Совет Церквей призывает не снижать налогообложение азартных игр и лотерей
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Религиозные сообщества Украины различных конфессий воспринимают законодательную инициативу №2713-р, как циничную попытку лоббизма в интересах владельцев игорного бизнеса в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Совета церквей.
"Этот законопроект не только лишает государственный бюджет предусмотренных ранее поступлений, но и поощряет и набрасывает на наших сограждан ярмо игромании путем введения ослабленных условий налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей", - говорится в сообщении.
"Выражаем свое глубокое возмущение законодательной инициативе (проект № 2713-д), которая может привести к еще большему распространению среди населения Украины зависимости от азартных игр и лотерей, обнищанию и разрушению украинских семей из-за пагубных последствий игромании", - отмечается в обращении ВСЦиРО, подписанном главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом.
Отмечается, что именно высокое налогообложение азартных игр и лотерей, как следствие - минимизация доступа к ним широких слоев населения, было ключевым аргументом инициаторов легализации игорного бизнеса в Верховной Раде IX созыва.
"Поэтому такая непоследовательность вызывает у многих верующих граждан не только удивление, но и справедливое возмущение. Принятие законопроекта № 2713-д покажет фактическое поощрение государством граждан к азартным играм - морально вредного дела, которое способно вызвать болезненную и разрушительную по результатам зависимость.
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает Верховную Раду отклонить проект закона № 2713-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей как таковой, который является экономически нецелесообразным и опасным для нравственного здоровья общества", - подчеркивается в обращении Совета церквей.
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Зелена сарана бахвалилась, що легалізовує його заради наповнення бюджету.
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.
А чьо.
сгорел сарай-гори и хата!
Без преференцій.
Чому власники бізнесів, що виготовляють продукти харчування, одяг, промислові товари мають платити вдвічі більші податки ніж "бізнесмени"-сутенери або казино?
Рада хоче знизити податки для операторів азартних ігор
Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 2713-д, який передбачає зниження ставок оподаткування для організаторів азартних ігор та лотерей.
Що передбачає законопроєкт:
1. Встановлення ставки податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, у розмірі 10%.
2. Зниження ставки податку для букмекерів і казино з 18% до 10% від доходу.
3. Відсутність оподаткування виграшів у сумі до 50 тисяч гривень з боку фізичних осіб.
4. 90% доходу від лотерей буде отримувати приватний організатор, і лише 10% - держава.
Законопроєкт 2713-д втричі знижує вартість ліцензій (прибирається норма про потрійну плату до вступу в дію системи онлайн моніторингу). Втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей - з 30% до 10% від доходу,
- пояснив Заблоцький.https://economy.24tv.ua/rada-hoche-zniziti-podatki-dlya-operatoriv-azartnih-igor_n1556468
а теперь давайте снизим налоги!
Церковники свою лесятину получали, получают и будут получать от государства
Судя по "глубокому возмущению", церковь реального конкурента по денежным потокам в лице казино и лотерей узрело.
Предать всех их публично и незамедлительно анафеме!
это как Сивохо взяли что-то тоже "советовать". ты кто такой бл.? - пнП(пщел на Путина)!
а то шо налоги спустили - х.з., им видней, но не попам - выше написали - попы ващет ваще должны быть против, а не за налоги для них думать
п.с. я теж не є віруючий, але тої агресивної вашої мульки радикально не підтримую.