РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14962 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Приговор Стерненко
26 339 86
преследование (395) Стерненко (384)

Родители Стерненко заявили в полицию о преследовании

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Родители Стерненко заявили в полицию о преследовании

Под домом, в котором живут родители приговоренного к заключению за похищение человека одесского активиста Сергея Стерненко, дежурят "лица с камерами".

Об этом сторонники Стерненко сообщили через посвященный его делу Телеграм-канал, информирует Цензор.НЕТ.

"Родители Сергея проинформировали нас о том, что в течение последних нескольких дней их и их соседей терроризируют лица, называющие себя "журналистами". Они ждут их под дверью без предварительного согласования и ходят по соседям, пытаясь выяснить детали личной жизни, не имеет никакого отношения к делу, по котором осудили Сергея", - сказано в сообщении.

Сторонники Стерненко отметили, что среди этих людей есть сотрудники пророссийского телеканала "Наш".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Организаторы акции выдвинули ряд требований под ОП: У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. ВИДЕО

"Родители Сергея уже вызвали полицию и сейчас будут писать заявления, в частности, о травле и преследования как "журналистами", так и некоторыми лживыми соседями", - сказано в сообщении.

Авторы Телеграм-канала отмечают также, что в доме, кроме родителей Сергея Стерненко, живут трое его несовершеннолетних братьев и сестер.

Также на Цензор.НЕТ: Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції"

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Ксюша !!!! не перемішуй усе ! Якщо і викрав-то ВОРОГА ! У нас війна !
Рибаку у Горлівці живіт вспороли ! Нашому хлопцю на Донбасї руку відрубали за тату-тризуб !

Полонених кастрували !

Катю Гандзюк забула ?????? І тільки 6 років дали !!!За її вбивство !

Та Стерненко з патріотами свою шкуру не жалів,як багато коментаторів ! Я- теж пишу !
Але поважаю їх ! СОРОМНО !
показать весь комментарий
01.03.2021 17:24
+13
Вчора плюси показували , що справа про викрадення дійсно була порушена одразу. Бо така процедура. І її скоріш за все навмисно не розслідували. Щоб термін давності сплив.
Але Серьога не оцінив політику проукраїнского президента, якого постійно цькував за будь-якої можливості. От тепер нехай пожинає плоди.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:06
+13
Да. Проукраїнского президента. І жодна пискля не зможе довести протилежне.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви ж також за сцикла видно голосували, то він і вас в тюрму запроторить, щоб не варнякали.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:55 Ответить
Вчора плюси показували , що справа про викрадення дійсно була порушена одразу. Бо така процедура. І її скоріш за все навмисно не розслідували. Щоб термін давності сплив.
Але Серьога не оцінив політику проукраїнского президента, якого постійно цькував за будь-якої можливості. От тепер нехай пожинає плоди.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:06 Ответить
проукраїнського президента - творця партії регіонів, міністра в укряду януковича, одобрямса Харківських угод, партнера ахметова та друга медведчука?
показать весь комментарий
01.03.2021 17:12 Ответить
Да. Проукраїнского президента. І жодна пискля не зможе довести протилежне.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:15 Ответить
А тепер все теж саме, тільки з доказами, будьте ласкаві.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:19 Ответить
А хто там у нас співголова ригів,а? А хто тут у нас брехлива падлюка?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
показать весь комментарий
01.03.2021 21:02 Ответить
Вікіпедія:У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[11] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик[11][12][13].
То хто брехлива падлюка? ТИ,баран цукровий. Не бачити тобі сьогодні смаколика,бовдуре Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 7392
показать весь комментарий
01.03.2021 21:39 Ответить
Вікіпедія є джерелом тільки для дебілів, які голосували за Зеленського.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:59 Ответить
Вже у березні 2001 р. ця політична сила отримує нову, куди більш впізнавану та відому назву, - Партія регіонів України. Її новим очільником стає Микола Азаров. Спільна історія Порошенка та "регіоналів" виявилася не надто тривалою: вже на початку 2001 р. він відходить від Партії регіонів і береться за реанімування власної "Солідарності".
28 лютого 2001 року створюється нова партія "Солідарність", яку на той момент очолив Михайло Антонюк. У листопаді того самого року Петра Порошенка на з'їзді "Солідарності" обирають головою партії. На майбутні парламентські вибори 2002р. Порошенко та його партія вирішили йти у складі виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", а Петро Олексійович став керівником центрального виборчого штабу НУ.
показать весь комментарий
01.03.2021 22:00 Ответить
Він був співзасновником партії Трудова солідарність України. А коли там стався переворот і партію очолив Азаров - Порошенко вийшв з новоствореної на той час Партії регіонів і заснував свою партію Солідарність.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:57 Ответить
То здійсни правки у вікіпедії,чому ж ти розвонявся? І зразу ж видали інфу,що «співзасновник» працював в уряді азірова при янучарі. Чи не працював? Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 8268
показать весь комментарий
01.03.2021 22:17 Ответить
Ну то й що? Уяви собі, усі українці при януку десь працювали.
показать весь комментарий
02.03.2021 09:09 Ответить
Ксюша !!!! не перемішуй усе ! Якщо і викрав-то ВОРОГА ! У нас війна !
Рибаку у Горлівці живіт вспороли ! Нашому хлопцю на Донбасї руку відрубали за тату-тризуб !

