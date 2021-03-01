УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13948 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 156 67
Крим (12757) Росія (47263) Шендерович (33) Донбас (21733)

Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян

Багато хто з росіян усвідомлюють, що їхня країна окупувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі, але не всі публічно готові озвучити свою позицію.

Такої думки дотримується російський письменник-сатирик, публіцист і телеведучий Віктор Шендерович. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для ліберала, для людини, яка вилікувалась від імперської бацили, відповідь абсолютно проста: Крим - це Україна, а війна на Донбасі - це злочин. Таких людей досить багато... Але треба розуміти, що публічний виступ з цією заявою означає твій перехід у маргінали, а то й у вороги юридично", - сказав Шендерович.

Він зазначив, що в нинішній Росії за публічне висловлювання таких переконань може настати кримінальна відповідальність.

Умовно кажучи, мене після цього ефіру за заперечення територіальної цілісності Росії можна притягнути до кримінальної відповідальності. Розуміють огидність події досить багато хто. Рахунок йде на мільйони, повірте. Вони маргінали сьогодні, вони не є владою, але, повторюю, відповідь на запитання, чий Крим, - це наслідок неналежності до імперського табору", - підкреслив Шендерович.

Читайте також: Путіна понесуть купинами дуже швидко, якщо по телевізору почати розповідати про Чечню, Беслан, Курськ і вбивство Нємцова, - Шендерович

На його думку, рано чи пізно Росії доведеться погодитися на вирішення питання Криму і Донбасу.

"Точно так само, як Радянський Союз пішов з Афганістану. Це сталося зовсім не тому, що він усвідомив щось, а тому що це було умовою продовження розмови, кредитів, вступу в клуб, цін на нафту і так далі ... Тому тема кримська, тема донбаська, безумовно, постане ... і новій Росії, якою б вона не була (просто для того, щоб пішли санкції, повернулися кредити і можна було взагалі жити далі і мати підтримку всередині країни, яка страшно потребуватиме плодів вільного світу), думаю, раціо підкаже, що потрібно виходити з цієї ситуації", - прогнозує публіцист.

Також читайте: Шендерович: "Зв'язка: ти проти царя, значить, ти проти Росії - для 90% населення просто абетка"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 2957
показати весь коментар
01.03.2021 16:22
+23
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 3488
показати весь коментар
01.03.2021 16:24
+21
Вгадай країну по фото :

Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 8247
показати весь коментар
01.03.2021 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Увы - через холодильник...
показати весь коментар
01.03.2021 16:13 Відповісти
Вгадай країну по фото :

Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 8247
показати весь коментар
01.03.2021 16:19 Відповісти
Нігерія?..
показати весь коментар
01.03.2021 16:21 Відповісти
ага, только Северная Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 1220
показати весь коментар
01.03.2021 16:38 Відповісти
А шо - есть варианты?
показати весь коментар
01.03.2021 16:21 Відповісти
непогано було б ще й гівняний сталактіт, такого ж півня і все це на лопаті з блінами.
показати весь коментар
01.03.2021 16:43 Відповісти
Это те, кто каждый год ждёт, что Украина замёрзнет?
показати весь коментар
01.03.2021 18:44 Відповісти
Они "понимают" , но выполняют команды своего хозяина . Как собаки .
показати весь коментар
01.03.2021 16:13 Відповісти
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 326
показати весь коментар
01.03.2021 16:14 Відповісти
На зоне ему самое место, ечего туда-сюда . Закрыли , значит так нужно для росеюшки.
показати весь коментар
01.03.2021 16:18 Відповісти
На красно зоне. Придержали на будущее.
показати весь коментар
01.03.2021 16:20 Відповісти
на сохранении...или на передержке Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 7831
показати весь коментар
01.03.2021 16:38 Відповісти
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 1749
показати весь коментар
01.03.2021 16:21 Відповісти
люди, підтримуючі Навального, сповідують й його ідеологію. Вийди на їхні мітинги й запитай "Чей Крым?". То добре буде якщо хоч живим відпустять. А так - зажеруть як собаки.
показати весь коментар
01.03.2021 16:45 Відповісти
Всі кацапи - раби. А раби мріють про власного раба. Тому вони ніколи не захочуть бути вільними і тим більше не приймуть вільних українців, яких вони мріють мати своїми рабами
показати весь коментар
01.03.2021 17:07 Відповісти
Он так сказал, как будто бутерброды туда-сюда возвращают.
показати весь коментар
01.03.2021 19:57 Відповісти
Ничего они не понимают. Может быть только то , что на косточке меньше мясо стало, да и то не до всех доходит с чем это связано. Животные, б...ть.
показати весь коментар
01.03.2021 16:16 Відповісти
Свєжо прєданіє, да вєрітся с трудом ...
показати весь коментар
01.03.2021 16:17 Відповісти
Офигеть
Ну а мерзости окупации Приднестровья, Абхазии и т д они понимают ?
показати весь коментар
01.03.2021 16:17 Відповісти
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 2957
показати весь коментар
01.03.2021 16:22 Відповісти
Розуміють, але сказати на можуть( така собача доля(
показати весь коментар
01.03.2021 16:22 Відповісти
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 3488
показати весь коментар
01.03.2021 16:24 Відповісти
Отаке воно реаліті шоу(

