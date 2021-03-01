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Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування

Під будинком, в якому живуть батьки засудженого до ув'язнення за викрадення людини одеського активіста Сергія Стерненка, чергують "особи з камерами".

Про це прихильники Стерненка повідомили через присвячений його справі телеграм-канал,інформує Цензор.НЕТ.

"Батьки Сергія поінформували нас про те, що протягом останніх декількох днів їх і їхніх сусідів тероризують особи, які називають себе "журналістами". Вони чекають їх під дверима без попереднього узгодження та ходять по сусідах, намагаючись з'ясувати деталі особистого життя, що не має ніякого стосунку до справи, в якій засудили Сергія", - сказано в повідомленні.

Прихильники Стерненка зазначили, що серед цих людей є співробітники проросійського телеканалу "Наш".

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"Батьки Сергія вже викликали поліцію і зараз будуть писати заяви, зокрема, про цькування і переслідування як" журналістами ", так і деякими брехливими сусідами", - сказано в повідомленні.

Автори телеграм-каналу зазначають також, що в будинку, крім батьків Сергія Стерненка, живуть троє його неповнолітніх братів і сестер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Ксюша !!!! не перемішуй усе ! Якщо і викрав-то ВОРОГА ! У нас війна !
Рибаку у Горлівці живіт вспороли ! Нашому хлопцю на Донбасї руку відрубали за тату-тризуб !

Полонених кастрували !

Катю Гандзюк забула ?????? І тільки 6 років дали !!!За її вбивство !

Та Стерненко з патріотами свою шкуру не жалів,як багато коментаторів ! Я- теж пишу !
Але поважаю їх ! СОРОМНО !
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01.03.2021 17:24
+13
Вчора плюси показували , що справа про викрадення дійсно була порушена одразу. Бо така процедура. І її скоріш за все навмисно не розслідували. Щоб термін давності сплив.
Але Серьога не оцінив політику проукраїнского президента, якого постійно цькував за будь-якої можливості. От тепер нехай пожинає плоди.
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01.03.2021 17:06
+13
Да. Проукраїнского президента. І жодна пискля не зможе довести протилежне.
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01.03.2021 17:15
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Ви ж також за сцикла видно голосували, то він і вас в тюрму запроторить, щоб не варнякали.
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01.03.2021 16:55 Відповісти
Вчора плюси показували , що справа про викрадення дійсно була порушена одразу. Бо така процедура. І її скоріш за все навмисно не розслідували. Щоб термін давності сплив.
Але Серьога не оцінив політику проукраїнского президента, якого постійно цькував за будь-якої можливості. От тепер нехай пожинає плоди.
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01.03.2021 17:06 Відповісти
проукраїнського президента - творця партії регіонів, міністра в укряду януковича, одобрямса Харківських угод, партнера ахметова та друга медведчука?
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01.03.2021 17:12 Відповісти
Да. Проукраїнского президента. І жодна пискля не зможе довести протилежне.
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01.03.2021 17:15 Відповісти
А тепер все теж саме, тільки з доказами, будьте ласкаві.
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01.03.2021 17:19 Відповісти
А хто там у нас співголова ригів,а? А хто тут у нас брехлива падлюка?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
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01.03.2021 21:02 Відповісти
Вікіпедія:У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[11] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик[11][12][13].
То хто брехлива падлюка? ТИ,баран цукровий. Не бачити тобі сьогодні смаколика,бовдуре Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 7392
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01.03.2021 21:39 Відповісти
Вікіпедія є джерелом тільки для дебілів, які голосували за Зеленського.
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01.03.2021 21:59 Відповісти
Вже у березні 2001 р. ця політична сила отримує нову, куди більш впізнавану та відому назву, - Партія регіонів України. Її новим очільником стає Микола Азаров. Спільна історія Порошенка та "регіоналів" виявилася не надто тривалою: вже на початку 2001 р. він відходить від Партії регіонів і береться за реанімування власної "Солідарності".
28 лютого 2001 року створюється нова партія "Солідарність", яку на той момент очолив Михайло Антонюк. У листопаді того самого року Петра Порошенка на з'їзді "Солідарності" обирають головою партії. На майбутні парламентські вибори 2002р. Порошенко та його партія вирішили йти у складі виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а Петро Олексійович став керівником центрального виборчого штабу НУ.
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01.03.2021 22:00 Відповісти
Він був співзасновником партії Трудова солідарність України. А коли там стався переворот і партію очолив Азаров - Порошенко вийшв з новоствореної на той час Партії регіонів і заснував свою партію Солідарність.
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01.03.2021 21:57 Відповісти
То здійсни правки у вікіпедії,чому ж ти розвонявся? І зразу ж видали інфу,що «співзасновник» працював в уряді азірова при янучарі. Чи не працював? Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 8268
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01.03.2021 22:17 Відповісти
Ну то й що? Уяви собі, усі українці при януку десь працювали.
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02.03.2021 09:09 Відповісти
Ксюша !!!! не перемішуй усе ! Якщо і викрав-то ВОРОГА ! У нас війна !
Рибаку у Горлівці живіт вспороли ! Нашому хлопцю на Донбасї руку відрубали за тату-тризуб !

