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обстріл (21149) поранення (2658) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень

За минулу добу, 1 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Павлополя та Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, поблизу Красногорівки загарбники обстрілювали позиції українських сил з великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського окупанти вели вогонь у напрямку позицій ЗСУ зі стрілецької зброї.

"Неподалік Павлополя, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав бойового поранення, ще вісім воїнів – бойового травмування.

Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Воїн 36-ї ОБрМП Сергій Моісєєнко загинув у зоні ООС 28 лютого унаслідок ворожих обстрілів

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ.

За всіма фактами зафіксованих порушень Українською стороною СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що Збройні формування РФ і надалі перешкоджають роботі СММ ОБСЄ: "28 лютого міні БПЛА Місії зазнав впливу (глушіння сигналу) поблизу населеного пункту Ясинувата. Під час патрулювання непідконтрольних уряду України територій, СММ ОБСЄ зафіксувала 12 одиниць озброєння та військової техніки, які розміщені з порушеннями встановлених ліній відведення та 16 одиниць ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання".

"Українська сторона СЦКК вкотре фіксує порушення збройними формуваннями РФ вимог, щодо заборони проведення інженерних робіт в районі лінії зіткнення. Поблизу населеного пункту Троїцьке збройні формування РФ продовжують дообладнувати існуючі та будують нові укріплення в напрямку позицій ЗСУ.

З метою недопущення ескалації конфлікту українська сторона СЦКК звернулася до представників СММ ОБСЄ з проханням провести моніторинг зазначених районів та закликати представників ОРЛО негайно припинити роботи.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголосили в пресцентрі ОС.

Також у штабі додали, що станом на 7:00 ранку 2 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Девять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень тиші з боку ворога, - штаб ОС 01
Девять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень тиші з боку ворога, - штаб ОС 02
Девять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень тиші з боку ворога, - штаб ОС 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Що відбувається останнім часом ?
Де те чмо ? Воно в запої чи з кайфу вийти не може ?
Де ці всі зе-командири хомчаки з таранами ?
Командування в ЗСУ є ?
Чому мовчить командувач ООС ?
Уроди.

Одужуйте, хлопці, якнайшвидше !
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02.03.2021 08:28
+16
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8440
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02.03.2021 09:03
+14
Да. Для того шобы пабедить - надо просто перестать стрелять. - Бубочка@
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02.03.2021 08:31
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Що відбувається останнім часом ?
Де те чмо ? Воно в запої чи з кайфу вийти не може ?
Де ці всі зе-командири хомчаки з таранами ?
Командування в ЗСУ є ?
Чому мовчить командувач ООС ?
Уроди.

Одужуйте, хлопці, якнайшвидше !
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02.03.2021 08:28 Відповісти
Ето уже МЫР зеленый или еще НЕТ Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7910 Где говнокомандувач где МО ? У всех языки в СРАКЕ -- ТВАРИ Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5538
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02.03.2021 08:41 Відповісти
ну почему сразу в срауке.. накладівать запреті на превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах. - они всегла рады. как и штрафовать за ответный огонь
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02.03.2021 14:37 Відповісти
похоже хомчаки и тараны с зеленским договорились с кремлядями ....
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02.03.2021 08:45 Відповісти
Каждого руского, каждого любителя ***** и и руского мира, каждого жителя лугандонии - надо убивать, убивать и еще раз убивать
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02.03.2021 09:15 Відповісти
Главнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах.

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02.03.2021 14:36 Відповісти
Да. Для того шобы пабедить - надо просто перестать стрелять. - Бубочка@
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02.03.2021 08:31 Відповісти
а чем ответила Украина????????
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02.03.2021 08:32 Відповісти
ведет подсчёт нарушений
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02.03.2021 08:49 Відповісти
Это ОБСЕ ведет подсчет нарушений, а "наши" только видосики клепают про очередную "провокацию" и "нарушения" нашими командирами "правил передвижения"
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02.03.2021 09:01 Відповісти
Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5961
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02.03.2021 23:39 Відповісти
Крысы мавзолейные отмечают годовщину нападения 1 марта 2014 года..крысы позорные... Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6568
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02.03.2021 08:34 Відповісти
ну правильно, пока малоПИД,,,роское нарко-Чмо и заслуженный уклонист искал мира в очке ботаксного педофила его орки "работали" по разведке, минировании, снайперскими группами и т.д но для "великого" Сцикуна это темный лес.....
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02.03.2021 08:52 Відповісти
Підрив не прицільний і патаму не щітаіцца.
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02.03.2021 08:58 Відповісти
Это вообще провокация, водитель-провокатор специально наехал на мирно лежащую мину, чтобы обвинить в срыве договоренностей мирные рэспублики
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02.03.2021 09:03 Відповісти
Увидел рускаво - убей его, увидел любителя рускаво мира и жителя лугандонии - убей его!
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02.03.2021 09:13 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8440
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02.03.2021 09:03 Відповісти
Кацапські міни називають "невідомими вибуховими пристроями", а ворожі ДРГ - "групи невідомих". Школа Зєлєнского - "та сторона".
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02.03.2021 09:04 Відповісти
Надо их оштрафовать - сами подорвались, шоб бубашке насолить Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 185
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02.03.2021 09:12 Відповісти
знайти на ****** ***** сініє глазкі і в ніх пасматрєть...
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02.03.2021 09:31 Відповісти
"Невідомі вибухові пристрої"? Серйозно? Це вже відкрите протистояння, чи ще ні?
Швидкого одужання нашим захисникам.
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02.03.2021 10:10 Відповісти
це все відповідь московитів на санкції проти Мертвечука та його гнилої компанії ворогів.
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02.03.2021 10:49 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·1 чГлавнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах.
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02.03.2021 11:22 Відповісти
А вислюк все на рояле играет.
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02.03.2021 11:23 Відповісти
Главнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах !!
Т.е .гибель наших воинов зелёную мразоту не интересует , надо так понимать !
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02.03.2021 11:55 Відповісти
Зеля, подрывы это же не нарушение перемирия, правда?
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02.03.2021 15:17 Відповісти
С целью недопущения эскалации конфликта, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей ОРЛО немедленно прекратить работы. Источник: https://censor.net/ru/n3250881

Прекратити які такі "РОБОТИ", чи вбивство вояків України Зе влада вже почала

називати роботами ? Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6532
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02.03.2021 15:29 Відповісти
Треба вже давно навчитися воювати, дивитися, куди ходиш, і куди їдеш. Не підриватися, і кивати - то на сепарів, то на хомчаків з віслюками. Сепари як мінували, так і будуть мінувати і по наростаючій. Хомчакам з віслюками як було то все пох., так і буде. САМИМ ВЧИТИСЯ ВОЮВАТИ, а не ходити і їздити, як барани по мінних полях
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02.03.2021 16:13 Відповісти
Кацапські міни і фугаси зараз називають "невідомими вибуховими пристроями",
кацапські ДРГ - "групами невідомих осіб". Мабуть, скоро бурятські танки будуть називати "механізмами невідомого призначення".
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02.03.2021 18:50 Відповісти
Зеленский приказал разминировать передовую теперь оккупанты ходят в тылу как дома.
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02.03.2021 20:43 Відповісти
 
 