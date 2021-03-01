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Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян

Многие россияне осознают, что их страна оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе, но не все публично готовы озвучить свою позицию.

Такого мнения придерживается российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович. Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для либерала, для человека, излечившегося от имперской бациллы, ответ совершенно простой: Крым – это Украина, а война на Донбассе – это преступление. Таких людей довольно много... Но надо понимать, что публичное выступление с этим заявлением означает твой переход в маргиналы, а то и во враги юридически", - сказал Шендерович.

Он отметил, что в сегодняшней России за публичное высказывание таких убеждений может наступить уголовная ответственность.

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"Условно говоря, меня после этого эфира за отрицание территориальной целостности России можно привлечь к уголовной ответственности. Понимают мерзость произошедшего довольно многие. Счет идет на миллионы, поверьте. Они маргиналы сегодня, они не являются властью, но, повторяю, ответ на вопрос, чей Крым, – это следствие непринадлежности к имперскому лагерю", – подчеркнул Шендерович.

По его мнению, рано или поздно России придется согласиться на решение вопроса Крыма и Донбасса.

"Точно так же, как Советский Союз ушел из Афганистана. Это произошло вовсе не потому, что он осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора, кредитов, вступления в клуб, цен на нефть и так далее... Поэтому тема крымская, тема донбасская, безусловно, встанет... И новой России, какой бы она ни была (просто для того, чтобы ушли санкции, вернулись кредиты и можно было вообще жить дальше и иметь поддержку внутри страны, которая будет страшно нуждаться в плодах свободного мира), думаю, рацио подскажет, что нужно выходить из этой ситуации", – прогнозирует публицист.

Также на Цензор.НЕТ: РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 2957
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01.03.2021 16:22
+23
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 3488
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01.03.2021 16:24
+21
Вгадай країну по фото :

Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 8247
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01.03.2021 16:19
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Увы - через холодильник...
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01.03.2021 16:13 Ответить
Вгадай країну по фото :

Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 8247
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01.03.2021 16:19 Ответить
Нігерія?..
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01.03.2021 16:21 Ответить
ага, только Северная Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 1220
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01.03.2021 16:38 Ответить
А шо - есть варианты?
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01.03.2021 16:21 Ответить
непогано було б ще й гівняний сталактіт, такого ж півня і все це на лопаті з блінами.
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01.03.2021 16:43 Ответить
Это те, кто каждый год ждёт, что Украина замёрзнет?
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01.03.2021 18:44 Ответить
Они "понимают" , но выполняют команды своего хозяина . Как собаки .
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01.03.2021 16:13 Ответить
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 326
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01.03.2021 16:14 Ответить
На зоне ему самое место, ечего туда-сюда . Закрыли , значит так нужно для росеюшки.
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01.03.2021 16:18 Ответить
На красно зоне. Придержали на будущее.
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01.03.2021 16:20 Ответить
на сохранении...или на передержке Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 7831
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01.03.2021 16:38 Ответить
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 1749
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01.03.2021 16:21 Ответить
люди, підтримуючі Навального, сповідують й його ідеологію. Вийди на їхні мітинги й запитай "Чей Крым?". То добре буде якщо хоч живим відпустять. А так - зажеруть як собаки.
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01.03.2021 16:45 Ответить
Всі кацапи - раби. А раби мріють про власного раба. Тому вони ніколи не захочуть бути вільними і тим більше не приймуть вільних українців, яких вони мріють мати своїми рабами
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01.03.2021 17:07 Ответить
Он так сказал, как будто бутерброды туда-сюда возвращают.
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01.03.2021 19:57 Ответить
Ничего они не понимают. Может быть только то , что на косточке меньше мясо стало, да и то не до всех доходит с чем это связано. Животные, б...ть.
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01.03.2021 16:16 Ответить
Свєжо прєданіє, да вєрітся с трудом ...
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01.03.2021 16:17 Ответить
Офигеть
Ну а мерзости окупации Приднестровья, Абхазии и т д они понимают ?
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01.03.2021 16:17 Ответить
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 2957
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01.03.2021 16:22 Ответить
Розуміють, але сказати на можуть( така собача доля(
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01.03.2021 16:22 Ответить
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 3488
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01.03.2021 16:24 Ответить
Отаке воно реаліті шоу(