Полонених кастрували !

Катю Гандзюк забула ?????? І тільки 6 років дали !!!За її вбивство !

Та Стерненко з патріотами свою шкуру не жалів,як багато коментаторів ! Я- теж пишу !
Але поважаю їх ! СОРОМНО !
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01.03.2021 17:24 Відповісти
Вони вже давно плутають Україну з Порошенією - хто не за Порошенка - той для них є ворог, вярнозначний *****.
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01.03.2021 19:49 Відповісти
Поза тим, що Стерненко робив в 14, у вас нема підстав заперечити, що відтягування слідства в 15-20 роках було йому вигідно. І тодішня влада слдство не форсувала. Через це термін сплив. А Портнов, якого до неформального керування судами повернув Зеленський, і прийняв останнє судове рішення проти Стерненка, який за Зеленського активно агітував.
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01.03.2021 21:01 Відповісти
Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 1427
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01.03.2021 18:34 Відповісти
якщо термін давності сплив - це ще один привід вважати цю справу замовною
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01.03.2021 20:16 Відповісти
Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 5638
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01.03.2021 17:02 Відповісти
То був сарказм ,що Гарант забезпечує !
Невже не дойшло !

Ви що дахом поїхали ??? Годі ставати ,*****, на сторону портнова ! Де мозги ?????
Свободу СТЕРНЕНКО !!!!!!!
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01.03.2021 17:12 Відповісти
сарказм? ну надо тебе какой правдоподобный сарказм. а извинения тоже сарказм?
не надо вилять жопой. или напомнить как он с еще четырьмя упырями в Одессе сорвали важную встречу на корабле НАТО? пикет напомнить про ганзюк? как то резко она его волновать перестала два года назад. все? бабло кончилось - театр свернул деятельность?
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01.03.2021 17:19 Відповісти
За Гандзюк були завжди з Р.Сініциним разом.Не пиз*ди за це. А пробачення в ЗЕ-це тонкий хід.
Його можна по-всякому тлумачити.Ти сидиш на дивані-Стерненко у СІЗО.
Даю 100 %,що кожен тут по сміливості програє йому.
А головне !!! Портнов-ворог України !
Портнов-ворог Стерненко !

