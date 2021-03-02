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Рада Церков закликає не знижувати оподаткування азартних ігор і лотерей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада Церков закликає не знижувати оподаткування азартних ігор і лотерей

Релігійні спільноти України різних конфесій сприймають законодавчу ініціативу №2713-р, як цинічну спробу лобізму в інтересах власників грального бізнесу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Ради церков.

"Цей законопроєкт не лише позбавляє Державний бюджет України передбачених раніше надходжень, але й заохочує та накидує на наших співгромадян ярмо ігроманії шляхом запровадження послаблених умов оподаткування для організаторів азартних ігор і лотерей", - йдеться в повідомленні.

"Висловлюємо своє глибоке обурення законодавчою ініціативою (проєкт № 2713-д), яка може призвести до ще більшого поширення серед населення Україні залежності від азартних ігор і лотерей, зубожіння та руйнації українських сімей через згубні наслідки ігроманії", – наголошується у зверненні ВРЦіРО, підписаному Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом.

Зазначається, що саме високе оподаткування азартних ігор і лотерей, як наслідок - мінімізація доступу до них широких верств населення, було ключовим аргументом ініціаторів легалізації грального бізнесу в Верховній Раді IX скликання.

"Тому така непослідовність викликає у багатьох віруючих громадян не лише здивування, але й справедливе обурення. Ухвалення законопроєкту № 2713-д засвідчить фактичне заохочення державою громадян до азартних ігор – морально шкідливої справи, яка здатна викликати хворобливу і руйнівну за наслідками залежність.

Читайте: Гральний бізнес уже оплатив три ліцензії на 70 млн грн, - "слуга народу" Гетманцев

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає Верховну Раду України відхилити проєкт Закону № 2713-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей як такий, що є економічно недоцільним і небезпечним для морального здоров’я суспільства", - підкреслюється в зверненні Ради церков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Церквам не потрібні конкуренти.Несіть гроші,краще в церкву. Совет Церквей призывает на снижать налогообложение азартных игр и лотерей - Цензор.НЕТ 1383
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02.03.2021 16:32
+7
батюшка а свечи????? раньше за всю родню ставил, теперь на одну для тёщи еле хватает.
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02.03.2021 16:31
+7
А я б его на церкви... ввел.
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02.03.2021 16:39
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батюшка а свечи????? раньше за всю родню ставил, теперь на одну для тёщи еле хватает.
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02.03.2021 16:31 Відповісти
Церквам не потрібні конкуренти.Несіть гроші,краще в церкву. Совет Церквей призывает на снижать налогообложение азартных игр и лотерей - Цензор.НЕТ 1383
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02.03.2021 16:32 Відповісти
Добре, що ігорному бізнесу зменшують налоги?
Зелена сарана бахвалилась, що легалізовує його заради наповнення бюджету.
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02.03.2021 16:46 Відповісти
Що передбачає законопроєкт:
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.

3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.

4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.
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02.03.2021 16:48 Відповісти
ЛОГІЧНО НАСТУПНИМИ КРОКАМИ БУДЕ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ проституції і наркоманії...

А чьо.
сгорел сарай-гори и хата!
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02.03.2021 18:34 Відповісти
Легалізація подібних зайнять має приносити дохід в бюджет.
Без преференцій.
Чому власники бізнесів, що виготовляють продукти харчування, одяг, промислові товари мають платити вдвічі більші податки ніж "бізнесмени"-сутенери або казино?
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02.03.2021 19:10 Відповісти
є різниця.. в церкву можеш нести,або ні.. а в азартні ігри якщо втягнувся...-НА ОРГАНИ ПІДЕШ НЕ ЛИШЕ ТИ,АЛЕ Й ТВОЯ РОДИНА
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02.03.2021 18:38 Відповісти
Pavlo Dudra У філію рпц завжди потрібно нести.Туди ходять зазомбовані.І я не казав за різницю.
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02.03.2021 19:10 Відповісти
Pavlo Dudra Проституцію потрібно легалізувати.Бо в нас вона більша.ніж там де легалізована.Всі масажні салони,надають інтимні послуги,а гроші йдуть до поліціянтів і інших осіб.
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02.03.2021 19:12 Відповісти
Проституція вже давно легалізована! Бордель називається Верховна Рада! А вони конкурентів не признають тому інші будуть поза законом завжди!
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02.03.2021 19:55 Відповісти
"А может вы, святой отец, ещё и партийный?"

