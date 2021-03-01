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СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ

В СБУ изучают публикацию депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича с картой Украины без Крыма.

Такой ответ дали корреспонденту Укринформа в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно", - сказали в пресс-службе.

Напомним, народный депутат и один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал в Facebook карту Украины без Крыма. Публикация демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку.

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Согласно ее данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная - на суржике, и только часть западной - на украинском.

В посте утверждается, что карта составлена ​​по данным Киевского национального лингвистического университета.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+29
Как можно изучать то что ОПУБЛИКОВАли без Крыма?
Сажайте уже, а не изучайте.
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01.03.2021 18:58
+16
СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 9231
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01.03.2021 19:20
+12
А чого тільки "без Криму"?
Що, не помітили "днр", "лнр"??? А порушення законодавства про декомунізацію, в частині найменувань міст?
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01.03.2021 19:00
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Как можно изучать то что ОПУБЛИКОВАли без Крыма?
Сажайте уже, а не изучайте.
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01.03.2021 18:58 Ответить
Слід нищити гнид кремлівських нанівець !!!)))
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01.03.2021 19:09 Ответить
Саме ці "українські" гниди і є головна загроза Україні ,як сувереній державі та українцям,як націі !!!)))
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01.03.2021 19:10 Ответить
Рабэнавича на нары !!!
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01.03.2021 19:52 Ответить
Під шконку,біля параши !!!))))
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01.03.2021 20:07 Ответить
100 грн дам за то, чтобы посмотреть процесс "изучения".
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01.03.2021 18:58 Ответить
ЩОСЬ ПОХОЖЕ ЩО ВІД РЕБЕ ЖДУТЬ БІЛЬШУ СУМУ. НІЖ 100ГР.
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01.03.2021 19:03 Ответить
підтримую такого роду очікування
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01.03.2021 19:21 Ответить
А чого тільки "без Криму"?
Що, не помітили "днр", "лнр"??? А порушення законодавства про декомунізацію, в частині найменувань міст?
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01.03.2021 19:00 Ответить
Хоть с лупой изучают? А то что-нибудь снова не заметят
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01.03.2021 19:00 Ответить
Шо там изучать ,ЛОВИ рабиновича и на НАРЫ .... СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 2385
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01.03.2021 19:01 Ответить
Досить вивчати - пора саджати!!!
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01.03.2021 19:02 Ответить
**** там изучать...........
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01.03.2021 19:03 Ответить
Школьники бл..ь.
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01.03.2021 19:05 Ответить
СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 6760
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01.03.2021 19:06 Ответить
Наше СБУ никогда не видит явных преступлений против суверенитета Украины, её безопасности..... Надо годами изучать, исследовать, анализировать......Пока преступники не сдохнут своей смертью от старости......
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01.03.2021 19:08 Ответить
В этом нет ничего удивительного,у нас артисты управляют экрномикой страны.Костюмеры экономикой а тот кто даже не служил управляет армией.Так и СБУ которое способно ловить бомжей и проституток так как ловить изменников им не позволяет ФСБ.
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01.03.2021 19:33 Ответить
Жолудь сильно скучил по шконке и баланде.Сажайте уже пока в Израиль не убежал. СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 3499
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01.03.2021 19:11 Ответить
В Израиле на этого поца есть свой интерес.
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01.03.2021 19:16 Ответить
_Сколько времени Колобкам надо изучать карту, чтобы заметить отсутствие на карте Крыма? Неделя, месяц, год? И сколько Колобков для этого требуется?
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01.03.2021 19:17 Ответить
лупу дать? бильмоскоп ? СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 3353
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01.03.2021 19:18 Ответить
Да...
это не куски ткани у турок на рынке отжимать..
Тут месяца два-три надо изучать-в надежде что об этом люди забудут
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01.03.2021 19:18 Ответить
Це жарт?
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01.03.2021 19:18 Ответить
Нажаль, реальність...
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01.03.2021 19:29 Ответить
СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ - Цензор.НЕТ 9231
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01.03.2021 19:20 Ответить
А звонок другу?
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01.03.2021 19:23 Ответить
Они что там, в города играют?
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01.03.2021 19:20 Ответить
Це ******* ніколи не було в "центральних областях". Дупа у нього разґаваріваєт на суржикє
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01.03.2021 19:22 Ответить
Изучаем??? Бездари что ли??? Явный факт, но НЕТ! Наверное отпечатки пальцев Рабиновича будут искать, экспертизы заказывать, а то так ну ни хрена не понятно..... изучаем
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01.03.2021 19:23 Ответить
Изучают? Они там Крым ищут? А должны уже пособника российских оккупантов, - Рабиновича искать!
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01.03.2021 19:23 Ответить
СБУ изучает.

СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3873
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01.03.2021 19:27 Ответить
Чому я не Баканов ...??? *****..Ця мразота вже б була упакована під шконку в Сізо
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01.03.2021 19:38 Ответить
Именно поэтому там поставлен боканов, а не ты.
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01.03.2021 20:04 Ответить
Есть дыра в законодательстве,которая позволяет таким ублюдкам безнаказаннно топтать Украину.Нужен жесткий закон,поехал чиновник в Москву - 10 лет тюрьмы!Тоже самое за осквернение украинской символики в ввиде карты без крыма - 5 лет тюрьмы!
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01.03.2021 19:47 Ответить
А хто за нього голосуватиме? Шльондри і колаборанти з ВР?
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01.03.2021 20:26 Ответить
Интересно, что вы там изучаете? В сбу берут людей с iq как у баклажана что-ли?
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01.03.2021 19:49 Ответить
Зачем изучать, валить его надо. СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2652
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01.03.2021 19:51 Ответить
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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01.03.2021 19:52 Ответить
Угу... уже навів, привів, завів і підвів... Мало?
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01.03.2021 22:16 Ответить
От біда, схоже в СБУ не проходили трускавецькі курси, бо що ще в тій публікації можна вивчати.
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01.03.2021 20:03 Ответить
"В СБУ вивчають публікацію депутата ОПЗЖ Вадима Рабіновича з картою України без Криму"

СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 138
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01.03.2021 20:16 Ответить
рабинович вже повинен вивчати написи на стінах камери СІЗО ! а ви ще не вивчаєте !
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01.03.2021 22:34 Ответить
жолудя потрібно лишити громадянства......це вилікує інших
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01.03.2021 23:02 Ответить
Анализируем, изучаем, САДИМ.
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01.03.2021 23:19 Ответить
Хочу побачити реакцію Київського Національного Лінгвістичного Університету.

А цю морду, рабиновича, давно вже пора прикрити. =Навсігда=.
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01.03.2021 23:34 Ответить
Лучше изучите его кагэбэшное прошлое.
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02.03.2021 00:43 Ответить
Я не понел, а шо там изучать?)
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02.03.2021 07:52 Ответить
Изучай, не изучай, а пинка под ср... дай! СБУ вивчає публікацію нардепом ОПЗЖ Рабіновичем карти України без Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2373
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02.03.2021 10:01 Ответить
 
 