не видели или совести нет !
показати весь коментар
01.03.2021 16:25 Відповісти
Зимнее время - это фикция. Существует искусственно придуманное "летнее" и нормальное астрономическое, по которому мы всю жизнь жили и все были довольны - никого это не напрягало.
показати весь коментар
02.03.2021 13:32 Відповісти
Ніхто не звертає увагу на такий очевидний факт!
В червні (ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ЛІТНІЙ ЧАС) починає світати одразу десь після третьої години ночі.
Я маю на увазі Волинську область.
У Харкові світанок наступає на хвилин тридцять раніше.
БЕЗ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС світанок в червні наступатиме одразу після другої ночі.
Чому над цим не задумуються ініціатори і прихильники скасування літнього часу?
Крім того країни ЄС до цих пір не визначилися на якому часі зупинитися.
На літньому чи на зимовому.
Слугам народу (зокрема Стефанчуку) просто немає чим зайнятися.
Шкода очевидна зовсім не від літнього часу.
А від самих "слуг народу" в теперішньому складі.
показати весь коментар
01.03.2021 16:24 Відповісти
Зесрань настолько тупы , что астрономия для них алхимия.
показати весь коментар
01.03.2021 16:27 Відповісти
Пишешь маячню.
показати весь коментар
02.03.2021 13:34 Відповісти
У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна" - Цензор.НЕТ 3777
показати весь коментар
01.03.2021 16:25 Відповісти
"Вред очевиден", по видимому, при любом нарушении режима дня. В выходные поспал на час-два-три больше - "вред очевиден", лёг на час-два-три позже - "вред очевиден", встал на рыбалку на два часа раньше - "вред очевиден". То же касается и праздников, а также всевозможных гулянок в будние дни, просмотра сериалов, чтения интересных книг и т.д. и т.п.
В общем, переводи стрелки, не переводи стрелки - по-любому вред от жизни очевиден.
И да, зимнее время хорошо для зимы, когда рассветает поздно, чтобы дети и взрослые не куняли в темноте первые часы работы/учебы. Летнее полезно для лета - светлое время дня сдвигается в сторону вечера на один час, а рассветает летом по-любому рано.
В обще, чем бы дитя не тешилось, а хуже оно себе сделает.
показати весь коментар
01.03.2021 16:36 Відповісти
Обсуждение утонуло в бессмысленных попытках определить, что лучше: летнее время или зимнее. Парадоксально, но ни то ни другое не лучше, если не будет переходов с одного на другое, то есть, если остановиться на каком-то одном времени.
Отменять закон о так называемом летнем времени нельзя. Кстати, неправильно говорить о том, что это закон о летнем времени. На самом деле это закон о сезонных переходах.
Очевидно, что люди, которые его когда-то приняли, понимали, зачем он нужен, в отличие от зелёных турборежимщиков.
показати весь коментар
01.03.2021 17:08 Відповісти
Так я о том же.
показати весь коментар
01.03.2021 17:11 Відповісти
Кстати, очень долго большинство цивилизованных стран жило по "зимнему" времени, которое установили англичане, когда наносили систему координат на земную поверхность. Тогда и появилось понятие о часовых поясах. Конечно, было, есть, и всегда будет т.н. декретное время, которое "легализуют" (устанавливает) отсчет времени на территориях того или иного государства (например, если территория продолжительная по долготе, то на территории данного государства некоторые часовые пояса могу игнорироваться - это мы видим в России и Китае). Англичане, естественно, нулевую долготу привязали к себе, точнее, к Гринвичу, где была в то время мощная действующая обсерватория (сейчас, считай, там музей). И нулевой часовой пояс тоже их, английский. Плюс 7,5 градусов и минус 7,5 градусов от нулевого меридиана - это нулевой часовой пояс. На каждый часовой пояс приходится 15 градусов долготы (360 градусов разделить на 24). Движемся на восток - с каждым часовым поясом прибавляем к Гринвичу 1 час, движемся на запад - отнимаем час, и так до линии смены дат (проходит "посередине" Тихого океана). Все видели в настройках компьютера/смартфона установку часового пояса? Англичане "установили стрелки на часах" исходя из практики - так, чтобы, скажем, зимой часов в 7 утра было уже светло или заметно светало - тогда человеку легче просыпаться и работать/учиться. Это время - нынешнее "зимнее", хотя тогда такого названия не было.
