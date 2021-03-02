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"Батькивщина" не будет поддерживать законопроект о восстановлении работы ВККС, - нардеп Соболев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В "Батькивщине" заявили, что не будут поддерживать законопроект №3711-д о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом рассказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы с Власенко, как члены профильного комитета, выступали категорически против этого. Этот законопроект не прошел экспертную оценку Венецианской комиссии. Более того, выводы Венецианской комиссии по предыдущим законопроектам, которые стали законами, фактически, разбивают вдребезги ту структуру, которую предложили в новой редакции. Изменение только в одном: теперь не 100, а 200 судей - то есть возвращают старую норму для Верховного Суда. И, фактически, делают невозможным реальный конкурс из-за того, что эта процедура усложняется и делают его незаконным без предложений Венецианской комиссии. Поэтому наша фракция не будет за это голосовать", - сказал Соболев.

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Топ комментарии
+4
Дебил, блин. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 6236
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02.03.2021 13:44
+4
Яка така Венеціанська комісія? Комісія Єрмака-Портнова одобрила!
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02.03.2021 13:56
+4
Відроджувати систему, яка довела свою імпотентність всерівно що самозадовольнятися на людях.
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02.03.2021 14:37
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портфель еще не занесли воной.....
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02.03.2021 13:41 Ответить
Дебил, блин. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 6236
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02.03.2021 13:44 Ответить
про себя?
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02.03.2021 13:45 Ответить
Твоя морда?

"Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 3037
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02.03.2021 16:26 Ответить
Стара шкапа борозди не спортить.
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02.03.2021 13:44 Ответить
Негарно так казати, недолугий, про твою маміньку. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1913
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02.03.2021 16:27 Ответить
Там зараз все перекрито агентами російського впливу.

Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
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02.03.2021 19:03 Ответить
А в реальності немає куди скаржитися на проізвол суддів.
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02.03.2021 13:43 Ответить
Містеру Лінчу. Тільки не так як в 2014 році.
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02.03.2021 14:07 Ответить
Яка така Венеціанська комісія? Комісія Єрмака-Портнова одобрила!
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02.03.2021 13:56 Ответить
Для московської зозулі сьогоднішні суди нормальні! Вона 25 р. в політиці створювала ці суди з Портновим і такими хоче їх залишити. Згадайте хто був захисником Юлі коли Яник її садив. Портнов...
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02.03.2021 14:00 Ответить
Видатна у тебе пам*ять, діду Деменцію. Як же швидко ти забув судову реХХворму ім. Пеці Бариговича. Ще й 3 роки не пройшло. "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 4358 "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 4358 "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 4358
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02.03.2021 16:30 Ответить
Порошенко заявив, що вважає судову реформу, яка була проголосована Верховною Радою 2 червня, одним з найважливіших рішень за час його президентства.
http://ipress.ua/news/poroshenko_pro_sudovu_reformu_vchora_bula_peremoga_168374.html
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02.03.2021 19:05 Ответить
Майже все позитивне, що було досягнуто після Майдану, ця влада нищить. Якщо це не реванш, то що тоді реванш?
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02.03.2021 14:04 Ответить
А що позитивне було досягнуто? Якщо після Майдану всі безмовно віддали владу тим самим старим функціонерам.
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02.03.2021 14:32 Ответить
Вірно! В одному турі олігарху Пеці Бариговичу і його подєльникам, як і було вирішено на нараді у Відні, про що Фірташ заявив в австрійському суді "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 1104 "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 5432
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02.03.2021 16:33 Ответить
Ага, всі функціонери однакові: і що були на українському Майдані, і що були на антимайдані з бандюками. Зараз немає старих функціонерів (крім окремих антимайданівських відрижок типу Портнова). Результат -Україна з прискоренням летить в сраку. Віддала владу антимайдану тупа більшість "какая разніца" в 2019р. До того зі скрипом рухалися у вірному напрямку
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03.03.2021 10:04 Ответить
Відроджувати систему, яка довела свою імпотентність всерівно що самозадовольнятися на людях.
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02.03.2021 14:37 Ответить
Владиславович, нагоа Ви ще в Ній? Вашому рівню політиків да б свою партію б...((( хоча як людину розумію... по зьорньішку тюк-тюк (*****)....
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02.03.2021 15:01 Ответить
Істота людину зрозуміти не може. Факт. Вона всіх судить по собі недолуій.
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02.03.2021 16:34 Ответить
справжній криголам "Батьківщина" не буде підтримувати законопроєкт про відновлення роботи ВККС, - нардеп Соболєв - Цензор.НЕТ 28 Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко під час телемарафону на честь безвізу в ефірі телеканалу «Прямий».
https://hromadske.ua/posts/poroshenko-vidpoviv-zelenskomu-vi-meni-ne-vorog-ya-z-vami-ne-boryusya
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02.03.2021 19:08 Ответить
А,що це сталось - нардепів з"Батькивщини" почали публікувати?
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02.03.2021 20:12 Ответить
 
 