Дурні думкою багатіють і НІЩО, НІХТО цього не змінить(
показати весь коментар
01.03.2021 16:32 Відповісти
Далеко не все немцы были душегубами. А многие зверства переняли у русских. Например старший лейтенант государственной безопасности Иса́й Дави́дович Берг в 1938 году изобрел полезное и нужное для нквд устройство газен ваген, которым успешно пользовались и немцы.
показати весь коментар
01.03.2021 16:40 Відповісти
Ох уж эти антисемиты, украли авторство у бедного еврея! Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 6359
показати весь коментар
01.03.2021 16:57 Відповісти
Доказательств наличия таких авто у немцев нет. Только слухи. Возможно, они и были, но это никак не зафиксировано.
показати весь коментар
01.03.2021 20:01 Відповісти
Царя и жандармом страшатся, а также детей Кавказа,у которых родители погибли в двух чеченских войнах
показати весь коментар
01.03.2021 16:20 Відповісти
А понимают ли они, что будет предъявлен счет за "проживание и сломанную мебель"
показати весь коментар
01.03.2021 16:21 Відповісти
на чат-рулетке таких очень мало. не заметно заявленьіх Шендеровичем миллионов.
показати весь коментар
01.03.2021 16:21 Відповісти
І шо? Шо з того, навіть, якщо розуміють тисячі (про мільйони, то занадто!)

Як собаки, все розуміють, скащати не можуть(
показати весь коментар
01.03.2021 16:21 Відповісти
Литвиненко , Магнитский, Юкос, ну всё, сейчас запад туПина поставит на место, чёрта с два. Крым, Лугандон - ну всё , сейчас туПина покажут, чёрта с два. Скрипали, Сирия, Немцов, проглотили. Венесуэла, Беларусь, Навальный. А воз и ныне там.

расеяне пока ещё не догоняют, что скоро это коснётся очень многих из них. Пока население не поймёт и не объединится, все их лайки в видосиках на ютубчках, мирные прогулочки с карикатурами и "смелыми лозунгами" не стоят скорлупки от яйца.
показати весь коментар
01.03.2021 16:24 Відповісти
Таких, як Шендерович, там зовсім мало...А Шендеровичу респект за його позицію і мужність.
показати весь коментар
01.03.2021 16:25 Відповісти
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 7573
показати весь коментар
01.03.2021 16:25 Відповісти
Шендерович: мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 1673
показати весь коментар
01.03.2021 16:28 Відповісти
Малоймовірно, що розуміють.
Всі москалі раділи окупації Криму. Навіть такі як Шандорович.
показати весь коментар
01.03.2021 16:31 Відповісти
Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 1974
показати весь коментар
01.03.2021 16:41 Відповісти
Бог подаст. Как Моисею. Но для этого всем КРЫСчанам надо пойти в синагогу.
показати весь коментар
01.03.2021 17:19 Відповісти
Про Шендеровича - н е б р е ш и.
показати весь коментар
01.03.2021 19:33 Відповісти
Разница между Шендеровичем и нормальными людьми заключается в том, что он мечтает о "новой России", а мы мечтаем о том, чтобы эта вонючая параша сдохла в муках вместе со всеми её обитателями, в т.ч. и с "маргиналом" Шендеровичем. Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян - Цензор.НЕТ 6821
показати весь коментар
01.03.2021 16:34 Відповісти
Мічтай, мічтатєл!
показати весь коментар
01.03.2021 19:34 Відповісти
Мечтаешь сдохнуть вместе с ней- тогда бегом на парашу. Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 6548
показати весь коментар
01.03.2021 19:45 Відповісти
Да ничего подобного! "Миллионы". Скажете такое. Их лупят дубинками, отбивают печень, почки, селезенки... А они окровавленым ртом, с выбитыми зубами и счастливой улыбкой вопят Путен - БОХ! Крым - Наш! (или "Фог" и "Наф". Побробуй скажи напухшим ртом)
показати весь коментар
01.03.2021 16:34 Відповісти
kolоbok