Полонених кастрували !

Катю Гандзюк забула ?????? І тільки 6 років дали !!!За її вбивство !

Та Стерненко з патріотами свою шкуру не жалів,як багато коментаторів ! Я- теж пишу !
Але поважаю їх ! СОРОМНО !
показать весь комментарий
01.03.2021 17:24 Ответить
Вони вже давно плутають Україну з Порошенією - хто не за Порошенка - той для них є ворог, вярнозначний *****.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:49 Ответить
Поза тим, що Стерненко робив в 14, у вас нема підстав заперечити, що відтягування слідства в 15-20 роках було йому вигідно. І тодішня влада слдство не форсувала. Через це термін сплив. А Портнов, якого до неформального керування судами повернув Зеленський, і прийняв останнє судове рішення проти Стерненка, який за Зеленського активно агітував.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:01 Ответить
Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 1427
показать весь комментарий
01.03.2021 18:34 Ответить
якщо термін давності сплив - це ще один привід вважати цю справу замовною
показать весь комментарий
01.03.2021 20:16 Ответить
Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 5638
показать весь комментарий
01.03.2021 17:02 Ответить
То був сарказм ,що Гарант забезпечує !
Невже не дойшло !

Ви що дахом поїхали ??? Годі ставати ,*****, на сторону портнова ! Де мозги ?????
Свободу СТЕРНЕНКО !!!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2021 17:12 Ответить
сарказм? ну надо тебе какой правдоподобный сарказм. а извинения тоже сарказм?
не надо вилять жопой. или напомнить как он с еще четырьмя упырями в Одессе сорвали важную встречу на корабле НАТО? пикет напомнить про ганзюк? как то резко она его волновать перестала два года назад. все? бабло кончилось - театр свернул деятельность?
показать весь комментарий
01.03.2021 17:19 Ответить
За Гандзюк були завжди з Р.Сініциним разом.Не пиз*ди за це. А пробачення в ЗЕ-це тонкий хід.
Його можна по-всякому тлумачити.Ти сидиш на дивані-Стерненко у СІЗО.
Даю 100 %,що кожен тут по сміливості програє йому.
А головне !!! Портнов-ворог України !
Портнов-ворог Стерненко !

Портнов-ворог мені !
Портнов-ворог тобі?????????
показать весь комментарий
01.03.2021 17:39 Ответить
портнов+стерненко = жаба+гадюка
показать весь комментарий
01.03.2021 17:40 Ответить
угу тонкий ход. бл стратег херов тонко ходящий
ссыкло он обыкновенное. в свое время хайп поймал и полез наверх.
а что касается портнова, то в этом случаи враг моего не друга = мой враг. стерненко - двуличный зрадочерт. он получил то что хотел. я против произвола судов по звонку портнова, но я против таких горлопанов как стерненко, парасюк, семенченко и прочих пиар-акутивистов
показать весь комментарий
01.03.2021 18:25 Ответить
Эпизод с кораблём НАТО
показать весь комментарий
01.03.2021 17:40 Ответить
Все вірно вони тоді зробили-для більшої уваги до справи по Гандзюк !
Ти,БОГДАНЧИК,іди у сраку зі ватними провокаціями !
портнов+богдан=жаба+гадюка
показать весь комментарий
01.03.2021 17:49 Ответить
ты сцк тупой? какой нахер "привлек"? он СОРВАЛ важную встречу практически первых лиц обороны страны! привлекатель херов. почему он перестал привлекать 2 года назад?
показать весь комментарий
01.03.2021 18:26 Ответить
ой та ладно! В самій Америці також демонстранти вишикуються у разі приїзду поважних осіб якщо хочуть привернути до себе увагу.
Принаймні він не протестував проти НАТО та "зовнішнього управління піндосами" як Йуля свого часу чи вітренчиха
показать весь комментарий
01.03.2021 20:23 Ответить
похеру на его протесты опереточные. другого времени не нашел? другого места? он встречу сорвал. важную.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:26 Ответить
та не могло таке нічого зірвати. Я взагалі не певен, що його помітили
показать весь комментарий
02.03.2021 07:47 Ответить
У них є тільки одна сторона - за порошена. Хто не за порошена - той ворог - логіка проста.
Тому і Стерненко для них ворог, і Гриценко для них ворог, і Юля для них ворог, і Свобода для них ворог, і Правий сектор для них ворог, і Азов для них ворог...саме про них писав більш як сто років тому один з очільників УНР "не так страшні московські воші, як українскі гниди""
показать весь комментарий
01.03.2021 19:52 Ответить
Ні Стерненко ні Свобода із Правим Сектором не є ворогами, а ось щодо Йулі та Гриценка з Белецьким є дуже великі підозри
показать весь комментарий
01.03.2021 20:24 Ответить
и стерненко и свобода и правый сектор - платные титушки к большому сожалению. именно в это они превратились кто то раньше кто то позже
показать весь комментарий
01.03.2021 20:27 Ответить
У мене питання. ЧОМУ ПЕТРО ЗАБОРОНИВ ВИКОРИСТАННЯ АВІАЦІЇ ПРОТИ СЄПАРІВ,ПОЧИНАЮЧИ З ЗАБОРОНИ ЗНИЩЕННЯ КОЛОНИ ГІРКІНА? МЕНІ ХОЧА Б ХТОСЬ З ВАШОЇ ОТАРИ ДАСТЬ ЧІТКУ ОБҐРУНТОВАНУ ВІДПОВІДЬ???
показать весь комментарий
01.03.2021 21:11 Ответить
нах пшел
научись баран двум вещам
1. не орать в интернете капсом
2. культуре общения
и может быть тебе начнут отвечать после того как та назовешь свое образование, звание, ВУС и опыт службы в армии
я ясно изложил истеричка?
показать весь комментарий
01.03.2021 21:17 Ответить
По суті щось є,лайно ти смердюче? То чому барига заборонив знищувати окупантів з повітря?
показать весь комментарий
01.03.2021 21:22 Ответить
я тебе напишу один раз чтобы ты заткнул хавальник свой брехливый

