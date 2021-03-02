"Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв

У "Батьківщині" заявили, що не будуть підтримувати законопроєкт 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми з Власенком, як члени профільного комітету, виступали категорично проти цього. Цей законопроєкт не пройшов експертну оцінку Венеціанської комісії. Більше того, висновки Венеціанської комісії щодо попередніх законопроєктів, які стали законами, фактично, розбивають вщент ту структуру, яку запропонували в новій редакції. Зміна лише в одному: тепер не 100, а 200 суддів – тобто повертають стару норму для Верховного Суду. І, фактично, роблять неможливим реальний конкурс через те, що ця процедура ускладнюється і робить її незаконною без пропозицій Венеційської комісії. Тому наша фракція не буде за це голосувати", - сказав Соболєв.

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