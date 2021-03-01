Шендерович: огидність окупації Донбасу і Криму розуміють мільйони росіян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Багато хто з росіян усвідомлюють, що їхня країна окупувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі, але не всі публічно готові озвучити свою позицію.
Такої думки дотримується російський письменник-сатирик, публіцист і телеведучий Віктор Шендерович. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для ліберала, для людини, яка вилікувалась від імперської бацили, відповідь абсолютно проста: Крим - це Україна, а війна на Донбасі - це злочин. Таких людей досить багато... Але треба розуміти, що публічний виступ з цією заявою означає твій перехід у маргінали, а то й у вороги юридично", - сказав Шендерович.
Він зазначив, що в нинішній Росії за публічне висловлювання таких переконань може настати кримінальна відповідальність.
Умовно кажучи, мене після цього ефіру за заперечення територіальної цілісності Росії можна притягнути до кримінальної відповідальності. Розуміють огидність події досить багато хто. Рахунок йде на мільйони, повірте. Вони маргінали сьогодні, вони не є владою, але, повторюю, відповідь на запитання, чий Крим, - це наслідок неналежності до імперського табору", - підкреслив Шендерович.
На його думку, рано чи пізно Росії доведеться погодитися на вирішення питання Криму і Донбасу.
"Точно так само, як Радянський Союз пішов з Афганістану. Це сталося зовсім не тому, що він усвідомив щось, а тому що це було умовою продовження розмови, кредитів, вступу в клуб, цін на нафту і так далі ... Тому тема кримська, тема донбаська, безумовно, постане ... і новій Росії, якою б вона не була (просто для того, щоб пішли санкції, повернулися кредити і можна було взагалі жити далі і мати підтримку всередині країни, яка страшно потребуватиме плодів вільного світу), думаю, раціо підкаже, що потрібно виходити з цієї ситуації", - прогнозує публіцист.
Будь ласка, зачекайте...
Ну а мерзости окупации Приднестровья, Абхазии и т д они понимают ?
Дурні думкою багатіють і НІЩО, НІХТО цього не змінить(
Як собаки, все розуміють, скащати не можуть(
расеяне пока ещё не догоняют, что скоро это коснётся очень многих из них. Пока население не поймёт и не объединится, все их лайки в видосиках на ютубчках, мирные прогулочки с карикатурами и "смелыми лозунгами" не стоят скорлупки от яйца.
Всі москалі раділи окупації Криму. Навіть такі як Шандорович.
Севастопольской Алёнки, вам) хороша, как понедельник
россияне это скрепные с. православные - понабрались кредитов и едут убивать "братьев" за бабки ,а если не повезет и станет 200м то семье спишут долги. А еще едут в Сирию убивать чтобы заработать денег на шикарную СВАДЬБУ и приехал к невесте 200м . Зеки за УДО тоже едут- в колонии Библию читают, а если предложат на Донбасс соглашаются.
Лично я не знаю ни одного из этих миллионов.
Поздравляю Шендеровича СОВРАМШИ.
Вся ця російська ліберальна тусовка - клуб з красномовства, де вони змагаютьсч проміж собою балаканиною і самі собі дуже подобабться...
З якого переляку, такі щасливі люди, будуть перейматись, стосовно Криму, який вони так раді бачити у своїй власності???
Така ж ницість в оцінках. Шляхетність - це не про них.