дата выхода гиркина из славянска 5 июля 2014
почему не применяли авиацию давно известно - в колонне которая шла полями и проселочными дорогами поднимая тучу пыли были гражданские машины.

авиация применялась по боевикам до сентября 2014 года. последний Су-25 был сбит 30.08.2014 года
показать весь комментарий
01.03.2021 21:33 Ответить
Не мовчи,півнику цукровий. Я тебе постійно чмарити буду,де побачу,поки ти не даси відповідь,чому засновник ригів заборонив авіацію???
показать весь комментарий
01.03.2021 21:26 Ответить
у тебя дятел чмырилка не выросла. будешь гонять за мной по темам как собачка? велкам. посмотрим. тут таких гонятелей за 7 лет знаешь сколько видел. где они? в жопе и нибытие. так и ты кончишь очень плохо. а будешь вонять - я тебя огорчу вербально опущенец. тебе все понятно?
показать весь комментарий
01.03.2021 21:35 Ответить
Та не істери,дірявий. Не вражає.Краще скажи:чому засновник ригів заборонив авіацію??? Гражданскіє машіни стало шкода в колоні гіркіна??? Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 6798
показать весь комментарий
01.03.2021 21:46 Ответить
ты петух крашеный плохо понимаешь? тебе ложку выдали с дыркой как в твоей жопе? тебе кто слово давал вообще пес? твое место возле параши - сиди и не нявкай. свои тупые вопросы будешь задавать тем кто равен тебе по разуму - например бетонному столбу или куче дерьма. а не не надо. я тебе ответил. не доходит? нах пшел. я еще с радио не разговаривал
ты существо малобюджетное поэтому получилось без мозгов.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:50 Ответить
Не істери,прострєлєний стрєлок. Мене не цікавлять твої фрейдівські обмовки. Я й так все про тебе знаю. Ти ж позицінуєш сеье розсудливим у вашій отарі. От я і поцікавився твоєю версією щодо авіації. Але з тебе лізе лише лайно,як повидло з булки. Як завжди у вас,коли НЕМАЄ ПОЯСНЕННЯ діям вашого гуру Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 2142
показать весь комментарий
01.03.2021 22:00 Ответить
Для вас не є, а от для цього "Стрєлка" - є. Для нього всі вороги, окрім улюбленого олігарха.
показать весь комментарий
02.03.2021 11:39 Ответить
Порошенко не є олігархом в класичному розумінні цього визначення
показать весь комментарий
11.03.2021 23:24 Ответить
Порошенко є класичним олігархом у будь-якому розумінні цього визначення. Бо він - володіє багатьма компаніями, фабріками і тд з різних сфер, володіє ЗМІ, займається політикою, для чого застосовує власні ЗМІ - всі 3 компоненти олігарха.
показать весь комментарий
12.03.2021 02:21 Ответить
Тобi за бугром виднiше,бовдуре...
показать весь комментарий
02.03.2021 02:02 Ответить
ДОСИТЬ ПРО БАРИГ БАРИГИ ВСЬО.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:38 Ответить
Свободу Сергію Стерненко !
Свободу всім політв"язням ОП ! Татарових-портнових покарати !
Судову Реформу ! НІ -російським паспортам ! Слава Україні !
показать весь комментарий
01.03.2021 17:06 Ответить
Свободу Луису Корвалану!
показать весь комментарий
01.03.2021 17:17 Ответить
а ты сам себе лайк зачем ставишь? дебил?
показать весь комментарий
01.03.2021 17:20 Ответить
А Антоненко свободу слабо? Чи Ви вважаєте, що має сидіти?
А, звичайно за свободу Стерненко і свободу Антоненко і всії іншим патріотам, який незаконно режим малоросів кинув за грати.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:25 Ответить
ще Торнадівців треба звільняти (крім тог,о хто вбив поліціянтів у Дніпрі - тому пожиттєве без питань)
показать весь комментарий
02.03.2021 07:53 Ответить
Волю Стерненко! Геть зебила!
показать весь комментарий
01.03.2021 17:08 Ответить
Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування - Цензор.НЕТ 7388
показать весь комментарий
01.03.2021 17:08 Ответить
Це низько. Це 1937-38 роки. Коли "батьки за дітей і діти забатьків".
показать весь комментарий
01.03.2021 17:09 Ответить
Кто лично назначил судью, посадившего Стерненко уже все знают?
Документ 82/2015, поточна редакція - Прийняття від 14.02.2015.

