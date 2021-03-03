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США (14495) ФБР (143) штурм (102) Рей (8)

Глава ФБР Рей назвав штурм Капітолію 6 січня "внутрішнім тероризмом"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава ФБР Рей назвав штурм Капітолію 6 січня

ФБР класифікувало штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня, як "внутрішній тероризм" (domestic terrorism. - Ред.).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америка", про це у вівторок заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, виступаючи перед Юридичним комітетом Сенату США.

"Цей напад, ця облога, були, просто кажучи, кримінальними діями, і ми, ФБР, розглядаємо таку поведінку, як внутрішній тероризм", - заявив Рей.

Рей спростував конспірологічні теорії, згідно з якими учасники штурму Капітолію тільки вдавали прихильників Трампа, заявив, що ФБР "не знайшло підтверджень цього".

Рей запевнив, що ФБР використовує всі наявні в арсеналі відомства слідчі ресурси для переслідування причетних до "жахливого насильства і злочинних дій, скоєних 6 січня 2021 року".

Директор ФБР також заявив про відсутність доказів підтасовки виборів у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа

За словами директора ФБР, його відомство отримало понад 270 тис. повідомлень від американців, які допомогли правоохоронцям ідентифікувати учасників штурму Капітолію.

Міністерство юстиції США висунуло різні кримінальні звинувачення - від змови до нападу на співробітників сил правопорядку - проти більш ніж 250 осіб.

В результаті заворушень 6-го січня загинули п'ятеро людей.

Щонайменше, 18 фігурантів справи пов'язані з крайньою правою організацією Proud Boys, і 9 - з антиурядовим воєнізованим угрупуваннямм Oath Keepers.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Непосредственных участников штурма за пятую точку взяли. А вот как с организаторами и заказчиками? Или с ними, как с лордом Волдемортом, имя которого мы не произносим?
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03.03.2021 09:42
+2
НЕ согласен с вами. Работа тролеме это все таки настоящий терроризм, только информационный. Кстати вы случайно не знаете чей Крым?
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03.03.2021 09:46
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В этой связи вспоминаю 1 декабря 2014. НА Майдане собралось 500 тыс, еще нет сцены, еще ничего не ясно, люди просто интуитивно потянулись на Майдан. И там с автомобиля с громкоговорителями выступают украинские политики. И в это время со стороны АП слышится просто война какая то. Как оказлаось неизвестные молодые люди штурмуют АП (провокация). И тут то ли Яценюк, то ли Порох говорит: "ЭТо хлопці Корчинского ми розберемось и т.д." Потом Корчинский на месяца два слинял в Москву - а сейчас чудесным образом опять чуть ли не главный патриот Украины. А в США с такими Корчинскими разберутся навсегда.
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03.03.2021 09:38 Відповісти
Непосредственных участников штурма за пятую точку взяли. А вот как с организаторами и заказчиками? Или с ними, как с лордом Волдемортом, имя которого мы не произносим?
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03.03.2021 09:42 Відповісти
Это не терроризм а хулиганство. Террористы действуют целенамеренно и профессионально. Они не скандируют лозунги.
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03.03.2021 09:44 Відповісти
НЕ согласен с вами. Работа тролеме это все таки настоящий терроризм, только информационный. Кстати вы случайно не знаете чей Крым?
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03.03.2021 09:46 Відповісти
Его уволют с фермы ботов и посодют, так что ответа не дождётесь.
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03.03.2021 10:10 Відповісти
Молодцы.
Быстро дали адекватный ответ на правонарушение и оценку события.
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03.03.2021 09:45 Відповісти
Євнухович прочитавши цю новину поперхнувся ранковим чаєм.
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03.03.2021 09:53 Відповісти
Это пройденный этап.
Нужно сделать правильные выводы из своих и чужих уроков.
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03.03.2021 09:55 Відповісти
єта просто шалості трампа по пріказу *****...
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03.03.2021 09:46 Відповісти
"по приказу"?
Какое тупое у вас ФБР...
"приказа *****" не разглядело.
Хорошо, что есть такие ироды, как ты.
Спасибо за разъяснение.
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03.03.2021 09:53 Відповісти
що ватний пердак припіка іди на ***** помолись
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03.03.2021 09:57 Відповісти
При чём здесь "на ***** помолись"?
Ваше ФБР дало оценку события.
Я с ней согласен.
Что-то не так?
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03.03.2021 10:04 Відповісти
так нічого оскорбдляти
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03.03.2021 10:41 Відповісти
русский, ты бутылку на которой сидишь, хорошо видишь или она уже стала частью тебя?
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03.03.2021 09:59 Відповісти
Ну, т их БЛМівців, яких пов'язали в Капітолії вже давно звільнили без всіляких підозр.
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03.03.2021 09:52 Відповісти
А башни Близнецы, тоже внутренний или внешний? Кто координатор и заказчик этих акций? Кто там в бункере сидит?
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03.03.2021 09:58 Відповісти
Спроси у Ирода.
Он в курсе.
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03.03.2021 10:05 Відповісти
_Об этом никто не говорит, но именно кремлю было выгодно устроить эту атаку на США. Именно после того как дядюшка Сэм пошёл давать в рыло на Ближнем Востоке, цены на углеводороды пошли в рост как бешеные твари. И в бюджет рашистов, карманы людоедской верхушки потекли рекой сумасшедшие бабки. Так чекисты создавали свою "энергетическую сверхдержаву"...
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03.03.2021 10:08 Відповісти
_Внутренним терроризмом?! И это говорит заведующий ФБР? Вообще-то это государственный переворот, попытку осуществить который предпринял враг США, агент противника, внедрённый на наивысший государственный пост.
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03.03.2021 10:03 Відповісти
Це легітимний протест американських громадян на нечесні вибори.
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03.03.2021 11:18 Відповісти
Zкий державний переворот,що ти пишеш,-це була кольорова революція гідності....
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03.03.2021 15:48 Відповісти
Ога, а дії Антіфи і BLM на вулицях американських міст він як хоче назвати? Протестами?
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03.03.2021 11:17 Відповісти
 
 