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02.03.2021 16:32 Відповісти


Рада хоче знизити податки для операторів азартних ігор

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.

Що передбачає законопроєкт:
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.

Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу,
- пояснив Заблоцький.https://economy.24tv.ua/rada-hoche-zniziti-podatki-dlya-operatoriv-azartnih-igor_n1556468
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02.03.2021 16:33 Відповісти
А це часом не ініціатива філії рпц? Бо саме там найзлиденніші святі отці.
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02.03.2021 16:33 Відповісти
Очень"тяжелый" труд, нужно снижать Совет Церквей призывает на снижать налогообложение азартных игр и лотерей - Цензор.НЕТ 8982
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02.03.2021 16:34 Відповісти
Меня всегда удивлял прейскурант на крещение на входе в храм . После, верю без "помощи" . В себя и Бога . По-своему .
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02.03.2021 16:35 Відповісти
Сначала говорили, давайте узаконим игровой бизнес, это принесет деньги в бюджет,
а теперь давайте снизим налоги! Совет Церквей призывает на снижать налогообложение азартных игр и лотерей - Цензор.НЕТ 466
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02.03.2021 16:36 Відповісти
Да как бы должны быть в принципе азартных игр, а не только налогов с них, чего они об этом умалчивают, в этом нужно глубоко возмущаться, если не хотят отступать от основ.
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02.03.2021 16:38 Відповісти
в принципе против Совет Церквей призывает не снижать налогообложение азартных игр и лотерей - Цензор.НЕТ 4489
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02.03.2021 16:39 Відповісти
Дьік па-вашому как правільно та? Сніжать на? Ілі сніжать нє?
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02.03.2021 16:38 Відповісти
А я б его на церкви... ввел.
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02.03.2021 16:39 Відповісти
А я б его на церкви... ввел.

Церковники свою лесятину получали, получают и будут получать от государства
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02.03.2021 17:16 Відповісти
"Выражаем свое глубокое возмущение законодательной инициативе (проект № 2713-д), которая может привести к еще большему распространению среди населения Украины зависимости от азартных игр и лотерей, обнищанию и разрушению украинских семей из-за пагубных последствий игромании", - отмечается в обращении ВСЦиРО, подписанном главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом".

Судя по "глубокому возмущению", церковь реального конкурента по денежным потокам в лице казино и лотерей узрело.
Предать всех их публично и незамедлительно анафеме! Совет Церквей призывает не снижать налогообложение азартных игр и лотерей - Цензор.НЕТ 6568
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02.03.2021 16:39 Відповісти
попам бы налоги поп.латить, а то все притоны в золоте, попы в теле, на джипах и с важным видом в светском гос-ве что-то там такое "советуют".
это как Сивохо взяли что-то тоже "советовать". ты кто такой бл.? - пнП(пщел на Путина)!
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02.03.2021 16:40 Відповісти
Ви , так розповідаєте , ніби ділили з ними це золото . Що неправильно сказано ? Почали з того , що членистоногі , продавили легалізацію ігорного бізнесу , під платівку , збільшимо доходи б"юджету . За Вас , рідненького , дбали . Щоб Вам , краще жилося . Тепер , давайте зменшимо податки , кріпакам від казино , бо їм важко живеться ! Найбільше за це переживає , арахуйнія . Цікаво , куди після зниження , піде профіт ? Ми вже мали , коли громадяни , останнє виносили з дому , бо хотіли розбагатіти .Тепер у мене виникає питання , для чого легалізовували ігорку ? Для податків , для бюджету , чи для того , щоб поділитися профітом ? Щоб членистоногі , разом з арахуйнею набили кишені ?
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02.03.2021 16:56 Відповісти
Антиколорадос с год взад неплохо написал насчет игрух - на каждом шагу в Киеве эти как там, ну в т.ч. ставки на спорт и т.д. - так че, лучше пусть лох несет дяде Арсену бабло, или шоб дядя Арсер немного выложил в бюджет?
а то шо налоги спустили - х.з., им видней, но не попам - выше написали - попы ващет ваще должны быть против, а не за налоги для них думать
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02.03.2021 21:34 Відповісти
Ну да.... снизь налоги - так народ попрётся в казино.... попам прямой убыток. Религия - опиум для народа, тут бородатые были правы
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02.03.2021 16:45 Відповісти
Так в казино в отличие от церкви хоть иногда можно выиграть...
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02.03.2021 16:50 Відповісти
Это совет каких церквей, с кем они советуются?. У нас превалируют авраамические религии и везде запрещены азартные игры....это христианство ислам и иудаизм, но в ведических религиях тоже везде грех, грех их не возмущает, что создается такой прецедент?
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02.03.2021 16:50 Відповісти
попы держат монополию
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02.03.2021 17:00 Відповісти
Я є атеїстка! І тому не розумію, шо ці люди, які вірять в дєда мороза, хочуть щось диктувати в Україні?!
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02.03.2021 17:02 Відповісти
Якщо б ти створила собі раду атеїстів, то теж б могла щось диктувати. Але максимум на що ти здатна, це накидати гімна на вентилятор в комментах.

