Рада Церков закликає не знижувати оподаткування азартних ігор і лотерей
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Релігійні спільноти України різних конфесій сприймають законодавчу ініціативу №2713-р, як цинічну спробу лобізму в інтересах власників грального бізнесу в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Ради церков.
"Цей законопроєкт не лише позбавляє Державний бюджет України передбачених раніше надходжень, але й заохочує та накидує на наших співгромадян ярмо ігроманії шляхом запровадження послаблених умов оподаткування для організаторів азартних ігор і лотерей", - йдеться в повідомленні.
"Висловлюємо своє глибоке обурення законодавчою ініціативою (проєкт № 2713-д), яка може призвести до ще більшого поширення серед населення Україні залежності від азартних ігор і лотерей, зубожіння та руйнації українських сімей через згубні наслідки ігроманії", – наголошується у зверненні ВРЦіРО, підписаному Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом.
Зазначається, що саме високе оподаткування азартних ігор і лотерей, як наслідок - мінімізація доступу до них широких верств населення, було ключовим аргументом ініціаторів легалізації грального бізнесу в Верховній Раді IX скликання.
"Тому така непослідовність викликає у багатьох віруючих громадян не лише здивування, але й справедливе обурення. Ухвалення законопроєкту № 2713-д засвідчить фактичне заохочення державою громадян до азартних ігор – морально шкідливої справи, яка здатна викликати хворобливу і руйнівну за наслідками залежність.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає Верховну Раду України відхилити проєкт Закону № 2713-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей як такий, що є економічно недоцільним і небезпечним для морального здоров’я суспільства", - підкреслюється в зверненні Ради церков.
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Зелена сарана бахвалилась, що легалізовує його заради наповнення бюджету.
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.
А чьо.
сгорел сарай-гори и хата!
Без преференцій.
Чому власники бізнесів, що виготовляють продукти харчування, одяг, промислові товари мають платити вдвічі більші податки ніж "бізнесмени"-сутенери або казино?
Рада хоче знизити податки для операторів азартних ігор
Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.
Що передбачає законопроєкт:
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.
Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу,
- пояснив Заблоцький.https://economy.24tv.ua/rada-hoche-zniziti-podatki-dlya-operatoriv-azartnih-igor_n1556468
а теперь давайте снизим налоги!
Церковники свою лесятину получали, получают и будут получать от государства
Судя по "глубокому возмущению", церковь реального конкурента по денежным потокам в лице казино и лотерей узрело.
Предать всех их публично и незамедлительно анафеме!
это как Сивохо взяли что-то тоже "советовать". ты кто такой бл.? - пнП(пщел на Путина)!
а то шо налоги спустили - х.з., им видней, но не попам - выше написали - попы ващет ваще должны быть против, а не за налоги для них думать
п.с. я теж не є віруючий, але тої агресивної вашої мульки радикально не підтримую.