Портнов-ворог мені !
Портнов-ворог тобі?????????
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01.03.2021 17:39 Відповісти
портнов+стерненко = жаба+гадюка
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01.03.2021 17:40 Відповісти
угу тонкий ход. бл стратег херов тонко ходящий
ссыкло он обыкновенное. в свое время хайп поймал и полез наверх.
а что касается портнова, то в этом случаи враг моего не друга = мой враг. стерненко - двуличный зрадочерт. он получил то что хотел. я против произвола судов по звонку портнова, но я против таких горлопанов как стерненко, парасюк, семенченко и прочих пиар-акутивистов
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01.03.2021 18:25 Відповісти
Эпизод с кораблём НАТО
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01.03.2021 17:40 Відповісти
Все вірно вони тоді зробили-для більшої уваги до справи по Гандзюк !
Ти,БОГДАНЧИК,іди у сраку зі ватними провокаціями !
портнов+богдан=жаба+гадюка
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01.03.2021 17:49 Відповісти
ты сцк тупой? какой нахер "привлек"? он СОРВАЛ важную встречу практически первых лиц обороны страны! привлекатель херов. почему он перестал привлекать 2 года назад?
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01.03.2021 18:26 Відповісти
ой та ладно! В самій Америці також демонстранти вишикуються у разі приїзду поважних осіб якщо хочуть привернути до себе увагу.
Принаймні він не протестував проти НАТО та "зовнішнього управління піндосами" як Йуля свого часу чи вітренчиха
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01.03.2021 20:23 Відповісти
похеру на его протесты опереточные. другого времени не нашел? другого места? он встречу сорвал. важную.
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01.03.2021 20:26 Відповісти
та не могло таке нічого зірвати. Я взагалі не певен, що його помітили
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02.03.2021 07:47 Відповісти
У них є тільки одна сторона - за порошена. Хто не за порошена - той ворог - логіка проста.
Тому і Стерненко для них ворог, і Гриценко для них ворог, і Юля для них ворог, і Свобода для них ворог, і Правий сектор для них ворог, і Азов для них ворог...саме про них писав більш як сто років тому один з очільників УНР "не так страшні московські воші, як українскі гниди""
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01.03.2021 19:52 Відповісти
Ні Стерненко ні Свобода із Правим Сектором не є ворогами, а ось щодо Йулі та Гриценка з Белецьким є дуже великі підозри
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01.03.2021 20:24 Відповісти
и стерненко и свобода и правый сектор - платные титушки к большому сожалению. именно в это они превратились кто то раньше кто то позже
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01.03.2021 20:27 Відповісти
У мене питання. ЧОМУ ПЕТРО ЗАБОРОНИВ ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЇ ПРОТИ СЄПАРІВ,ПОЧИНАЮЧИ З ЗАБОРОНИ ЗНИЩЕННЯ КОЛОНИ ГІРКІНА? МЕНІ ХОЧА Б ХТОСЬ З ВАШОЇ ОТАРИ ДАСТЬ ЧІТКУ ОБҐРУНТОВАНУ ВІДПОВІДЬ???
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01.03.2021 21:11 Відповісти
нах пшел
научись баран двум вещам
1. не орать в интернете капсом
2. культуре общения
и может быть тебе начнут отвечать после того как та назовешь свое образование, звание, ВУС и опыт службы в армии
я ясно изложил истеричка?
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01.03.2021 21:17 Відповісти
По суті щось є,лайно ти смердюче? То чому барига заборонив знищувати окупантів з повітря?
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01.03.2021 21:22 Відповісти
я тебе напишу один раз чтобы ты заткнул хавальник свой брехливый

дата выхода гиркина из славянска 5 июля 2014
почему не применяли авиацию давно известно - в колонне которая шла полями и проселочными дорогами поднимая тучу пыли были гражданские машины.

авиация применялась по боевикам до сентября 2014 года. последний Су-25 был сбит 30.08.2014 года
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01.03.2021 21:33 Відповісти
Не мовчи,півнику цукровий. Я тебе постійно чмарити буду,де побачу,поки ти не даси відповідь,чому засновник ригів заборонив авіацію???
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01.03.2021 21:26 Відповісти
у тебя дятел чмырилка не выросла. будешь гонять за мной по темам как собачка? велкам. посмотрим. тут таких гонятелей за 7 лет знаешь сколько видел. где они? в жопе и нибытие. так и ты кончишь очень плохо. а будешь вонять - я тебя огорчу вербально опущенец. тебе все понятно?
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Та не істери,дірявий. Не вражає.Краще скажи:чому засновник ригів заборонив авіацію??? Гражданскіє машіни стало шкода в колоні гіркіна??? Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 6798
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01.03.2021 21:46 Відповісти
ты петух крашеный плохо понимаешь? тебе ложку выдали с дыркой как в твоей жопе? тебе кто слово давал вообще пес? твое место возле параши - сиди и не нявкай. свои тупые вопросы будешь задавать тем кто равен тебе по разуму - например бетонному столбу или куче дерьма. а не не надо. я тебе ответил. не доходит? нах пшел. я еще с радио не разговаривал
ты существо малобюджетное поэтому получилось без мозгов.
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01.03.2021 21:50 Відповісти
Не істери,прострєлєний стрєлок. Мене не цікавлять твої фрейдівські обмовки. Я й так все про тебе знаю. Ти ж позицінуєш сеье розсудливим у вашій отарі. От я і поцікавився твоєю версією щодо авіації. Але з тебе лізе лише лайно,як повидло з булки. Як завжди у вас,коли НЕМАЄ ПОЯСНЕННЯ діям вашого гуру Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 2142
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01.03.2021 22:00 Відповісти
Для вас не є, а от для цього "Стрєлка" - є. Для нього всі вороги, окрім улюбленого олігарха.
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02.03.2021 11:39 Відповісти
Порошенко не є олігархом в класичному розумінні цього визначення
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11.03.2021 23:24 Відповісти
Порошенко є класичним олігархом у будь-якому розумінні цього визначення. Бо він - володіє багатьма компаніями, фабріками і тд з різних сфер, володіє ЗМІ, займається політикою, для чого застосовує власні ЗМІ - всі 3 компоненти олігарха.
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12.03.2021 02:21 Відповісти
Тобi за бугром виднiше,бовдуре...
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02.03.2021 02:02 Відповісти
ДОСИТЬ ПРО БАРИГ БАРИГИ ВСЬО.
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01.03.2021 17:38 Відповісти
Свободу Сергію Стерненко !
Свободу всім політв"язням ОП ! Татарових-портнових покарати !
Судову Реформу ! НІ -російським паспортам ! Слава Україні !
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01.03.2021 17:06 Відповісти
Свободу Луису Корвалану!
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01.03.2021 17:17 Відповісти
а ты сам себе лайк зачем ставишь? дебил?
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01.03.2021 17:20 Відповісти
А Антоненко свободу слабо? Чи Ви вважаєте, що має сидіти?
А, звичайно за свободу Стерненко і свободу Антоненко і всії іншим патріотам, який незаконно режим малоросів кинув за грати.
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01.03.2021 17:25 Відповісти
ще Торнадівців треба звільняти (крім тог,о хто вбив поліціянтів у Дніпрі - тому пожиттєве без питань)
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02.03.2021 07:53 Відповісти
Волю Стерненко! Геть зебила!
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01.03.2021 17:08 Відповісти
Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 7388
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01.03.2021 17:08 Відповісти
Це низько. Це 1937-38 роки. Коли "батьки за дітей і діти забатьків".
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01.03.2021 17:09 Відповісти
Кто лично назначил судью, посадившего Стерненко уже все знают?
Документ 82/2015, поточна редакція - Прийняття від 14.02.2015.

