Аваков про фото Уруського з Кадировим: "Тут має бути політичне чуття"
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував публікацію фотографії з віцепрем'єром Олегом Уруським поруч із главою Чечні Рамзаном Кадировим на виставці військового озброєння. За його словами, в таких ситуаціях міністри повинні мати політичне чуття.
Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.
"У мого колеги вистачило розуму стати на виставці поруч із Кадировим. Він, напевно, професіонал, але тут має бути політичне чуття. Ти ж представляєш уряд України, пане Уруський. Як ти можеш разом із Кадировим йти разом, коли ця людина неодноразово надсилала підрозділи до нас, на війну проти наших людей, вела відверту антиукраїнську політику", - сказав він.
Аваков зазначив, що попри те, що міжнародна політика допускає компроміси, в таких випадках має бути принципова позиція.
"Міжнародна політика допускає велику кількість компромісів, але є принципова позиція. Уруський, навіщо ти це зробив? Ну я помилився. Ці конфлікти ось так мають вичерпуватися", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото, на якому Уруський помічений на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зажадав термінових пояснень.
Пізніше Уруський заявив: "Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно з якою, особисті гості Правлячій сім'ї були розміщені в алфавітному порядку".
"Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході і після церемонії не мав (і не збираюся мати) ніяких контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров", - додав Уруський.
Будь ласка, зачекайте...
о поставках оружия, которого у чечни, как известно нет...
потому-то и, кадыров так быстро открестился от таких контактов...
но фсб ему всё равно не верит
Не надо пытаться делать из него заговорщика.
походу с уруским обсуждали кубань наш - это чей?
Абсолютно из области фантастики.
не думаю
Промывание мозгов населения через зомбоящик дает свои плоды.
У нас тоже.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%94%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Но может при удушении и смене режима пуйтина не его место придет кто-то, кто хотя бы будет не таким больным на голову. В истории раши, ссср были периоды оттепели.
но, наводили контакты, обсуждали на разных уровнях, делились оружием и, делили польшу
война началась в 39 году, а не то, чему тебя учили в твоей школе...
нудно пишешь, ты откуда?, бо переписка по форме, как с москалём - реакция на последних словах и вопросы
если завершишь, то и мне не придётся отвечать на твои обращения
Пішов восьмий рік війни московії проти відновленої Незалежності Держави Україна!
Але, події семирічної давнини це не випадковий епізод, а чергова ціленаправлена спроба росіян окупувати ці території.
За кількасотлітній період відносин, у тій чи іншій формі, наші держави воювали близько 31 раз ( тричі в століття), починаючи з княжої доби й закінчуючи анексією Криму в 2014 році та війною на Сході України, яка триває зараз.
А ви бачили, чи чули, щоб де-небудь у світі, щоб якийсь НАРОД 8 століть воював сам проти себе?
Події семирічної давнини це не війна Путіна проти України, це війна між нашими народами!
То як ми можемо з північним сусідом називатися ЄДИНИМ народом
А коли взагалі ми були ЄДИНИМИ, чи навіть братніми, або хоча б дружнім народом, хоч в чомусь (окрім періоду вимушеного спільного громадянства часів срср,) але й ніколи не були єдиним народом, чи етносом?
Все наше історичне "співжиття по-сусідськи" - це історія постійних воєн між нашими народами! і це завжди - наша боротьба за власне виживання!
-В час існування держави Київської Русі про Московську державу не було ні згадки. Відомо, що Московське князівство, як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгу-Тімуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь уже існувала більше 300 років;
Отже, якою була хронологія українсько-російських воєн?
1. Доба Київської Русі
-1148 - 1154 - боротьба між ростовсько-суздальским князем Юрієм Довгоруким та волинським князем Ізяславом Мстиславичем за Київ.
-1169 - Зруйнування Києва Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським.
-1173 - Битва під Вишгородом між військом А. Боголюбського та військом Великого князя Київського та інших князів.
2. Період Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського
-Оскільки значна частина українських земель у ті часи входила до складу Великого князівства Литовського, українці воювали на його стороні проти Московського царства, зокрема у Лівонській війні.
-1487-1494 - Московсько-литовсько-руська війна. Війна Московського князівства та Кримського ханства проти Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.
-1493 - спільний похід хана Менґлі-Ґірєя та військ московського князя Івана ІІІ на Київщину.
-1512-1522 - Війна Московського князівства та Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.
-1514 - Перемога русько-литовської армії князя Костянтина Острозького над московським військом під Оршею.
-1561-1583 - Участь українських козаків у Лівонській війні.
3. Період України у складі Речі Посполитої
Українці в цей період воювали на боці Речі Посполитої
-Найзначніша перемога козацьких загонів сталася в битві при Клушино у 1610 році, де 7-тисячне військо гетьмана польного коронного Станіслава Жолкевського знищило 35-тисячну армію росіян.
-1609-1618 - українське козацтво взяло участь у черговій польсько-російській війні.
