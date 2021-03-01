Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Під будинком, в якому живуть батьки засудженого до ув'язнення за викрадення людини одеського активіста Сергія Стерненка, чергують "особи з камерами".
Про це прихильники Стерненка повідомили через присвячений його справі телеграм-канал,інформує Цензор.НЕТ.
"Батьки Сергія поінформували нас про те, що протягом останніх декількох днів їх і їхніх сусідів тероризують особи, які називають себе "журналістами". Вони чекають їх під дверима без попереднього узгодження та ходять по сусідах, намагаючись з'ясувати деталі особистого життя, що не має ніякого стосунку до справи, в якій засудили Сергія", - сказано в повідомленні.
Прихильники Стерненка зазначили, що серед цих людей є співробітники проросійського телеканалу "Наш".
"Батьки Сергія вже викликали поліцію і зараз будуть писати заяви, зокрема, про цькування і переслідування як" журналістами ", так і деякими брехливими сусідами", - сказано в повідомленні.
Автори телеграм-каналу зазначають також, що в будинку, крім батьків Сергія Стерненка, живуть троє його неповнолітніх братів і сестер.
Будь ласка, зачекайте...
Але Серьога не оцінив політику проукраїнского президента, якого постійно цькував за будь-якої можливості. От тепер нехай пожинає плоди.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
То хто брехлива падлюка? ТИ,баран цукровий. Не бачити тобі сьогодні смаколика,бовдуре
28 лютого 2001 року створюється нова партія "Солідарність", яку на той момент очолив Михайло Антонюк. У листопаді того самого року Петра Порошенка на з'їзді "Солідарності" обирають головою партії. На майбутні парламентські вибори 2002р. Порошенко та його партія вирішили йти у складі виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а Петро Олексійович став керівником центрального виборчого штабу НУ.
Рибаку у Горлівці живіт вспороли ! Нашому хлопцю на Донбасї руку відрубали за тату-тризуб !
Полонених кастрували !
Катю Гандзюк забула ?????? І тільки 6 років дали !!!За її вбивство !
Та Стерненко з патріотами свою шкуру не жалів,як багато коментаторів ! Я- теж пишу !
Але поважаю їх ! СОРОМНО !
Невже не дойшло !
Ви що дахом поїхали ??? Годі ставати ,*****, на сторону портнова ! Де мозги ?????
Свободу СТЕРНЕНКО !!!!!!!
не надо вилять жопой. или напомнить как он с еще четырьмя упырями в Одессе сорвали важную встречу на корабле НАТО? пикет напомнить про ганзюк? как то резко она его волновать перестала два года назад. все? бабло кончилось - театр свернул деятельность?
Його можна по-всякому тлумачити.Ти сидиш на дивані-Стерненко у СІЗО.
Даю 100 %,що кожен тут по сміливості програє йому.
А головне !!! Портнов-ворог України !
Портнов-ворог Стерненко !
Портнов-ворог мені !
Портнов-ворог тобі?????????
ссыкло он обыкновенное. в свое время хайп поймал и полез наверх.
а что касается портнова, то в этом случаи враг моего не друга = мой враг. стерненко - двуличный зрадочерт. он получил то что хотел. я против произвола судов по звонку портнова, но я против таких горлопанов как стерненко, парасюк, семенченко и прочих пиар-акутивистов
Ти,БОГДАНЧИК,іди у сраку зі ватними провокаціями !
портнов+богдан=жаба+гадюка
Принаймні він не протестував проти НАТО та "зовнішнього управління піндосами" як Йуля свого часу чи вітренчиха
Тому і Стерненко для них ворог, і Гриценко для них ворог, і Юля для них ворог, і Свобода для них ворог, і Правий сектор для них ворог, і Азов для них ворог...саме про них писав більш як сто років тому один з очільників УНР "не так страшні московські воші, як українскі гниди""
научись баран двум вещам
1. не орать в интернете капсом
2. культуре общения
и может быть тебе начнут отвечать после того как та назовешь свое образование, звание, ВУС и опыт службы в армии
я ясно изложил истеричка?
дата выхода гиркина из славянска 5 июля 2014
почему не применяли авиацию давно известно - в колонне которая шла полями и проселочными дорогами поднимая тучу пыли были гражданские машины.
авиация применялась по боевикам до сентября 2014 года. последний Су-25 был сбит 30.08.2014 года
ты существо малобюджетное поэтому получилось без мозгов.
Свободу всім політв"язням ОП ! Татарових-портнових покарати !
Судову Реформу ! НІ -російським паспортам ! Слава Україні !
А, звичайно за свободу Стерненко і свободу Антоненко і всії іншим патріотам, який незаконно режим малоросів кинув за грати.
Документ 82/2015, поточна редакція - Прийняття від 14.02.2015.
А после этого возмущаться портновским кривосудием, это как называется?
в Украине 30000 судей. как ты думаешь при переводе судьи из одного суда в другой с ним лично общается президент? открой для себя понятие "протокольная подпись" и закрой хлеборезку. этого судью судьей назначили в конце нулевых. а при яныке утвердили это звание пожизненно. так что соси батон
1.Каждый имеет право высказать претензии любому Презеденту....
2.Менты участвовали в покушениях на Стерненко и поэтому дело передали в СБУ и отсюда резонный вопрос - почему Грицак со своей СБУ в короткий срок не расследовал дело и не поставил все точки на І ?
3.Аналогичный вопрос к Генпрокурору ?
4.И Генпрокурора и главу СБУ предложил Порошенко....
П.С. Закрыли бы дело тогда, не было бы 7-и лет сейчас - сидели бы сепары, любители РФ и продажные менты!