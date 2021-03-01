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СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ

В СБУ вивчають публікацію депутата ОПЗЖ Вадима Рабіновича з картою України без Криму.

Таку відповідь дали кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вивчаємо, аналізуємо. За результатами будемо інформувати додатково", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, народний депутат і один з лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович оприлюднив у Facebook карту України без Криму. Публікація демонструє "поділ" України за мовною ознакою.

Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє тільки російською мовою, центральна - суржиком, і тільки частина західної - українською.

В пості стверджується, що карта складена за даними Київського національного лінгвістичного університету.
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Топ коментарі
+29
Как можно изучать то что ОПУБЛИКОВАли без Крыма?
Сажайте уже, а не изучайте.
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01.03.2021 18:58
+16
СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 9231
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01.03.2021 19:20
+12
А чого тільки "без Криму"?
Що, не помітили "днр", "лнр"??? А порушення законодавства про декомунізацію, в частині найменувань міст?
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01.03.2021 19:00
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Как можно изучать то что ОПУБЛИКОВАли без Крыма?
Сажайте уже, а не изучайте.
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Слід нищити гнид кремлівських нанівець !!!)))
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01.03.2021 19:09 Відповісти
Саме ці "українські" гниди і є головна загроза Україні ,як сувереній державі та українцям,як націі !!!)))
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01.03.2021 19:10 Відповісти
Рабэнавича на нары !!!
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01.03.2021 19:52 Відповісти
Під шконку,біля параши !!!))))
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01.03.2021 20:07 Відповісти
100 грн дам за то, чтобы посмотреть процесс "изучения".
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01.03.2021 18:58 Відповісти
ЩОСЬ ПОХОЖЕ ЩО ВІД РЕБЕ ЖДУТЬ БІЛЬШУ СУМУ. НІЖ 100ГР.
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01.03.2021 19:03 Відповісти
підтримую такого роду очікування
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01.03.2021 19:21 Відповісти
А чого тільки "без Криму"?
Що, не помітили "днр", "лнр"??? А порушення законодавства про декомунізацію, в частині найменувань міст?
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01.03.2021 19:00 Відповісти
Хоть с лупой изучают? А то что-нибудь снова не заметят
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01.03.2021 19:00 Відповісти
Шо там изучать ,ЛОВИ рабиновича и на НАРЫ .... СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 2385
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01.03.2021 19:01 Відповісти
Досить вивчати - пора саджати!!!
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01.03.2021 19:02 Відповісти
**** там изучать...........
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01.03.2021 19:03 Відповісти
Школьники бл..ь.
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01.03.2021 19:05 Відповісти
СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 6760
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01.03.2021 19:06 Відповісти
Наше СБУ никогда не видит явных преступлений против суверенитета Украины, её безопасности..... Надо годами изучать, исследовать, анализировать......Пока преступники не сдохнут своей смертью от старости......
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01.03.2021 19:08 Відповісти
В этом нет ничего удивительного,у нас артисты управляют экрномикой страны.Костюмеры экономикой а тот кто даже не служил управляет армией.Так и СБУ которое способно ловить бомжей и проституток так как ловить изменников им не позволяет ФСБ.
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01.03.2021 19:33 Відповісти
Жолудь сильно скучил по шконке и баланде.Сажайте уже пока в Израиль не убежал. СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 3499
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01.03.2021 19:11 Відповісти
В Израиле на этого поца есть свой интерес.
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01.03.2021 19:16 Відповісти
_Сколько времени Колобкам надо изучать карту, чтобы заметить отсутствие на карте Крыма? Неделя, месяц, год? И сколько Колобков для этого требуется?
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01.03.2021 19:17 Відповісти
лупу дать? бильмоскоп ? СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 3353
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01.03.2021 19:18 Відповісти
Да...
это не куски ткани у турок на рынке отжимать..
Тут месяца два-три надо изучать-в надежде что об этом люди забудут
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01.03.2021 19:18 Відповісти
Це жарт?
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01.03.2021 19:18 Відповісти
Нажаль, реальність...
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01.03.2021 19:29 Відповісти
СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 9231
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01.03.2021 19:20 Відповісти
А звонок другу?
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Они что там, в города играют?
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01.03.2021 19:20 Відповісти
Це ******* ніколи не було в "центральних областях". Дупа у нього разґаваріваєт на суржикє
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01.03.2021 19:22 Відповісти
Изучаем??? Бездари что ли??? Явный факт, но НЕТ! Наверное отпечатки пальцев Рабиновича будут искать, экспертизы заказывать, а то так ну ни хрена не понятно..... изучаем
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Изучают? Они там Крым ищут? А должны уже пособника российских оккупантов, - Рабиновича искать!
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01.03.2021 19:23 Відповісти
СБУ изучает.

СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3873
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01.03.2021 19:27 Відповісти
Чому я не Баканов ...??? *****..Ця мразота вже б була упакована під шконку в Сізо
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01.03.2021 19:38 Відповісти
Именно поэтому там поставлен боканов, а не ты.
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01.03.2021 20:04 Відповісти
Есть дыра в законодательстве,которая позволяет таким ублюдкам безнаказаннно топтать Украину.Нужен жесткий закон,поехал чиновник в Москву - 10 лет тюрьмы!Тоже самое за осквернение украинской символики в ввиде карты без крыма - 5 лет тюрьмы!
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01.03.2021 19:47 Відповісти
А хто за нього голосуватиме? Шльондри і колаборанти з ВР?
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01.03.2021 20:26 Відповісти
Интересно, что вы там изучаете? В сбу берут людей с iq как у баклажана что-ли?
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01.03.2021 19:49 Відповісти
Зачем изучать, валить его надо. СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2652
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01.03.2021 19:51 Відповісти
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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01.03.2021 19:52 Відповісти
Угу... уже навів, привів, завів і підвів... Мало?
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01.03.2021 22:16 Відповісти
От біда, схоже в СБУ не проходили трускавецькі курси, бо що ще в тій публікації можна вивчати.
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01.03.2021 20:03 Відповісти
"В СБУ вивчають публікацію депутата ОПЗЖ Вадима Рабіновича з картою України без Криму"

СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 138
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01.03.2021 20:16 Відповісти
рабинович вже повинен вивчати написи на стінах камери СІЗО ! а ви ще не вивчаєте !
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01.03.2021 22:34 Відповісти
жолудя потрібно лишити громадянства......це вилікує інших
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01.03.2021 23:02 Відповісти
Анализируем, изучаем, САДИМ.
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01.03.2021 23:19 Відповісти
Хочу побачити реакцію Київського Національного Лінгвістичного Університету.

А цю морду, рабиновича, давно вже пора прикрити. =Навсігда=.
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01.03.2021 23:34 Відповісти
Лучше изучите его кагэбэшное прошлое.
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02.03.2021 00:43 Відповісти
Я не понел, а шо там изучать?)
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02.03.2021 07:52 Відповісти
Изучай, не изучай, а пинка под ср... дай! СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2373
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02.03.2021 10:01 Відповісти
 
 