А после этого возмущаться портновским кривосудием, это как называется?
показать весь комментарий
01.03.2021 17:31 Ответить
это называется "сергей тупой бамбук"
в Украине 30000 судей. как ты думаешь при переводе судьи из одного суда в другой с ним лично общается президент? открой для себя понятие "протокольная подпись" и закрой хлеборезку. этого судью судьей назначили в конце нулевых. а при яныке утвердили это звание пожизненно. так что соси батон
показать весь комментарий
01.03.2021 18:29 Ответить
конечно брешет. потому что это небыло назначение нового судьи на новую должность. это был перевод из одного суда в другой без изменения уровня должности. так что утрись "уверенный". максимум в чем ты можешь быть уверенный так это только в том ты мальчик или девочка. все остальное - твои измышлизмы
показать весь комментарий
01.03.2021 21:23 Ответить
Беня прикупил ботов, стаются, за зебилов агитируют, видно вибори скоро.
показать весь комментарий
03.03.2021 05:25 Ответить
По поводу выступлений Стерненко против Порошенко....
1.Каждый имеет право высказать претензии любому Презеденту....
2.Менты участвовали в покушениях на Стерненко и поэтому дело передали в СБУ и отсюда резонный вопрос - почему Грицак со своей СБУ в короткий срок не расследовал дело и не поставил все точки на І ?
3.Аналогичный вопрос к Генпрокурору ?
4.И Генпрокурора и главу СБУ предложил Порошенко....
П.С. Закрыли бы дело тогда, не было бы 7-и лет сейчас - сидели бы сепары, любители РФ и продажные менты!
показать весь комментарий
01.03.2021 18:07 Ответить
Бубочка все равно это дело бы открыл. У него укзание "сверху".
показать весь комментарий
01.03.2021 19:26 Ответить
С какого верху? У вас есть какие-то факты? Или только фантазии?
показать весь комментарий
02.03.2021 11:46 Ответить
То якісь шакали Петушарія... У них більш за всіх свербить...
показать весь комментарий
01.03.2021 18:51 Ответить
Одесская мафия запросто может их уничтожить, если они пошли даже на подлог о грабеже "депутата" на 300 гривен и его похищении, и даже срока давности у этого дела не оказалось.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:24 Ответить
Если все село говорит про их семью плохо, то это, по его мнению "преследование". Все вокруг плохие, а он один Дартаньян.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:10 Ответить
вам нагадати співвідношення вати та патріотів на Одещині?
показать весь комментарий
01.03.2021 20:27 Ответить
ТО журнашлюшки типа срана.уа: вони там у себе пишуть, що якась шалава їм на телефон подзвонила і напатякала, що Стерненко у школі телефони крав.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:16 Ответить
Де кілька днів назад включила НАШ і випадково потрапила коли в студію зателефонувала жінка, яка назвалась вчителькою із села Стерненко, вона дуже багато розповідала, який він був поганий хлопчик і запрошувала журналістів приїздити до села. От тому НАШ і завітав до села.
показать весь комментарий
01.03.2021 22:26 Ответить
журналисты ходят по соседям и делают своё дело законно. от соседей жалоб нет.
показать весь комментарий
02.03.2021 01:00 Ответить
 
 