Что касается Киева и Украины, то меридиан 30 градусов восточной долготы проходит ровно-ровнёхонько через Киев (смотрите карту или просто сделайте запрос в Гугле), то есть ровно по середине 2-го часового пояса, плюс/минус 7,5 градусов от этого меридиана - это почти вся территории Украины.
Вывод: если уж отказываться от перевода стрелок, то Украине, естественно, оставаться на "зимнем" времени, а не на "летнем" (которое и московское, то есть нормальное для Москвы).
Хотя, я бы оставил "перевод стрелок" - вреда от него практически никакого нет, этот "вред" в основном выдуман, а вот польза летом точно есть.
показати весь коментар
01.03.2021 17:37 Відповісти
Согласен. Есть отдельный вопрос: что может дать Украине объединение часовых поясов в один? Подобно объединению части поясов в России.
С одной стороны, один часовой пояс - это типа "единая страна", как это любят в России в её милитарном угаре. (Но, правда, тогда тогда возникают перепады времени 4 часа между укрупнёнными поясами, в которые входят 4 обычных пояса).
Военным дай, они всю страну в один часовой пояс всунут, чтобы им удобнее было планировать и проводить операции.
С другой стороны часовой пояс нужен только для для синхронизации часов всех жителей какой-то территории (чтобы они показывали одно и то же время), но не обязывает предприятия, разнесённые по долготе, начинать работу в одно и тоже время. Если, конечно, не будет такого приказа. Но такой приказ будет означать, что одни предприятия будут вынуждены начинать работу слишком рано, а другие слишком поздно по отношению естественному освещению. То есть объединение поясов приводит к увеличению затрат на освещение.
Англичане, если не ошибаюсь, установили начало суток, когда Солнце в надире, то есть в 12 часов Солнце в зените. Добавили ли они потом декретный час, не знаю, не столь важно для обсуждения необходимости сезонных переводов стрелки часов.
показати весь коментар
01.03.2021 19:58 Відповісти
В продовження інформація з сайту
https://ua.365.wiki/

22 червня в Луцьку:
У РАЗІ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС
Схід сонця 4год.05хв., Цивільні сутінки розпочинаються о 2год.10хв.
БЕЗ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС (За пропозицією Стефанчука)
Цивільні сутінки уже о 1год.10хв.!!!

22 червня в Харкові:

У РАЗІ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС
Схід сонця 3год.26хв., Цивільні сутінки розпочинаються о 1год.36хв.
БЕЗ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС (За пропозицією Стефанчука)
Навігаційні сутінки уже о 0год.36хв. ОДРАЗУ ПІСДЯ ПІВНОЧІ!!!

Хто може, донесіть цю інформацію для Стефанчука і йому подібних.
показати весь коментар
01.03.2021 16:53 Відповісти
Этим индиотам все какаяразница.
показати весь коментар
01.03.2021 16:57 Відповісти
Хто такий Стефанчук, щоб казати про шкідливість "літнього часу", не маючи уяви про те, які є причини введення не "літнього" чи "зимового" часу, а переходів з одного часу на інший. Переходи, більша прив'язка до сезонної зміни освітлення є не шкідливою, а корисною для організму. Я наприклад, помітив, що за тиждень до переходу на літній час я починаю прокидаюся раніше, ніж взимку.
показати весь коментар
01.03.2021 16:54 Відповісти
Ха, ну ты прям эталон часов чувак...
показати весь коментар
01.03.2021 22:27 Відповісти
Всё проще. Уже давно переходим, похоже, что организм стал перемены отслеживать без моего сознательного участия. Скажу больше: где-то за неделю до перевода стрелок весной начинает клонить ко сну раньше обычного. Ну, доказать не могу, но похоже на то. Понаблюдайте за собой, можете заметить подобное, если ходите на работу в одно и то же время.
показати весь коментар
01.03.2021 23:07 Відповісти
Наоборот, нужно перейти на летнее время, но на зимнее не надо осенью переходить, потому что сильно рано становится темно.
показати весь коментар
01.03.2021 17:11 Відповісти
Если человека оставить без часов, то он сам плавно будет переходить на летнее и зимнее время. Это природно и все животные переходят на летнее и зимнее время. Но мы живем не природной жизнью. Хоть переводи часы, как сейчас, хоть нет- получается неестественно. Скачек во времени в выходные дни не страшно, не надо нагнетать. Продолжаем переводить часы.
показати весь коментар
01.03.2021 17:20 Відповісти
А якщо чоловіка оставить без трусов?
