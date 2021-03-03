Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу
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Сьогодні, 3 березня, народні депутати розглянуть законопроєкт про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Також парламентарі заслухають звіт Державного бюро розслідувань (ДБР).
Парламент розгляне законопроєкт 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, законопроєкти (4201 і 4201-1) про обчислення часу в Україні (переведення годинників. - Ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також на порядку денному зміни до закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", а також законопроєкт щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Депутати розглянуть і законопроєкт про енергетичну ефективність, а також заслухають звіт ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Певно, що ні.
То яка реформа , питається..... тільки слова в законі переставлять місцями.
Нічого, Сашок, от на наступних виборах ти всім покажеш "кузькіну мать"!
Ну и хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
@Pet_lyra
Началось заседание Верховной Рады.
Зарегистрировались 192 депутата из 422.
Меньше половины. Где остальные?