А после этого возмущаться портновским кривосудием, это как называется?
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01.03.2021 17:31 Відповісти
это называется "сергей тупой бамбук"
в Украине 30000 судей. как ты думаешь при переводе судьи из одного суда в другой с ним лично общается президент? открой для себя понятие "протокольная подпись" и закрой хлеборезку. этого судью судьей назначили в конце нулевых. а при яныке утвердили это звание пожизненно. так что соси батон
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01.03.2021 18:29 Відповісти
конечно брешет. потому что это небыло назначение нового судьи на новую должность. это был перевод из одного суда в другой без изменения уровня должности. так что утрись "уверенный". максимум в чем ты можешь быть уверенный так это только в том ты мальчик или девочка. все остальное - твои измышлизмы
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01.03.2021 21:23 Відповісти
Беня прикупил ботов, стаются, за зебилов агитируют, видно вибори скоро.
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03.03.2021 05:25 Відповісти
По поводу выступлений Стерненко против Порошенко....
1.Каждый имеет право высказать претензии любому Презеденту....
2.Менты участвовали в покушениях на Стерненко и поэтому дело передали в СБУ и отсюда резонный вопрос - почему Грицак со своей СБУ в короткий срок не расследовал дело и не поставил все точки на І ?
3.Аналогичный вопрос к Генпрокурору ?
4.И Генпрокурора и главу СБУ предложил Порошенко....
П.С. Закрыли бы дело тогда, не было бы 7-и лет сейчас - сидели бы сепары, любители РФ и продажные менты!
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01.03.2021 18:07 Відповісти
Бубочка все равно это дело бы открыл. У него укзание "сверху".
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01.03.2021 19:26 Відповісти
С какого верху? У вас есть какие-то факты? Или только фантазии?
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02.03.2021 11:46 Відповісти
То якісь шакали Петушарія... У них більш за всіх свербить...
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01.03.2021 18:51 Відповісти
Одесская мафия запросто может их уничтожить, если они пошли даже на подлог о грабеже "депутата" на 300 гривен и его похищении, и даже срока давности у этого дела не оказалось.
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01.03.2021 19:24 Відповісти
Если все село говорит про их семью плохо, то это, по его мнению "преследование". Все вокруг плохие, а он один Дартаньян.
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01.03.2021 20:10 Відповісти
вам нагадати співвідношення вати та патріотів на Одещині?
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01.03.2021 20:27 Відповісти
ТО журнашлюшки типа срана.уа: вони там у себе пишуть, що якась шалава їм на телефон подзвонила і напатякала, що Стерненко у школі телефони крав.
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01.03.2021 20:16 Відповісти
Де кілька днів назад включила НАШ і випадково потрапила коли в студію зателефонувала жінка, яка назвалась вчителькою із села Стерненко, вона дуже багато розповідала, який він був поганий хлопчик і запрошувала журналістів приїздити до села. От тому НАШ і завітав до села.
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01.03.2021 22:26 Відповісти
журналисты ходят по соседям и делают своё дело законно. от соседей жалоб нет.
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02.03.2021 01:00 Відповісти
 
 