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Новости За рубежом
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приговор (1095) Саркози (182) Франция (3077)

Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию

Еще два года наказания назначены бывшему главе государства условно.

Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Los Angeles Times. Прокуратура также утверждала, что Николя Саркози пытался подкупить сотрудника кассационного суда.

Саркози обвиняли в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу получить престижную должность в Монако. В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и Эрзогом в 2013-2014 годах. Во время этих разговоров собеседники никогда не называли друг друга настоящими именами, а Саркози использовал псевдоним Поль Бисмут. Однако экспертиза установила, что говорил именно бывший президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ

Сам Саркози заявлял, что никогда не пытался оказать протекцию Азиберу. Адвокат Саркози Жаклин Лаффонт утверждала, что у прокуратуры нет оснований делать выводы, что в ходе переговоров экс-президент намекал на нарушение закона. "Это была просто дружеская болтовня", — заявила она.

Саркози, покинувший пост президента в 2012 году, ранее уже попал под подозрения в коррупции. Во Франции продолжается расследование дела о финансировании его президентской кампании в 2007 году ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Также на Цензор.НЕТ: "У меня есть веские улики против Саркози", - сын Каддафи

Сам бывший президент утверждает, что уголовные дела являются местью судей за попытку Саркози ограничить их полномочия во время его нахождения у власти.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Наш Зе вже на 100 років наторгував.
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01.03.2021 15:28
+9
скажу словами О.Бендера.."Вам не завидно Киса?.. мне завидно.." ну есть же страны где законы одни для всех...
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01.03.2021 15:28
+9
Барыга сядет на больше. За два года уже набарыжничал на пожизненное.
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01.03.2021 15:53
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Повезло ,Барыга сядет на ПЯТНАШКУ ... Экс-президента Франции Саркози приговорили году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 5388
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01.03.2021 15:28 Ответить
Барыга сядет на больше. За два года уже набарыжничал на пожизненное.
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01.03.2021 15:53 Ответить
Наш Зе вже на 100 років наторгував.
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01.03.2021 15:28 Ответить
Иди заявление пиши а прокуратуру... Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 6860
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01.03.2021 15:39 Ответить
Йуля у нас ( у вас) святая...
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01.03.2021 16:03 Ответить
а пе ?
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01.03.2021 16:49 Ответить
скажу словами О.Бендера.."Вам не завидно Киса?.. мне завидно.." ну есть же страны где законы одни для всех...
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01.03.2021 15:28 Ответить
Верховенство Права, а не политической целесообразности!
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01.03.2021 15:32 Ответить
Говорят путя с ним подруживал )) - Все гавно возле него собирвется.
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01.03.2021 15:30 Ответить
Кто, только, с путей не подруживал...
Кто, только, его не обнимал и не жал ему руку....
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01.03.2021 15:33 Ответить
Нет, Путя с ним не дружил, разный менталитет, он дружил с Берлускони, там была (может и есть) настоящая дружба, впрочем Берлускони тоже к чему то там приговорили...
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01.03.2021 15:38 Ответить
когда посадят в украине тех кто торговал суверенитетом??? кто продавал независимость нашей страні агрессору РФ и партн'рам ЕС США и....польще????
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01.03.2021 15:30 Ответить
Дійсно - коли? Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 7298
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 6567
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01.03.2021 15:36 Ответить
Кто то напрягся. Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 8996
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01.03.2021 15:32 Ответить
Вовочка постоянно в напряге
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 6781
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01.03.2021 15:50 Ответить
Петропятий напрягся
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01.03.2021 15:33 Ответить
Цікава стаття про Саркозі та метаморфози Макрона.

https://defence-line.org/2021/03/segodnya-pervyj-prigovor-sarkozi-chast-2/
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01.03.2021 15:33 Ответить
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 1329
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01.03.2021 15:33 Ответить
Этот Саркози с самого начала мне показался жуликом, его деятельность это подтверждала. Зеленский сразу у меня ассоциировался с жуликом Саркози, надеюсь тоже сядет, есть за что
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01.03.2021 15:35 Ответить
А в нам Коломойського і його слуг народу коли посадять за корупцію??? Чи вони в нас всі білі та пухнасті і всі статки набули виключно важкою працею і виграшами в лотерею?
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01.03.2021 15:39 Ответить
О таке! Наші повинні сидіти всі разом на довічному. Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию - Цензор.НЕТ 9602
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01.03.2021 15:41 Ответить
И никаких криков про некие абстрактные "политические преследования".
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01.03.2021 15:45 Ответить
А вове пу 6 месяцев дадут за аннексию?
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01.03.2021 15:48 Ответить
нам так не буде...
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01.03.2021 15:59 Ответить
год за три получается...даже не по половинке. Експрезидента Франції Саркозі засудили до року ув'язнення за корупцію - Цензор.НЕТ 2708
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01.03.2021 16:01 Ответить
а за те, що він брав гроші від каддафі, йому нічого не буде?
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01.03.2021 16:06 Ответить
Ще дізнаємося, що він від пині хапнув за дії на користь кацапстану під час війни з Грузією.
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01.03.2021 16:29 Ответить
Вове Не-Лоху на заметочку....Обещал-сделай или сделают с тобой!!!
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01.03.2021 16:35 Ответить
 
 