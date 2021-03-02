Совет Церквей призывает не снижать налогообложение азартных игр и лотерей

Религиозные сообщества Украины различных конфессий воспринимают законодательную инициативу №2713-р, как циничную попытку лоббизма в интересах владельцев игорного бизнеса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Совета церквей.

"Этот законопроект не только лишает государственный бюджет предусмотренных ранее поступлений, но и поощряет и набрасывает на наших сограждан ярмо игромании путем введения ослабленных условий налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей", - говорится в сообщении.

"Выражаем свое глубокое возмущение законодательной инициативе (проект № 2713-д), которая может привести к еще большему распространению среди населения Украины зависимости от азартных игр и лотерей, обнищанию и разрушению украинских семей из-за пагубных последствий игромании", - отмечается в обращении ВСЦиРО, подписанном главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом.

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Отмечается, что именно высокое налогообложение азартных игр и лотерей, как следствие - минимизация доступа к ним широких слоев населения, было ключевым аргументом инициаторов легализации игорного бизнеса в Верховной Раде IX созыва.

"Поэтому такая непоследовательность вызывает у многих верующих граждан не только удивление, но и справедливое возмущение. Принятие законопроекта № 2713-д покажет фактическое поощрение государством граждан к азартным играм - морально вредного дела, которое способно вызвать болезненную и разрушительную по результатам зависимость.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает Верховную Раду отклонить проект закона № 2713-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей как таковой, который является экономически нецелесообразным и опасным для нравственного здоровья общества", - подчеркивается в обращении Совета церквей.

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