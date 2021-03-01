Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування

Під будинком, в якому живуть батьки засудженого до ув'язнення за викрадення людини одеського активіста Сергія Стерненка, чергують "особи з камерами".

Про це прихильники Стерненка повідомили через присвячений його справі телеграм-канал,інформує Цензор.НЕТ.

"Батьки Сергія поінформували нас про те, що протягом останніх декількох днів їх і їхніх сусідів тероризують особи, які називають себе "журналістами". Вони чекають їх під дверима без попереднього узгодження та ходять по сусідах, намагаючись з'ясувати деталі особистого життя, що не має ніякого стосунку до справи, в якій засудили Сергія", - сказано в повідомленні.

Прихильники Стерненка зазначили, що серед цих людей є співробітники проросійського телеканалу "Наш".

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"Батьки Сергія вже викликали поліцію і зараз будуть писати заяви, зокрема, про цькування і переслідування як" журналістами ", так і деякими брехливими сусідами", - сказано в повідомленні.

Автори телеграм-каналу зазначають також, що в будинку, крім батьків Сергія Стерненка, живуть троє його неповнолітніх братів і сестер.