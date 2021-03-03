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Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу

Сьогодні, 3 березня, народні депутати розглянуть законопроєкт про роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Також парламентарі заслухають звіт Державного бюро розслідувань (ДБР).

Парламент розгляне законопроєкт 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, законопроєкти (4201 і 4201-1) про обчислення часу в Україні (переведення годинників. - Ред.), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також на порядку денному зміни до закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", а також законопроєкт щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Депутати розглянуть і законопроєкт про енергетичну ефективність, а також заслухають звіт ДБР.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Нам прийдеться не один рік розгрібати після зелених.
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03.03.2021 09:16
+4
Мне как-то страшновато становится как представлю, что они там сейчас наворочают. Вместо придумывания велосипеда им просто надо завершить то, что было запланировано в рамках поэтапной реформы. Но Нелох верный ленинец идет другой дорогой..
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03.03.2021 09:22
+2
Ще одні потужні та рішучі рехварматари. Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу - Цензор.НЕТ 2006
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03.03.2021 09:20
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Нам прийдеться не один рік розгрібати після зелених.
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03.03.2021 09:16 Відповісти
Там є про скасування окружного суду ?
Певно, що ні.
То яка реформа , питається..... тільки слова в законі переставлять місцями.
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03.03.2021 09:17 Відповісти
А хіба його потужно давно не скасували?
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03.03.2021 09:27 Відповісти
Бгг)) Ви в депутати йдете, шановна? Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу - Цензор.НЕТ 6080
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03.03.2021 09:19 Відповісти
Мне как-то страшновато становится как представлю, что они там сейчас наворочают. Вместо придумывания велосипеда им просто надо завершить то, что было запланировано в рамках поэтапной реформы. Но Нелох верный ленинец идет другой дорогой..
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03.03.2021 09:22 Відповісти
Поруч є Портнов, він підказує як треба.
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03.03.2021 09:47 Відповісти
Я думаю что команда Зеленского первая начала розгребать то что за 30 лет нагадили .
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03.03.2021 09:34 Відповісти
Я вам искренне сочувствую. Что врачи говорят?
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03.03.2021 09:46 Відповісти
дерьмосарказмзасчитан
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03.03.2021 09:55 Відповісти
Ага. Все плохо. Вы крепитесь.
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03.03.2021 09:59 Відповісти
дерьмосарказмзасчитан.
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03.03.2021 10:04 Відповісти
Я вот загуглил тут, это называется Персевера́ция. Не знаю, как лечится, но надеюсь, ничего не болит. Поправляйся! Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 2911
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03.03.2021 10:13 Відповісти
незагугливайтакчастоэтоназываетсяананизация.
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03.03.2021 10:14 Відповісти
У тебя пробел заклинило? Сложно читать. У тебя и без того мутный способ выражать мысли, а тут еще это...
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03.03.2021 10:29 Відповісти
язаставляютвоймозгдумать.
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03.03.2021 10:41 Відповісти
Может быть я тебя расстрою - а мне этого не хотелось бы, учитывая твое состояние - но я о тебе ВООБЩЕ не думаю. Все, что ты изображаешь буквами, работы моего мозга не требует, поскольку в процессе написания с твоей стороны работа мозга не использовалась. Чисто мышечные сокращения. .
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03.03.2021 10:48 Відповісти
Согласен. Нелзя использовать то чего нету ,что у тебя есть то ты и используешь.
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03.03.2021 12:05 Відповісти
Олеж, у тебя недержание? Ты обратись к доктору. У тебя реально с психикой кака.
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03.03.2021 13:44 Відповісти
яваснепонимаюговоритепосутивопроса.
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03.03.2021 13:45 Відповісти
Наворочено было и до зеленых. Но согласен, зеленые перевели маразм и коррупцию в турборежим.
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03.03.2021 09:52 Відповісти
Ще одні потужні та рішучі рехварматари. Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу - Цензор.НЕТ 2006
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03.03.2021 09:20 Відповісти
яких ви вибрали.......
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03.03.2021 09:26 Відповісти
А тобі, станом на час виборів до ВР, ще не було 18 років? Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5811
Нічого, Сашок, от на наступних виборах ти всім покажеш "кузькіну мать"!
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03.03.2021 09:39 Відповісти
свої під...би залиш своїм друзям бомжам.
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03.03.2021 09:53 Відповісти
Блин, тебя не понять. Ты же за зелень топил так, что снег в морозы таял! Наелся?
Ну и хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
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03.03.2021 09:50 Відповісти
Я ніколи та ні за каого тут не "топив". Я лише сміявся та сміюсь з адептів церкви святого Петра, котрі вірять, що Петро ночей не спить, а все думу думає про їх благодєнствіє.
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03.03.2021 11:08 Відповісти
Ой!
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03.03.2021 09:23 Відповісти
За реформы возьмутся ананисты, корабельные сосны и любители заказать в рабочее время женщину с антисоциальной жизненной позицией.... может пусть будет как есть???
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03.03.2021 09:25 Відповісти
Умная китайская пословица говорит-Не дай бог жить в период реформ.
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03.03.2021 09:33 Відповісти
А если их 144?
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03.03.2021 10:56 Відповісти
Нашли клад с честными судьями??? Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5628 Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5628 Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5628
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03.03.2021 09:45 Відповісти
https://dumskaya.net/news/odesskiy-nalogovik-rasskazal-o-korruptcionnoy-sh-138133/
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03.03.2021 10:37 Відповісти

@Pet_lyra

Началось заседание Верховной Рады.
Зарегистрировались 192 депутата из 422.
Меньше половины. Где остальные?
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03.03.2021 10:52 Відповісти
Ну що ж, чекаємо на колапс судової системи... ( головний реформатор Портнов вже на старті)... Головне, Вова, візьми Цю реформу під свій " особистий контроль"...
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03.03.2021 12:24 Відповісти
Вы там на месте сразу решайте - кто будет виноват.
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03.03.2021 12:31 Відповісти
 
 