СБУ изучает публикацию нардепом ОПЗЖ Рабиновичем карты Украины без Крыма, - СМИ
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В СБУ изучают публикацию депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича с картой Украины без Крыма.
Такой ответ дали корреспонденту Укринформа в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно", - сказали в пресс-службе.
Напомним, народный депутат и один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал в Facebook карту Украины без Крыма. Публикация демонстрирует "разделение" Украины по языковому признаку.
Согласно ее данным, якобы юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная - на суржике, и только часть западной - на украинском.
В посте утверждается, что карта составлена по данным Киевского национального лингвистического университета.
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Сажайте уже, а не изучайте.
Що, не помітили "днр", "лнр"??? А порушення законодавства про декомунізацію, в частині найменувань міст?
это не куски ткани у турок на рынке отжимать..
Тут месяца два-три надо изучать-в надежде что об этом люди забудут
А цю морду, рабиновича, давно вже пора прикрити. =Навсігда=.