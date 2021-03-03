Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 3 марта, народные депутаты рассмотрят законопроект о работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Также парламентарии заслушают отчет Государственного бюро расследований (ГБР).
Парламент рассмотрит законопроект 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, законопроекты (4201 и 4201-1) о исчисления времени в Украине (перевод часов. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также в повестке дня изменения в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а также законопроект относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Депутаты рассмотрят и законопроект об энергетической эффективности, а также заслушают отчет ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Певно, що ні.
То яка реформа , питається..... тільки слова в законі переставлять місцями.
Нічого, Сашок, от на наступних виборах ти всім покажеш "кузькіну мать"!
Ну и хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
@Pet_lyra
Началось заседание Верховной Рады.
Зарегистрировались 192 депутата из 422.
Меньше половины. Где остальные?