Севастопольской Алёнки, вам) хороша, как понедельник Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 2213

Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 187
показати весь коментар
01.03.2021 16:36 Відповісти
Путана з росії, чи що
показати весь коментар
01.03.2021 16:43 Відповісти
Это мохнатка аленкина отвалилась и у ног её лежит?
показати весь коментар
01.03.2021 20:06 Відповісти
Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 4127
показати весь коментар
01.03.2021 20:42 Відповісти
Еще больше россиян осознают мерзость оккупации Израилем арабских территорий и не молчат, но это почему то всем пох.
показати весь коментар
01.03.2021 16:38 Відповісти
шедорович це якраз той один із небагатьох які люди совісті, але за карабах наш палестиннаш ще той топіла
показати весь коментар
01.03.2021 16:39 Відповісти
Молодец правильные вещи говорит, только нет там миллионов
показати весь коментар
01.03.2021 16:41 Відповісти
Там и людей то нет.
показати весь коментар
01.03.2021 17:22 Відповісти
мільярди
показати весь коментар
01.03.2021 16:50 Відповісти
До жопи то понимание рабов.
показати весь коментар
01.03.2021 17:14 Відповісти
Абсолютно згоден з Шандеровічем.Це справжня мерзота окупаціі Донбасу і вона сопоставима лишень з мерзотою невиконаної обіцянки Зєлі звільнити Донбас.
показати весь коментар
01.03.2021 17:15 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!
россияне это скрепные с. православные - понабрались кредитов и едут убивать "братьев" за бабки ,а если не повезет и станет 200м то семье спишут долги. А еще едут в Сирию убивать чтобы заработать денег на шикарную СВАДЬБУ и приехал к невесте 200м . Зеки за УДО тоже едут- в колонии Библию читают, а если предложат на Донбасс соглашаются.
показати весь коментар
01.03.2021 17:18 Відповісти
Шендеровичі, Рабиновичі ніколи не брешуть!
показати весь коментар
01.03.2021 17:20 Відповісти
Так таки и миллионы!? Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 3753 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5310
Лично я не знаю ни одного из этих миллионов. Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 3946 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5310
Поздравляю Шендеровича СОВРАМШИ. Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 1272 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5456 Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян - Цензор.НЕТ 5310
показати весь коментар
01.03.2021 17:21 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава!
показати весь коментар
01.03.2021 17:44 Відповісти
Йди у дупу, разом з тими мільйонами.
показати весь коментар
01.03.2021 17:48 Відповісти
Шендерович - один из немногих на росее, кто не боится выражать свои мысли , рискуя своей жизнью в этом болоте
показати весь коментар
01.03.2021 18:48 Відповісти
...ага... На газпромівському каналі...
Вся ця російська ліберальна тусовка - клуб з красномовства, де вони змагаютьсч проміж собою балаканиною і самі собі дуже подобабться...
показати весь коментар
01.03.2021 19:20 Відповісти
ВЦИОМ: 81% россиян считают себя счастливыми

З якого переляку, такі щасливі люди, будуть перейматись, стосовно Криму, який вони так раді бачити у своїй власності???
показати весь коментар
01.03.2021 19:16 Відповісти
80% дописувачів топіку наочно демонструють, що вони нічим не кращі за москалів, яких вони лають.
Така ж ницість в оцінках. Шляхетність - це не про них.
показати весь коментар
01.03.2021 19:37 Відповісти
эти миллионы кацапов понимают только - карточки на хлеб.
показати весь коментар
01.03.2021 20:05 Відповісти
Какие такие карточки на хлеб? Да сталин жыж маладец! Принял раисю с плугом, а оставил с ядреной бомбой. И гитлера победил попутно. А свою шинельку на гвоздике вешал по скромному ... Можно и поголодать то... Лишь бы супостаты на расеюшку не напали... Дидам, думаешь, легко-то жилося?
показати весь коментар
01.03.2021 20:10 Відповісти
Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії
показати весь коментар
01.03.2021 20:34 Відповісти
Шендерович человек неглупый и думает с точки зрения здравого смысла..только в отношении Украины это не работает и не работало как минимум последние 800 лет со времён Андрея богопротивного который ещё до татар первый сжёг Киев и убил всех его жителей... Шендерович наверное это знает...наш клоун микитка вряд-ли ..главное перестать...-Голда Мейр- нас хотят убить мы хотим жить и компромиссов нет..
показати весь коментар
16.04.2021 11:30 Відповісти
 
 