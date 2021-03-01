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В Раде предлагают отменить перевод часов в Украине: "Вред очевиден"
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Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает нардепов проголосовать законопроекте №4201 об отмене перевода часов в Украине.
Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента, передает Цензор.НЕТ.
"27-28 марта 2021 года запланирован очередной перевод часов на летнее время. Я обращаюсь, давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украину от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред очевиден", - отметил Стефанчук.
Законопроект №4201 внесли в Раду в октябре 2020 года. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.
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+29 Владислав Носковский
показать весь комментарий01.03.2021 14:36
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+16 Опришок
показать весь комментарий01.03.2021 14:39
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ПОЛОВИНА ночи наступит точно посредине между закатом и восходом
В червні (ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ЛІТНІЙ ЧАС) починає світати одразу десь після третьої години ночі.
Я маю на увазі Волинську область.
У Харкові світанок наступає на хвилин тридцять раніше.
БЕЗ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС світанок в червні наступатиме одразу після другої ночі.
Чому над цим не задумуються ініціатори і прихильники скасування літнього часу?
Крім того країни ЄС до цих пір не визначилися на якому часі зупинитися.
На літньому чи на зимовому.
Слугам народу (зокрема Стефанчуку) просто немає чим зайнятися.
Шкода очевидна зовсім не від літнього часу.
А від самих "слуг народу" в теперішньому складі.
В общем, переводи стрелки, не переводи стрелки - по-любому вред от жизни очевиден.
И да, зимнее время хорошо для зимы, когда рассветает поздно, чтобы дети и взрослые не куняли в темноте первые часы работы/учебы. Летнее полезно для лета - светлое время дня сдвигается в сторону вечера на один час, а рассветает летом по-любому рано.
В обще, чем бы дитя не тешилось, а хуже оно себе сделает.
Отменять закон о так называемом летнем времени нельзя. Кстати, неправильно говорить о том, что это закон о летнем времени. На самом деле это закон о сезонных переходах.
Очевидно, что люди, которые его когда-то приняли, понимали, зачем он нужен, в отличие от зелёных турборежимщиков.
Что касается Киева и Украины, то меридиан 30 градусов восточной долготы проходит ровно-ровнёхонько через Киев (смотрите карту или просто сделайте запрос в Гугле), то есть ровно по середине 2-го часового пояса, плюс/минус 7,5 градусов от этого меридиана - это почти вся территории Украины.
Вывод: если уж отказываться от перевода стрелок, то Украине, естественно, оставаться на "зимнем" времени, а не на "летнем" (которое и московское, то есть нормальное для Москвы).
Хотя, я бы оставил "перевод стрелок" - вреда от него практически никакого нет, этот "вред" в основном выдуман, а вот польза летом точно есть.
С одной стороны, один часовой пояс - это типа "единая страна", как это любят в России в её милитарном угаре. (Но, правда, тогда тогда возникают перепады времени 4 часа между укрупнёнными поясами, в которые входят 4 обычных пояса).
Военным дай, они всю страну в один часовой пояс всунут, чтобы им удобнее было планировать и проводить операции.
С другой стороны часовой пояс нужен только для для синхронизации часов всех жителей какой-то территории (чтобы они показывали одно и то же время), но не обязывает предприятия, разнесённые по долготе, начинать работу в одно и тоже время. Если, конечно, не будет такого приказа. Но такой приказ будет означать, что одни предприятия будут вынуждены начинать работу слишком рано, а другие слишком поздно по отношению естественному освещению. То есть объединение поясов приводит к увеличению затрат на освещение.
Англичане, если не ошибаюсь, установили начало суток, когда Солнце в надире, то есть в 12 часов Солнце в зените. Добавили ли они потом декретный час, не знаю, не столь важно для обсуждения необходимости сезонных переводов стрелки часов.
https://ua.365.wiki/
22 червня в Луцьку:
У РАЗІ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС
Схід сонця 4год.05хв., Цивільні сутінки розпочинаються о 2год.10хв.
БЕЗ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС (За пропозицією Стефанчука)
Цивільні сутінки уже о 1год.10хв.!!!
22 червня в Харкові:
У РАЗІ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС
Схід сонця 3год.26хв., Цивільні сутінки розпочинаються о 1год.36хв.
БЕЗ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ ЧАС (За пропозицією Стефанчука)
Навігаційні сутінки уже о 0год.36хв. ОДРАЗУ ПІСДЯ ПІВНОЧІ!!!
Хто може, донесіть цю інформацію для Стефанчука і йому подібних.
Не понимаю почему эта новость в топе.
Зверніть увагу на те, що Москва живе за своїм поясним часом і стрілки не чіпає. А у нас увесь час якомусь "хохлу" дуже хочеться "звіряти стрілки по Москві". Смішніше було тільки з першим секретарем Грузинської ССР. Він видав шикарну фразу про те, що для усього світу Сонце сходить нам сході, а у Грузії на півночі, точнісінько там, де Москва.