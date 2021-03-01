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Новини За кордоном
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вирок (899) Саркозі (23) Франція (1971)

Експрезидента Франції Саркозі засудили до року ув'язнення за корупцію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Експрезидента Франції Саркозі засудили до року ув'язнення за корупцію

Ще два роки покарання призначені колишньому главі держави умовно.

Саркозі визнали винним у корупції і торгівлі впливом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Los Angeles Times. Прокуратура також стверджувала, що Ніколя Саркозі намагався підкупити співробітника касаційного суду.

Саркозі звинувачували в тому, що він намагався незаконно отримати від співробітника французького касаційного суду Жильбера Азібера інформацію про розслідування нелегального фінансування своєї президентської кампанії з боку дочки засновника компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.

За версією слідства, Саркозі через свого адвоката обіцяв допомогти Азіберу отримати престижну посаду в Монако. Як доказ наводилися записи перехоплених телефонних переговорів між Саркозі і Ерзогом у 2013-2014 роках. Під час цих розмов співрозмовники ніколи не називали один одного справжніми іменами, а Саркозі використав псевдонім Поль Бісмут. Однак експертиза встановила, що говорив саме колишній президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саркозі підозрюють у "торгівлі впливом" за гроші РФ

Сам Саркозі заявляв, що ніколи не намагався чинити протекцію Азіберу. Адвокат Саркозі Жаклін Лаффонт стверджувала, що у прокуратури немає підстав робити висновки, що в ході переговорів експрезидент натякав на порушення закону. "Це була просто дружня балаканина", - заявила вона.

Саркозі, який залишив посаду президента в 2012 році, раніше вже потрапив під підозри в корупції. У Франції триває розслідування справи про фінансування його президентської кампанії в 2007 році лівійським лідером Муаммаром Каддафі.

Сам колишній президент стверджує, що кримінальні справи є помстою суддів за спробу Саркозі обмежити їхні повноваження під час його перебування при владі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Наш Зе вже на 100 років наторгував.
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01.03.2021 15:28
+9
скажу словами О.Бендера.."Вам не завидно Киса?.. мне завидно.." ну есть же страны где законы одни для всех...
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01.03.2021 15:28
+9
Барыга сядет на больше. За два года уже набарыжничал на пожизненное.
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01.03.2021 15:53
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Повезло ,Барыга сядет на ПЯТНАШКУ ... Экс-президента Франции Саркози приговорили году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 5388
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01.03.2021 15:28 Відповісти
Барыга сядет на больше. За два года уже набарыжничал на пожизненное.
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01.03.2021 15:53 Відповісти
Наш Зе вже на 100 років наторгував.
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01.03.2021 15:28 Відповісти
Иди заявление пиши а прокуратуру... Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 6860
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01.03.2021 15:39 Відповісти
Йуля у нас ( у вас) святая...
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01.03.2021 16:03 Відповісти
а пе ?
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01.03.2021 16:49 Відповісти
скажу словами О.Бендера.."Вам не завидно Киса?.. мне завидно.." ну есть же страны где законы одни для всех...
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01.03.2021 15:28 Відповісти
Верховенство Права, а не политической целесообразности!
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01.03.2021 15:32 Відповісти
Говорят путя с ним подруживал )) - Все гавно возле него собирвется.
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01.03.2021 15:30 Відповісти
Кто, только, с путей не подруживал...
Кто, только, его не обнимал и не жал ему руку....
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01.03.2021 15:33 Відповісти
Нет, Путя с ним не дружил, разный менталитет, он дружил с Берлускони, там была (может и есть) настоящая дружба, впрочем Берлускони тоже к чему то там приговорили...
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01.03.2021 15:38 Відповісти
когда посадят в украине тех кто торговал суверенитетом??? кто продавал независимость нашей страні агрессору РФ и партн'рам ЕС США и....польще????
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01.03.2021 15:30 Відповісти
Дійсно - коли? Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 7298
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 6567
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01.03.2021 15:36 Відповісти
Кто то напрягся. Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 8996
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01.03.2021 15:32 Відповісти
Вовочка постоянно в напряге
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 6781
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01.03.2021 15:50 Відповісти
Петропятий напрягся
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01.03.2021 15:33 Відповісти
Цікава стаття про Саркозі та метаморфози Макрона.

https://defence-line.org/2021/03/segodnya-pervyj-prigovor-sarkozi-chast-2/
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01.03.2021 15:33 Відповісти
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 1329
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01.03.2021 15:33 Відповісти
Этот Саркози с самого начала мне показался жуликом, его деятельность это подтверждала. Зеленский сразу у меня ассоциировался с жуликом Саркози, надеюсь тоже сядет, есть за что
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01.03.2021 15:35 Відповісти
А в нам Коломойського і його слуг народу коли посадять за корупцію??? Чи вони в нас всі білі та пухнасті і всі статки набули виключно важкою працею і виграшами в лотерею?
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01.03.2021 15:39 Відповісти
О таке! Наші повинні сидіти всі разом на довічному. Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 9602
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01.03.2021 15:41 Відповісти
И никаких криков про некие абстрактные "политические преследования".
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01.03.2021 15:45 Відповісти
А вове пу 6 месяцев дадут за аннексию?
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01.03.2021 15:48 Відповісти
нам так не буде...
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01.03.2021 15:59 Відповісти
год за три получается...даже не по половинке. Експрезидента Франції Саркозі засудили до року ув'язнення за корупцію - Цензор.НЕТ 2708
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01.03.2021 16:01 Відповісти
а за те, що він брав гроші від каддафі, йому нічого не буде?
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01.03.2021 16:06 Відповісти
Ще дізнаємося, що він від пині хапнув за дії на користь кацапстану під час війни з Грузією.
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01.03.2021 16:29 Відповісти
Вове Не-Лоху на заметочку....Обещал-сделай или сделают с тобой!!!
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01.03.2021 16:35 Відповісти
 
 