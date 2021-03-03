Глава ФБР Рей назвав штурм Капітолію 6 січня "внутрішнім тероризмом"
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ФБР класифікувало штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня, як "внутрішній тероризм" (domestic terrorism. - Ред.).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америка", про це у вівторок заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, виступаючи перед Юридичним комітетом Сенату США.
"Цей напад, ця облога, були, просто кажучи, кримінальними діями, і ми, ФБР, розглядаємо таку поведінку, як внутрішній тероризм", - заявив Рей.
Рей спростував конспірологічні теорії, згідно з якими учасники штурму Капітолію тільки вдавали прихильників Трампа, заявив, що ФБР "не знайшло підтверджень цього".
Рей запевнив, що ФБР використовує всі наявні в арсеналі відомства слідчі ресурси для переслідування причетних до "жахливого насильства і злочинних дій, скоєних 6 січня 2021 року".
Директор ФБР також заявив про відсутність доказів підтасовки виборів у США.
За словами директора ФБР, його відомство отримало понад 270 тис. повідомлень від американців, які допомогли правоохоронцям ідентифікувати учасників штурму Капітолію.
Міністерство юстиції США висунуло різні кримінальні звинувачення - від змови до нападу на співробітників сил правопорядку - проти більш ніж 250 осіб.
В результаті заворушень 6-го січня загинули п'ятеро людей.
Щонайменше, 18 фігурантів справи пов'язані з крайньою правою організацією Proud Boys, і 9 - з антиурядовим воєнізованим угрупуваннямм Oath Keepers.
Будь ласка, зачекайте...
Быстро дали адекватный ответ на правонарушение и оценку события.
Нужно сделать правильные выводы из своих и чужих уроков.
Какое тупое у вас ФБР...
"приказа *****" не разглядело.
Хорошо, что есть такие ироды, как ты.
Спасибо за разъяснение.
Ваше ФБР дало оценку события.
Я с ней согласен.
Что-то не так?
Он в курсе.