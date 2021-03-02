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"Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "Батьківщині" заявили, що не будуть підтримувати законопроєкт 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми з Власенком, як члени профільного комітету, виступали категорично проти цього. Цей законопроєкт не пройшов експертну оцінку Венеціанської комісії. Більше того, висновки Венеціанської комісії щодо попередніх законопроєктів, які стали законами, фактично, розбивають вщент ту структуру, яку запропонували в новій редакції. Зміна лише в одному: тепер не 100, а 200 суддів – тобто повертають стару норму для Верховного Суду. І, фактично, роблять неможливим реальний конкурс через те, що ця процедура ускладнюється і робить її незаконною без пропозицій Венеційської комісії. Тому наша фракція не буде за це голосувати", - сказав Соболєв.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Дебил, блин. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 6236
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02.03.2021 13:44
+4
Яка така Венеціанська комісія? Комісія Єрмака-Портнова одобрила!
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02.03.2021 13:56
+4
Відроджувати систему, яка довела свою імпотентність всерівно що самозадовольнятися на людях.
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02.03.2021 14:37
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портфель еще не занесли воной.....
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02.03.2021 13:41 Відповісти
Дебил, блин. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 6236
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02.03.2021 13:44 Відповісти
про себя?
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02.03.2021 13:45 Відповісти
Твоя морда?

"Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 3037
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02.03.2021 16:26 Відповісти
Стара шкапа борозди не спортить.
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02.03.2021 13:44 Відповісти
Негарно так казати, недолугий, про твою маміньку. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1913
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02.03.2021 16:27 Відповісти
Там зараз все перекрито агентами російського впливу.

Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
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02.03.2021 19:03 Відповісти
А в реальності немає куди скаржитися на проізвол суддів.
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02.03.2021 13:43 Відповісти
Містеру Лінчу. Тільки не так як в 2014 році.
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02.03.2021 14:07 Відповісти
Яка така Венеціанська комісія? Комісія Єрмака-Портнова одобрила!
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02.03.2021 13:56 Відповісти
Для московської зозулі сьогоднішні суди нормальні! Вона 25 р. в політиці створювала ці суди з Портновим і такими хоче їх залишити. Згадайте хто був захисником Юлі коли Яник її садив. Портнов...
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02.03.2021 14:00 Відповісти
Видатна у тебе пам*ять, діду Деменцію. Як же швидко ти забув судову реХХворму ім. Пеці Бариговича. Ще й 3 роки не пройшло. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 4358 "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 4358 "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 4358
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02.03.2021 16:30 Відповісти
Порошенко заявив, що вважає судову реформу, яка була проголосована Верховною Радою 2 червня, одним з найважливіших рішень за час його президентства.
http://ipress.ua/news/poroshenko_pro_sudovu_reformu_vchora_bula_peremoga_168374.html
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02.03.2021 19:05 Відповісти
Майже все позитивне, що було досягнуто після Майдану, ця влада нищить. Якщо це не реванш, то що тоді реванш?
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02.03.2021 14:04 Відповісти
А що позитивне було досягнуто? Якщо після Майдану всі безмовно віддали владу тим самим старим функціонерам.
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02.03.2021 14:32 Відповісти
Вірно! В одному турі олігарху Пеці Бариговичу і його подєльникам, як і було вирішено на нараді у Відні, про що Фірташ заявив в австрійському суді "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1104 "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 5432
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02.03.2021 16:33 Відповісти
Ага, всі функціонери однакові: і що були на українському Майдані, і що були на антимайдані з бандюками. Зараз немає старих функціонерів (крім окремих антимайданівських відрижок типу Портнова). Результат -Україна з прискоренням летить в сраку. Віддала владу антимайдану тупа більшість "какая разніца" в 2019р. До того зі скрипом рухалися у вірному напрямку
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03.03.2021 10:04 Відповісти
Відроджувати систему, яка довела свою імпотентність всерівно що самозадовольнятися на людях.
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02.03.2021 14:37 Відповісти
Владиславович, нагоа Ви ще в Ній? Вашому рівню політиків да б свою партію б...((( хоча як людину розумію... по зьорньішку тюк-тюк (*****)....
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02.03.2021 15:01 Відповісти
Істота людину зрозуміти не може. Факт. Вона всіх судить по собі недолуій.
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02.03.2021 16:34 Відповісти
справжній криголам "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 28 Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко під час телемарафону на честь безвізу в ефірі телеканалу «Прямий».
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-vidpoviv-zelenskomu-vi-meni-ne-vorog-ya-z-vami-ne-boryusya
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02.03.2021 19:08 Відповісти
А,що це сталось - нардепів з"Батькивщини" почали публікувати?
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02.03.2021 20:12 Відповісти
 
 