показати весь коментар
01.03.2021 18:23 Відповісти
У меня 12-ти часовой рабочий день и плавающий график и когда попадаются эти ваши "переходы" на смену - хочется убить того кто это придумал
показати весь коментар
01.03.2021 21:56 Відповісти
да переводи хоть каждый день - идиот!
показати весь коментар
01.03.2021 22:29 Відповісти
А яка з цього питання думка найвеличнішого Голобородька?
показати весь коментар
01.03.2021 17:25 Відповісти
Думка ? А може уявлення ?
показати весь коментар
01.03.2021 17:36 Відповісти
Уява також підішла б, бо дійсно думка це дуже високопарно.
показати весь коментар
01.03.2021 19:09 Відповісти
Мне всё равно, как сделают так и будет.
Не понимаю почему эта новость в топе.
показати весь коментар
01.03.2021 19:00 Відповісти
Люблю когда переводят на летнее, вернее переводили.... Летом темнеет в полночь.... У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна" - Цензор.НЕТ 7459
показати весь коментар
01.03.2021 20:14 Відповісти
Україна практично вся знаходиться у другому часовому поясі. Навіщо силоміць її заганяти у московський час, як було при совєтах? Відкрию страшенну таємницю. При совєтах з 30 якогось кудлатого року був введений так званий декретний час, це плюс одна година до поясного. А з 1 квітня 1981 ще й увели літній час. Пізніше переведення стрілок синхронізували з Європою. А взагалі я вважаю повним дебілізмом бажання покерувати Сонцем. Живемом ми у другому поясі, той давайте далі жити. Єдине, це ближче до Європи (поясний час), чи до Московії (літній час).
Зверніть увагу на те, що Москва живе за своїм поясним часом і стрілки не чіпає. А у нас увесь час якомусь "хохлу" дуже хочеться "звіряти стрілки по Москві". Смішніше було тільки з першим секретарем Грузинської ССР. Він видав шикарну фразу про те, що для усього світу Сонце сходить нам сході, а у Грузії на півночі, точнісінько там, де Москва.
показати весь коментар
01.03.2021 20:34 Відповісти
Нарешті - давно пора !
показати весь коментар
01.03.2021 21:46 Відповісти
Вред для тех кто коров пасет....ну невозможно в наше время чтобы 12.00 был полдень=половина дня....и 00.00 полночь половина ночи...ну не готов у нас народ у нас вставать в 05.00...а ложиться спать в 21.00 а если судить по половинам то лечь в 20.00 а вставать в 04.00...начало рабочего дня в 06.00 .... ну не 19 век сейчас У Раді пропонують скасувати переведення годинників в Україні: "Шкода очевидна" - Цензор.НЕТ 3389
показати весь коментар
01.03.2021 22:37 Відповісти
Идиоты, вам никак не понять, что солнце не переведёшь ни назад, ни вперёд, неужели вам это не доходит???
показати весь коментар
01.03.2021 22:33 Відповісти
Идиоть ты понимаешь что Солнце НАМНОГО раньше встает на востоке чем на западе Украины.
показати весь коментар
01.03.2021 23:21 Відповісти
Ты взагали знаешь что Земля поворачивается вокруг оси ?
показати весь коментар
01.03.2021 23:24 Відповісти
а при чем здесь солнце, если перипетии насчет перевода стрелок связаны с наклоном оси Земли. Земля, вращаясь вокруг солнца, из-за постоянного наклона своей оси в одну и ту же сторону, подставляет более или менее под лучи солнца то одну, то другую свою часть.
показати весь коментар
02.03.2021 05:33 Відповісти
на летнем времени надо остаться! на летнем!!
показати весь коментар
01.03.2021 23:00 Відповісти
Хоч одне розумне рішення!
показати весь коментар
01.03.2021 23:06 Відповісти
Для казламордого ?
показати весь коментар
01.03.2021 23:22 Відповісти
Ну да, после чего последуют веерные отключения(из-за перерасхода эл.энергии, как при баб Юле)), бо эл. энергия еще и продается на Запад, пополняя кому-то карман... такрифЫ АВТОМАТОМ ПОДНИМУТСЯ... А ведь Запад уже с год пенЯет зебелей, бо у Запада эл . энергия дешевле, чем у самого производителя на своем внутреннем рынке. Вот почему загребущие руки зебелей заточены под хапать, а не производить?
показати весь коментар
02.03.2021 05:40 Відповісти
в конце марта сделать перевод стрелок на 2 часа вперед и больше не менять...
показати весь коментар
02.03.2021 06:40 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 