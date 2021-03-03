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Новости Политика Украины
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ВР (28734) судебная реформа (1535) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) ВККСУ (496) ГБР (2551)

Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу

Сегодня, 3 марта, народные депутаты рассмотрят законопроект о работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Также парламентарии заслушают отчет Государственного бюро расследований (ГБР).

Парламент рассмотрит законопроект 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, законопроекты (4201 и 4201-1) о исчисления времени в Украине (перевод часов. - Ред.), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также в повестке дня изменения в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", а также законопроект относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" не будет поддерживать законопроект о восстановлении работы ВККС, - нардеп Соболев

Депутаты рассмотрят и законопроект об энергетической эффективности, а также заслушают отчет ГБР.
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Топ комментарии
+7
Нам прийдеться не один рік розгрібати після зелених.
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03.03.2021 09:16
+4
Мне как-то страшновато становится как представлю, что они там сейчас наворочают. Вместо придумывания велосипеда им просто надо завершить то, что было запланировано в рамках поэтапной реформы. Но Нелох верный ленинец идет другой дорогой..
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03.03.2021 09:22
+2
Ще одні потужні та рішучі рехварматари. Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу - Цензор.НЕТ 2006
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03.03.2021 09:20
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Нам прийдеться не один рік розгрібати після зелених.
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03.03.2021 09:16 Ответить
Там є про скасування окружного суду ?
Певно, що ні.
То яка реформа , питається..... тільки слова в законі переставлять місцями.
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03.03.2021 09:17 Ответить
А хіба його потужно давно не скасували?
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03.03.2021 09:27 Ответить
Бгг)) Ви в депутати йдете, шановна? Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу - Цензор.НЕТ 6080
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03.03.2021 09:19 Ответить
Мне как-то страшновато становится как представлю, что они там сейчас наворочают. Вместо придумывания велосипеда им просто надо завершить то, что было запланировано в рамках поэтапной реформы. Но Нелох верный ленинец идет другой дорогой..
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03.03.2021 09:22 Ответить
Поруч є Портнов, він підказує як треба.
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03.03.2021 09:47 Ответить
Я думаю что команда Зеленского первая начала розгребать то что за 30 лет нагадили .
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03.03.2021 09:34 Ответить
Я вам искренне сочувствую. Что врачи говорят?
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03.03.2021 09:46 Ответить
дерьмосарказмзасчитан
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03.03.2021 09:55 Ответить
Ага. Все плохо. Вы крепитесь.
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03.03.2021 09:59 Ответить
дерьмосарказмзасчитан.
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03.03.2021 10:04 Ответить
Я вот загуглил тут, это называется Персевера́ция. Не знаю, как лечится, но надеюсь, ничего не болит. Поправляйся! Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 2911
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03.03.2021 10:13 Ответить
незагугливайтакчастоэтоназываетсяананизация.
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03.03.2021 10:14 Ответить
У тебя пробел заклинило? Сложно читать. У тебя и без того мутный способ выражать мысли, а тут еще это...
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03.03.2021 10:29 Ответить
язаставляютвоймозгдумать.
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03.03.2021 10:41 Ответить
Может быть я тебя расстрою - а мне этого не хотелось бы, учитывая твое состояние - но я о тебе ВООБЩЕ не думаю. Все, что ты изображаешь буквами, работы моего мозга не требует, поскольку в процессе написания с твоей стороны работа мозга не использовалась. Чисто мышечные сокращения. .
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03.03.2021 10:48 Ответить
Согласен. Нелзя использовать то чего нету ,что у тебя есть то ты и используешь.
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03.03.2021 12:05 Ответить
Олеж, у тебя недержание? Ты обратись к доктору. У тебя реально с психикой кака.
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03.03.2021 13:44 Ответить
яваснепонимаюговоритепосутивопроса.
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03.03.2021 13:45 Ответить
Наворочено было и до зеленых. Но согласен, зеленые перевели маразм и коррупцию в турборежим.
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03.03.2021 09:52 Ответить
Ще одні потужні та рішучі рехварматари. Рада сегодня заслушает отчет ГБР и возьмется за судебную реформу - Цензор.НЕТ 2006
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03.03.2021 09:20 Ответить
яких ви вибрали.......
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03.03.2021 09:26 Ответить
А тобі, станом на час виборів до ВР, ще не було 18 років? Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5811
Нічого, Сашок, от на наступних виборах ти всім покажеш "кузькіну мать"!
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03.03.2021 09:39 Ответить
свої під...би залиш своїм друзям бомжам.
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03.03.2021 09:53 Ответить
Блин, тебя не понять. Ты же за зелень топил так, что снег в морозы таял! Наелся?
Ну и хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
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03.03.2021 09:50 Ответить
Я ніколи та ні за каого тут не "топив". Я лише сміявся та сміюсь з адептів церкви святого Петра, котрі вірять, що Петро ночей не спить, а все думу думає про їх благодєнствіє.
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03.03.2021 11:08 Ответить
Ой!
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03.03.2021 09:23 Ответить
За реформы возьмутся ананисты, корабельные сосны и любители заказать в рабочее время женщину с антисоциальной жизненной позицией.... может пусть будет как есть???
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03.03.2021 09:25 Ответить
Умная китайская пословица говорит-Не дай бог жить в период реформ.
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03.03.2021 09:33 Ответить
А если их 144?
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03.03.2021 10:56 Ответить
Нашли клад с честными судьями??? Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5628 Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5628 Рада сьогодні заслухає звіт ДБР і візьметься за судову реформу - Цензор.НЕТ 5628
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03.03.2021 09:45 Ответить
https://dumskaya.net/news/odesskiy-nalogovik-rasskazal-o-korruptcionnoy-sh-138133/
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03.03.2021 10:37 Ответить

@Pet_lyra

Началось заседание Верховной Рады.
Зарегистрировались 192 депутата из 422.
Меньше половины. Где остальные?
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03.03.2021 10:52 Ответить
Ну що ж, чекаємо на колапс судової системи... ( головний реформатор Портнов вже на старті)... Головне, Вова, візьми Цю реформу під свій " особистий контроль"...
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03.03.2021 12:24 Ответить
Вы там на месте сразу решайте - кто будет виноват.
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03.03.2021 12:31 Ответить
 
 