Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию

Еще два года наказания назначены бывшему главе государства условно.

Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Los Angeles Times. Прокуратура также утверждала, что Николя Саркози пытался подкупить сотрудника кассационного суда.

Саркози обвиняли в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу получить престижную должность в Монако. В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и Эрзогом в 2013-2014 годах. Во время этих разговоров собеседники никогда не называли друг друга настоящими именами, а Саркози использовал псевдоним Поль Бисмут. Однако экспертиза установила, что говорил именно бывший президент.

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Сам Саркози заявлял, что никогда не пытался оказать протекцию Азиберу. Адвокат Саркози Жаклин Лаффонт утверждала, что у прокуратуры нет оснований делать выводы, что в ходе переговоров экс-президент намекал на нарушение закона. "Это была просто дружеская болтовня", — заявила она.

Саркози, покинувший пост президента в 2012 году, ранее уже попал под подозрения в коррупции. Во Франции продолжается расследование дела о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

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Сам бывший президент утверждает, что уголовные дела являются местью судей за попытку Саркози ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.