Дурні думкою багатіють і НІЩО, НІХТО цього не змінить(
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01.03.2021 16:32 Ответить
Далеко не все немцы были душегубами. А многие зверства переняли у русских. Например старший лейтенант государственной безопасности Иса́й Дави́дович Берг в 1938 году изобрел полезное и нужное для нквд устройство газен ваген, которым успешно пользовались и немцы.
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01.03.2021 16:40 Ответить
Ох уж эти антисемиты, украли авторство у бедного еврея! Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 6359
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01.03.2021 16:57 Ответить
Доказательств наличия таких авто у немцев нет. Только слухи. Возможно, они и были, но это никак не зафиксировано.
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01.03.2021 20:01 Ответить
Царя и жандармом страшатся, а также детей Кавказа,у которых родители погибли в двух чеченских войнах
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01.03.2021 16:20 Ответить
А понимают ли они, что будет предъявлен счет за "проживание и сломанную мебель"
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01.03.2021 16:21 Ответить
на чат-рулетке таких очень мало. не заметно заявленьіх Шендеровичем миллионов.
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01.03.2021 16:21 Ответить
І шо? Шо з того, навіть, якщо розуміють тисячі (про мільйони, то занадто!)

Як собаки, все розуміють, скащати не можуть(
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01.03.2021 16:21 Ответить
Литвиненко , Магнитский, Юкос, ну всё, сейчас запад туПина поставит на место, чёрта с два. Крым, Лугандон - ну всё , сейчас туПина покажут, чёрта с два. Скрипали, Сирия, Немцов, проглотили. Венесуэла, Беларусь, Навальный. А воз и ныне там.

расеяне пока ещё не догоняют, что скоро это коснётся очень многих из них. Пока население не поймёт и не объединится, все их лайки в видосиках на ютубчках, мирные прогулочки с карикатурами и "смелыми лозунгами" не стоят скорлупки от яйца.
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01.03.2021 16:24 Ответить
Таких, як Шендерович, там зовсім мало...А Шендеровичу респект за його позицію і мужність.
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01.03.2021 16:25 Ответить
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 7573
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01.03.2021 16:25 Ответить
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 1673
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01.03.2021 16:28 Ответить
Малоймовірно, що розуміють.
Всі москалі раділи окупації Криму. Навіть такі як Шандорович.
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01.03.2021 16:31 Ответить
Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 1974
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01.03.2021 16:41 Ответить
Бог подаст. Как Моисею. Но для этого всем КРЫСчанам надо пойти в синагогу.
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01.03.2021 17:19 Ответить
Про Шендеровича - н е б р е ш и.
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01.03.2021 19:33 Ответить
Разница между Шендеровичем и нормальными людьми заключается в том, что он мечтает о "новой России", а мы мечтаем о том, чтобы эта вонючая параша сдохла в муках вместе со всеми её обитателями, в т.ч. и с "маргиналом" Шендеровичем. Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 6821
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01.03.2021 16:34 Ответить
Мічтай, мічтатєл!
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01.03.2021 19:34 Ответить
Мечтаешь сдохнуть вместе с ней- тогда бегом на парашу. Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 6548
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01.03.2021 19:45 Ответить
Да ничего подобного! "Миллионы". Скажете такое. Их лупят дубинками, отбивают печень, почки, селезенки... А они окровавленым ртом, с выбитыми зубами и счастливой улыбкой вопят Путен - БОХ! Крым - Наш! (или "Фог" и "Наф". Побробуй скажи напухшим ртом)
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01.03.2021 16:34 Ответить
kolоbok

Севастопольской Алёнки, вам) хороша, как понедельник Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 2213

Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 187
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01.03.2021 16:36 Ответить
Путана з росії, чи що
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01.03.2021 16:43 Ответить
Это мохнатка аленкина отвалилась и у ног её лежит?
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01.03.2021 20:06 Ответить
Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 4127
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01.03.2021 20:42 Ответить
Еще больше россиян осознают мерзость оккупации Израилем арабских территорий и не молчат, но это почему то всем пох.
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01.03.2021 16:38 Ответить
шедорович це якраз той один із небагатьох які люди совісті, але за карабах наш палестиннаш ще той топіла
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01.03.2021 16:39 Ответить
Молодец правильные вещи говорит, только нет там миллионов
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01.03.2021 16:41 Ответить
Там и людей то нет.
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01.03.2021 17:22 Ответить
мільярди
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01.03.2021 16:50 Ответить
До жопи то понимание рабов.
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01.03.2021 17:14 Ответить
Абсолютно згоден з Шандеровічем.Це справжня мерзота окупаціі Донбасу і вона сопоставима лишень з мерзотою невиконаної обіцянки Зєлі звільнити Донбас.
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01.03.2021 17:15 Ответить
НЕ ВЕРЮ!
россияне это скрепные с. православные - понабрались кредитов и едут убивать "братьев" за бабки ,а если не повезет и станет 200м то семье спишут долги. А еще едут в Сирию убивать чтобы заработать денег на шикарную СВАДЬБУ и приехал к невесте 200м . Зеки за УДО тоже едут- в колонии Библию читают, а если предложат на Донбасс соглашаются.
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01.03.2021 17:18 Ответить
Шендеровичі, Рабиновичі ніколи не брешуть!
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01.03.2021 17:20 Ответить
Так таки и миллионы!? Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 3753 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5310
Лично я не знаю ни одного из этих миллионов. Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 3946 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5310
Поздравляю Шендеровича СОВРАМШИ. Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 1272 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5456 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5310
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01.03.2021 17:21 Ответить
Рашка має бути знищена як держава!
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01.03.2021 17:44 Ответить
Йди у дупу, разом з тими мільйонами.
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01.03.2021 17:48 Ответить
Шендерович - один из немногих на росее, кто не боится выражать свои мысли , рискуя своей жизнью в этом болоте
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01.03.2021 18:48 Ответить
...ага... На газпромівському каналі...
Вся ця російська ліберальна тусовка - клуб з красномовства, де вони змагаютьсч проміж собою балаканиною і самі собі дуже подобабться...
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01.03.2021 19:20 Ответить
ВЦИОМ: 81% россиян считают себя счастливыми

З якого переляку, такі щасливі люди, будуть перейматись, стосовно Криму, який вони так раді бачити у своїй власності???
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01.03.2021 19:16 Ответить
80% дописувачів топіку наочно демонструють, що вони нічим не кращі за москалів, яких вони лають.
Така ж ницість в оцінках. Шляхетність - це не про них.
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01.03.2021 19:37 Ответить
эти миллионы кацапов понимают только - карточки на хлеб.
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01.03.2021 20:05 Ответить
Какие такие карточки на хлеб? Да сталин жыж маладец! Принял раисю с плугом, а оставил с ядреной бомбой. И гитлера победил попутно. А свою шинельку на гвоздике вешал по скромному ... Можно и поголодать то... Лишь бы супостаты на расеюшку не напали... Дидам, думаешь, легко-то жилося?
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01.03.2021 20:10 Ответить
Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії
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01.03.2021 20:34 Ответить
Шендерович человек неглупый и думает с точки зрения здравого смысла..только в отношении Украины это не работает и не работало как минимум последние 800 лет со времён Андрея богопротивного который ещё до татар первый сжёг Киев и убил всех его жителей... Шендерович наверное это знает...наш клоун микитка вряд-ли ..главное перестать...-Голда Мейр- нас хотят убить мы хотим жить и компромиссов нет..
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16.04.2021 11:30 Ответить
 
 