п.с. я теж не є віруючий, але тої агресивної вашої мульки радикально не підтримую.
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02.03.2021 17:39 Відповісти
Я радію, що накидала гімна на твого сепарського гвинтолятора!))) Обтікай, тварюка зелена!)
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02.03.2021 17:45 Відповісти
Дурнику покажеш пальця і він вже радіє) В твоїй дивній радості є одночасно і наслідки і причини, чого ти досі без пари.
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02.03.2021 17:51 Відповісти
Мені дуже комфортно саме без пари! Ще не дай Боже таку пару, як абвгд мати!)))
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02.03.2021 18:28 Відповісти
З тобою нікому не буде легко)
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02.03.2021 18:37 Відповісти
А може вообще в баню тих чоловіків. Он там тебе вже Віка лайкає)
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02.03.2021 18:40 Відповісти
Так, чоловіків,яких я сприймаю, як таких, вже не залишилось. Тому я змирилася. І радію,що я сама в себе є. І не тільки. А Вікачка -няшка. Подобаюцця її смайлики. Завжди по дєлу.)
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02.03.2021 18:51 Відповісти
Совет Церквей - что это за хр"нь? Каких церквей, самые большие церкви в Украине между собой не общаются !!! Кто подписал эту хр@нь?
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02.03.2021 17:07 Відповісти
Переходишь по ссылке с новости , и там сверху пишет "Про раду" . Вместо того чтобы свою ложь бездоказательную распостранять в комментах.
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02.03.2021 17:43 Відповісти
Тупые овцы РПЦ даже не соображают, что относит бабло на вооружение москалей, которые и убивают этих овец, лучше пусть перепадет что то в бюджет, чем комуно-фашисту путлеру.
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02.03.2021 17:10 Відповісти
потлер нефть продает, а оружия на складах у патлера миллионы тонн, так что петлеру те доходы - тупо на еще один дворец для пытлера.
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02.03.2021 21:36 Відповісти
А коли церкви почнуть податки сплачувати?
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02.03.2021 17:23 Відповісти
Правильно сказано. А у тролей в комментах пищи не будет. Сами себя провоцируйте насчет попов.
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02.03.2021 17:37 Відповісти
абв, пшло на гундяя! Задовбав своїми скрєпами фуйловськими! Прівєт пригожину!)))
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02.03.2021 17:51 Відповісти
Рада Церков закликає не знижувати оподаткування азартних ігор і лотерей - Цензор.НЕТ 8825мимо
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02.03.2021 17:52 Відповісти
Мімо чого?! Тобі 11.40 на пригожина переказати? Так , ми люди добрі...))) Мімо нє влучимо!)))
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02.03.2021 20:33 Відповісти
АБЫРВАЛГ 🦝 порношута ,🤢🤡😈у тебя забыть спросили 😹 Исчезни
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02.03.2021 18:13 Відповісти
коли будуть податки для церков?
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02.03.2021 19:15 Відповісти
а почему не призывают обложить налогом церкви.. хотя бы для приличия...
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03.03.2021 08:00 Відповісти
А ещё ввести налог на онлайн игры типо LOL TFT)
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21.04.2021 22:47 Відповісти
 
 