-1632-1634 - Військо Запорозьке бере участь у Смоленській війні.
3 Період Гетьманщини
Після українсько-польської війни під проводом Хмельницького зпрактично одразу розпочалися конфлікти з Московським царством, що переросли в численні війни, а українські землі стали театром військових дій між Росією та Польщею. Що у підсумку призвело до посилення протистояння між Правобережжям й Лівобережжям та занепаду Гетьманщини.
-Російсько-українська війна (1658-1659) - війна між Козацькою державою гетьмана Івана Виговського та Московським царством, яке послало в Україну війська князів Трубецького та Ромодановського.
-1659 - Битва під Конотопом.
-Російсько-українська війна (1660-1663) - війна Юрія Хмельницького в ході російсько-польської війни 1654-1667 років проти Московського царства.
-23 жовтня 1660 - капітуляція московської армії воєводи Шереметьєва після битві під Чудновим. Відмова воєводи від імені царя від України.
-Серпень 1662 - Бужинська битва.
-Російсько-українська війна (1665-1676) - війна Петра Дорошенка в ході російсько-польської війни 1654-1667 років і російсько-турецької війни 1676-1681
-1668 - похід військ П. Дорошенка на Лівобережну Україну. 8 червня 1668 - проголошення Дорошенка - гетьманом всієї України.
-1676 - 30-тисячна московська армія та полки Самойловича обложили Чигирин. Закінчення військової кампанії проти гетьмана Петра Дорошенка.
-1708-1712 - Північна війна в Україні
-Російсько-українська війна (1708-1709) - війна Івана Мазепи в ході Північної війни
-Оборона Батурина.
-Полтавська битва.
-1711 - похід Пилипа Орлика з татарами на Київщину. Бій під Лисянкою.
4. Україна у складі Російської імперії
Після перемоги у Північній війні Російська імперія взялася за вирішення "українського питання". Було знищено гетьманську столицю Батурин, придушено Гайдамацьке повстання та ліквідовано Запорозьку Січ.
-1768 - Придушення гайдамацького повстання (Коліївщини).
-1775 - Ліквідація Запорозької Січі (1775)
-1855 - Російсько-турецька війна. Київська козаччина.
5. Визввольні замагання Української Народної Республіки (1917-1922 ) так в період срср.
У 1918 році четвертим універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність УНР і одразу ж розпочалась війна з Росією
1917 - 1922 - Українсько-більшовицька війна 1917-1921 та війна проти російської білогвардійської армії генерала Денікіна.
6.Україна у складі СРСР
Навіть у складі СРСР українці продовжували боротись проти окупантів.
Українська Повстанська Армія боролася проти радянської окупації. За даними істориків у лавах УПА воювали до 100 тисяч бійців.
-1941-1954 - війна УПА проти радянської влади.
-2014- понині - війна проти чергової окупації росією наших територій
Щодо релігійної війни з боку росії, якій також немало століть - всім відомо!
Щодо війни росії за приниження та знищення української мови та культури - також!
Фальсифікація історії як росії, так і України - також!
То як ми можемо продовжувати називатися братніми, чи навіть дружніми народами, а головне - для чого?
Але росія, на жаль, частенько знаходила в Україні своїх васалів, ставлячи їх при владі в Україні своїми гауляйтерами... Які й донині лякають нас гіпотетичним нападом на Україну!
Так всі її напади ніколи не були віртуальними, а реальними - з кров'ю та смертями, поневоленнями та пограбуваннями ...
Але нас - не заклякати! Вистояли вісім століть регулярних нападів (див. в коментарях) - вистоїмо і зараз! То вже наша генетична "звичка"...
Ответ был понятный - все стояли, ходили и сидели согласно Протоколу принимающей стороны.
Всегда есть Протокол официальных встреч.
ОЧЕНЬ сомнительно, что гостям выставки указывают с кем ходить парами в кулуарах.
Манипулировать не нужно.
Я впервые встречаю такую версию от урюського и его адвокатов, что протокол предусматривает кому с кем находиться ВНЕ зала заседаний.
У себя в Жмеринке ходите стадом.
Там есть определённый порядок.
На этом всё.
В каком алфавите буквы К и U находятся рядом?
Теперь ещё и "рассадка по алфавиту"...
Не надоело?
Мне надоело отвечать на твои умозаключения и фантазии.
"Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - подчеркивает Уруский на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ."
Источник: https://censor.net/ru/n3249301
В каком алфавите буквы К и U находятся рядом?
Давай уже список всех гостей, проанализируем.
Может хватит?
Сколько было гостей на выставке, человек 10?
Может хватит?
Смешно читать.
В туалет тоже вместе ходили?
Зеля поставив віддуватись за свої грішки ?
Мифические 73% дали карт-бланш на что угодно?
«Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди.
Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: «Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 73%? Вы имеете право на такую позицию».
Он отвечает: «Да».
Я говорю: «Поэтому я подчиняюсь.»
Из интервью Авакова Гордону.