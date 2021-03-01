Родители Стерненко заявили в полицию о преследовании
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Под домом, в котором живут родители приговоренного к заключению за похищение человека одесского активиста Сергея Стерненко, дежурят "лица с камерами".
Об этом сторонники Стерненко сообщили через посвященный его делу Телеграм-канал, информирует Цензор.НЕТ.
"Родители Сергея проинформировали нас о том, что в течение последних нескольких дней их и их соседей терроризируют лица, называющие себя "журналистами". Они ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, не имеет никакого отношения к делу, по котором осудили Сергея", - сказано в сообщении.
Сторонники Стерненко отметили, что среди этих людей есть сотрудники пророссийского телеканала "Наш".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Организаторы акции выдвинули ряд требований под ОП: У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. ВИДЕО
"Родители Сергея уже вызвали полицию и сейчас будут писать заявления, в частности, о травле и преследования как "журналистами", так и некоторыми лживыми соседями", - сказано в сообщении.
Авторы Телеграм-канала отмечают также, что в доме, кроме родителей Сергея Стерненко, живут трое его несовершеннолетних братьев и сестер.
Также на Цензор.НЕТ: Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції"
Пожалуйста, подождите...
Але Серьога не оцінив політику проукраїнского президента, якого постійно цькував за будь-якої можливості. От тепер нехай пожинає плоди.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
То хто брехлива падлюка? ТИ,баран цукровий. Не бачити тобі сьогодні смаколика,бовдуре
28 лютого 2001 року створюється нова партія "Солідарність", яку на той момент очолив Михайло Антонюк. У листопаді того самого року Петра Порошенка на з'їзді "Солідарності" обирають головою партії. На майбутні парламентські вибори 2002р. Порошенко та його партія вирішили йти у складі виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а Петро Олексійович став керівником центрального виборчого штабу НУ.
Рибаку у Горлівці живіт вспороли ! Нашому хлопцю на Донбасї руку відрубали за тату-тризуб !
Полонених кастрували !
Катю Гандзюк забула ?????? І тільки 6 років дали !!!За її вбивство !
Та Стерненко з патріотами свою шкуру не жалів,як багато коментаторів ! Я- теж пишу !
Але поважаю їх ! СОРОМНО !
Невже не дойшло !
Ви що дахом поїхали ??? Годі ставати ,*****, на сторону портнова ! Де мозги ?????
Свободу СТЕРНЕНКО !!!!!!!
не надо вилять жопой. или напомнить как он с еще четырьмя упырями в Одессе сорвали важную встречу на корабле НАТО? пикет напомнить про ганзюк? как то резко она его волновать перестала два года назад. все? бабло кончилось - театр свернул деятельность?
Його можна по-всякому тлумачити.Ти сидиш на дивані-Стерненко у СІЗО.
Даю 100 %,що кожен тут по сміливості програє йому.
А головне !!! Портнов-ворог України !
Портнов-ворог Стерненко !
Портнов-ворог мені !
Портнов-ворог тобі?????????
ссыкло он обыкновенное. в свое время хайп поймал и полез наверх.
а что касается портнова, то в этом случаи враг моего не друга = мой враг. стерненко - двуличный зрадочерт. он получил то что хотел. я против произвола судов по звонку портнова, но я против таких горлопанов как стерненко, парасюк, семенченко и прочих пиар-акутивистов
Ти,БОГДАНЧИК,іди у сраку зі ватними провокаціями !
портнов+богдан=жаба+гадюка
Принаймні він не протестував проти НАТО та "зовнішнього управління піндосами" як Йуля свого часу чи вітренчиха
Тому і Стерненко для них ворог, і Гриценко для них ворог, і Юля для них ворог, і Свобода для них ворог, і Правий сектор для них ворог, і Азов для них ворог...саме про них писав більш як сто років тому один з очільників УНР "не так страшні московські воші, як українскі гниди""
научись баран двум вещам
1. не орать в интернете капсом
2. культуре общения
и может быть тебе начнут отвечать после того как та назовешь свое образование, звание, ВУС и опыт службы в армии
я ясно изложил истеричка?
дата выхода гиркина из славянска 5 июля 2014
почему не применяли авиацию давно известно - в колонне которая шла полями и проселочными дорогами поднимая тучу пыли были гражданские машины.
авиация применялась по боевикам до сентября 2014 года. последний Су-25 был сбит 30.08.2014 года
ты существо малобюджетное поэтому получилось без мозгов.
Свободу всім політв"язням ОП ! Татарових-портнових покарати !
Судову Реформу ! НІ -російським паспортам ! Слава Україні !
А, звичайно за свободу Стерненко і свободу Антоненко і всії іншим патріотам, який незаконно режим малоросів кинув за грати.
Документ 82/2015, поточна редакція - Прийняття від 14.02.2015.
А после этого возмущаться портновским кривосудием, это как называется?
в Украине 30000 судей. как ты думаешь при переводе судьи из одного суда в другой с ним лично общается президент? открой для себя понятие "протокольная подпись" и закрой хлеборезку. этого судью судьей назначили в конце нулевых. а при яныке утвердили это звание пожизненно. так что соси батон
1.Каждый имеет право высказать претензии любому Презеденту....
2.Менты участвовали в покушениях на Стерненко и поэтому дело передали в СБУ и отсюда резонный вопрос - почему Грицак со своей СБУ в короткий срок не расследовал дело и не поставил все точки на І ?
3.Аналогичный вопрос к Генпрокурору ?
4.И Генпрокурора и главу СБУ предложил Порошенко....
П.С. Закрыли бы дело тогда, не было бы 7-и лет сейчас - сидели бы сепары, любители РФ и продажные менты!