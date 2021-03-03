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Новини Політика України
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Аваков (1961) Кадиров (481) Уруський Олег (111)

Аваков про фото Уруського з Кадировим: "Тут має бути політичне чуття"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков про фото Уруського з Кадировим:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував публікацію фотографії з віцепрем'єром Олегом Уруським поруч із главою Чечні Рамзаном Кадировим на виставці військового озброєння. За його словами, в таких ситуаціях міністри повинні мати політичне чуття.

Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона", передає Цензор.НЕТ.

"У мого колеги вистачило розуму стати на виставці поруч із Кадировим. Він, напевно, професіонал, але тут має бути політичне чуття. Ти ж представляєш уряд України, пане Уруський. Як ти можеш разом із Кадировим йти разом, коли ця людина неодноразово надсилала підрозділи до нас, на війну проти наших людей, вела відверту антиукраїнську політику", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров про фото з Уруським: До вчора я поняття не мав, хто він такий. Знав би - не підпустив

Аваков зазначив, що попри те, що міжнародна політика допускає компроміси, в таких випадках має бути принципова позиція.

"Міжнародна політика допускає велику кількість компромісів, але є принципова позиція. Уруський, навіщо ти це зробив? Ну я помилився. Ці конфлікти ось так мають вичерпуватися", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото, на якому Уруський помічений на збройовій виставці в ОАЕ поруч із Кадировим. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зажадав термінових пояснень.

Пізніше Уруський заявив: "Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно з якою, особисті гості Правлячій сім'ї були розміщені в алфавітному порядку".

"Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході і після церемонії не мав (і не збираюся мати) ніяких контактів з главою делегації РФ, яким є Р.Кадиров", - додав Уруський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
получается что урусский, заявив, что не знает того, кого поставили рядом с ним, показал себя полнейшим дебилом...
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03.03.2021 09:01
+5
Да шел он с ним ,видно ,предварительно терли о чем то .Такая одиозная рожа ,без маски и не узнал ,смешно . Пусть Янелоху рассказывает.
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03.03.2021 09:07
+1
"Гюльчатай, открой личико..."
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03.03.2021 09:06
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получается что урусский, заявив, что не знает того, кого поставили рядом с ним, показал себя полнейшим дебилом...
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03.03.2021 09:01 Відповісти
"Гюльчатай, открой личико..."
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03.03.2021 09:06 Відповісти
Да шел он с ним ,видно ,предварительно терли о чем то .Такая одиозная рожа ,без маски и не узнал ,смешно . Пусть Янелоху рассказывает.
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03.03.2021 09:07 Відповісти
и о чем можно тереть на оружейной выставке?...
о поставках оружия, которого у чечни, как известно нет...
потому-то и, кадыров так быстро открестился от таких контактов...
но фсб ему всё равно не верит
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03.03.2021 09:13 Відповісти
Кадыров жив пока правит пуйло.
Не надо пытаться делать из него заговорщика.
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03.03.2021 09:18 Відповісти
тот не вечен, и этот думает о своем будущем в изменившихся обстоятельствах...
походу с уруским обсуждали кубань наш - это чей?
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03.03.2021 09:27 Відповісти
После того, как кадыровское шакалье пытало, убивало наших воинов на Донбассе?
Абсолютно из области фантастики.
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03.03.2021 09:29 Відповісти
что, фантастика - новый виток освободительной борьбы на северном кавказе после смерти пу?
не думаю
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03.03.2021 09:31 Відповісти
"походу с уруским обсуждали кубань наш - это чей?"
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03.03.2021 09:33 Відповісти
Алла, кто правит, *****, муйло, пуйло.... АБСОЛЮТНО не важно На смену придет такой же, а может жестче. Кадырова сменит ТАКОЙ ЖЕ чел. Фейсы могут меняться, политика, НЕТ.
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03.03.2021 09:30 Відповісти
руzкие остаются руzкими, но все-таки думаю, что Немцов не затеял войну бы против Украины.
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03.03.2021 09:36 Відповісти
Немцов не начал бы войну против Украины, но он бы НИКОГДА и не стал бы президентом, и Украина там не при чем. Где убили Немцова? Рядом с Кремлем. Куда он шел? Домой. Квартира у него была с видом на Кремль, двухэтажная, одна из самых дорогих в мире. Он что Иллон Маск, или Билл Гейтс?. За его убийство, кстати чечены сидят. А рейтинг у него был 1%.
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03.03.2021 09:58 Відповісти
И пуйло не смог найти где и когда Немцов что-то украл?
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03.03.2021 10:06 Відповісти
Немцов просто никому был не нужен. Кому нужен политик с нулевым рейтингом. Та у Навального даже чуть больше.
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03.03.2021 10:10 Відповісти
В свое время у него был рейтинг под 30%.
Промывание мозгов населения через зомбоящик дает свои плоды.
У нас тоже.
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03.03.2021 10:12 Відповісти
Ты имеешь, ввиду, Навального, и его рейтинг на выборах мэра? Поясню свое понимание. Тогда Рашу не давили, и США были как-то не интересны. Голосовали не за Навального, а против Собянина, но как только началось давление США за Навального, его рейтинг сразу рухнул. Надо понимать, что в Раше, ненавидят администрацию США, и все, что связанно с ними, вызывает отторжение.
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03.03.2021 10:20 Відповісти
"У 1997 році, за даними фонду «Громадська думка», 29 % росіян хотіли бачити Нємцова кандидатом на посаду президента Росії, він був лідером президентського рейтингу, випереджаючи лідера КПРФ Геннадія Зюганова, і мав шанси на перемогу в другому турі."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%94%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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03.03.2021 10:23 Відповісти
Ну да, красивый, статный, нижегородцы в нем души не чаяли, но... история не имеет сослагательного склонения. Улица где российское посольство в Вашингтоне, им. Немцова. Русским этого достаточно, чтобы его ненавидеть.
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03.03.2021 10:28 Відповісти
Да, не имеет. Я и не ищу в той куче навоза жемчужину.
Но может при удушении и смене режима пуйтина не его место придет кто-то, кто хотя бы будет не таким больным на голову. В истории раши, ссср были периоды оттепели.
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03.03.2021 10:42 Відповісти
нет такой же ,как муйло ,не придет . И муйло не сразу пришел в Крым ,но только после того,как "оброс" многомилярдным жирком",который "засалил ему мозги жадной алчной дурью",И для того,что бы стать таким же ,надо также сидеть на газовой рашистской трубе ,как муйло , и друзья которого ,даже после его ухода и смерти, еще сотню лет будут сидеть на газовой трубе или ее остатках,не подпуская близко к ней лишних...
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03.03.2021 09:52 Відповісти
Alexander Bereznuk Кадыров открестился от контактов с Урусским. Кадыров личный друг наследного принца ОАЭ, и там бывает регулярно. Там кроме оружия (продажи в 2019 году 0,5 млрд $) хватает тем, к примеру ОАЭ закупает "Спутник V" Кадыров с мусульманами лучше ладит, его и посылают. А что там делал Урусский...? Не знаю.
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03.03.2021 09:27 Відповісти
выше написали, что путин не вечен, и, - чей кубань?
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03.03.2021 09:29 Відповісти
А чья Кубань?
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03.03.2021 09:31 Відповісти
кубань наш, конечно же
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03.03.2021 09:33 Відповісти
Понятно. Пойми и ты. Кубань, ни одной секунды, в своей истории, не была ни Малороссией, ни Украиной.
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03.03.2021 09:40 Відповісти
пойми, польша до 39-го не была германией, а галичина не был российской империей...
но, наводили контакты, обсуждали на разных уровнях, делились оружием и, делили польшу
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03.03.2021 09:45 Відповісти
Галитчина, ИМХО, до войны была СССР (УССР), но я говорил о Кубани. УССР, они точно не была.
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03.03.2021 09:50 Відповісти
не ты говорил о кубани, а без тебя о ней говорили
война началась в 39 году, а не то, чему тебя учили в твоей школе...
нудно пишешь, ты откуда?, бо переписка по форме, как с москалём - реакция на последних словах и вопросы
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03.03.2021 09:56 Відповісти
Нафиг тебе кто и откуда? Получается как в "Киндзадза" сколько у тебя спичек, и какого цвета у тебя штаны. Саша, я до 6-го класса учился в школе с преподаванием на украинской мове, их две из 28 в городе было. Война моих предков началась в 1941 году, там мой дед погиб, что там было в 1939, как-то фиолетово.
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03.03.2021 10:07 Відповісти
если фиолетово, что до 39-го решалось по польше, то конечно же, параллели тебе недоступны...
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03.03.2021 10:17 Відповісти
До 39-го года, Польша решала с Гитлером, как оттяпать Чешскую Селезию, и оттяпала.
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03.03.2021 10:24 Відповісти
нудно пишешь, реагируешь на крайние фразы...
если завершишь, то и мне не придётся отвечать на твои обращения
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03.03.2021 10:26 Відповісти
У тебя там одна фраза (предложение) Ты о чем?
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03.03.2021 10:30 Відповісти
неугомонный
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03.03.2021 10:39 Відповісти
Урусский обсуждал с Кадыровым, чья Кубань? Ты где такое увидел?
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03.03.2021 09:33 Відповісти
Критика заяложеної російської тези щодо "єдиного, братнього православно-слов'янського" народу...

Пішов восьмий рік війни московії проти відновленої Незалежності Держави Україна!

Але, події семирічної давнини це не випадковий епізод, а чергова ціленаправлена спроба росіян окупувати ці території.

За кількасотлітній період відносин, у тій чи іншій формі, наші держави воювали близько 31 раз ( тричі в століття), починаючи з княжої доби й закінчуючи анексією Криму в 2014 році та війною на Сході України, яка триває зараз.

А ви бачили, чи чули, щоб де-небудь у світі, щоб якийсь НАРОД 8 століть воював сам проти себе?

Події семирічної давнини це не війна Путіна проти України, це війна між нашими народами!

То як ми можемо з північним сусідом називатися ЄДИНИМ народом

А коли взагалі ми були ЄДИНИМИ, чи навіть братніми, або хоча б дружнім народом, хоч в чомусь (окрім періоду вимушеного спільного громадянства часів срср,) але й ніколи не були єдиним народом, чи етносом?

Все наше історичне "співжиття по-сусідськи" - це історія постійних воєн між нашими народами! і це завжди - наша боротьба за власне виживання!

-В час існування держави Київської Русі про Московську державу не було ні згадки. Відомо, що Московське князівство, як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгу-Тімуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь уже існувала більше 300 років;

Отже, якою була хронологія українсько-російських воєн?

1. Доба Київської Русі

-1148 - 1154 - боротьба між ростовсько-суздальским князем Юрієм Довгоруким та волинським князем Ізяславом Мстиславичем за Київ.

-1169 - Зруйнування Києва Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським.

-1173 - Битва під Вишгородом між військом А. Боголюбського та військом Великого князя Київського та інших князів.

2. Період Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського

-Оскільки значна частина українських земель у ті часи входила до складу Великого князівства Литовського, українці воювали на його стороні проти Московського царства, зокрема у Лівонській війні.

-1487-1494 - Московсько-литовсько-руська війна. Війна Московського князівства та Кримського ханства проти Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

-1493 - спільний похід хана Менґлі-Ґірєя та військ московського князя Івана ІІІ на Київщину.

-1512-1522 - Війна Московського князівства та Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

-1514 - Перемога русько-литовської армії князя Костянтина Острозького над московським військом під Оршею.

-1561-1583 - Участь українських козаків у Лівонській війні.

3. Період України у складі Речі Посполитої

Українці в цей період воювали на боці Речі Посполитої

-Найзначніша перемога козацьких загонів сталася в битві при Клушино у 1610 році, де 7-тисячне військо гетьмана польного коронного Станіслава Жолкевського знищило 35-тисячну армію росіян.

-1609-1618 - українське козацтво взяло участь у черговій польсько-російській війні.

-1632-1634 - Військо Запорозьке бере участь у Смоленській війні.

3 Період Гетьманщини

Після українсько-польської війни під проводом Хмельницького зпрактично одразу розпочалися конфлікти з Московським царством, що переросли в численні війни, а українські землі стали театром військових дій між Росією та Польщею. Що у підсумку призвело до посилення протистояння між Правобережжям й Лівобережжям та занепаду Гетьманщини.

-Російсько-українська війна (1658-1659) - війна між Козацькою державою гетьмана Івана Виговського та Московським царством, яке послало в Україну війська князів Трубецького та Ромодановського.

-1659 - Битва під Конотопом.

-Російсько-українська війна (1660-1663) - війна Юрія Хмельницького в ході російсько-польської війни 1654-1667 років проти Московського царства.

-23 жовтня 1660 - капітуляція московської армії воєводи Шереметьєва після битві під Чудновим. Відмова воєводи від імені царя від України.

-Серпень 1662 - Бужинська битва.

-Російсько-українська війна (1665-1676) - війна Петра Дорошенка в ході російсько-польської війни 1654-1667 років і російсько-турецької війни 1676-1681

-1668 - похід військ П. Дорошенка на Лівобережну Україну. 8 червня 1668 - проголошення Дорошенка - гетьманом всієї України.

-1676 - 30-тисячна московська армія та полки Самойловича обложили Чигирин. Закінчення військової кампанії проти гетьмана Петра Дорошенка.

-1708-1712 - Північна війна в Україні

-Російсько-українська війна (1708-1709) - війна Івана Мазепи в ході Північної війни

-Оборона Батурина.

-Полтавська битва.

-1711 - похід Пилипа Орлика з татарами на Київщину. Бій під Лисянкою.

4. Україна у складі Російської імперії

Після перемоги у Північній війні Російська імперія взялася за вирішення "українського питання". Було знищено гетьманську столицю Батурин, придушено Гайдамацьке повстання та ліквідовано Запорозьку Січ.
-1768 - Придушення гайдамацького повстання (Коліївщини).

-1775 - Ліквідація Запорозької Січі (1775)

-1855 - Російсько-турецька війна. Київська козаччина.

5. Визввольні замагання Української Народної Республіки (1917-1922 ) так в період срср.

У 1918 році четвертим універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність УНР і одразу ж розпочалась війна з Росією

1917 - 1922 - Українсько-більшовицька війна 1917-1921 та війна проти російської білогвардійської армії генерала Денікіна.

6.Україна у складі СРСР

Навіть у складі СРСР українці продовжували боротись проти окупантів.

Українська Повстанська Армія боролася проти радянської окупації. За даними істориків у лавах УПА воювали до 100 тисяч бійців.

-1941-1954 - війна УПА проти радянської влади.

-2014- понині - війна проти чергової окупації росією наших територій

Щодо релігійної війни з боку росії, якій також немало століть - всім відомо!

Щодо війни росії за приниження та знищення української мови та культури - також!

Фальсифікація історії як росії, так і України - також!

То як ми можемо продовжувати називатися братніми, чи навіть дружніми народами, а головне - для чого?

Але росія, на жаль, частенько знаходила в Україні своїх васалів, ставлячи їх при владі в Україні своїми гауляйтерами... Які й донині лякають нас гіпотетичним нападом на Україну!

Так всі її напади ніколи не були віртуальними, а реальними - з кров'ю та смертями, поневоленнями та пограбуваннями ...

Але нас - не заклякати! Вистояли вісім століть регулярних нападів (див. в коментарях) - вистоїмо і зараз! То вже наша генетична "звичка"...
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03.03.2021 09:53 Відповісти
ну так все это знают ,и что ты хотел?
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03.03.2021 12:33 Відповісти
Все чаще и чаще украинские "политики" из обоймы ЗЕ попадаются кореспондентам с рАсийскими асфабадителями и миротворцами разного ранга . Неужели все так хотят заглянуть в глаза руским ? Не пора ли задуматся что что то не так с ними ?
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03.03.2021 09:08 Відповісти
Щось забагато ч@рта. Прем'єр бе-бе-бє шолє вже пора?
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03.03.2021 09:09 Відповісти
Кадирка міг спецом підійти до нього, а кацапи сфотати в цей момент. Вони неперевершені майстри провокацій.
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03.03.2021 09:09 Відповісти
Даже маску снял ,чтобы подчеркнуть контакт. Аваков о фото Уруского с Кадыровым: "Здесь должно быть политическое чутье" - Цензор.НЕТ 4552 неперевершені майстри провокацій..
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03.03.2021 09:13 Відповісти
Собаков знает, как узнать пол, репродуктивное состояние, температуру тела и чем питается рядом стоящий.
Ответ был понятный - все стояли, ходили и сидели согласно Протоколу принимающей стороны.
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03.03.2021 09:14 Відповісти
Поставили парами ходить по коридорам?
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03.03.2021 09:19 Відповісти
Это ж не детский сад - "хочу-не хочу".
Всегда есть Протокол официальных встреч.
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03.03.2021 09:22 Відповісти
Протокол предусматривает кто возле кого сидит за столом, в зале.
ОЧЕНЬ сомнительно, что гостям выставки указывают с кем ходить парами в кулуарах.
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03.03.2021 09:25 Відповісти
Снова "парами"...
Манипулировать не нужно.
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03.03.2021 09:43 Відповісти
В чем манипуляция?
Я впервые встречаю такую версию от урюського и его адвокатов, что протокол предусматривает кому с кем находиться ВНЕ зала заседаний.
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03.03.2021 09:45 Відповісти
Ну я ж читаю твои выдумки - "парами", "в туалет", "в кулуарах", "по коридорам", "прогулки"...
У себя в Жмеринке ходите стадом.
Там есть определённый порядок.
На этом всё.
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03.03.2021 09:50 Відповісти
Не все. Урюський лепетал, что находился рядом с кадыровым согласно их рассадки по алфавиту.
В каком алфавите буквы К и U находятся рядом?
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03.03.2021 09:58 Відповісти
Ну во...
Теперь ещё и "рассадка по алфавиту"...
Не надоело?
Мне надоело отвечать на твои умозаключения и фантазии.
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03.03.2021 10:01 Відповісти
О ней заявил сам урюський.

"Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - подчеркивает Уруский на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ."

Источник: https://censor.net/ru/n3249301

В каком алфавите буквы К и U находятся рядом?
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03.03.2021 10:04 Відповісти
А если не было гостей на букву Q или O, их нужно было найти и посадить между ними?
Давай уже список всех гостей, проанализируем.
Может хватит?
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03.03.2021 10:12 Відповісти
В английском алфавите между К и U 9 букв.
Сколько было гостей на выставке, человек 10?
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03.03.2021 10:15 Відповісти
Я там не был, списка не видел, а ты?
Может хватит?
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03.03.2021 10:18 Відповісти
Хватит. Отмазывать урюського.
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03.03.2021 10:21 Відповісти
Ты бы сразу тупо написала - "положили рядом".
Смешно читать. Аваков про фото Уруського з Кадировим: "Тут має бути політичне чуття" - Цензор.НЕТ 3822
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03.03.2021 09:25 Відповісти
Смешно лепить о "протокольных" прогулках коридорами и кулуарами.
В туалет тоже вместе ходили?
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03.03.2021 09:27 Відповісти
Другий день читаю мемуари Авакяна.
Зеля поставив віддуватись за свої грішки ?
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03.03.2021 09:15 Відповісти
Политическое чутье и подлизинг от Авакова.
Мифические 73% дали карт-бланш на что угодно?

«Очень важно иметь доверие со стороны президента, потому что ты с человеком каждый день работаешь. У него полномочия, которые ему дали люди.
Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: «Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 73%? Вы имеете право на такую позицию».
Он отвечает: «Да».
Я говорю: «Поэтому я подчиняюсь.»

Из интервью Авакова Гордону.
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03.03.2021 09:16 Відповісти
Шойта многа рюкзакава на ленте! К чему это! Плекають думки...?
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03.03.2021 09:39 Відповісти
"Тут має бути політичне чуття"- тут він мав на увазі ерогенну зону в районі сфінктера ануса цього усруського? Аваков про фото Уруського з Кадировим: "Тут має бути політичне чуття" - Цензор.НЕТ 250
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03.03.2021 09:41 Відповісти
Ну, у Авакова ця чуйка працює бездоганно. Він прекрасно вгадає момент коли треба сфотографуватися з Кадировим.
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03.03.2021 09:50 Відповісти
рюкзаков дав намєк що треба пріспасаблівацца і лизати тому хто хозяїн хоч окупант хоч любий старший начальнік
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03.03.2021 09:51 Відповісти
Правильно сказал!
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03.03.2021 09:52 Відповісти
Не чутье , а совесть.
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03.03.2021 10:18 Відповісти
А как Петя пожимает руку Путену? Или Володя с Путеным? Все нормально?
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03.03.2021 10:56 Відповісти
В алфавитном порядке?И НИКОГО не было от "К" до "U"?Это 2/3 алфавита.Что за бред?Обосрался,так хоть признайся(
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03.03.2021 11:30 Відповісти
 
 